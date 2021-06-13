«Слепые пятна» — американское драматическое шоу, являющееся сиквелом одноименной ленты, поставленной Карлосом Лопесом Эстрадой. События шоу разворачиваются вокруг девушки по имени Эшли, возлюбленной Майлза, главного героя фильма Эстрады. Через полгода после финальных событий Эшли и ее сын Шон вынужденно переезжают жить в дом матери Майзла, пока сам Майлз продолжает сидеть в тюрьме. Главная героиня постепенно погружается в глубокую экзистенциальную депрессию, не понимая, что делать со своей жизнью. Ситуация усложняется тем, что в доме тещи существуют свои особые порядки, к которым не так-то просто привыкнуть.