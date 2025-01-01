ABC's Wide World of SportsABC's Wide World of Sports
Roone Arledge
Победитель
Munich 1972: Games of the XX OlympiadMunich 1972: Games of the XX Olympiad
Ross Skipper, Lou Torino, Mike Wenig, Vito Gerardi, G. McBeath, Tom Wight, Conrad Kraus, Robert Steinback, Peter Fritz, James Parker, Paul Scoskie, John DeLisa, Winfield Gross, Charles Gardner, Leo Stephans, John Croak, James Kelley, Alex Moskovic, Jakob Hierl, Randy Cohen, Nick Mazur, Merrit Roesser, George Boettcher, Leo Scharf, Edward McCarthy, Louis Rende, Harold Byers Official ATAS database lists title as "1972 Summer Olympic Games".
Все номинанты
NFL Monday Night FootballNFL Monday Night Football
Roone Arledge, Dennis Lewin, Chet Forte
Super Bowl VIISuper Bowl VII
Roy Hammerman, Scotty Connal
Munich 1972: Games of the XX OlympiadMunich 1972: Games of the XX Olympiad
Keith Jackson Official ATAS database lists title as "1972 Summer Olympic Games".
Super Bowl VIISuper Bowl VII
Roy Hammerman, Scotty Connal
Munich 1972: Games of the XX OlympiadMunich 1972: Games of the XX Olympiad
Jim McKay Official ATAS database lists title as "1972 Summer Olympic Games".
ABC's College FootballABC's College Football
Roone Arledge, Chuck Howard Official ATAS database lists title as "NCAA College Football".
NFL Monday Night FootballNFL Monday Night Football
Bill Angelos, Roger Beatty, Stan Hart, Robert Hilliard, Heywood Kling, Arnie Kogen, Buz Kohan, Gail Parent, Tom Patchett, Jay Tarses, Larry Siegel For episode with Steve Lawrence and Lily Tomlin.
Победитель
The Carol Burnett ShowThe Carol Burnett Show
Bill Angelos, Roger Beatty, Stan Hart, Robert Hilliard, Heywood Kling, Arnie Kogen, Buz Kohan, Gail Parent, Tom Patchett, Jay Tarses, Larry Siegel For episode with Steve Lawrence and Lily Tomlin.
Победитель
Все номинанты
FlipFlip
Herbert Baker, Stan Burns, Peter Gallay, Sidney Green, Richard Hills, Don Hinkley, Mike Marmer, Флип Уилсон, Paul McCauley For episode on 25 January 1973 (with Sammy Davis Jr., Ed Sullivan and Marilyn Michaels).
The Julie Andrews HourThe Julie Andrews Hour
John Aylesworth, George Arthur Bloom, Jay Burton, Bob Ellison, Lila Garrett, Hal Goodman, Frank Peppiatt, Larry Klein
The Julie Andrews HourThe Julie Andrews Hour
John Aylesworth, George Arthur Bloom, Jay Burton, Bob Ellison, Lila Garrett, Hal Goodman, Frank Peppiatt, Larry Klein
