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Лиззи Каплан
Лиззи Каплан
Lizzy Caplan
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Лиззи Каплан
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Дата рождения
30 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
163 см
Биография Лиззи Каплан
Родилась 30 июня 1982 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.
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Фильмография Лиззи Каплан
Закат цивилизации
фантастика, триллер
2018, США
5.0
Горе-творец
драма, комедия
2017, США
7.0
Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия
2016, США
7.0
Союзники
триллер
2016, США
7.0
Рождество
комедия
2015, США
6.0
Интервью
комедия
2014, США
6.0
Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы
2013, США
7.0
Холостячки
комедия
2012, США
5.0
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Адам Броди вошел в актерский состав мини-сериала «Флейшман в беде»
В шоу FX и Hulu также снимутся Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан и Клэр Дэйнс.
Написать
31 января 2022 13:34
Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде»
За проект отвечают канал FX и сервис Hulu.
Написать
27 января 2022 15:53
Джошуа Джексон сыграет с Лиззи Каплан в многосерийной адаптации «Рокового влечения»
В оригинальном фильме главные роли исполнили Майкл Дуглас и Гленн Клоуз.
Написать
21 января 2022 13:05
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