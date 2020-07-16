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Постер к сериалу Брак по-индийски
Постер к сериалу Брак по-индийски
Постер к сериалу Брак по-индийски
Постер к сериалу Брак по-индийски
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
4 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Брак по-индийски

Брак по-индийски (2020 - …)

Indian Matchmaking 12+
Год выпуска 2020
Страна США/Индия/Великобритания
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 37 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 9 часов 52 минуты
О чем сериал

В центре событий оказывается профессиональная сваха Сима Тапария, которая работает с гражданами из Соединенных Штатов Америки и Индии. Она оказывает содействие клиентам из высшего общества и среднего класса, которые хотят вступить в договорной брак. У главной героини есть свое видение традиций и обычаев, которые утратили актуальность в современном мире. Сваха предлагает клиентам несколько кандидатов на роль спутника или спутницы жизни. После нескольких свиданий клиент останавливает выбор на одном из претендентов. 

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Брак по-индийски - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2020, 8 эпизодов
 
Брак по-индийски - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2022, 8 эпизодов
 
Брак по-индийски - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
TBA,
 
Кадры из сериала
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