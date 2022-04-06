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Билл Хейдер

Bill Hader
Билл Хейдер
Билл Хейдер Bill Hader
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Дата рождения
7 июня 1978
Возраст
44 года
Знак зодиака
Близнецы
Карьера
Актер, Сценарист, Продюсер
Место рождения
Талса, Оклахома, США
Рост
185 см
Биография Билла Хейдера

Содержание:

Билл Хейдер - Saturday Night Live

Билл Хейдер – Фильмы

- Билл Хейдер – Оно 2

- Билл Хейдер - Барри

Билл Хейдер – Личная жизнь

Актер, сценарист, продюсер, ведущий и комик Билл Хейдер родился 7 июня 1978 года в американском городке Талса, в штате Оклахома. Его мать всю жизнь преподавала танцы, отец же сменил несколько профессий – Уильям Томас Хейдер работал управляющим ресторана, дальнобойщиком и даже руководил компанией по авиаперевозкам. По выходным он частенько выступал в местном баре в качестве стендап-комика. Неудивительно, что именно эту профессию выбрал для себя его старший сын Билл, обладающий отличным чувством юмора.

Билл Хейдер - Saturday Night Live

Отучившись в школе, юный Билл Хейдер поехал в Лос-Анджелес, где очень скоро попал на глаза продюсеру музыкального-юмористического шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live), и уже 1 октября 2005 года дебютировал в популярной передаче. На сцене SNL он проработал вплоть до 2013 года, за это время спародировав множество знаменитостей – Чарли Шина, Аль Пачино, Джона Малковича и других.

Билл Хейдер – Фильмы

После успеха на телевидении Билла Хейдера стали активно звать сниматься в голливудских комедиях. Впервые он появился на большом экране в фильме братьев Руссо «Он, я и его друзья» с Оуэном Уилсоном и Мэттом Диллоном. Затем последовали роли в таких лентах, как «Немножко беременна», «SuperПерцы», «Ананасовый экспресс: Сижу курю», «Пол: Секретный материальчик». Кроме того, комик подарил свой запоминающийся голос анимационным героям из «Университета монстров», «Головоломки», «Истории игрушек 4» и «Angry Birds в кино».

- Билл Хейдер – Оно 2

В 2018 году стало известно, что Билл Хейдер сыграет повзрослевшего Ричи Тозиера во второй части хоррора «Оно», экранизации романа Стивена Кинга. Герой Хейдера (в первой части фильма его изобразил Финн Вулфард) возвращается в Дерри, где вместе с друзьями по «Клубу неудачников» вновь сталкивается с древним злом в лице клоуна Пеннивайза. Критики похвалили игру Хейдера, который ранее никогда не снимался в остросюжетных лентах, и назвали его главной звездой фильма. Напомним, что помимо Билла Хейдера в «Оно 2» сыграли Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Энди Бин и Билл Скарсгард.

- Билл Хейдер - Барри

 В 2018 году на канале HBO состоялась премьера нового комедийного сериала «Барри», автором и исполнителем главной роли выступил Билл Хейдер. В центре сюжета черной комедии находится бывший морпех, работающий наемным убийцей. Однажды он приезжает на задание в Лос-Анджелес, где неожиданно становится звездой театральной сцены. Зрители и кинокритики пришли в восторг от нового шоу и с нетерпением ждут выхода новых эпизодов.

Билл Хейдер – Личная жизнь

В 2006 году Билл Хейдер связал себя узами брака с такой же разносторонней личностью, как и он сам – сценаристкой, режиссером, продюсером и актрисой Мэгги Кэри. У пары родилось трое дочерей – Ханна Кэтрин (2009), Харпер (2012) и Клементина (2014). В 2017 году супруги решили развестись, до сих пор неизвестно, что стало причиной такого решения. После развода девочки остались жить с матерью.

Интересные факты о Билле Хейдере
  • Билла Хейдера по жизни окружают одни женщины, у него две младшие сестры – Кэти и Кара, а также три дочки – Ханна Кэтрин, Харпер и Клементина.  
  • В мультфильме «Головоломка» Билл Хейдер озвучил эмоцию «Страх».
  • В фильме «Оно 2» Билл Хейдер изобразил взрослого Ричи Тозиера, в первой части эту роль сыграл Финн Вулфард.
Фильмография Билла Хейдера
Семейка Аддамс: Горящий тур
Семейка Аддамс: Горящий тур
анимация, ужасы, комедия, семейный 2021, США / Великобритания / Канада
8.0
Николь
Николь
семейный, фэнтези 2019, США
6.0
Angry Birds 2 в кино
Angry Birds 2 в кино
анимация, детский 2019, США
7.0
Оно 2
Оно 2
ужасы, триллер 2019, США
7.0
Могучие рейнджеры
Могучие рейнджеры
боевик, фантастика 2017, США
6.0
Angry Birds в кино
Angry Birds в кино
семейный, анимация, приключения 2016, США / Финляндия
6.0
Большой и добрый великан
Большой и добрый великан
фэнтези, семейный 2016, США / Великобритания
6.0
Головоломка
Головоломка
анимация 2015, США
7.0
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6 апреля 2022 13:14
7 культовых сериалов, которые возвращаются в апреле Весна — традиционная сериальная пора. Помимо многочисленных новинок, нас ждут грандиозные камбэки таких шоу, как «Лучше звоните Солу», «Жизни матрешки», «Барри» и многих других. 
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4 апреля 2022 12:10
HBO объявил дату выхода третьего сезона «Барри», а также ряда других сериалов Весной выйдут «Жена путешественника во времени» и новый фильм Барри Левинсона.
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17 февраля 2022 15:47
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