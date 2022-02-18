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Алекс Борштейн
Алекс Борштейн
Alex Borstein
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Алекс Борштейн
Alex Borstein
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Дата рождения
15 февраля 1971
Возраст
51 год
Знак зодиака
Водолей
Карьера
Актриса, Сценарист
Биография Алекс Борштейн
Родилась 15 февраля 1971 года. Чикаго, Иллинойс, США.
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Фильмография Алекс Борштейн
Плохие парни
анимация, комедия, семейный
2022, США
7.0
Пончары. Глобальное закругление
анимация
2021, США
6.0
Любите Куперов
семейный, комедия
2015, США
6.0
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Съемки финального сезона уже стартовали в Нью-Йорке.
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18 февраля 2022 12:44
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Миссис Мейзел намерена добиться успеха в мире шоу-бизнеса, где доминируют мужчины.
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8 февраля 2022 11:53
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