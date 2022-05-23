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Постер фильма Дэвид Боуи: Moonage Daydream
7.9
Киноафиша Фильмы Дэвид Боуи: Moonage Daydream
7.9

Дэвид Боуи: Moonage Daydream

, 2022
Moonage Daydream
Германия / документальный, музыка / 18+
Постер фильма Дэвид Боуи: Moonage Daydream
7.9

В ролях

Дэвид Боуи
Дэвид Боуи
Self
Тревор Болдер
Self
Ken Fordham
Self
Майк Гарсон
Self
John 'Hutch' Hutchinson
Self
Geoff MacCormack
Self
Мик Ронсон
Self
Brian Wilshaw
Self
Мик Вудмэнси
Self
Джефф Бек
Self
Режиссер Бретт Морген
Сценарист Бретт Морген
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Германия
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 16 сентября 2022
Премьера в мире 23 мая 2022
Дата выхода
15 сентября 2022 Австралия M
16 сентября 2022 Австрия
15 сентября 2022 Бразилия 14
23 сентября 2022 Великобритания 15
15 сентября 2022 Германия
24 сентября 2022 Гонконг
13 октября 2022 Греция K12
29 сентября 2022 Грузия PG-13
15 сентября 2022 Дания
23 сентября 2022 Испания APTA
16 сентября 2022 Канада
5 ноября 2022 Латвия N12
16 марта 2023 Литва N13
15 сентября 2022 Нидерланды
16 сентября 2022 Норвегия 9
25 ноября 2022 Польша
16 сентября 2022 США PG-13
15 сентября 2022 Украина 16+
16 сентября 2022 Финляндия
21 сентября 2022 Франция
15 сентября 2022 Чехия
16 сентября 2022 Швеция 7
MPAA PG-13
Сборы в мире $13 193 043
Производство BMG, Live Nation Productions, Public Road Productions
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Рейтинг фильма

7.9
Оцените 10 голосов
7.6 IMDb
Обновлено 26 августа 2026

Отзывы о фильме

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Новости о фильме

Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов
28 апреля 2023 15:00 Что смотреть на выходных: «Крик 6», детектив с Элизабет Олсен и боевик про спецагентов На этой неделе стриминги предлагают отправиться на секретное задание, узнать о своих корнях, сыграть в баскетбол с Вуди Харрельсоном и послушать Дэвида Боуи. 

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