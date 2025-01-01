Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Оскар

Оскар

Место проведения США

Самая престижная кинопремия в мире, «Оскар» в особом представлении не нуждается – эта церемония вручения наград прекрасно известна всем, кто следит за миром кино.

Первая церемония вручения наград «Оскар» прошла в далеком 1929 году; организацией кинопремии «заведует» Американская академия кинематографических искусств и наук. Сама церемония проводится ежегодно в феврале-марте в Лос-Анджелесе.

На «Оскар» фильмы попадают только в результате тщательного отбора – голосования, в котором участвуют члены Киноакадемии США, разделенные на 15 различных гильдий. Каждая гильдия голосует по своей категории (актёры выбирают лучшую актрису, лучшего актёра, лучшую актрису второго плана, лучшего актёра второго плана и т. д.).

Специальные группы голосования вне Киноакадемии создаются для выбора номинантов и победителей в категориях «лучший документальный фильм», «лучший фильм на иностранном языке», «лучший грим», «лучшие короткометражные фильмы», «лучший монтаж звука» и «лучшие специальные эффекты».

Все члены Киноакадемии голосуют только по одной категории — «лучшая картина».

Год проведения
Номинации
Оскар 2025
Анора
Анора
Oscar / Лучший фильм
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Oscar / Лучшая мужская роль
Майки Мэдисон
Майки Мэдисон
Oscar / Лучшая женская роль
Киран Калкин
Киран Калкин
Oscar / Лучшая мужская роль второго плана
Зои Салдана
Зои Салдана
Oscar / Лучшая женская роль второго плана
Шон Бэйкер
Шон Бэйкер
Oscar / Лучшая режиссура
Бруталист
Бруталист
Oscar / Лучшая операторская работа
Злая: Сказка о ведьме Запада
Злая: Сказка о ведьме Запада
Oscar / Лучший дизайн костюмов
Анора
Анора
Oscar / Лучший монтаж
Субстанция
Субстанция
Oscar / Лучший грим и причёски
Бруталист
Бруталист
Oscar / Лучшая оригинальная музыка к фильму
Эмилия Перес
Эмилия Перес
Oscar / Лучшая песня к фильму
Злая: Сказка о ведьме Запада
Злая: Сказка о ведьме Запада
Oscar / Лучшая работа художника-постановщика
Дюна: Часть вторая
Дюна: Часть вторая
Oscar / Лучшие визуальные эффекты
Конклав
Конклав
Oscar / Лучший адаптированный сценарий
Поток
Поток
Oscar / Лучший анимационный полнометражный фильм
In the Shadow of the Cypress
Oscar / Лучший анимационный короткометражный фильм
No Other Land
No Other Land
Oscar / Лучший документальный полнометражный фильм
The Only Girl in the Orchestra
Oscar / Лучший документальный короткометражный фильм
Я все еще здесь
Я все еще здесь
Oscar / Лучший фильм на иностранном языке
I'm Not a Robot
Oscar / Лучший игровой короткометражный фильм
Анора
Анора
Oscar / Лучший оригинальный сценарий
Дюна: Часть вторая
Дюна: Часть вторая
Oscar / Лучший звук
Barbara Broccoli
Irving G. Thalberg Memorial Award
Michael G. Wilson
Irving G. Thalberg Memorial Award
Barbara Broccoli
Irving G. Thalberg Memorial Award
Michael G. Wilson
Irving G. Thalberg Memorial Award
Ричард Кертис
Ричард Кертис
Jean Hersholt Humanitarian Award
Ричард Кертис
Ричард Кертис
Jean Hersholt Humanitarian Award
Новости
Лучший фильм — «Анора»: объявлены победители «Оскара» 2025
Лучший фильм — «Анора»: объявлены победители «Оскара» 2025
«Оскар» раздора: 8 самых скандальных моментов в истории кинопремии
«Оскар» раздора: 8 самых скандальных моментов в истории кинопремии
Юра Борисов и... Александр Петров: кто из русских уже был на «Оскаре», и даже побеждал
Юра Борисов и... Александр Петров: кто из русских уже был на «Оскаре», и даже побеждал

Другие награды и фестивали

Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
«Долгая прогулка» могла и дальше пылиться на полке: Кинг сделал так, что у студии не осталось выбора — вот его главное условие
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Гарри, у нас отмена: звезду фильмов о Поттере официально «вырезали» из франшизы — виной всему скандал 18+
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Эта битва будет легендарной: лишь одно аниме может потеснить нового «Истребителя демонов» — и прокат тайтла уже стартовал
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше