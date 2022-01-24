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Кэтрин Хан
Кэтрин Хан
Kathryn Hahn
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Кэтрин Хан
Kathryn Hahn
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Дата рождения
23 июля 1974
Возраст
48 лет
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса, Продюсер, Сценарист
Место рождения
Уэстчестер, Иллинойс, США
Рост
165 см
Биография Кэтрин Хан
Родилась 23 июля 1974 года. Уэстчестер, Иллинойс, США.
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Фильмография Кэтрин Хан
Достать ножи 2
детектив, криминал
2022, США
0.0
Монстры на каникулах 4: Трансформания
анимация
2021, США
7.0
Частная жизнь
комедия, драма
2018, США
7.0
Очень плохие мамочки 2
комедия
2017, США
6.0
Взрослые игры
драма, комедия
2017, США
6.0
Очень плохие мамочки
комедия
2016, США
7.0
Капитан Фантастик
драма, комедия, приключения
2016, США
7.0
Дорога в Голливуд
комедия
2015, США
0.0
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По данным Variety, «Достать ножи 2» выйдет в конце 2022 года
Фильм получит кинотеатральный прокат и будет показан на кинофестивалях.
Написать
24 января 2022 10:47
Вампиры и чудища превращаются в людей в новом трейлере мультфильма «Монстры на каникулах: Трансформания»
Новую часть франшизы выпустят на Amazon.
Написать
9 декабря 2021 10:52
Marvel Studios готовит спин-оффы «Ванды/Вижна» и «Соколиного Глаза»
Теперь все официально.
Написать
15 ноября 2021 11:20
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Мэнди Мур, Элизабет Олсен и Яра Шахиди: самые яркие образы красной дорожки MTV Movie & TV Awards 2021
Премия прошла 16 мая в Лос-Анджелесе.
Написать
18 мая 2021 11:04
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