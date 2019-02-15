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Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Смотреть онлайн
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Постер к сериалу Академия Амбрелла
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
37 постеров
Смотреть онлайн
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 8
Оцените
Киноафиша Сериалы Академия Амбрелла
Академия Амбрелла (2019 - …) The Umbrella Academy 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность 30 часов 0 минут
Смотреть онлайн
О чем сериал

Первого октября 1989 года 43 женщины по всему миру родили малышей. Вот только они не вынашивали их 9 месяцев и еще утром даже не были беременны. Каждый такой ребенок обладает суперспособностями. Эксцентричный миллионер Реджинальд Харгривз покупает семерых особых детей и организовывает Академию Амбрелла, где хочет раскрыть их потенциал. Они должны стать сплоченной командой и предотвратить грядущий апокалипсис. Суровое воспитание наполняет их жизнь травмами, с которыми братья и сестры не разберутся даже спустя 17 лет.

Академия Амбрелла - трейлер третьего сезона
Академия Амбрелла
трейлер третьего сезона
В ролях Персонажи
Автор идеи
Стив Блэкман
Стив Блэкман
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эллиот Пейдж
Эллиот Пейдж Vanya Hargreeves
Колм Фиор
Колм Фиор Sir Reginald Hargreeves
Роберт Шиэн
Роберт Шиэн Klaus Hargreeves
Джон Магаро
Джон Магаро Leonard Peabody
Адам Годли
Адам Годли Pogo
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Академия Амбрелла - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 10 эпизодов
 
Академия Амбрелла - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 10 эпизодов
 
Академия Амбрелла - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 10 эпизодов
 
Новости о сериале
9 важных вопросов, которые остались у зрителей после просмотра нового сезона «Академии Амбрелла»
9 важных вопросов, которые остались у зрителей после просмотра нового сезона «Академии Амбрелла»
Все песни из 3-го сезона «Академии Амбрелла»: апокалипсис под лучший саундтрек
Все песни из 3-го сезона «Академии Амбрелла»: апокалипсис под лучший саундтрек
Только фанаты комиксов «Академия
Только фанаты комиксов «Академия "Амбрелла"» знают для чего был создан отель «Обсидиан»
Слушать саундтрек сериала Академия Амбрелла
Кадры из сериала
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