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Лиззи Каплан

Lizzy Caplan
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан Lizzy Caplan
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Дата рождения
30 июня 1982
Возраст
40 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер
Место рождения
Лос-Анджелес, Калифорния, США
Рост
163 см
Биография Лиззи Каплан

Родилась 30 июня 1982 года. Лос-Анджелес, Калифорния, США.

Фильмография Лиззи Каплан
Закат цивилизации
Закат цивилизации
фантастика, триллер 2018, США
5.0
Горе-творец
Горе-творец
драма, комедия 2017, США
7.0
Иллюзия обмана 2
Иллюзия обмана 2
криминал, триллер, комедия 2016, США
7.0
Союзники
Союзники
триллер 2016, США
7.0
Рождество
Рождество
комедия 2015, США
6.0
Интервью
Интервью
комедия 2014, США
6.0
Тепло наших тел
Тепло наших тел
мелодрама, драма, ужасы 2013, США
7.0
Холостячки
Холостячки
комедия 2012, США
5.0
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Адам Броди вошел в актерский состав мини-сериала «Флейшман в беде» В шоу FX и Hulu также снимутся Джесси Айзенберг, Лиззи Каплан и Клэр Дэйнс.
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31 января 2022 13:34
Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде» За проект отвечают канал FX и сервис Hulu.
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27 января 2022 15:53
Джошуа Джексон сыграет с Лиззи Каплан в многосерийной адаптации «Рокового влечения» В оригинальном фильме главные роли исполнили Майкл Дуглас и Гленн Клоуз.
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21 января 2022 13:05
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