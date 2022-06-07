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Джуно Темпл

Juno Temple
Джуно Темпл
Джуно Темпл Juno Temple
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Дата рождения
21 июля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
157 см
Биография Джуно Темпл

Родилась 21 июля 1989 года. Лондон, Англия, Великобритания.

Фильмография Джуно Темпл
Палмер
Палмер
драма 2021, США
6.0
Трудности адаптации
Трудности адаптации
драма 2019, США
5.0
Малефисента: Владычица тьмы
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения 2019, США
8.0
Не в себе
Не в себе
ужасы, драма 2018, США
6.0
Повышение влажности
Повышение влажности
драма 2017, США
5.0
Колесо чудес
Колесо чудес
комедия 2017, США
6.0
Покидая Блэкпул
Покидая Блэкпул
драма 2016, Великобритания
6.0
Черная месса
Черная месса
драма, криминал 2015, США
7.0
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Джон Хэмм, Джуно Темпл и Дженнифер Джейсон Ли получили главные роли в пятом сезоне «Фарго» Каст проекта традиционно изобилует именитыми артистами.
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7 июня 2022 12:46
Как создавался великий фильм о семье и гангстерах: вышел новый трейлер мини-сериала «Предложение» Зрителей ждет погружение в процесс разработки знаменитого фильма Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец».
Написать
24 марта 2022 10:28
Продюсер Майлз Теллер берется за работу над киношедевром в первом трейлере мини-сериала «Предложение» Новое шоу от Paramount+, рассказывающее о создании культовой ленты Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», стартует в апреле.
Написать
2 февраля 2022 11:25
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