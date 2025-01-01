Меню
Кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF) - крупнейший фестиваль в Прибалтике, один из самых крупных киносмотров Восточной Европы. Существует с 1997 года. В 2008 фестиваль стал членом Международной ассоциации продюссеров (FIAPF). В 2015 году FIAFP включило фестиваль "Темные ночи" в Топ-15 важнейших фестивалей мира.  По итогам голосования жюри лучшему фильму вручается Гран-при фестиваля, статуэткой "Бронзовый волк" и денежным призом награждаются победители в специальной программе и в отдельных номинациях.

Темные ночи 2024
No Dogs Allowed
Премия за лучший первый полнометражный фильм / Best First Feature Film Award
Alucina (Fishgirl)
Выбор критиков / Special Jury Mention
Ruiqi Lu
Премия "Бунтарь с делом" / Best Director
Véletlenül írtam egy könyvet
Премия за лучший фильм / Children's competition
Премия за лучший фильм / Children's competition
Тонущий всухую
Лучший режиссер / Baltic Film Competition
I, the Song
Лучший режиссер / Critic's Picks Competition
Empire of the Rabbits
Лучший сценарий / Best Script
Pyre
Приз зрительских симпатий
Приз зрительских симпатий
Empire of the Rabbits
Лучший оператор

«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
