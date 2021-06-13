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Постер к сериалу Слепые пятна
Постер к сериалу Слепые пятна
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Оцените
Киноафиша Сериалы Слепые пятна
Слепые пятна (2021 - …) Blindspotting 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 35 минут
Телеканал Starz
Продолжительность 4 часа 40 минут
О чем сериал

«Слепые пятна» — американское драматическое шоу, являющееся сиквелом одноименной ленты, поставленной Карлосом Лопесом Эстрадой. События шоу разворачиваются вокруг девушки по имени Эшли, возлюбленной Майлза, главного героя фильма Эстрады. Через полгода после финальных событий Эшли и ее сын Шон вынужденно переезжают жить в дом матери Майзла, пока сам Майлз продолжает сидеть в тюрьме. Главная героиня постепенно погружается в глубокую экзистенциальную депрессию, не понимая, что делать со своей жизнью. Ситуация усложняется тем, что в доме тещи существуют свои особые порядки, к которым не так-то просто привыкнуть.

Слепые пятна - дублированный трейлер
Слепые пятна
дублированный трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хелен Хант
Хелен Хант
Жасмин Сепас Джонс
Жасмин Сепас Джонс Ashley
Рафаэль Касаль
Рафаэль Касаль
Бенджамин Эрл Тернер
Бенджамин Эрл Тернер
Кэндис Николас-Липман
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Слепые пятна - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 8 эпизодов
 
Сезон 2
TBA,
 
Слушать саундтрек сериала Слепые пятна
Кадры из сериала
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