Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Клаустрофобы. Долина дьявола"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Натали Эммануэль
Натали Эммануэль
Nathalie Emmanuel
О персоне
Фильмография
Новости
Вопросы и ответы
Натали Эммануэль
Nathalie Emmanuel
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
2 марта 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актриса
Биография Натали Эммануэль
Родилась 2 марта 1989 года. Саутенд-он-Си, Великобритания.
Развернуть
Фильмография Натали Эммануэль
Форсаж 10
боевик, криминал
2023, США
0.0
Приглашение
ужасы, триллер
2022, США
0.0
Последний поезд до Рождества
фэнтези
2021, США
0.0
Армия воров
боевик, криминал, ужасы
2021, Германия / США
6.0
Холли остается ночевать
комедия
2020, США
5.0
Бегущий в лабиринте: Лекарство от смерти
фантастика, боевик, триллер
2018, США
7.0
Титан
боевик, фантастика
2018, США / Великобритания / Испания
5.0
Форсаж 7
криминал, триллер, боевик
2015, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Девушка попадает на жуткую свадьбу в роскошном особняке в трейлере хоррора «Приглашение»
Фильм напоминает «Прочь» Джордана Пила.
Написать
28 июня 2022 14:15
Объявлен основной актерский состав фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Мегалополис»
В каст вошли Адам Драйвер и другие именитые артисты.
Написать
13 мая 2022 10:04
Вин Дизель сообщил о начале съемок «Форсажа 10»
Актер опубликовал новое видеопослание.
Написать
8 февраля 2022 12:33
Все новости
Related video
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»