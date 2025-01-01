Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1952

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1952 году

Место проведения Cocoanut Grove, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 18 февраля 1952
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actor
Сид Сизар
Победитель
Все номинанты
Томас Митчелл
Уолтер Хэмпден
Уолтер Хэмпден
Чарлтон Хестон
Роберт Монтгомери
Вон Тейлор
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actress
Имоджен Кока
Победитель
Все номинанты
Maria Riva
Хелен Хэйс
Маргарет Салливан
Mary Sinclair
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Comedian or Comedienne
Ред Скелтон
Победитель
Все номинанты
Джимми Дуранте
Сид Сизар
Люсиль Болл
Джерри Льюис
Дин Мартин
Имоджен Кока
Имоджен Кока
Herb Shriner
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Comedy Show
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
Победитель
Все номинанты
The Herb Shriner Show The Herb Shriner Show
The George Burns and Gracie Allen Show The George Burns and Gracie Allen Show
You Bet Your Life You Bet Your Life
Я люблю Люси
Я люблю Люси I Love Lucy
Desi Arnaz, Jess Oppenheimer
Я люблю Люси
Я люблю Люси I Love Lucy
Desi Arnaz, Jess Oppenheimer
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Dramatic Show
Studio One Studio One
Победитель
Все номинанты
Celanese Theatre Celanese Theatre
Pulitzer Prize Playhouse Pulitzer Prize Playhouse
The Philco Television Playhouse The Philco Television Playhouse
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
Robert Montgomery Presents Robert Montgomery Presents
The Philco Television Playhouse The Philco Television Playhouse
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Variety Show
Your Show of Shows Your Show of Shows
Победитель
Все номинанты
The Colgate Comedy Hour The Colgate Comedy Hour
The Fred Waring Show The Fred Waring Show
The Ed Sullivan Show Toast of the Town
All Star Revue Four Star Revue
Special Achievement Award
Estes Kefauver
For outstanding public service on television.
Победитель
Год проведения
