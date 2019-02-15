Первого октября 1989 года 43 женщины по всему миру родили малышей. Вот только они не вынашивали их 9 месяцев и еще утром даже не были беременны. Каждый такой ребенок обладает суперспособностями. Эксцентричный миллионер Реджинальд Харгривз покупает семерых особых детей и организовывает Академию Амбрелла, где хочет раскрыть их потенциал. Они должны стать сплоченной командой и предотвратить грядущий апокалипсис. Суровое воспитание наполняет их жизнь травмами, с которыми братья и сестры не разберутся даже спустя 17 лет.