Кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF) - крупнейший фестиваль в Прибалтике, один из самых крупных киносмотров Восточной Европы. Существует с 1997 года. В 2008 фестиваль стал членом Международной ассоциации продюссеров (FIAPF). В 2015 году FIAFP включило фестиваль "Темные ночи" в Топ-15 важнейших фестивалей мира. По итогам голосования жюри лучшему фильму вручается Гран-при фестиваля, статуэткой "Бронзовый волк" и денежным призом награждаются победители в специальной программе и в отдельных номинациях.