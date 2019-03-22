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Постер телешоу Продажи с видом на закат
Постер телешоу Продажи с видом на закат
Постер телешоу Продажи с видом на закат
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.5
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3 постера
Киноафиша Сериалы Продажи с видом на закат

Продажи с видом на закат (2019 - …)

Selling Sunset 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность телешоу 39 часов 0 минут

О чем телешоу

«Оппенгейм груп» – фирма по продаже элитной недвижимости. Такое название она получила по фамилии своих владельцев – близнецов Джейсона и Бретта. Они здорово стараются над имиджем своего детища, а в качестве подчиненных наняли целеустремленных и обаятельных девушек, которым по силам даже самые сложные задачи. Специфика их работы заключается в общении с богатыми клиентами, собирающимися приобрести себе роскошное жилище в Лос-Анджелесе. «Продажи с видом на закат»‎ – это увлекательное реалити-шоу, которое расскажет не только о профессии риелтора, но и личной жизни героев, скандалах и сплетнях, окружающих их.

Продажи с видом на закат - трейлер шестого сезона
Продажи с видом на закат  трейлер шестого сезона
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг шоу

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6.5 IMDb
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Сезоны
Продажи с видом на закат - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Продажи с видом на закат - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 8 эпизодов
 
Продажи с видом на закат - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2020, 8 эпизодов
 
Продажи с видом на закат - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2021, 10 эпизодов
 
Продажи с видом на закат - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2022, 10 эпизодов
 
Продажи с видом на закат - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2023, 11 эпизодов
 
Продажи с видом на закат - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2023, 12 эпизодов
 
Продажи с видом на закат - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2024, 11 эпизодов
 
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