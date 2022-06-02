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Кевин Харт

Kevin Hart
Кевин Харт
Кевин Харт Kevin Hart
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Дата рождения
3 июля 1980
Возраст
42 года
Знак зодиака
Рак
Карьера
Продюсер, Актер, Сценарист
Личные связи
Джейсон Сигел
Джейсон Сигел
близкие друзья
Биография Кевина Харта

Содержание:

Кевин Харт – Фильмы
Кевин Харт – «Что теперь?»
Комедии с Кевином Хартом
Кевин Харт – Личная жизнь

Комедийный актёр Кевин Харт завоевал себе популярность в первую очередь благодаря стенд-ап выступлениями. На его счету роли в фильмах «Золото дураков», «Школа выживания», «Шафер напрокат», «Джуманджи: Зов джунглей» и 3 концерта, включая хит «Что теперь?».

Кевин Харт – Фильмы

Кевин Харт родился в Филадельфии, штат Пенсильвания, 6 июля 1979 года. Его воспитывала мать-одиночка, так как отец из-за наркозависимости не мог полноценно участвовать в воспитании сына. Генри Харт – отец Кевина – не заботился о семье и часто попадал в тюрьму. Юмор спасал будущего комедийного актера и помогал примириться с реальностью. Кевин Харт занялся стенд-апом практически сразу после выпуска из школы, постепенно завоёвывая известные клубы Нью-Йорка и Лос-Анджелеса. В 2006 году он выпустил свою первую запись «Я взрослый маленький человек» . Через 5 лет в 2011 году Кевин Харт отправился в тур с новым концертом под названием «Смех над моей болью», чьи сборы принесли комику порядка 15 миллионов долларов. Яркий успех молодого стендапера привлёк внимание Голливуда, и его начали приглашать в комедии. Роли в таких фильмах как «Думай, как мужчина», «Что случилось прошлой ночью», «Крепись!», «Полтора шпиона», принесли Кевину Харту международное признание.

Кевин Харт – «Что теперь?»

«Я взрослый маленький человек» позволил Кевину Харту претендовать на место в высшей лиге американских комиков, его признавали одним из лучших многообещающих стендаперов. Второй концерт Кевина Харта («Серьёзно смешно», 2010 год) только укрепил мнение общественности. Однако только после тура в поддержку концерта «Смех над моей болью» в 2011 году Кевин Харт проснулся суперзвездой. Как следует из названия, концерт был основан на личном опыте и переживаниях Харта, смерти собственной матери от рака и странном поведении родственников. «Смех над моей болью» побывал в 90 городах и принёс Кевину Харту порядка 15 миллионов долларов, что сделало шоу одним из самых успешных в 2011 году. На волне успеха «Смех над моей болью» Кевин Харт выпустил записанную видео-версию концерта «Дайте объяснить» и «Что теперь?».  

Комедии с Кевином Хартом

Кинокарьера Харта развивалась в разнообразных направлениях, но чаще всего американский стендапер появлялся в комедиях. В фильмографии Кевина Харта значатся такие картины как «Сорокалетний девственник», «Знакомство с родителями 2», «Очень страшное кино 3», «Вечерняя школа», «1+1: Голливудская история».

Кроме того, актёр участвует в озвучке мультфильмов. Его голосом говорят герои полнометражных анимационных лент «Секретная жизнь домашних животных» и «Капитан Подштанник: Первый эпический фильм».

Кевин Харт – Личная жизнь

В 2003 году Кевин Харт женился на комедиантке Торри Харт. У пары родилось 2 детей – Хэвен Ли и Хендрикс, но брак закончился разводом. В 2014 году Кевин Харт сделала предложение модели Энико Пэрриш, пара прожила в браке два года, за которые у звезд родился сын Кензо Кэш. Вскоре после рождения ребёнка Кевин Харт признал, что был неверен и пара распалась.

Интересные факты о Кевине Харте
  • На заре карьеры молодого комика заметил канал ABC и доверил стендаперу производство ситкома. В «Большом доме»  Кевин Харт играл самого себя – успешного молодого человека, который вынужден переехать в дом к родственникам в Филадельфии после того, как его уличают в подпольном бизнесе. Однако, сюжет не зацепил зрителей и канал был вынужден отменить шоу спустя всего 6 эпизодов.
  • В 2018 году Американская киноакадемия предложила Кевину Харту вести премию «Оскар» - 2019. Комик принял предложение, однако из-за скандала, связанного со старыми шутками в твиттере на тему гомофобии, был вынужден отказаться.
  • Кевин Харт является близким другом Джейсона Сигела.
Фильмография Кевина Харта
Me Time
комедия 2022, США
0.0
Бордерлендс
Бордерлендс
боевик, приключения, комедия 2022, США
0.0
Суперпитомцы
Суперпитомцы
комедия, анимация 2022, США
0.0
Человек из Торонто
Человек из Торонто
боевик, комедия 2022, США
5.0
Отцовство
Отцовство
драма 2021, США
6.0
Джуманджи: Новый уровень
Джуманджи: Новый уровень
приключения, комедия 2019, США
8.0
Тайная жизнь домашних животных 2
Тайная жизнь домашних животных 2
анимация, комедия 2019, США
8.0
1+1: Голливудская история
1+1: Голливудская история
драма, комедия 2018, США
7.0
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Новости о персоне Новости звезд на нашем канале Телеграм
Кевин Харт становится напарником брутального Вуди Харрельсона в трейлере экшен-комедии «Человек из Торонто» Премьера состоится в конце июня.
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2 июня 2022 09:35
Проекты Marvel стали главными победителями кинопремии People’s Choice Awards «Черная Вдова» — лучший фильм уходящего года.
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8 декабря 2021 17:04
Кевин Харт в ожидании премьеры сериала «Реальная история»: «Я знаю, что драматические роли мне по силам» Актер уверяет, что давно к этому шел. 
Написать
25 ноября 2021 15:10
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Джейсон Сигел
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