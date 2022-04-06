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Билл Хейдер - Saturday Night Live

Билл Хейдер – Фильмы

- Билл Хейдер – Оно 2

- Билл Хейдер - Барри

Билл Хейдер – Личная жизнь

Актер, сценарист, продюсер, ведущий и комик Билл Хейдер родился 7 июня 1978 года в американском городке Талса, в штате Оклахома. Его мать всю жизнь преподавала танцы, отец же сменил несколько профессий – Уильям Томас Хейдер работал управляющим ресторана, дальнобойщиком и даже руководил компанией по авиаперевозкам. По выходным он частенько выступал в местном баре в качестве стендап-комика. Неудивительно, что именно эту профессию выбрал для себя его старший сын Билл, обладающий отличным чувством юмора.

Отучившись в школе, юный Билл Хейдер поехал в Лос-Анджелес, где очень скоро попал на глаза продюсеру музыкального-юмористического шоу «Субботним вечером в прямом эфире» (Saturday Night Live), и уже 1 октября 2005 года дебютировал в популярной передаче. На сцене SNL он проработал вплоть до 2013 года, за это время спародировав множество знаменитостей – Чарли Шина, Аль Пачино, Джона Малковича и других.

После успеха на телевидении Билла Хейдера стали активно звать сниматься в голливудских комедиях. Впервые он появился на большом экране в фильме братьев Руссо «Он, я и его друзья» с Оуэном Уилсоном и Мэттом Диллоном. Затем последовали роли в таких лентах, как «Немножко беременна», «SuperПерцы», «Ананасовый экспресс: Сижу курю», «Пол: Секретный материальчик». Кроме того, комик подарил свой запоминающийся голос анимационным героям из «Университета монстров», «Головоломки», «Истории игрушек 4» и «Angry Birds в кино».

В 2018 году стало известно, что Билл Хейдер сыграет повзрослевшего Ричи Тозиера во второй части хоррора «Оно», экранизации романа Стивена Кинга. Герой Хейдера (в первой части фильма его изобразил Финн Вулфард) возвращается в Дерри, где вместе с друзьями по «Клубу неудачников» вновь сталкивается с древним злом в лице клоуна Пеннивайза. Критики похвалили игру Хейдера, который ранее никогда не снимался в остросюжетных лентах, и назвали его главной звездой фильма. Напомним, что помимо Билла Хейдера в «Оно 2» сыграли Джеймс МакЭвой, Джессика Честейн, Джей Райан, Энди Бин и Билл Скарсгард.

В 2018 году на канале HBO состоялась премьера нового комедийного сериала «Барри», автором и исполнителем главной роли выступил Билл Хейдер. В центре сюжета черной комедии находится бывший морпех, работающий наемным убийцей. Однажды он приезжает на задание в Лос-Анджелес, где неожиданно становится звездой театральной сцены. Зрители и кинокритики пришли в восторг от нового шоу и с нетерпением ждут выхода новых эпизодов.

В 2006 году Билл Хейдер связал себя узами брака с такой же разносторонней личностью, как и он сам – сценаристкой, режиссером, продюсером и актрисой Мэгги Кэри. У пары родилось трое дочерей – Ханна Кэтрин (2009), Харпер (2012) и Клементина (2014). В 2017 году супруги решили развестись, до сих пор неизвестно, что стало причиной такого решения. После развода девочки остались жить с матерью.