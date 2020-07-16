В центре событий оказывается профессиональная сваха Сима Тапария, которая работает с гражданами из Соединенных Штатов Америки и Индии. Она оказывает содействие клиентам из высшего общества и среднего класса, которые хотят вступить в договорной брак. У главной героини есть свое видение традиций и обычаев, которые утратили актуальность в современном мире. Сваха предлагает клиентам несколько кандидатов на роль спутника или спутницы жизни. После нескольких свиданий клиент останавливает выбор на одном из претендентов.