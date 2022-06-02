Содержание:

Кевин Харт – Фильмы

Кевин Харт – «Что теперь?»

Комедии с Кевином Хартом

Кевин Харт – Личная жизнь

Комедийный актёр Кевин Харт завоевал себе популярность в первую очередь благодаря стенд-ап выступлениями. На его счету роли в фильмах «Золото дураков», «Школа выживания», «Шафер напрокат», «Джуманджи: Зов джунглей» и 3 концерта, включая хит «Что теперь?».

Кевин Харт – Фильмы

Кевин Харт родился в Филадельфии, штат Пенсильвания, 6 июля 1979 года. Его воспитывала мать-одиночка, так как отец из-за наркозависимости не мог полноценно участвовать в воспитании сына. Генри Харт – отец Кевина – не заботился о семье и часто попадал в тюрьму. Юмор спасал будущего комедийного актера и помогал примириться с реальностью. Кевин Харт занялся стенд-апом практически сразу после выпуска из школы, постепенно завоёвывая известные клубы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В 2006 году он выпустил свою первую запись «Я взрослый маленький человек» . Через 5 лет в 2011 году Кевин Харт отправился в тур с новым концертом под названием «Смех над моей болью», чьи сборы принесли комику порядка 15 миллионов долларов. Яркий успех молодого стендапера привлёк внимание Голливуда, и его начали приглашать в комедии. Роли в таких фильмах как «Думай, как мужчина», «Что случилось прошлой ночью», «Крепись!», «Полтора шпиона», принесли Кевину Харту международное признание.

Кевин Харт – «Что теперь?»

«Я взрослый маленький человек» позволил Кевину Харту претендовать на место в высшей лиге американских комиков, его признавали одним из лучших многообещающих стендаперов. Второй концерт Кевина Харта («Серьёзно смешно», 2010 год) только укрепил мнение общественности. Однако только после тура в поддержку концерта «Смех над моей болью» в 2011 году Кевин Харт проснулся суперзвездой. Как следует из названия, концерт был основан на личном опыте и переживаниях Харта, смерти собственной матери от рака и странном поведении родственников. «Смех над моей болью» побывал в 90 городах и принёс Кевину Харту порядка 15 миллионов долларов, что сделало шоу одним из самых успешных в 2011 году. На волне успеха «Смех над моей болью» Кевин Харт выпустил записанную видео-версию концерта «Дайте объяснить» и «Что теперь?».

Комедии с Кевином Хартом

Кинокарьера Харта развивалась в разнообразных направлениях, но чаще всего американский стендапер появлялся в комедиях. В фильмографии Кевина Харта значатся такие картины как «Сорокалетний девственник», «Знакомство с родителями 2», «Очень страшное кино 3», «Вечерняя школа», «1+1: Голливудская история».

Кроме того, актёр участвует в озвучке мультфильмов. Его голосом говорят герои полнометражных анимационных лент «Секретная жизнь домашних животных» и «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм».

Кевин Харт – Личная жизнь

В 2003 году Кевин Харт женился на комедиантке Торри Харт. У пары родилось 2 детей – Хэвен Ли и Хендрикс, но брак закончился разводом. В 2014 году Кевин Харт сделала предложение модели Энико Пэрриш, пара прожила в браке два года, за которые у звезд родился сын Кензо Кэш. Вскоре после рождения ребёнка Кевин Харт признал, что был неверен и пара распалась.