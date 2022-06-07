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Джуно Темпл
Джуно Темпл
Juno Temple
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Джуно Темпл
Juno Temple
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Дата рождения
21 июля 1989
Возраст
33 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Актриса
Место рождения
Лондон, Англия, Великобритания
Рост
157 см
Биография Джуно Темпл
Родилась 21 июля 1989 года. Лондон, Англия, Великобритания.
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Фильмография Джуно Темпл
Палмер
драма
2021, США
6.0
Трудности адаптации
драма
2019, США
5.0
Малефисента: Владычица тьмы
фэнтези, семейный, приключения
2019, США
8.0
Не в себе
ужасы, драма
2018, США
6.0
Повышение влажности
драма
2017, США
5.0
Колесо чудес
комедия
2017, США
6.0
Покидая Блэкпул
драма
2016, Великобритания
6.0
Черная месса
драма, криминал
2015, США
7.0
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7 июня 2022 12:46
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24 марта 2022 10:28
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Новое шоу от Paramount+, рассказывающее о создании культовой ленты Фрэнсиса Форда Копполы «Крестный отец», стартует в апреле.
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2 февраля 2022 11:25
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