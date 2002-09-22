Sherry Bilsing, Кевин Брайт, Brian Buckner, Ted Cohen, Дэвид Крэйн, Shana Goldberg-Meehan, Sebastian Jones, Марта Кауффман, Wendy Knoller, Ellen Kreamer, Andrew Reich, Scott Silveri, Todd Stevens
Победитель
8.2
ДрузьяFriends
Sherry Bilsing, Кевин Брайт, Brian Buckner, Ted Cohen, Дэвид Крэйн, Shana Goldberg-Meehan, Sebastian Jones, Марта Кауффман, Wendy Knoller, Ellen Kreamer, Andrew Reich, Scott Silveri, Todd Stevens
Победитель
Все номинанты
7.4
Секс в большом городеSex and the City
Сара Джессика Паркер, Синди Чупак, Аллан Хейнберг, Майкл Патрик Кинг, John P. Melfi
7.2
Уилл и ГрейсWill & Grace
Bruce Alden, Берроуз, Джеймс, Питер Чакос, Jeff Greenstein, Alex Herschlag, Tim Kaiser, David Kohan, Лайзер, Кэри, Jhoni Marchinko, Макс Мучник, Bill Wrubel, Jon Kinnally, Tracy Poust
7.2
Уилл и ГрейсWill & Grace
Bruce Alden, Берроуз, Джеймс, Питер Чакос, Jeff Greenstein, Alex Herschlag, Tim Kaiser, David Kohan, Лайзер, Кэри, Jhoni Marchinko, Макс Мучник, Bill Wrubel, Jon Kinnally, Tracy Poust
7.4
Секс в большом городеSex and the City
Сара Джессика Паркер, Синди Чупак, Аллан Хейнберг, Майкл Патрик Кинг, John P. Melfi
Everybody Loves RaymondEverybody Loves Raymond
Рэй Романо, Том Кальтабиано, Такер Коули, Дженнифер Криттенден, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Филипп Розенталь, Лев Шнайдер, Aaron Shure, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens
8.1
Умерь свой энтузиазмCurb Your Enthusiasm
Роберт Б. Уайде, Tom Bull, Sandy Chanley, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Gavin Polone
Everybody Loves RaymondEverybody Loves Raymond
Рэй Романо, Том Кальтабиано, Такер Коули, Дженнифер Криттенден, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Филипп Розенталь, Лев Шнайдер, Aaron Shure, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens
8.1
Умерь свой энтузиазмCurb Your Enthusiasm
Роберт Б. Уайде, Tom Bull, Sandy Chanley, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Gavin Polone
Matt Groening, J. Stewart Burns, David X. Cohen, Brian J. Cowan, Eric Horsted, Eric Kaplan, Claudia Katz, Ken Keeler, Рич Мур, Lew Morton, Bill Odenkirk, Gregg Vanzo, Patric M. Verrone For episode "Roswell That Ends Well".
Победитель
9.3
ФутурамаFuturama
Matt Groening, J. Stewart Burns, David X. Cohen, Brian J. Cowan, Eric Horsted, Eric Kaplan, Claudia Katz, Ken Keeler, Рич Мур, Lew Morton, Bill Odenkirk, Gregg Vanzo, Patric M. Verrone For episode "Roswell That Ends Well".
Победитель
Все номинанты
Царь горыKing of the Hill
Jonathan Aibel, Ричард Аппель, Glenn Berger, Kit Boss, Joseph A. Boucher, Alan R. Cohen, Грег Дэниелс, Джим Дотерайв, Alan Freedland, Tricia Garcia, Sivert Glarum, Алекс Грегори, Клэй Холл, Johnny Hardwick, Норм Хискок, Питер Хайк, John W. Hyde, Michael Jamin, Майк Джадж, Howard Klein, Mark McJimsey, Джон Райс, Michael Rotenberg, Garland Testa, Michael Wolf, Dean Young, Джон Альтшулер, Dave Krinsky For episode "Bobby Goes Nuts".
Царь горыKing of the Hill
Jonathan Aibel, Ричард Аппель, Glenn Berger, Kit Boss, Joseph A. Boucher, Alan R. Cohen, Грег Дэниелс, Джим Дотерайв, Alan Freedland, Tricia Garcia, Sivert Glarum, Алекс Грегори, Клэй Холл, Johnny Hardwick, Норм Хискок, Питер Хайк, John W. Hyde, Michael Jamin, Майк Джадж, Howard Klein, Mark McJimsey, Джон Райс, Michael Rotenberg, Garland Testa, Michael Wolf, Dean Young, Джон Альтшулер, Dave Krinsky For episode "Bobby Goes Nuts".
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, John Bush, Kevin Curran, Bill Freiberger, John Frink, Tom Gammill, Дэна Гулд, Dan Greaney, Ron Hauge, John W. Hyde, Al Jean, Brian Kelley, Josh Lieb, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, George Meyer, Дэвид Миркин, Steven Dean Moore, Carolyn Omine, Don Payne, Bonita Pietila, Max Pross, Richard Raynis, Jim Reardon, Mike Reiss, Richard Sakai, Matt Selman, Дэвид Силверман, Сэм Саймон, Denise Sirkot, Jon Vitti, Michael Wolf, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki For episode "She Of Little Faith".
Как говорит ДжинджерAs Told By Ginger
Eryk Casemiro, Габор Чупо, Cella Nichols Duffy, Jim Duffy, Maureen Iser, Emily Kapnek, Michael Daedalus Kenny, Арлин Класки, Jeffrey Perlmutter, Mark Risley, Mike Svayko For episode "Lunatic Lake".
9.3
СимпсоныThe Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, John Bush, Kevin Curran, Bill Freiberger, John Frink, Tom Gammill, Дэна Гулд, Dan Greaney, Ron Hauge, John W. Hyde, Al Jean, Brian Kelley, Josh Lieb, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, George Meyer, Дэвид Миркин, Steven Dean Moore, Carolyn Omine, Don Payne, Bonita Pietila, Max Pross, Richard Raynis, Jim Reardon, Mike Reiss, Richard Sakai, Matt Selman, Дэвид Силверман, Сэм Саймон, Denise Sirkot, Jon Vitti, Michael Wolf, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki For episode "She Of Little Faith".
7.9
Южный ПаркSouth Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Deborah Liebling, Кайл МакКаллох, Nancy M. Pimental, Стоф, Эрик, Erica Rivinoja, David R. Goodman For episode "Osama Bin Laden Has Farty Pants"
Как говорит ДжинджерAs Told By Ginger
Eryk Casemiro, Габор Чупо, Cella Nichols Duffy, Jim Duffy, Maureen Iser, Emily Kapnek, Michael Daedalus Kenny, Арлин Класки, Jeffrey Perlmutter, Mark Risley, Mike Svayko For episode "Lunatic Lake".
7.9
Южный ПаркSouth Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Deborah Liebling, Кайл МакКаллох, Nancy M. Pimental, Стоф, Эрик, Erica Rivinoja, David R. Goodman For episode "Osama Bin Laden Has Farty Pants"
Yuri Farrant, Simon King, Michael Pitts, Bob Cranston, Doug Allan, Peter Scoones, Michael deGruy, Mark Gottlieb, Charles Maxwell, Rick Rosenthal, Tom Fitz, Ian McCarthy, Didier Noirot, Simon Carroll, Paul Stewart For episode "Seas of Life: Ocean World".
Победитель
The Blue PlanetThe Blue Planet
Yuri Farrant, Simon King, Michael Pitts, Bob Cranston, Doug Allan, Peter Scoones, Michael deGruy, Mark Gottlieb, Charles Maxwell, Rick Rosenthal, Tom Fitz, Ian McCarthy, Didier Noirot, Simon Carroll, Paul Stewart For episode "Seas of Life: Ocean World".
Победитель
Все номинанты
7.8
Лицо человекаThe Human Face
Bill Broomfield, Patrick Duval, John Halliday, Chris Hartley, John Hooper, Richard Numeroff, Allan Palmer, Jeremy Pollard, Nancy Schiesari, John Johnson, Rajesh Bedi
9/119/11
Джеймс Хэнлон, Gédéon Naudet, Jules Naudet
7.8
Лицо человекаThe Human Face
Bill Broomfield, Patrick Duval, John Halliday, Chris Hartley, John Hooper, Richard Numeroff, Allan Palmer, Jeremy Pollard, Nancy Schiesari, John Johnson, Rajesh Bedi
In Memoriam: New York CityIn Memoriam: New York City
Greg Andracke, Jeb Bergh, Ed Marritz, Robert Richman
American ExperienceAmerican Experience
Jon Else, Buddy Squires, Michael Chin For episode "Ansel Adams: A Documentary Film".
9/119/11
Джеймс Хэнлон, Gédéon Naudet, Jules Naudet
In Memoriam: New York CityIn Memoriam: New York City
Greg Andracke, Jeb Bergh, Ed Marritz, Robert Richman
American ExperienceAmerican Experience
Jon Else, Buddy Squires, Michael Chin For episode "Ansel Adams: A Documentary Film".
Kylie Bell, Thomas Floutz, Donna-Lou Henderson, Justin B. Henderson, Todd Masters, Dan Rebert, Scott Tebeau, Lee Romaire For episode "A Private Life".
Победитель
Все номинанты
Звездный путь: ЭнтерпрайзStar Trek: Enterprise
Art Anthony, Belinda Bryant, David DeLeon, Suzanne Diaz, Earl Ellis, Brad Look, Joe Podnar, Karen Westerfield, June Westmore, Michael Westmore, Natalie Wood, Jeff Lewis For episode "Broken Bow" (pilot).
8.0
Баффи — истребительница вампировBuffy the Vampire Slayer
Joel Harlow, Todd McIntosh, Brigette A. Myre, Carol Schwartz, John Vulich, Jay Wejebe For episode "Hell's Bells".
Звездный путь: ЭнтерпрайзStar Trek: Enterprise
Art Anthony, Belinda Bryant, David DeLeon, Suzanne Diaz, Earl Ellis, Brad Look, Joe Podnar, Karen Westerfield, June Westmore, Michael Westmore, Natalie Wood, Jeff Lewis For episode "Broken Bow" (pilot).
8.0
Баффи — истребительница вампировBuffy the Vampire Slayer
Joel Harlow, Todd McIntosh, Brigette A. Myre, Carol Schwartz, John Vulich, Jay Wejebe For episode "Hell's Bells".
8.8
C.S.I. Место преступленияCSI: Crime Scene Investigation
Come Together: A Night for John Lennon's Words and MusicCome Together: A Night for John Lennon's Words and Music
Ron Andreassen, Eli Tishberg, Eric Singer
Janet Jackson: Live in HawaiiJanet Jackson: Live in Hawaii
Michael Polito, Райан Полито, Jeff Roe
John Leguizamo: Sexaholix... A Love StoryJohn Leguizamo: Sexaholix... A Love Story
Chad Callner
The 74th Annual Academy Awards74th Annual Academy Awards
Эррол Моррис, Tia Nolan, Doug Abel, Lewis Cohen, Kyle Cooper, Ben Daughtrey, Bill DeRonde, Beth Dewey, Jeffrey Doe, Sean Fanton, William Goldenberg, Alexandra Komisaruk, Barnaby Levy, Richard Marks, Barry A. O'Brien, Michael Polito, Meg Reticker, Jeff Roe, Terilyn A. Shropshire, Yoram Tal, Brent White, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr., Paul Marengo, Justine Gerenstein, Susan D. Cooper, Brian Smith, Michael Johnson, David Maguire, Gary Ross, Danielle White, John Zimmer, Geoff Nelson
Janet Jackson: Live in HawaiiJanet Jackson: Live in Hawaii
Michael Polito, Райан Полито, Jeff Roe
Elevation 2001: U2 Live from BostonElevation 2001: U2 Live from Boston
Guy Harding, Brian McKeogh, Tim Qualtrough
Elevation 2001: U2 Live from BostonElevation 2001: U2 Live from Boston
Guy Harding, Brian McKeogh, Tim Qualtrough
Come Together: A Night for John Lennon's Words and MusicCome Together: A Night for John Lennon's Words and Music
Ron Andreassen, Eli Tishberg, Eric Singer
The 74th Annual Academy Awards74th Annual Academy Awards
Эррол Моррис, Tia Nolan, Doug Abel, Lewis Cohen, Kyle Cooper, Ben Daughtrey, Bill DeRonde, Beth Dewey, Jeffrey Doe, Sean Fanton, William Goldenberg, Alexandra Komisaruk, Barnaby Levy, Richard Marks, Barry A. O'Brien, Michael Polito, Meg Reticker, Jeff Roe, Terilyn A. Shropshire, Yoram Tal, Brent White, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr., Paul Marengo, Justine Gerenstein, Susan D. Cooper, Brian Smith, Michael Johnson, David Maguire, Gary Ross, Danielle White, John Zimmer, Geoff Nelson
Richard Barber, Graydon Carter, Джеймс Хэнлон, Greg Kandra, Rob Klug, Michael Maloy, Bruce Spiegel, Susan Zirinsky, Gédéon Naudet, Jules Naudet, Mead Stone, David Friend, Hal Gessner, Tom Forman, Paul Larossa
Победитель
Все номинанты
8.6
Мы остались одни вместеWe Stand Alone Together
Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Марк Кауэн, Gary Goetzman, Tony To, William Richter
7.8
Лицо человекаThe Human Face
Джон Клиз, Джеймс Эрскин, Nancy Lavin, Michael Mosley, Nicholas Rossiter, Sally George, David Stewart, Sharon Gillooly
8.6
Мы остались одни вместеWe Stand Alone Together
Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Марк Кауэн, Gary Goetzman, Tony To, William Richter
7.8
Лицо человекаThe Human Face
Джон Клиз, Джеймс Эрскин, Nancy Lavin, Michael Mosley, Nicholas Rossiter, Sally George, David Stewart, Sharon Gillooly
Inside the Actors StudioInside the Actors Studio
Frances Berwick, Michael Kostel, Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, John Servidio, Christian Barcellos For the 100th guest special.
In Memoriam: New York CityIn Memoriam: New York City
Brad Grey, Lisa Heller, John Hoffman, Питер У. Кунхардт, Sheila Nevins, Dyllan McGee, Jon Liebman
In Memoriam: New York CityIn Memoriam: New York City
Brad Grey, Lisa Heller, John Hoffman, Питер У. Кунхардт, Sheila Nevins, Dyllan McGee, Jon Liebman
Inside the Actors StudioInside the Actors Studio
Frances Berwick, Michael Kostel, Джеймс Липтон, Jeff Wurtz, John Servidio, Christian Barcellos For the 100th guest special.
In Memoriam: New York CityIn Memoriam: New York City
Geof Bartz, Paula Heredia
Победитель
Все номинанты
America UndercoverAmerica Undercover
Mark Baum For episode "Small Town Ecstasy".
Последний геройSurvivor
Jonathon Braun, Lane Baker, Brian Barefoot, Brian Catalina, Jeannette Christensen, David Cutler, Sean Foley, Jerry U. Frizell, Ivan Ladizinsky, Craig E. Serling, Chris Simpson, Rod C. Spence, Bob Mathews For episode "Two Peas in a Pod".
9/119/11
Richard Barber, Michael Maloy, Bruce Spiegel, Mead Stone, Jason Schmidt
9/119/11
Richard Barber, Michael Maloy, Bruce Spiegel, Mead Stone, Jason Schmidt
Последний геройSurvivor
Jonathon Braun, Lane Baker, Brian Barefoot, Brian Catalina, Jeannette Christensen, David Cutler, Sean Foley, Jerry U. Frizell, Ivan Ladizinsky, Craig E. Serling, Chris Simpson, Rod C. Spence, Bob Mathews For episode "Two Peas in a Pod".
The Blue PlanetThe Blue Planet
Martin Elsbury For episode "Seas of Life: Ocean World".
Southern ComfortSouthern Comfort
Кейт Дэвис (Screened within the _"America Undercover" (1993)_ series.)
Ross Adams, Campbell Askew, Jimmy Boyle, Peter Burgis, Paul Conway, Andie Derrick, Robert Gavin, Howard Halsall, Michael Higham, Andy Kennedy, Grahame Peters, Dashiell Rae For part II ("Day of Days").
Победитель
8.1
Братья по оружиюBand of Brothers
Ross Adams, Campbell Askew, Jimmy Boyle, Peter Burgis, Paul Conway, Andie Derrick, Robert Gavin, Howard Halsall, Michael Higham, Andy Kennedy, Grahame Peters, Dashiell Rae For part II ("Day of Days").
Победитель
Все номинанты
UprisingUprising
Devon Heffley Curry, Troy Allen, Billy B. Bell, Johnny Caruso, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Kevin Fisher, Bob Goold, G. Michael Graham, Anton Holden, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Mark Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Randal S. Thomas, Scott A. Tinsley For part II.
The Feast of All SaintsThe Feast of All Saints
Эрик Адаль, Jane Boegel, Barbara J. Boguski, Allan Bromberg, David B. Cohn, Russell DeWolf, Larry Mann, Anthony Mazzei, Todd Murakami, Dale W. Perry, Tom Scurry, Eric Williams For part I.
The Lost BattalionThe Lost Battalion
William C. Carruth, Tim Chilton, Bob Costanza, Rick Crampton, Mike Dickeson, Joy Ealy, David C. Eichhorn, Kevin Fisher, Michael Lyle, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Paul Menichini, Bruno Roussel, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Rusty Tinsley
ShackletonShackleton
Philip Barnes, Kevin Brazier, Wayne Brooks, Blair Jollands For part II.
The Feast of All SaintsThe Feast of All Saints
Эрик Адаль, Jane Boegel, Barbara J. Boguski, Allan Bromberg, David B. Cohn, Russell DeWolf, Larry Mann, Anthony Mazzei, Todd Murakami, Dale W. Perry, Tom Scurry, Eric Williams For part I.
The Lost BattalionThe Lost Battalion
William C. Carruth, Tim Chilton, Bob Costanza, Rick Crampton, Mike Dickeson, Joy Ealy, David C. Eichhorn, Kevin Fisher, Michael Lyle, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Paul Menichini, Bruno Roussel, Jill Schachne, Richard Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Rusty Tinsley
UprisingUprising
Devon Heffley Curry, Troy Allen, Billy B. Bell, Johnny Caruso, Tim Chilton, Bob Costanza, Mike Dickeson, Kevin Fisher, Bob Goold, G. Michael Graham, Anton Holden, Gary Macheel, Adriane Marfiak, Jill Schachne, Mark Steele, Tim Terusa, Lou Thomas, Randal S. Thomas, Scott A. Tinsley For part II.
Timothy A. Cleveland, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Jessica Goodwin, Paul J. Diller, Karyn Foster, Adam Johnston, Michael E. Lawshe, Chris McGeary, Andrew Somers, Karen Spangenberg, Otis Van Osten For the pilot episode.
Победитель
8.4
Тайны СмолвиляSmallville
Timothy A. Cleveland, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Jessica Goodwin, Paul J. Diller, Karyn Foster, Adam Johnston, Michael E. Lawshe, Chris McGeary, Andrew Somers, Karen Spangenberg, Otis Van Osten For the pilot episode.
Победитель
Все номинанты
8.8
C.S.I. Место преступленияCSI: Crime Scene Investigation
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Mace Matiosian, Sheri Ozeki, Joseph T. Sabella, Jivan Tahmizian, David F. Van Slyke For episode "Chasing the Bus".
8.3
Скорая помощьER
Virginia Cook-McGowan, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Thomas A. Harris, Rick Hromadka, Walter Newman, Karen Spangenberg, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, David Werntz, Darren Wright, Kenneth Young For episode "Partly Cloudy, Chance of Rain".
Third WatchThird Watch
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Catherine Flynn, Constance A. Kazmer, Walter Newman, John F. Reynolds, Allan K. Rosen, Darleen Stoker, Scott A. Tinsley, David Werntz For episode "Falling".
Звездный путь: ЭнтерпрайзStar Trek: Enterprise
Dale Chaloukian, Ashley Harvey, Hilda Hodges, Katherine Rose, Stephen M. Rowe, Masanobu 'Tomi' Tomita, Shaun Varney, Bill Wistrom, James Wolvington For episode "Broken Bow" (pilot).
8.3
Скорая помощьER
Virginia Cook-McGowan, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Thomas A. Harris, Rick Hromadka, Walter Newman, Karen Spangenberg, Darleen Stoker, Sharyn Gersh, David Werntz, Darren Wright, Kenneth Young For episode "Partly Cloudy, Chance of Rain".
8.8
C.S.I. Место преступленияCSI: Crime Scene Investigation
Ruth Adelman, Zane D. Bruce, Mace Matiosian, Sheri Ozeki, Joseph T. Sabella, Jivan Tahmizian, David F. Van Slyke For episode "Chasing the Bus".
Звездный путь: ЭнтерпрайзStar Trek: Enterprise
Dale Chaloukian, Ashley Harvey, Hilda Hodges, Katherine Rose, Stephen M. Rowe, Masanobu 'Tomi' Tomita, Shaun Varney, Bill Wistrom, James Wolvington For episode "Broken Bow" (pilot).
Third WatchThird Watch
Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Catherine Flynn, Constance A. Kazmer, Walter Newman, John F. Reynolds, Allan K. Rosen, Darleen Stoker, Scott A. Tinsley, David Werntz For episode "Falling".