Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1973

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1973 году

Место проведения Shubert Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 20 мая 1973
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
All in the Family All in the Family
Norman Lear, Джон Рич
Победитель
All in the Family All in the Family
Norman Lear, Джон Рич
Победитель
Все номинанты
Sanford and Son Sanford and Son
Бад Йоркин, Aaron Ruben
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
Джеймс Л Брукс, Allan Burns, Ed. Weinberger
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Джин Рейнольдс
Maude Maude
Norman Lear, Rod Parker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement by Individuals in Daytime Drama
All My Children All My Children
Mary Fickett
Победитель
Все номинанты
Love Is a Many Splendored Thing Love Is a Many Splendored Thing
Питер Левин For episode on 17 July 1972.
The Doctors The Doctors
Norman Hall For episode on 9 January 1973.
Days of Our Lives Days of Our Lives
МакДональд Кэри
One Life to Live One Life to Live
David Pressman For episode on 23 January 1973.
Days of Our Lives Days of Our Lives
Wes Kenney
Love Is a Many Splendored Thing Love Is a Many Splendored Thing
Victor Paganuzzi, John A. Wendell
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement by Individuals in Daytime Programming
Three on a Match Three on a Match
Bill Cullen
Победитель
Все номинанты
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Пол Линд
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Peter Marshall
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement by a Supporting Performer in Music or Variety
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Тим Конуэй
Победитель
Все номинанты
Rowan & Martin's Laugh-In Laugh-In
Лили Томлин
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Харви Кормен
A Royal Gala Variety Performance A Royal Gala Variety Performance
Лайза Миннелли
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Dramatic Program or Feature Length Film Made for Television, a Single Program of a Series or a Special Program
Much Ado About Nothing Much Ado About Nothing
Tom H. John
Победитель
Все номинанты
The Red Pony The Red Pony
John A. Kuri, Robert F. Boyle, James Hulsey
Mission: Impossible Mission: Impossible
Lucien Hafley, Gibson Holley
Night of Terror Night of Terror
William L. Campbell
Another Part of the Forest Another Part of the Forest
Jan Scott
Mannix Mannix
Fred Price, Jan Van Tamelen
Mannix Mannix
Fred Price, Jan Van Tamelen
Mission: Impossible Mission: Impossible
Lucien Hafley, Gibson Holley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - For a Musical or Variety Single Program of a Series or a Special Program
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
Brian Bartholomew, Keaton S. Walker
Победитель
Все номинанты
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Paul Barnes, Bill Harp, Bob Sansom
Paul Barnes, Bill Harp, Bob Sansom
Paul Barnes, Bill Harp, Bob Sansom
Flip Flip
Romain Johnston
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Children's Programming - Entertainment/Fictional
The Electric Company The Electric Company
John Boni, Thad Mumford, Jeremy Stevens, Jim Thurman, Tom Whedon, Sara Compton, Tom Dunsmuir
Победитель
Zoom Zoom
Christopher Sarson
Победитель
Sesame Street Sesame Street
Jon Stone, Robert Cunniff
Победитель
The Electric Company The Electric Company
John Boni, Thad Mumford, Jeremy Stevens, Jim Thurman, Tom Whedon, Sara Compton, Tom Dunsmuir
Победитель
Все номинанты
The Electric Company The Electric Company
Samuel Y. Gibbon Jr., David D. Connell, Andy Ferguson
Sesame Street Sesame Street
Robert Myhrum For episode on 17 November 1972.
Sesame Street Sesame Street
Joe Raposo For episode on 12 February 1973.
The Electric Company The Electric Company
Samuel Y. Gibbon Jr., David D. Connell, Andy Ferguson
The Electric Company The Electric Company
Henry Behar
You're Not Elected, Charlie Brown You're Not Elected, Charlie Brown
Charles M. Schulz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Children's Programming - Informational/Factual
A Picture of Us A Picture of Us
Shari Lewis
Победитель
ABC Afterschool Specials ABC Afterschool Specials
Джозеф Барбера, Уильям Ханна For episode "The Last of the Curlews (#1.1)".
Победитель
Все номинанты
In the News In the News
Judy Reemtsma, Joel Heller, Pat Lynch
Make a Wish Make a Wish
Lester Cooper, Tom Bywaters
In the News In the News
Judy Reemtsma, Joel Heller, Pat Lynch
ABC Afterschool Specials ABC Afterschool Specials
Jameson Brewer For episode "The Last of the Curlews".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Choreography
Liza with a Z Liza with a Z
Боб Фосси
Победитель
Все номинанты
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
Tony Charmoli For episode with Robert Goulet and Joel Grey.
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Ernie Flatt For episode "Family Show".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series
Kung Fu Kung Fu
Jack Woolf For episode "An Eye for an Eye".
Победитель
Все номинанты
The Waltons The Waltons
Russell Metty
Banacek Banacek
Sam Leavitt For episode "Detour to Nowhere (#1.0)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program of a Series
Night of Terror Night of Terror
Howard Schwartz
Победитель
Все номинанты
The Red Pony The Red Pony
Andrew Jackson
Liza with a Z Liza with a Z
Owen Roizman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Costume Design
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
Jack Bear
Победитель
Все номинанты
Appointment with Destiny Appointment with Destiny
Christa von Humboldt For episode "Cortez and Montezuma: The Conquest of an Empire".
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Grady Hunt For episode "Dagger of the Mind (#2.4)".
Dr. Jekyll and Mr. Hyde Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Emma Porteous
Much Ado About Nothing Much Ado About Nothing
Theoni V. Aldredge
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming - For a Series or a Single Program of a Series
The Waltons The Waltons
Gene Fowler Jr., Marjorie Fowler, Anthony Wollner
Победитель
The Waltons The Waltons
Gene Fowler Jr., Marjorie Fowler, Anthony Wollner
Победитель
Все номинанты
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
Douglas Hines
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Fred W. Berger, Stanford Tischler
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming - For a Special or Feature Length Program of a Series
Appointment with Destiny Appointment with Destiny
Peter C. Johnson, Ed Spiegel For episode "Surrender at Appomattox".
Победитель
Все номинанты
Liza with a Z Liza with a Z
Alan Heim
Go Ask Alice Go Ask Alice
Henry Berman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Editing
The Red Pony The Red Pony
Fred J. Brown, Ross Taylor, David Marshall
Победитель
Все номинанты
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Roger Sword, Charles L. Campbell, Bob Cornett, Jerry Stanford
Short Walk to Daylight Short Walk to Daylight
Peter Berkos, Brian Courcier, Gordon Ecker, Walt Jenevein, Sid Lubow, George E. Luckenbacher, James E. Nownes, John W. Singleton, John Stacy
Short Walk to Daylight Short Walk to Daylight
Peter Berkos, Brian Courcier, Gordon Ecker, Walt Jenevein, Sid Lubow, George E. Luckenbacher, James E. Nownes, John W. Singleton, John Stacy
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Roger Sword, Charles L. Campbell, Bob Cornett, Jerry Stanford
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Mixing
Appointment with Destiny Appointment with Destiny
Roy Granville, Eddie Nelson, George Porter, Richard Wagner For episode "Surrender at Appomattox".
Победитель
Appointment with Destiny Appointment with Destiny
Roy Granville, Eddie Nelson, George Porter, Richard Wagner For episode "Surrender at Appomattox".
Победитель
Все номинанты
That Certain Summer That Certain Summer
Melvin M. Metcalfe Sr., Thom Piper
The Undersea World of Jacques Cousteau The Undersea World of Jacques Cousteau
Hoppy Mehterian, Eddie Nelson, George Porter
Hoppy Mehterian, Eddie Nelson, George Porter
Hoppy Mehterian, Eddie Nelson, George Porter
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Lighting Direction
The 44th Annual Academy Awards 44th Annual Academy Awards
John Freschi, John Casagrande Tied with The Julie Andrews Hour (1972).
Победитель
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
Truck Krone Tied with 44th Annual Academy Awards (1972).
Победитель
Все номинанты
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
John Beam
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Makeup
Gargoyles Gargoyles
Del Armstrong, Ellis Burman Jr., Стэн Уинстон
Победитель
Gargoyles Gargoyles
Del Armstrong, Ellis Burman Jr., Стэн Уинстон
Победитель
Все номинанты
The Red Pony The Red Pony
Richard Cobos, Allan Snyder
The Waltons The Waltons
Robert Sidell
The Wide World of Mystery The Wide World of Mystery
Marvin G. Westmore, Michael Westmore For episode "Frankenstein" (Parts 1 and 2). Aired within ABC's Wide World of Entertainment.
Dr. Jekyll and Mr. Hyde Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Neville Smallwood
Kung Fu Kung Fu
Frank Westmore
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition - For a Series or a Single Program of a Series (First Year of Music's Use Only)
Love, American Style Love, American Style
Charles Fox
Победитель
Все номинанты
Medical Center Medical Center
Alexander Courage For episode "Cycle of Peril".
Ironside Ironside
Marty Paich
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition - For a Special Program
The Red Pony The Red Pony
Jerry Goldsmith
Победитель
Все номинанты
A Brand New Life A Brand New Life
Billy Goldenberg
Liza with a Z Liza with a Z
Fred Ebb, John Kander
Fred Ebb, John Kander
Fred Ebb, John Kander
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Direction of a Variety, Musical or Dramatic Program
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Peter Matz For episode with 'Anthony Newley' and Bernadette Peters.
Победитель
Все номинанты
Dr. Jekyll and Mr. Hyde Dr. Jekyll and Mr. Hyde
Irwin Kostal
The Wacky World of Jonathan Winters The Wacky World of Jonathan Winters
Van Alexander For episode with Debbie Reynolds.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music, Lyrics and Special Material
Liza with a Z Liza with a Z
Fred Ebb, John Kander
Победитель
Все номинанты
The Marcus-Nelson Murders The Marcus-Nelson Murders
Billy Goldenberg, Bobby Russell
Billy Goldenberg, Bobby Russell
Billy Goldenberg, Bobby Russell
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Earl Brown For episode with Jean Stapleton ("The Gloria Majestic Story").
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Religious Programming - Individuals
Duty Bound Duty Bound
Martin Hoade, Doris Ann
Победитель
Все номинанты
Duty Bound Duty Bound
Martin Hoade
Duty Bound Duty Bound
John Boxer
Insight Insight
John Furia, Ellwood Kieser, John Meredyth Lucas
Insight Insight
John Furia, Ellwood Kieser, John Meredyth Lucas
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Sports Programming
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
Roone Arledge
Победитель
Munich 1972: Games of the XX Olympiad Munich 1972: Games of the XX Olympiad
Ross Skipper, Lou Torino, Mike Wenig, Vito Gerardi, G. McBeath, Tom Wight, Conrad Kraus, Robert Steinback, Peter Fritz, James Parker, Paul Scoskie, John DeLisa, Winfield Gross, Charles Gardner, Leo Stephans, John Croak, James Kelley, Alex Moskovic, Jakob Hierl, Randy Cohen, Nick Mazur, Merrit Roesser, George Boettcher, Leo Scharf, Edward McCarthy, Louis Rende, Harold Byers Official ATAS database lists title as "1972 Summer Olympic Games".
Победитель
Munich 1972: Games of the XX Olympiad Munich 1972: Games of the XX Olympiad
Ross Skipper, Lou Torino, Mike Wenig, Vito Gerardi, G. McBeath, Tom Wight, Conrad Kraus, Robert Steinback, Peter Fritz, James Parker, Paul Scoskie, John DeLisa, Winfield Gross, Charles Gardner, Leo Stephans, John Croak, James Kelley, Alex Moskovic, Jakob Hierl, Randy Cohen, Nick Mazur, Merrit Roesser, George Boettcher, Leo Scharf, Edward McCarthy, Louis Rende, Harold Byers Official ATAS database lists title as "1972 Summer Olympic Games".
Победитель
Munich 1972: Games of the XX Olympiad Munich 1972: Games of the XX Olympiad
Roone Arledge Official ATAS database lists title as "1972 Summer Olympic Games".
Победитель
Все номинанты
NFL Monday Night Football NFL Monday Night Football
Roone Arledge, Dennis Lewin, Chet Forte
Super Bowl VII Super Bowl VII
Roy Hammerman, Scotty Connal
Munich 1972: Games of the XX Olympiad Munich 1972: Games of the XX Olympiad
Keith Jackson Official ATAS database lists title as "1972 Summer Olympic Games".
Super Bowl VII Super Bowl VII
Roy Hammerman, Scotty Connal
Munich 1972: Games of the XX Olympiad Munich 1972: Games of the XX Olympiad
Jim McKay Official ATAS database lists title as "1972 Summer Olympic Games".
ABC's College Football ABC's College Football
Roone Arledge, Chuck Howard Official ATAS database lists title as "NCAA College Football".
NFL Monday Night Football NFL Monday Night Football
Roone Arledge, Dennis Lewin, Chet Forte
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
Jim Balden, Dave Hilmer, Ernie Buttelman, Jim Angel, Robert A. Kemp
Победитель
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
Jim Balden, Dave Hilmer, Ernie Buttelman, Jim Angel, Robert A. Kemp
Победитель
Все номинанты
Apollo 17: Splashdown Apollo 17: Splashdown
Sam Drummy, E.G. Johnson For network pool coverage.
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Jack Jennings, Richard Nelson, Gorm Erickson, Charles Franklin, Tom McConnell, Barney Neeley
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Jack Jennings, Richard Nelson, Gorm Erickson, Charles Franklin, Tom McConnell, Barney Neeley
Apollo 17: Splashdown Apollo 17: Splashdown
Sam Drummy, E.G. Johnson For network pool coverage.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Video Tape Editing
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
Nick Giordano, Arthur Schneider
Победитель
Все номинанты
NBC Nightly News with Lester Holt NBC Nightly News
Walter Balderson, Charles Shadel News segments shown within NBC Nightly News with _John Chancellor (I)_.
The TV Comedy Years Ed Sullivan Presents: The TV Comedy Years
Bill Breshears, Andrew McIntyre
NBC Nightly News with Lester Holt NBC Nightly News
Walter Balderson, Charles Shadel News segments shown within NBC Nightly News with _John Chancellor (I)_.
Love is... Barbara Eden Love Is... Barbara Eden
Mike Wenig
Burt Bacharach in Shangri-La Burt Bacharach in Shangri-La
James H. Rose
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role (Drama Series - Continuing)
Ричард Томас
Ричард Томас
The Waltons For playing: "John-Boy Walton".
Победитель
Все номинанты
Питер Фальк
Питер Фальк
Коломбо For playing: "Columbo".
Уильям Конрад
Cannon For playing: "Frank Cannon".
Дэвид Кэррадайн
Дэвид Кэррадайн
Kung Fu For playing: "Kwai Chang Caine".
Майк Коннорс
Mannix For playing: "Joe Mannix".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role (Drama/Comedy - Limited Episodes)
Anthony Murphy
Tom Brown's Schooldays For parts I-V.
Победитель
Все номинанты
John Abineri
The Last of the Mohicans For parts I-VIII.
Филипп Леруа
Филипп Леруа
The Life of Leonardo Da Vinci For playing: "Leonardo Da Vinci".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Джек Клагмен
Джек Клагмен
The Odd Couple For playing: "Oscar Madison".
Победитель
Все номинанты
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Hawkeye Pierce".
Редд Фокс
Sanford and Son For playing: "Fred Sanford".
Тони Ренделл
The Odd Couple For playing: "Felix Unger".
Кэррол О’Коннор
All in the Family For playing: "Archie Bunker".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role (Drama Series - Continuing)
Майкл Лернд
The Waltons For playing: "Olivia Walton".
Победитель
Все номинанты
Susan Saint James
McMillan & Wife For playing: "Sally McMillan".
Lynda Day George
Mission: Impossible For playing: "Lisa Casey".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role (Drama/Comedy - Limited Episodes)
Сьюзен Хэмпшир
Vanity Fair For parts I-V.
Победитель
Все номинанты
Vivien Heilbron
The Moonstone For parts I-V.
Маргарет Тайзэк
Cousin Bette For parts I-V.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series
Мэри Тайлер Мур
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Mary Richards".
Победитель
Все номинанты
Беатрис Артур
Maude For playing: "Maude Findlay".
Джин Стэплтон
All in the Family For playing: "Edith Bunker".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Джей Сэндрич
The Mary Tyler Moore Show For It's Whether You Win or Lose (1972)
Победитель
Все номинанты
Bob LaHendro
All in the Family For The Bunkers and the Swingers (1972)
Джон Рич
All in the Family For The Bunkers and the Swingers (1972)
Джин Рейнольдс
Чертова служба в госпитале Мэш For Pilot (1972)
Bob LaHendro
All in the Family For The Bunkers and the Swingers (1972)
Джон Рич
All in the Family For The Bunkers and the Swingers (1972)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Comedy, Variety or Music
Боб Фосси
Liza with a Z
Победитель
Все номинанты
Ron Field
Once Upon a Mattress
Dave Powers
Once Upon a Mattress
Martin Charnin
Get Happy
Dave Wilson
Get Happy
Walter C. Miller
You're a Good Man, Charlie Brown
Ron Field
Once Upon a Mattress
Dave Powers
Once Upon a Mattress
Martin Charnin
Get Happy
Get Happy
Get Happy
Stan Harris
Duke Ellington... We Love You Madly
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program
Джозеф Сарджент
The Marcus-Nelson Murders
Победитель
Все номинанты
George Schaefer
A War of Children
Лэмонт Джонсон
That Certain Summer
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Drama - A Single Program of a Series with Continuing Characters and/or Theme
Jerry Thorpe
Kung Fu For episode "An Eye for an Eye".
Победитель
Все номинанты
Эдвард М. Абромс
Коломбо For episode "The Most Dangerous Match (#2.7)".
Ли Филипс
The Waltons For episode "The Love Story".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Variety or Music
Bill Davis
The Julie Andrews Hour For episode on 13 September 1972 (with 'Lisa Doolittle' and ' Mary Poppins').
Победитель
Все номинанты
Art Fisher
The Sonny and Cher Comedy Hour For episode with Mike Connors.
Tim Kiley
Flip For episode on 16 November 1972 (with Roberta Flack and Burt Reynolds).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Drama Series - Continuing
The Waltons The Waltons
Robert L. Jacks, Lee Rich
Победитель
Все номинанты
Mannix Mannix
Bruce Geller, Ivan Goff, Ben Roberts
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Dean Hargrove (Shown within The NBC Mystery Movie (1971).)
Kung Fu Kung Fu
Jerry Thorpe
Hawaii Five-O Hawaii Five-O
Bill Finnegan, Leonard Freeman, Bob Sweeney
Cannon Cannon
Harold Gast, Quinn Martin, Adrian Samish
Cannon Cannon
Harold Gast, Quinn Martin, Adrian Samish
Hawaii Five-O Hawaii Five-O
Bill Finnegan, Leonard Freeman, Bob Sweeney
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Drama/Comedy - Limited Episodes
Tom Brown's Schooldays Tom Brown's Schooldays
John McRae For parts I-V.
Победитель
Все номинанты
The Last of the Mohicans The Last of the Mohicans
John McRae
The Life of Leonardo Da Vinci La vita di Leonardo da Vinci
For parts I-V.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding New Series
America America
Michael Gill
Победитель
Все номинанты
The Waltons The Waltons
Robert L. Jacks, Lee Rich
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Джин Рейнольдс
Maude Maude
Norman Lear, Rod Parker
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
Джули Эндрюс, Nick Vanoff
Kung Fu Kung Fu
Jerry Thorpe
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Comedy
Ted Knight
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Ted Baxter".
Победитель
Все номинанты
Роб Райнер
Роб Райнер
All in the Family For playing: "Michael Stivic".
Гэри Бергхофф
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Walter Eugene O'Reilly".
McLean Stevenson
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Henry Blake".
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Lou Grant".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in Drama
Scott Jacoby
That Certain Summer For playing: "Nick Salter".
Победитель
Все номинанты
Уилл Гир
The Waltons For playing: "Zebulon Walton".
Джеймс Бролин
Джеймс Бролин
Marcus Welby, M.D. For playing: "Steven Kiley".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in Comedy
Валери Харпер
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Rhoda Morgenstern".
Победитель
Все номинанты
Клорис Личмен
Клорис Личмен
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Phyllis Lindstrom".
Сэлли Стразерс
All in the Family For playing: "Gloria Stivic".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in Drama
Эллен Корби
The Waltons For playing: "Esther Walton".
Победитель
Все номинанты
Nancy Walker
McMillan & Wife For playing: "Mildred".
Gail Fisher
Mannix For playing: "Peggy Fair".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in Daytime
Dinah's Place Dinah's Place
Henry Jaffe, Дина Шор, Fred Tatashore
Победитель
Dinah's Place Dinah's Place
Henry Jaffe, Дина Шор, Fred Tatashore
Победитель
Все номинанты
Password Password
Howard Felsher, Frank Wayne
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Bill Armstrong, Merrill Heatter, Bob Quigley, Jay Redack
The Mike Douglas Show The Mike Douglas Show
Mike Douglas, Barry Sand
Jeopardy! Jeopardy!
Robert Rubin
Password Password
Howard Felsher, Frank Wayne
Hollywood Squares The Hollywood Squares (Daytime)
Bill Armstrong, Merrill Heatter, Bob Quigley, Jay Redack
The Mike Douglas Show The Mike Douglas Show
Mike Douglas, Barry Sand
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in Daytime Drama
The Edge of Night The Edge of Night
Erwin Nicholson
Победитель
Все номинанты
Days of Our Lives Days of Our Lives
Wes Kenney, Betty Corday
The Doctors The Doctors
Allen Potter
One Life to Live One Life to Live
Agnes Nixon, Doris Quinlan
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Long Day's Journey Into Night For playing: "James Tyrone Sr.".
Победитель
Все номинанты
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
That Certain Summer For playing: "Doug Salter".
Генри Фонда
Генри Фонда
The Red Pony For playing: "Carl Tiflin".
Телли Савалас
The Marcus-Nelson Murders
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Клорис Личмен
Клорис Личмен
A Brand New Life For playing: "Victoria Douglas".
Победитель
Все номинанты
Лорен Бэколл
Лорен Бэколл
Applause For playing: "Margo Channing".
Хоуп Лэнг
That Certain Summer For playing: "Janet Salter".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Program - Drama or Comedy
A War of Children A War of Children
Roger Gimbel, George Schaefer
Победитель
Все номинанты
That Certain Summer That Certain Summer
Ричард Левинсон, Уильям Линк
That Certain Summer That Certain Summer
Ричард Левинсон, Уильям Линк
The Marcus-Nelson Murders The Marcus-Nelson Murders
Abby Mann, Matthew Rapf
The Red Pony The Red Pony
Frederick H. Brogger
Long Day's Journey Into Night Long Day's Journey Into Night
Cecil Clarke
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Program - Variety and Popular Music
Liza with a Z Liza with a Z
Боб Фосси, Fred Ebb, Лайза Миннелли
Победитель
Liza with a Z Liza with a Z
Боб Фосси, Fred Ebb, Лайза Миннелли
Победитель
Все номинанты
Applause Applause
Alexander H. Cohen, Lawrence Kasha, Richard M. Rosenbloom, Joseph Kipness
Applause Applause
Alexander H. Cohen, Lawrence Kasha, Richard M. Rosenbloom, Joseph Kipness
Once Upon a Mattress Once Upon a Mattress
Joe Hamilton
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety Musical Series
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
Джули Эндрюс, William O. Harbach, Nick Vanoff
Победитель
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
Джули Эндрюс, William O. Harbach, Nick Vanoff
Победитель
Все номинанты
Flip Flip
Bob Henry, Monte Kay, Флип Уилсон
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Шер, Chris Bearde, Allan Blye, Сонни Боно
Flip Flip
Bob Henry, Monte Kay, Флип Уилсон
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Кэрол Барнетт, Bill Angelos, Joe Hamilton, Buz Kohan, Arnie Rosen
The Dick Cavett Show The Dick Cavett Show
Дик Каветт, John Gilroy
The Sonny and Cher Comedy Hour The Sonny and Cher Comedy Hour
Шер, Chris Bearde, Allan Blye, Сонни Боно
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Кэрол Барнетт, Bill Angelos, Joe Hamilton, Buz Kohan, Arnie Rosen
The Dick Cavett Show The Dick Cavett Show
Дик Каветт, John Gilroy
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Comedy
All in the Family All in the Family
Lee Kalcheim, Michael Ross, Bernard West For The Bunkers and the Swingers (1972)
Победитель
All in the Family All in the Family
Lee Kalcheim, Michael Ross, Bernard West For The Bunkers and the Swingers (1972)
Победитель
Все номинанты
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
Джеймс Л Брукс, Allan Burns For The Good-Time News (1972)
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry Gelbart For Pilot (1972)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Comedy, Variety or Music
Acts of Love and Other Comedies Acts of Love and Other Comedies
Джозеф Болонья, Рене Тэйлор
Победитель
Acts of Love and Other Comedies Acts of Love and Other Comedies
Джозеф Болонья, Рене Тэйлор
Победитель
Все номинанты
The Lily Tomlin Show The Lily Tomlin Show
Ричард Прайор, Лили Томлин, Ann Elder, Allan Manings, John Rappaport, Джейн Вагнер, Rod Warren, George Yanok, Karyl Miller, Jim Rusk
The Lily Tomlin Show The Lily Tomlin Show
Ричард Прайор, Лили Томлин, Ann Elder, Allan Manings, John Rappaport, Джейн Вагнер, Rod Warren, George Yanok, Karyl Miller, Jim Rusk
Liza with a Z Liza with a Z
Fred Ebb
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama
The Waltons The Waltons
John McGreevey For episode "The Scholar".
Победитель
Все номинанты
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Стивен Бокко For episode "Étude in Black (#2.1)".
The Waltons The Waltons
Earl Hamner Jr. For episode "The Love Story".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama - Adaptation
The House Without a Christmas Tree The House Without a Christmas Tree
Eleanor Perry
Победитель
Все номинанты
The Red Pony The Red Pony
Ron Bishop, Robert Totten
Go Ask Alice Go Ask Alice
Ellen M. Violett
The Red Pony The Red Pony
Ron Bishop, Robert Totten
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama - Original Teleplay
The Marcus-Nelson Murders The Marcus-Nelson Murders
Abby Mann
Победитель
Все номинанты
That Certain Summer That Certain Summer
Ричард Левинсон, Уильям Линк
Hawkins Hawkins
David Karp For episode "Hawkins on Murder (#1.0)".
That Certain Summer That Certain Summer
Ричард Левинсон, Уильям Линк
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Variety or Music
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Bill Angelos, Roger Beatty, Stan Hart, Robert Hilliard, Heywood Kling, Arnie Kogen, Buz Kohan, Gail Parent, Tom Patchett, Jay Tarses, Larry Siegel For episode with Steve Lawrence and Lily Tomlin.
Победитель
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Bill Angelos, Roger Beatty, Stan Hart, Robert Hilliard, Heywood Kling, Arnie Kogen, Buz Kohan, Gail Parent, Tom Patchett, Jay Tarses, Larry Siegel For episode with Steve Lawrence and Lily Tomlin.
Победитель
Все номинанты
Flip Flip
Herbert Baker, Stan Burns, Peter Gallay, Sidney Green, Richard Hills, Don Hinkley, Mike Marmer, Флип Уилсон, Paul McCauley For episode on 25 January 1973 (with Sammy Davis Jr., Ed Sullivan and Marilyn Michaels).
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
John Aylesworth, George Arthur Bloom, Jay Burton, Bob Ellison, Lila Garrett, Hal Goodman, Frank Peppiatt, Larry Klein
The Julie Andrews Hour The Julie Andrews Hour
John Aylesworth, George Arthur Bloom, Jay Burton, Bob Ellison, Lila Garrett, Hal Goodman, Frank Peppiatt, Larry Klein
