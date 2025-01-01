Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1953

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1953 году

Место проведения США
Дата проведения 5 февраля 1953
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actor
Томас Митчелл
Томас Митчелл
Победитель
Все номинанты
Джек Уэбб
Джон Ньюленд
Вон Тейлор
Чарлтон Хестон
Джон Форсайт
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actress
Хелен Хэйс
Победитель
Все номинанты
Пегги Вуд
Пегги Вуд
Sarah Churchill
Maria Riva
Джун Локхарт
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Audience Participation, Quiz or Panel Program
What's My Line? What's My Line?
Победитель
Все номинанты
Two for the Money Two for the Money
You Bet Your Life You Bet Your Life
Down You Go Down You Go
This Is Your Life This Is Your Life
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Children's Program
Time for Beany Time for Beany
Победитель
Все номинанты
Kukla, Fran and Ollie Kukla, Fran and Ollie
Big Top Big Top
Zoo Parade Zoo Parade
The Howdy Doody Show Puppet Playhouse
Super Circus Super Circus
The Gabby Hayes Show The Gabby Hayes Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Comedian
Джимми Дуранте
Победитель
Все номинанты
Уолли Кокс
Herb Shriner
Джеки Глисон
Сид Сизар
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Comedienne
Люсиль Болл
Победитель
Все номинанты
Марта Рэй
Ив Арден
Имоджен Кока
Джоан Дэвис
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Dramatic Program
Robert Montgomery Presents Robert Montgomery Presents
Победитель
Все номинанты
Studio One Studio One
Celanese Theatre Celanese Theatre
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Mystery, Action or Adventure Program
Dragnet Dragnet
Победитель
Все номинанты
The Big Story The Big Story
Martin Kane Martin Kane, Private Eye
Racket Squad Racket Squad
Foreign Intrigue Foreign Intrigue
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Public Affairs Program
See It Now See It Now
Победитель
Все номинанты
Victory at Sea Victory at Sea
Life Is Worth Living Life Is Worth Living
Meet the Press Meet the Press
Camel News Caravan Camel News Caravan
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Situation Comedy
Я люблю Люси
Я люблю Люси I Love Lucy
Desi Arnaz, Jess Oppenheimer
Победитель
Все номинанты
Mister Peepers Mister Peepers
Our Miss Brooks Our Miss Brooks
The George Burns and Gracie Allen Show The George Burns and Gracie Allen Show
The Amos 'n Andy Show The Amos 'n Andy Show
The Adventures of Ozzie and Harriet The Adventures of Ozzie and Harriet
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Variety Program
Your Show of Shows Your Show of Shows
Победитель
Все номинанты
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
Arthur Godfrey and His Friends Arthur Godfrey and His Friends
The Colgate Comedy Hour The Colgate Comedy Hour
The Ed Sullivan Show Toast of the Town
Прайм-таймовая «Эмми» / Most Outstanding Personality
Fulton J. Sheen
Победитель
Все номинанты
Доналд О'
Джимми Дуранте
Люсиль Болл
Adlai Stevenson
Edward R. Murrow
Arthur Godfrey
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Именно этот культовый боевик «виноват» в деменции Брюса Уиллиса: горькую правду раскрыла жена актера
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Монстр из этого советского фильма пугает уже 70 лет: американцы жалеют, что не могут увидеть ленту в кино
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Что с сюжетом? Логика живая? У нового «Истребителя демонов» лишь одна серьезная проблема — и продолжения аниме ее уже не исправят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше