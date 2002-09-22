Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2002

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2002 году

Место проведения Шрайн-Аудиториум, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 22 сентября 2002
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Друзья 8.2
Друзья Friends
Sherry Bilsing, Кевин Брайт, Brian Buckner, Ted Cohen, Дэвид Крэйн, Shana Goldberg-Meehan, Sebastian Jones, Марта Кауффман, Wendy Knoller, Ellen Kreamer, Andrew Reich, Scott Silveri, Todd Stevens
Все номинанты
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Сара Джессика Паркер, Синди Чупак, Аллан Хейнберг, Майкл Патрик Кинг, John P. Melfi
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Bruce Alden, Берроуз, Джеймс, Питер Чакос, Jeff Greenstein, Alex Herschlag, Tim Kaiser, David Kohan, Лайзер, Кэри, Jhoni Marchinko, Макс Мучник, Bill Wrubel, Jon Kinnally, Tracy Poust
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Рэй Романо, Том Кальтабиано, Такер Коули, Дженнифер Криттенден, Lisa Helfrich Jackson, Ken Ornstein, Rory Rosegarten, Филипп Розенталь, Лев Шнайдер, Aaron Shure, Steve Skrovan, Stu Smiley, Jeremy Stevens
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Роберт Б. Уайде, Tom Bull, Sandy Chanley, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Gavin Polone
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Kevin Falls, Алекс Грейвз, Kristin Harms, Michael Hissrich, Кристофер Мисиано, Томас Шламме, Аарон Соркин, Джон Уэллс, Llewellyn Wells
Все номинанты
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Джерри Брукхаймер, Дэнни Кэннон, Cynthia Chvatal, Энн Донахью, Jonathan Littman, Carol Mendelsohn, Уильям Петерсен, Sam Strangis, Anthony E. Zuiker
24 часа
24 часа 24
Брайан Грейзер, Robert Cochran, Ховард Гордон, Стивен Хопкинс, Тони Крантц, Джоэль Сарноу, Cyrus Yavneh
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Wendy Battles, William N. Fordes, Артур В. Форни, Lewis Gould, Jeffrey M. Hayes, Peter Jankowski, Kati Johnston, Gary Karr, Эрик Овермиер, Barry Schindel, Richard Sweren, Дик Вульф, Roz Weinman
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Christian Williams, Laurence Andries, Алан Болл, Скотт Бак, Рик Кливланд, Bob Greenblatt, David Janollari, Алан Пол, Джилл Солоуэй, Christian Taylor, Брюс Эрик Каплан
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Рэй Романо
Рэй Романо
Everybody Loves Raymond For playing: "Ray Barone".
Победитель
Все номинанты
Берни Мак
Берни Мак
The Bernie Mac Show For playing: "Bernie McCullough".
Келси Грэммер
Келси Грэммер
Фрейзер For playing: "Frasier Crane".
Мэттью Перри
Мэттью Перри
Друзья For playing: "Chandler Bing".
Мэтт ЛеБлан
Мэтт ЛеБлан
Друзья For playing: "Joey Tribbiani".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Майкл Чиклис
Майкл Чиклис
Щит For playing: "Vic Mackey".
Победитель
Все номинанты
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
24 часа For playing: "Jack Bauer".
Питер Краузе
Питер Краузе
Клиент всегда мертв For playing: "Nate Fisher".
Майкл С. Холл
Майкл С. Холл
Клиент всегда мертв For playing: "David Fisher".
Мартин Шин
Мартин Шин
Западное крыло For playing: "Josiah Bartlet".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Дженнифер Энистон
Дженнифер Энистон
Друзья For playing: "Rachel Green".
Победитель
Все номинанты
Джейн Качмарек
Малкольм в центре внимания For playing: "Lois".
Дебра Мессинг
Дебра Мессинг
Уилл и Грейс For playing: "Grace Adler".
Патриция Хитон
Патриция Хитон
Everybody Loves Raymond For playing: "Debra Barone".
Сара Джессика Паркер
Сара Джессика Паркер
Секс в большом городе For playing: "Carrie Bradshaw".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Эллисон Дженни
Эллисон Дженни
Западное крыло For playing: "C.J. Cregg".
Победитель
Все номинанты
Фрэнсис Конрой
Фрэнсис Конрой
Клиент всегда мертв For playing: "Ruth Fisher".
Дженнифер Гарнер
Дженнифер Гарнер
Шпионка For playing: "Sydney Bristow".
Рэйчел Гриффитс
Рэйчел Гриффитс
Клиент всегда мертв For playing: "Brenda Chenowith".
Эми Бреннеман
Эми Бреннеман
Judging Amy For playing: "Amy Gray".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Брэд Гэррет
Брэд Гэррет
Everybody Loves Raymond For playing: "Robert Barone".
Победитель
Все номинанты
Питер Бойл
Everybody Loves Raymond For playing: "Frank Barone".
Шон Хэйс
Шон Хэйс
Уилл и Грейс For playing: "Jack McFarland".
Брайан Крэнстон
Брайан Крэнстон
Малкольм в центре внимания For playing: "Hal Wilkerson".
Дэвид Хайд Пирс
Фрейзер For playing: "Niles Crane".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Джон Спенсер
Западное крыло For playing: "Leo McGarry".
Победитель
Все номинанты
Дьюли Хилл
Дьюли Хилл
Западное крыло For playing: "Charlie Young".
Брэдли Уитфорд
Брэдли Уитфорд
Западное крыло For playing: "Josh Lyman".
Виктор Гарбер
Виктор Гарбер
Шпионка For playing: "Jack Bristow".
Ричард Шифф
Ричард Шифф
Западное крыло For playing: "Toby Ziegler".
Фредди Родригес
Фредди Родригес
Клиент всегда мертв For playing: "Federico Diaz".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Дорис Робертс
Everybody Loves Raymond For playing: "Marie Barone".
Победитель
Все номинанты
Синтия Никсон
Синтия Никсон
Секс в большом городе For playing: "Miranda Hobbes".
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Секс в большом городе For playing: "Samantha Jones".
Меган Маллалли
Меган Маллалли
Уилл и Грейс For playing: "Karen Walker".
Уэнди Малик
Уэнди Малик
Just Shoot Me! For playing: "Nina Van Horn".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
Западное крыло For playing: "Abbey Bartlet".
Победитель
Все номинанты
Тайн Дейли
Тайн Дейли
Judging Amy For playing: "Maxine Gray".
Мэри-Луиза Паркер
Мэри-Луиза Паркер
Западное крыло For playing: "Amy Gardner".
Лорен Эмброуз
Лорен Эмброуз
Клиент всегда мертв For playing: "Claire Fisher".
Джанель Молони
Джанель Молони
Западное крыло For playing: "Donna Moss".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в мини-сериале или телефильме
Стокард Чэннинг
Стокард Чэннинг
The Matthew Shepard Story For playing: "Judy Shepard".
Победитель
Все номинанты
Анжелика Хьюстон
Анжелика Хьюстон
The Mists of Avalon For playing: "Viviane".
Дайана Ригг
Дайана Ригг
Victoria & Albert For playing: "Baroness Louise Lehzen".
Сисси Спейсек
Сисси Спейсек
Last Call For playing: "Zelda Fitzgerald".
Джоан Аллен
Джоан Аллен
The Mists of Avalon For playing: "Morgause".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Чарльз С. Даттон
Чарльз С. Даттон
Практика For playing: "Leonard Marshall". For episode: "Killing Time".
Победитель
Все номинанты
Марк Хэрмон
Марк Хэрмон
Западное крыло For playing "Simon Donovan".
Джон Ларрокетт
Джон Ларрокетт
Практика For playing "Joey Heric".
Тим Мэтисон
Тим Мэтисон
Западное крыло For playing "Vice President Hoynes".
Рон Сильвер
Западное крыло For playing "Bruno Gianelli".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Клиент всегда мертв For playing "Sarah O'Connor".
Победитель
Все номинанты
Иллиана Даглас
Иллиана Даглас
Клиент всегда мертв For playing "Angela".
Лили Тейлор
Лили Тейлор
Клиент всегда мертв For playing "Lisa".
Мэри МакДоннелл
Мэри МакДоннелл
Скорая помощь For playing "Eleanor Carter".
Марта Плимптон
Марта Плимптон
Закон и порядок. Специальный корпус For playing "Claire Rinato". For episode: "Denial".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Энтони ЛаПалья
Энтони ЛаПалья
Фрейзер For playing "Simon". For episode "The Mother Load".
Победитель
Все номинанты
Адам Аркин
Адам Аркин
Фрейзер For playing "Tom". For episode "The Two Hundredth".
Брэд Питт
Брэд Питт
Друзья For playing "Will". For episode "The One With The Rumor".
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
Уилл и Грейс For playing "Detective Sharp". For episode "Fagel Attraction".
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Фрейзер For playing "Harry Moon". For episode "Moons Over Seattle".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Малкольм в центре внимания For playing "Ida". For episode "Christmas".
Победитель
Все номинанты
Гленн Клоуз
Гленн Клоуз
Уилл и Грейс For playing "Sanny". For episode "Hocus Focus".
Фрэнсис Стернхаген
Секс в большом городе For playing "Bunny McDougal".
Сьюзен Сарандон
Сьюзен Сарандон
Малкольм в центре внимания For playing "Meg". For episode: "Company Picnic".
Кэтрин Хелмонд
Everybody Loves Raymond For playing "Lois".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание
Animated Tales of the World Animated Tales of the World
Peter Macon For the narration. For episode "John Henry, The Steel Driving Man".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Алан Болл For the pilot.
Победитель
Все номинанты
Щит 9.0
Щит The Shield
Кларк Джонсон For the pilot.
24 часа
24 часа 24
Стивен Хопкинс For episode "Midnight - 1:00 A.M" (pilot).
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Пэрис Барклай For episode "The Indians In The Lobby".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Алекс Грейвз For episode "Posse Comitatus".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Майкл Патрик Кинг For episode "The Real Me".
Победитель
Все номинанты
Малкольм в центре внимания
Малкольм в центре внимания Malcolm in the Middle
Джеффри Мэлман For episode "Christmas".
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Роберт Б. Уайде For episode "The Doll".
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Марк Баклэнд For episode "My Old Lady".
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Берроуз, Джеймс For episode "A Chorus Lie".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming Less Than One Hour)
Футурама 9.3
Футурама Futurama
Matt Groening, J. Stewart Burns, David X. Cohen, Brian J. Cowan, Eric Horsted, Eric Kaplan, Claudia Katz, Ken Keeler, Рич Мур, Lew Morton, Bill Odenkirk, Gregg Vanzo, Patric M. Verrone For episode "Roswell That Ends Well".
Победитель
Все номинанты
Царь горы
Царь горы King of the Hill
Jonathan Aibel, Ричард Аппель, Glenn Berger, Kit Boss, Joseph A. Boucher, Alan R. Cohen, Грег Дэниелс, Джим Дотерайв, Alan Freedland, Tricia Garcia, Sivert Glarum, Алекс Грегори, Клэй Холл, Johnny Hardwick, Норм Хискок, Питер Хайк, John W. Hyde, Michael Jamin, Майк Джадж, Howard Klein, Mark McJimsey, Джон Райс, Michael Rotenberg, Garland Testa, Michael Wolf, Dean Young, Джон Альтшулер, Dave Krinsky For episode "Bobby Goes Nuts".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Larina Jean Adamson, John Bush, Kevin Curran, Bill Freiberger, John Frink, Tom Gammill, Дэна Гулд, Dan Greaney, Ron Hauge, John W. Hyde, Al Jean, Brian Kelley, Josh Lieb, Tim Long, Ian Maxtone-Graham, George Meyer, Дэвид Миркин, Steven Dean Moore, Carolyn Omine, Don Payne, Bonita Pietila, Max Pross, Richard Raynis, Jim Reardon, Mike Reiss, Richard Sakai, Matt Selman, Дэвид Силверман, Сэм Саймон, Denise Sirkot, Jon Vitti, Michael Wolf, Joel H. Cohen, Laurie Biernacki For episode "She Of Little Faith".
Как говорит Джинджер
Как говорит Джинджер As Told By Ginger
Eryk Casemiro, Габор Чупо, Cella Nichols Duffy, Jim Duffy, Maureen Iser, Emily Kapnek, Michael Daedalus Kenny, Арлин Класки, Jeffrey Perlmutter, Mark Risley, Mike Svayko For episode "Lunatic Lake".
Южный Парк 7.9
Южный Парк South Park
Мэтт Стоун, Трей Паркер, Frank C. Agnone II, Anne Garefino, Deborah Liebling, Кайл МакКаллох, Nancy M. Pimental, Стоф, Эрик, Erica Rivinoja, David R. Goodman For episode "Osama Bin Laden Has Farty Pants"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Animated Program (For Programming One Hour or More)
Walking with Prehistoric Beasts Walking with Beasts
Kate Bartlett, Tim Haines, Jasper James, Mick Kaczorowski, Mike Milne, Michael Olmert, Sharon Reed, William Sargent, Найджел Патерсон
Все номинанты
Самурай Джек 8.4
Самурай Джек Samurai Jack
Yeol Jung Chang, Брайан А Миллер, Пол Рудиш, Генндий Тартаковский, Yumun Jeong, Bong Koh Jae For episode "The Beginning".
When Dinosaurs Roamed America When Dinosaurs Roamed America
John Copeland, Tomi Bednar Landis, Pierre de Lespinois, Don Waller, Georgann Kane, Fran LoCascio
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries, Movie or a Special
James Dean James Dean
Marc Dabe, Leslie McCarthy-Frankenheimer, Robert Pearson
Победитель
Все номинанты
Динотопия
Динотопия Dinotopia
Уолтер П. Мартишиус, Malcolm Middleton, Jim Morahan, Peter Walpole For part I.
The Mists of Avalon The Mists of Avalon
Barbora Bucharova, Rodger Maus, Vlasta Svoboda, Jaromír Svarc For part I.
Особняк «Красная роза» 8.2
Особняк «Красная роза» Rose Red
Randy Moore, Maggie Martin, Craig Stearns For part II.
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Desmond Crowe, Don Dossett, Kevin Phipps, Энтони Прэтт, Malcolm Stone, Alan Tomkins For part VII ("The Breaking Point").
Динотопия
Динотопия Dinotopia
Уолтер П. Мартишиус, Malcolm Middleton, Jim Morahan, Peter Walpole For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Multi-Camera Series
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Melinda Ritz, Glenda Rovello For episode "Cheatin' Trouble Blues".
Победитель
Все номинанты
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Garvin Eddy, Tara Stephenson For episode "That '70s Musical".
Titus Titus
Steve Olson, William V. Ryder, Richard C. Walker For episode "Into Thin Air".
Emeril Emeril
Dwight Jackson, Ed LaPorta, Leslie McCarthy-Frankenheimer For episode "Halloween".
Emeril Emeril
Dwight Jackson, Ed LaPorta, Leslie McCarthy-Frankenheimer For episode "Halloween".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Single Camera Series
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Scott Chambliss, Cece De Stefano, Karen Manthey For episode "Truth Be Told" (pilot).
Победитель
Все номинанты
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Kenneth Hardy, Ellen Totleben For episode "Manchester", part 2.
24 часа
24 часа 24
Carlos Barbosa, Tim Beach, Ellen Brill For episode "Midnight - 1:00 A.M." (pilot).
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Rusty Lipscomb, Daniel Ross, Suzuki Ingerslev For episode "Back To The Garden".
24 часа
24 часа 24
Carlos Barbosa, Tim Beach, Ellen Brill For episode "Midnight - 1:00 A.M." (pilot).
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Thomas T. Taylor, Susan Mina Eschelbach, Marcia Hinds For pilot episode.
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Rusty Lipscomb, Daniel Ross, Suzuki Ingerslev For episode "Back To The Garden".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
XIX Winter Olympics Opening Ceremony XIX Winter Olympics Opening Ceremony
Jeremy Railton, Richard Schreiber
Победитель
Все номинанты
The 74th Annual Academy Awards 74th Annual Academy Awards
Greg Richman, Рива, Дж. Майкл, Keaton S. Walker, Tamlyn Wright
Mad TV MADtv
Daryn-Reid Goodall, D. Martyn Bookwalter, John Sabato For episode "MADtv's 3rd Annual Salute To The Movies".
The Concert for New York City The Concert for New York City
Keith Raywood, Anne Brahic
The 44th Annual Grammy Awards The 44th Annual Grammy Awards
Bob Keene, Griff Lambert, Brian J. Stonestreet, Scott Welborn
Sting ...All This Time Sting ...All This Time
Daniel Acon, Ted Berner, Dayna Lee
The 74th Annual Academy Awards 74th Annual Academy Awards
Greg Richman, Рива, Дж. Майкл, Keaton S. Walker, Tamlyn Wright
The 44th Annual Grammy Awards The 44th Annual Grammy Awards
Bob Keene, Griff Lambert, Brian J. Stonestreet, Scott Welborn
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Jennifer McNamara
Победитель
Все номинанты
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Jeff Greenberg
Клиника 8.4
Клиника Scrubs
Brett Benner, Debby Romano
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Tracy Lilienfield
Друзья 8.2
Друзья Friends
Leslie Litt, Barbara Miller
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Libby Goldstein, Junie Lowry-Johnson, Julie Tucker
Победитель
Все номинанты
24 часа
24 часа 24
Debi Manwiller, Richard Pagano
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Barbara Miller, Anthony Sepulveda
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Janet Gilmore, Megan McConnell, April Webster
Закон и порядок 8.5
Закон и порядок Law & Order
Suzanne Ryan
Опять и снова
Опять и снова Once and Again
Amy Lippens
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Miniseries, Movie or a Special
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Meg Liberman, Suzanne Smith, Gary Davy, Cami Patton, Angela A. Terry
Победитель
Все номинанты
Черчилль 7.3
Черчилль The Gathering Storm
Irene Lamb
Проект Лярами 6.9
Проект Лярами The Laramie Project
Ann Goulder
Тропой войны 7.3
Тропой войны Path to War
Минди Мэрин
James Dean James Dean
Nancy Foy
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem, Josh Veselka For "Nick News Special Edition: Faces of Hope: The Kids of Afghanistan".
Победитель
Все номинанты
The Making of 'A Charlie Brown Christmas' The Making of 'A Charlie Brown Christmas'
Jason Mendelson, Lee Mendelson
Губка Боб Квадратные Штаны
Губка Боб Квадратные Штаны SpongeBob SquarePants
Стивен Хилленберг
Ох уж эти детки!
Ох уж эти детки! Rugrats
Kate Boutilier, Eryk Casemiro, Габор Чупо, Cella Nichols Duffy, Jim Duffy, Арлин Класки, Pernelle Hayes, Susan Ward For episode "All Growed Up".
Nick News Nick News with Linda Ellerbee
Wally Berger, Linda Ellerbee, Mark Lyons, Rolfe Tessem
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography
XIX Winter Olympics Opening Ceremony XIX Winter Olympics Opening Ceremony
Sarah Kawahara, Кенни Ортега, Doug Jack Tied with 74th Annual Academy Awards (2002).
Победитель
The 74th Annual Academy Awards 74th Annual Academy Awards
Debra Brown Tied with XIX Winter Olympics Opening Ceremony (2002).
Победитель
Все номинанты
Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration
Brian Thomas, Glenn Douglas Packard
Madonna: Drowned World Tour 2001 Madonna: Drowned World Tour 2001
Debra Brown, Alex Magno, Jamie King
Target Stars on Ice Target Stars on Ice
Sandra Bezic, Christopher Dean, Michael Seibert, Jayne Torvill
Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration Michael Jackson: 30th Anniversary Celebration
Brian Thomas, Glenn Douglas Packard
Mad TV MADtv
Monie Adamson For Madtv's 7th season premiere.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera)
The Blue Planet The Blue Planet
Yuri Farrant, Simon King, Michael Pitts, Bob Cranston, Doug Allan, Peter Scoones, Michael deGruy, Mark Gottlieb, Charles Maxwell, Rick Rosenthal, Tom Fitz, Ian McCarthy, Didier Noirot, Simon Carroll, Paul Stewart For episode "Seas of Life: Ocean World".
Победитель
Все номинанты
Лицо человека 7.8
Лицо человека The Human Face
Bill Broomfield, Patrick Duval, John Halliday, Chris Hartley, John Hooper, Richard Numeroff, Allan Palmer, Jeremy Pollard, Nancy Schiesari, John Johnson, Rajesh Bedi
9/11 9/11
Джеймс Хэнлон, Gédéon Naudet, Jules Naudet
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Movie
Shackleton Shackleton
Henry Braham For part II
Победитель
Все номинанты
James Dean James Dean
Robbie Greenberg
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Remi Adefarasin For part VIII ("The Patrol").
Uprising Uprising
Denis Lenoir For part II.
The Mists of Avalon The Mists of Avalon
Vilmos Zsigmond For part I.
Тропой войны 7.3
Тропой войны Path to War
Stephen Goldblatt
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Tony Askins For episode "A Chorus Lie".
Победитель
Все номинанты
Друзья 8.2
Друзья Friends
Nick McLean For episode "The One With the Rumor".
American Family American Family
Brian J. Reynolds For episode "The Forgotten War".
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Ken Lamkin For episode "Deathtrap".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single Camera Series
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Michael Bonvillain For episode "Truth Be Told" (pilot).
Победитель
Все номинанты
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
Jonathan West For episode "Identity Crisis".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Thomas Del Ruth For episode "Bartlet for America".
Ally McBeal Ally McBeal
Billy Dickson For episode "Reality Bites".
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Алан Казо For episode "Driving Mr. Mossback".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Classical Music-Dance Program
Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street in Concert Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street in Concert
Ellen M. Krass, Iris Merlis, Лонни Прайс, Morton Swinsky, Jeff Thorsen, Chase Mishkin
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Miniseries, Movie or a Special
Victoria & Albert Victoria & Albert
Zoe Porter, Maria Price For part I.
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Series
Секс в большом городе 7.4
Секс в большом городе Sex and the City
Eric Daman, Патриша Филд, Rebecca Weinberg, Artie Hach, Molly Rogers, Mark Agnes For episode "Defining Moments".
Победитель
Все номинанты
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Linda Serijan, Anne Hartley For episode "Truth Be Told" (pilot).
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Linda Serijan, Anne Hartley For episode "Truth Be Told" (pilot).
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Lori Eskowitz-Carter, Mary Walbridge For episode "A Moveable Feast".
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Carlos Brown, Lucinda Campbell, Gail McMullen For episode "Back To the Garden".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Johnny Foam, Melina Root For episode "That '70s Musical".
На краю Вселенной 8.8
На краю Вселенной Farscape
Lyn Askew, Terry Ryan For episode "Into the Lion's Den (Part 1): Lambs To the Slaughter".
Шоу 70−х 8.1
Шоу 70−х That '70s Show
Johnny Foam, Melina Root For episode "That '70s Musical".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for a Variety or Music Program
XIX Winter Olympics Opening Ceremony XIX Winter Olympics Opening Ceremony
Pete Menefee, David Profeta, Michael Curry, Timothy A. Wonsik, Peter Minshall
Победитель
Madonna: Drowned World Tour 2001 Madonna: Drowned World Tour 2001
Rob Saduski
Mad TV MADtv
Wendy Benbrook, Wanda Leavey For episode "Madtv's Holiday Spectacular".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Miniseries, Movie or a Dramatic Special
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Том Хэнкс, Микаэл Саломон, Фил Олден Робинсон, Дэвид Фрэнкел, Дэвид Лилэнд, Ричард Лонкрэйн, Дэвид Наттер, Tony To
Победитель
Все номинанты
Проект Лярами 6.9
Проект Лярами The Laramie Project
Мосес Кауфман
Черчилль 7.3
Черчилль The Gathering Storm
Ричард Лонкрэйн
Тропой войны 7.3
Тропой войны Path to War
Джон Франкенхаймер
James Dean James Dean
Марк Райделл
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety, Music or Comedy Program
XIX Winter Olympics Opening Ceremony XIX Winter Olympics Opening Ceremony
Ron de Moraes, Кенни Ортега, Bucky Gunts
Победитель
Все номинанты
America: A Tribute to Heroes America: A Tribute to Heroes
Джоэл Галлен, Бет МакКарти-Миллер
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Мэттью Даймонд For episode "From Broadway: Fosse".
The 74th Annual Academy Awards 74th Annual Academy Awards
Louis J. Horvitz
Late Show with David Letterman Late Show with David Letterman
Jerry Foley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Miniseries, Movie or a Special
The Feast of All Saints The Feast of All Saints
Regan Noble For part I.
Победитель
Все номинанты
The Mists of Avalon The Mists of Avalon
Carol Hemming For part I.
James Dean James Dean
Carol A. O'Connell
Динотопия
Динотопия Dinotopia
Suzanne Stokes-Munton For part I.
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Helen Smith, Paula Price For part V ("Crossroads").
Тропой войны 7.3
Тропой войны Path to War
Patricia Budz, Ora Green, Lumas Hamilton Jr., Stephen Robinette, Toni-Ann Walker, Joy Zapata
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Series
Звездный путь: Энтерпрайз
Звездный путь: Энтерпрайз Star Trek: Enterprise
Laura Connolly, Roma Goddard, Michael Moore, Gloria Pasqua Casny, Cheri Ruff For episode "Two Days and Two Nights".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Animation
Animated Tales of the World Animated Tales of the World
Andrey Zolotukhin For episode "John Henry, The Steel Driving Man".
Победитель
'Twas the Night 'Twas the Night
Maciek Albrecht For the segments "The Christmas Song", "Feliz Navidad" and "Have Yourself A Merry Little Christmas".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Sting ...All This Time Sting ...All This Time
Стинг
Победитель
Все номинанты
Billy Joel: In His Own Words Billy Joel: In His Own Words
Билли Джоэл
Whose Line Is It Anyway? Whose Line Is It Anyway?
Уэйн Брэди
The Daily Show The Daily Show
Йон Стюарт
Whose Line Is It Anyway? Whose Line Is It Anyway?
Ryan Stiles
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Movie
Альберт Финни
Черчилль For playing: "Winston Churchill".
Победитель
Все номинанты
Майкл Гэмбон
Майкл Гэмбон
Тропой войны For playing: "Lyndon Johnson".
Джеймс Франко
Джеймс Франко
James Dean For playing: "James Dean".
Кеннет Брана
Кеннет Брана
Shackleton For playing: "Ernest Shackleton".
Бо Бриджес
Бо Бриджес
We Were the Mulvaneys For playing: "Michael Mulvaney".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Movie
Лора Линни
Лора Линни
Wild Iris For playing: "Iris Bravard".
Победитель
Все номинанты
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Черчилль For playing: "Clementine Churchill".
Анджела Бассетт
Анджела Бассетт
The Rosa Parks Story For playing: "Rosa Parks".
Блайт Даннер
Блайт Даннер
We Were the Mulvaneys For playing: "Corinne Mulvaney".
Джина Роулендс
Джина Роулендс
Wild Iris For playing: "Minnie Brinn".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic, Multi-Camera) for VMC Programming
XIX Winter Olympics Opening Ceremony XIX Winter Olympics Opening Ceremony
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, David Grill
Победитель
XIX Winter Olympics Opening Ceremony XIX Winter Olympics Opening Ceremony
Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly, David Grill
Победитель
Все номинанты
Sting ...All This Time Sting ...All This Time
Stan Crocker, David Rudd
The 74th Annual Academy Awards 74th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
America: A Tribute to Heroes America: A Tribute to Heroes
Leroy Bennett, Matt Ford, Kieran Healy, Rod Yamane, Patrick Dierson
Последний герой
Последний герой Survivor
Tim Sheldon For episode "Finale and the Reunion".
The 74th Annual Academy Awards 74th Annual Academy Awards
Robert T. Barnhart, Robert A. Dickinson, Andy O'Reilly
America: A Tribute to Heroes America: A Tribute to Heroes
Leroy Bennett, Matt Ford, Kieran Healy, Rod Yamane, Patrick Dierson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Made for Television Movie
Черчилль 7.3
Черчилль The Gathering Storm
Ридли Скотт, Тони Скотт, Frank Doelger, Lisa Ellzey, Julie Payne, Tracey Scoffield, David M. Thompson
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Design
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Eric S. Anderson, Scott Hudziak, Paul Matthaeus, Danny Yount
Победитель
Все номинанты
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Michael Riley, Michelle Dougherty, Jeff Miller, Jason Web
The Mind of the Married Man The Mind of the Married Man
Eric S. Anderson, Paul Matthaeus, Mason Nicoll, James Webber
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Main Title Theme Music
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Thomas Newman
Победитель
Все номинанты
Лига справедливости: Без границ
Лига справедливости: Без границ Justice League Unlimited
Lolita Ritmanis
First Monday First Monday
Bruce Broughton
A Day in Their Lives: Conquistador A Day in Their Lives: Conquistador
Mark Leggett
Wolf Lake Wolf Lake
David Schwartz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Non-Prosthetic)
The Mists of Avalon The Mists of Avalon
Polly Earnshaw For part I.
Победитель
Все номинанты
Динотопия
Динотопия Dinotopia
Julie Dartnell, Karen Dawson, Sally Hennen, Eve Wignall For part I.
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Nikita Rae, Liz Tagg For part IX ("Why We Fight").
James Dean James Dean
John M. Elliott Jr.
Jack and the Beanstalk: The Real Story Jack and the Beanstalk: The Real Story
Catherine Heys, Pauline Heys, Julia Wilson For part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Miniseries, Movie or a Special (Prosthetic)
Jack and the Beanstalk: The Real Story Jack and the Beanstalk: The Real Story
Даниэль Обер, Stephen Bettles, John Cormican, Chris Fitzgerald For part II.
Победитель
Все номинанты
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Duncan Jarman, Daniel Parker, Matthew Smith For part III ("Carentan").
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Series (Non-Prosthetic)
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
John Goodwin, Melanie Levitt, Nicholas Pagliaro For episode "Slaves of Las Vegas".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Series (Prosthetic)
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Kylie Bell, Thomas Floutz, Donna-Lou Henderson, Justin B. Henderson, Todd Masters, Dan Rebert, Scott Tebeau, Lee Romaire For episode "A Private Life".
Победитель
Все номинанты
Звездный путь: Энтерпрайз
Звездный путь: Энтерпрайз Star Trek: Enterprise
Art Anthony, Belinda Bryant, David DeLeon, Suzanne Diaz, Earl Ellis, Brad Look, Joe Podnar, Karen Westerfield, June Westmore, Michael Westmore, Natalie Wood, Jeff Lewis For episode "Broken Bow" (pilot).
Баффи — истребительница вампиров 8.0
Баффи — истребительница вампиров Buffy the Vampire Slayer
Joel Harlow, Todd McIntosh, Brigette A. Myre, Carol Schwartz, John Vulich, Jay Wejebe For episode "Hell's Bells".
C.S.I. Место преступления 8.8
C.S.I. Место преступления CSI: Crime Scene Investigation
John Goodwin For episode "Overload".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Stephen Ambrose, Erik Bork, Gary Goetzman, Erik Jendresen, Mary Richards, Tony To
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Sting ...All This Time Sting ...All This Time
Scott C. Wilson
Победитель
Все номинанты
Come Together: A Night for John Lennon's Words and Music Come Together: A Night for John Lennon's Words and Music
Ron Andreassen, Eli Tishberg, Eric Singer
Janet Jackson: Live in Hawaii Janet Jackson: Live in Hawaii
Michael Polito, Райан Полито, Jeff Roe
John Leguizamo: Sexaholix... A Love Story John Leguizamo: Sexaholix... A Love Story
Chad Callner
The 74th Annual Academy Awards 74th Annual Academy Awards
Эррол Моррис, Tia Nolan, Doug Abel, Lewis Cohen, Kyle Cooper, Ben Daughtrey, Bill DeRonde, Beth Dewey, Jeffrey Doe, Sean Fanton, William Goldenberg, Alexandra Komisaruk, Barnaby Levy, Richard Marks, Barry A. O'Brien, Michael Polito, Meg Reticker, Jeff Roe, Terilyn A. Shropshire, Yoram Tal, Brent White, Чак Уоркмэн, Douglass M. Stewart Jr., Paul Marengo, Justine Gerenstein, Susan D. Cooper, Brian Smith, Michael Johnson, David Maguire, Gary Ross, Danielle White, John Zimmer, Geoff Nelson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Picture Editing for a Series
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Ron Volk For episode "The Proposal".
Победитель
Все номинанты
Уилл и Грейс 7.2
Уилл и Грейс Will & Grace
Питер Чакос For episode "A Chorus Lie".
Друзья 8.2
Друзья Friends
Kenny Tintorri For episode "The One With the Halloween Party".
Everybody Loves Raymond Everybody Loves Raymond
Patricia Barnett For episode "Talk To Your Daughter".
Друзья 8.2
Друзья Friends
Stephen Prime For episode "The One With the Rumor".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Multi-Camera Sound Mixing for a Series or Special
Фрейзер 8.3
Фрейзер Frasier
Andre Caporaso, Robert Douglass, Thomas J. Huth, Dana Mark McClure For episode "Bla-Z-Boy".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Miniseries, Movie or a Special (Dramatic Underscore)
Shackleton Shackleton
Adrian Johnston For part II.
Победитель
Все номинанты
We Were the Mulvaneys We Were the Mulvaneys
Patrick Williams
Jack and the Beanstalk: The Real Story Jack and the Beanstalk: The Real Story
Rupert Gregson-Williams For part II.
Last Call Last Call
Brian Tyler
Dinner with Friends Dinner with Friends
Dave Grusin
The Mists of Avalon The Mists of Avalon
Lee Holdridge For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
The Blue Planet The Blue Planet
George Fenton For episode "Seas of Life: Ocean World".
Победитель
Все номинанты
Секретные материалы 8.7
Секретные материалы The X-Files
Mark Snow For episode "The Truth".
24 часа
24 часа 24
Sean Callery For episode "7:00 A.M - 8:00 A.M."
JAG JAG
Steven Bramson For episode "Adrift", part 2.
Зена — королева воинов 7.9
Зена — королева воинов Xena: Warrior Princess
Joseph LoDuca For episode "A Friend in Need II".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music Direction
XIX Winter Olympics Opening Ceremony XIX Winter Olympics Opening Ceremony
Mark Watters
Победитель
Все номинанты
Баффи — истребительница вампиров 8.0
Баффи — истребительница вампиров Buffy the Vampire Slayer
Christophe Beck, Jesse Tobias For episode "Once More, With Feeling".
The 74th Annual Academy Awards 74th Annual Academy Awards
John Williams
Christmas in Washington Christmas in Washington
Ian Fraser
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Elliot Lawrence
Ultimate Manilow! Ultimate Manilow!
Steve Welch
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Music and Lyrics
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Сет МакФарлейн, Walter Murphy For episode "Brian Wallows and Peter's Swallows". For the song "You've Got a Lot to See".
Победитель
Гриффины 8.6
Гриффины Family Guy
Сет МакФарлейн, Walter Murphy For episode "Brian Wallows and Peter's Swallows". For the song "You've Got a Lot to See".
Победитель
Все номинанты
Carol Burnett: Show Stoppers The Carol Burnett Show: Show Stoppers
Ken Welch, Mitzie Welch For the song "A Mackie Rag".
Judging Amy Judging Amy
Peter Himmelman For episode "Beating the Bounds". For the song "The Best Kind of Answer".
Волшебные покровители
Волшебные покровители The Fairly OddParents
Бутч Хартман, Steve Marmel, Guy Moon For episode "Christmas Every Day". For the song "I Wish Every Day Could Be Christmas".
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Alf Clausen, Jon Vitti For episode "The Old Man and the Key". For the song "Ode To Branson".
Волшебные покровители
Волшебные покровители The Fairly OddParents
Бутч Хартман, Steve Marmel, Guy Moon For episode "Christmas Every Day". For the song "I Wish Every Day Could Be Christmas".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Non-Fiction Program (Reality)
Семейка Осборнов
Семейка Осборнов The Osbournes
Lois Curren, Greg Johnston, Шарон Озборн, Джефф Стилсон, Jonathan Taylor, Rod Aissa
Победитель
Семейка Осборнов
Семейка Осборнов The Osbournes
Lois Curren, Greg Johnston, Шарон Озборн, Джефф Стилсон, Jonathan Taylor, Rod Aissa
Победитель
Все номинанты
Зеленый свет
Зеленый свет Project Greenlight
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Харви Вайнштейн, Sean Bailey, Elizabeth Bronstein, Billy Campbell, Крис Мур, Bob Weinstein, Tina Gazzerro, Eli Holzman, Tony Yates
American High American High
Rich Bye, Jonathan Chinn, Р.Дж. Катлер, Ник Дуб, Элисон Эллвуд, Brian Medavoy, Jonathan Mednick, Erwin More, Molly O'Brien, Dan Partland, Ted Skillman, Cheryl Stanley
Taxicab Confessions Taxicab Confessions
Phe Caplan, Harry Gantz, Joe Gantz, Sheila Nevins, Julie Anderson
Зеленый свет
Зеленый свет Project Greenlight
Бен Аффлек, Мэтт Дэймон, Харви Вайнштейн, Sean Bailey, Elizabeth Bronstein, Billy Campbell, Крис Мур, Bob Weinstein, Tina Gazzerro, Eli Holzman, Tony Yates
Frontier House Frontier House
Nicolas Brown, Маро Чермайефф, Alex Graham, Beth Hoppe, Simon Shaw
American High American High
Rich Bye, Jonathan Chinn, Р.Дж. Катлер, Ник Дуб, Элисон Эллвуд, Brian Medavoy, Jonathan Mednick, Erwin More, Molly O'Brien, Dan Partland, Ted Skillman, Cheryl Stanley
Trauma: Life in the E.R. Trauma: Life in the E.R.
Stacia Thompson, Liane Thompson, Stephen H. Schwartz, Catherine L. McCarthy, Brian Seligson
Taxicab Confessions Taxicab Confessions
Phe Caplan, Harry Gantz, Joe Gantz, Sheila Nevins, Julie Anderson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Non-Fiction Series (Informational)
Biography Biography
J.C. Begley, Kevin Burns, Maryellen Cox, CarolAnne Dolan, Kerry Jensen, Gidion Phillips
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Non-Fiction Special (Informational)
9/11 9/11
Richard Barber, Graydon Carter, Джеймс Хэнлон, Greg Kandra, Rob Klug, Michael Maloy, Bruce Spiegel, Susan Zirinsky, Gédéon Naudet, Jules Naudet, Mead Stone, David Friend, Hal Gessner, Tom Forman, Paul Larossa
Победитель
Все номинанты
Мы остались одни вместе 8.6
Мы остались одни вместе We Stand Alone Together
Том Хэнкс, Стивен Спилберг, Марк Кауэн, Gary Goetzman, Tony To, William Richter
Лицо человека 7.8
Лицо человека The Human Face
Джон Клиз, Джеймс Эрскин, Nancy Lavin, Michael Mosley, Nicholas Rossiter, Sally George, David Stewart, Sharon Gillooly
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Picture Editing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera)
In Memoriam: New York City In Memoriam: New York City
Geof Bartz, Paula Heredia
Победитель
Все номинанты
America Undercover America Undercover
Mark Baum For episode "Small Town Ecstasy".
Последний герой
Последний герой Survivor
Jonathon Braun, Lane Baker, Brian Barefoot, Brian Catalina, Jeannette Christensen, David Cutler, Sean Foley, Jerry U. Frizell, Ivan Ladizinsky, Craig E. Serling, Chris Simpson, Rod C. Spence, Bob Mathews For episode "Two Peas in a Pod".
9/11 9/11
Richard Barber, Michael Maloy, Bruce Spiegel, Mead Stone, Jason Schmidt
9/11 9/11
Richard Barber, Michael Maloy, Bruce Spiegel, Mead Stone, Jason Schmidt
Последний герой
Последний герой Survivor
Jonathon Braun, Lane Baker, Brian Barefoot, Brian Catalina, Jeannette Christensen, David Cutler, Sean Foley, Jerry U. Frizell, Ivan Ladizinsky, Craig E. Serling, Chris Simpson, Rod C. Spence, Bob Mathews For episode "Two Peas in a Pod".
The Blue Planet The Blue Planet
Martin Elsbury For episode "Seas of Life: Ocean World".
Southern Comfort Southern Comfort
Кейт Дэвис (Screened within the _"America Undercover" (1993)_ series.)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Miniseries, Movie or a Special
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Frances Parker For part II ("Day of Days").
Победитель
Все номинанты
Shackleton Shackleton
Peter Coulson For part II.
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Billy Fox For part IV ("Replacements").
James Dean James Dean
Antony Gibbs
The Lost Battalion The Lost Battalion
William B. Stich
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Picture Editing for a Series
24 часа
24 часа 24
Chris G. Willingham For episode "7:00 A.M - 8:00 A.M.".
Победитель
Все номинанты
Клиент всегда мертв 8.7
Клиент всегда мертв Six Feet Under
Christopher Nelson For the pilot episode.
24 часа
24 часа 24
David B. Thompson For episode "Midnight - 1:00 A.M." (pilot).
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Lauren A. Schaffer For episode "Bartlet for America".
Западное крыло 9.2
Западное крыло The West Wing
Janet Ashikaga For episode "100,000 Airplanes".
Шпионка 8.4
Шпионка Alias
Mary Jo Markey For episode "Q & A".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Miniseries or a Movie
Братья по оружию 8.1
Братья по оружию Band of Brothers
Colin Charles, Mike Dowson, Mark Taylor For part III ("Carentan").
Победитель
Marshall Garlington, Ken Teaney, Ulf Herrmann
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Camera Sound Mixing for a Series
Скорая помощь 8.3
Скорая помощь ER
Mike Brooks, James Clark, Dave Concors, Michael Jiron For episode "Partly Cloudy, Chance of Rain".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera)
When Dinosaurs Roamed America When Dinosaurs Roamed America
David Esparza, Nancy Nugent Title, Michael Payne, Jonathan Wareham
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Series
Тайны Смолвиля 8.4
Тайны Смолвиля Smallville
Timothy A. Cleveland, Casey J. Crabtree, Michael Crabtree, Jessica Goodwin, Paul J. Diller, Karyn Foster, Adam Johnston, Michael E. Lawshe, Chris McGeary, Andrew Somers, Karen Spangenberg, Otis Van Osten For the pilot episode.
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for Non-Fiction Programming (Single or Multi-Camera)
9/11 9/11
Danny Caccavo, Ken Hahn, Grant Maxwell
Победитель
