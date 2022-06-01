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Джон Бернтал
Джон Бернтал
Jon Bernthal
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Джон Бернтал
Jon Bernthal
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Дата рождения
20 сентября 1976
Возраст
45 лет
Знак зодиака
Дева
Карьера
Актер
Место рождения
Вашингтон, округ Колумбия, США
Рост
180 см
Биография Джона Бернтала
Родился 20 сентября 1976 года. Вашингтон, округ Колумбия, США.
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Фильмография Джона Бернтала
Ремонт малых двигателей
комедия, драма, триллер
2021, США
6.0
Те, кто желает мне смерти
триллер
2021, Канада / США
6.0
Множественные святые Ньюарка
триллер, криминал, драма
2021, США
7.0
Король Ричард
драма, биография, спорт
2021, США
7.0
Непрощенная
драма
2021, Великобритания / Германия
7.0
Арахисовый сокол
приключения
2019, США
7.0
FORD против FERRARI
биография, драма, спорт
2019, США
8.0
Человек на Луне
драма, биография
2018, США
7.0
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Секс-работник Джон Бернтал попадает в беду в трейлере сериала «Американский жиголо»
Шоу является переосмыслением одноименного фильма с Ричардом Гиром.
Написать
1 июня 2022 13:11
Коррумпированные копы нагоняют страх на жителей Балтимора в трейлере мини-сериала «Мы владеем этим городом»
Премьера состоится 25 апреля.
Написать
12 апреля 2022 14:33
Джон Бернтал возглавляет банду коррумпированных полицейских в трейлере мини-сериала «Мы владеем этим городом»
Над проектом работали создатели культовой «Прослушки».
Написать
17 марта 2022 14:47
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