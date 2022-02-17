Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Не звезди!"
1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Включить
Позже
Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Онлайн
Афиша
Кинотеатры
Премьеры
Рейтинги
Новости
Все
Российские
Зарубежные
Киноафиша
Персоны
Кумэйл Нанджиани
Кумэйл Нанджиани
Kumail Nanjiani
О персоне
Фильмография
Новости
Кумэйл Нанджиани
Kumail Nanjiani
В избранное
Уже в избранном
Добавьте персону в избранное
Дата рождения
21 февраля 1958
Возраст
64 года
Знак зодиака
Рыбы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Биография Кумэйла Нанджиани
Родился 21 февраля 1958 года. Карачи, Пакистан.
Развернуть
Фильмография Кумэйла Нанджиани
Вечные
фантастика, боевик
2021, США
7.0
Удивительное путешествие Доктора Дулиттла
комедия
2020, США
7.0
2020, тебе конец!
комедия
2020, США
6.0
Любовнички
комедия
2020, США
6.0
Люди в черном: Интернэшнл
фантастика, приключения
2019, США
6.0
Али, рули!
боевик, комедия
2019, США
7.0
Битва преподов
комедия
2017, США
5.0
Любовь – болезнь
мелодрама, комедия, драма
2017, США
7.0
Все фильмы
Новости о персоне
Новости звезд на нашем канале Телеграм
Amazon представил кровавый трейлер анимационной антологии «Осатанелые» из вселенной «Пацанов»
Создатели мультсериала собрали звездный актерский состав для озвучки шоу.
Написать
17 февраля 2022 13:09
Звезды Голливуда воздают дань памяти покойному режиссеру Айвену Райтману
Комментарии сына постановщика, Арнольда Шварценеггера, Пола Фига и других.
Написать
15 февраля 2022 14:53
Сериал «Оби-Ван Кеноби» обзавелся официальной датой премьеры и первым постером
Шоу стартует в день релиза первых «Звездных войн».
Написать
10 февраля 2022 11:04
Все новости
Related video
«Позовите полицию!»: добрый мультфильм СССР привел иностранцев в ужас
Эти 3 знака Зодиака обладают "дурным глазом"
Помните красавца Эду из «Семейных уз»? Гляньте, что с ним сделала болезнь
10 миллионов за рекламу: Киркоров не прочь заработать на 9-летнем сыне
Это вам не СССР: Авербух не смолчал об участи фигуристов России
Вот почему Галкин так и не стал народным артистом
В спорах о парике Малахова наконец-то поставлена точка: вот что выяснилось
Доносом за добро: правду о «Джентльменах удачи» Данелия скрывал всю жизнь
Диснею не тягаться: создатель «Ну, погоди!» приструнил критиков-иностранцев
Всего одна деталь в «Мойдодыр» ошеломила иностранцев: «В СССР это было нормой?»
Народ потерял дар речи: какой выросла маленькая Женя из «Сватов»
Королева подставила Николаева перед женой: «Игорь – сказочник»