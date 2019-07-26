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Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Постер сериала Пацаны
Рейтинги
8.5 Рейтинг IMDb: 8.6
Оцените
18 постеров
Киноафиша Сериалы Пацаны

Пацаны (2019 - …)

The Boys 18+
Год выпуска 2019
Страна США
Всего сезонов 5 сезонов
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 33 часа 0 минут

О чем сериал

Сериал от Amazon с необычным взглядом на супергероев. Перед нами мир, где существуют супергерои. Их любят и считают звездами, а они в свою очередь ведут светскую жизнь и поведением смахивают на голливудских знаменитостей. Но если взглянуть на другую сторону их существования, то мы узнаем малоприятные подробности о их зависимостях, пренебрежении к человеческим жизням, жажде популярности и власти. Только группа людей под предводительством Бутчера (Карл Урбан) знает, что супергерои могут быть действительно опасны, и пытаются им противостоять.

Пацаны - трейлер четвертого сезона
Пацаны  трейлер четвертого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Карен Фукухара
Карен Фукухара Kimiko / The Female
Карл Урбан
Карл Урбан Billy Butcher
Элизабет Шу
Элизабет Шу Madelyn Stillwell
Чейс Кроуфорд
Чейс Кроуфорд Kevin / The Deep
Доминик МакЭллигот
Доминик МакЭллигот Queen Maeve
Лас Алонсо
Лас Алонсо Marvin / Mother's Milk
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

8.5
Оцените 14 голосов
8.6 IMDb
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Сезоны
Пацаны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2019, 8 эпизодов
 
Пацаны - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2020, 8 эпизодов
 
Пацаны - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2022, 8 эпизодов
 
Пацаны - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2024, 8 эпизодов
 
Сезон 5 / Season 5
TBA, 1 эпизод
 
Отзывы о сериале
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Новости о сериале
Солидный и сбалансированный: появились отзывы о четвертом сезоне «Пацанов»
Солидный и сбалансированный: появились отзывы о четвертом сезоне «Пацанов»
Сериал «Пацаны» продлен на пятый сезон
Сериал «Пацаны» продлен на пятый сезон
Билли Бутчер находит оружие против суперов в трейлере четвертого сезона «Пацанов»
Билли Бутчер находит оружие против суперов в трейлере четвертого сезона «Пацанов»
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саундтрек сериал Пацаны
Кадры из сериал
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