«Оппенгейм груп» – фирма по продаже элитной недвижимости. Такое название она получила по фамилии своих владельцев – близнецов Джейсона и Бретта. Они здорово стараются над имиджем своего детища, а в качестве подчиненных наняли целеустремленных и обаятельных девушек, которым по силам даже самые сложные задачи. Специфика их работы заключается в общении с богатыми клиентами, собирающимися приобрести себе роскошное жилище в Лос-Анджелесе. «Продажи с видом на закат» – это увлекательное реалити-шоу, которое расскажет не только о профессии риелтора, но и личной жизни героев, скандалах и сплетнях, окружающих их.