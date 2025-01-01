Самая престижная кинопремия в мире, «Оскар» в особом представлении не нуждается – эта церемония вручения наград прекрасно известна всем, кто следит за миром кино.

Первая церемония вручения наград «Оскар» прошла в далеком 1929 году; организацией кинопремии «заведует» Американская академия кинематографических искусств и наук. Сама церемония проводится ежегодно в феврале-марте в Лос-Анджелесе.

На «Оскар» фильмы попадают только в результате тщательного отбора – голосования, в котором участвуют члены Киноакадемии США, разделенные на 15 различных гильдий. Каждая гильдия голосует по своей категории (актёры выбирают лучшую актрису, лучшего актёра, лучшую актрису второго плана, лучшего актёра второго плана и т. д.).

Специальные группы голосования вне Киноакадемии создаются для выбора номинантов и победителей в категориях «лучший документальный фильм», «лучший фильм на иностранном языке», «лучший грим», «лучшие короткометражные фильмы», «лучший монтаж звука» и «лучшие специальные эффекты».

Все члены Киноакадемии голосуют только по одной категории — «лучшая картина».