Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1949

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1949 году

Место проведения Hollywood Athletic Club, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 25 января 1949
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Film Made for Television
Your Show Time Your Show Time
For episode "The Necklace".
Победитель
Все номинанты
Actor's Studio Actor's Studio
For episode "Tell-Tale Heart".
Прайм-таймовая «Эмми» / Most Outstanding Television Personality
Shirley Dinsdale
... and her puppet Judy Splinters.
Победитель
Все номинанты
Рита Ла Рой
Bill Welsh
Mike Stokey
Патриция Морисон
Прайм-таймовая «Эмми» / Most Popular Television Program
Stump the Stars Pantomime Quiz
Mike Stokey
Победитель
Все номинанты
Judy Splinters Judy Splinters
Armchair Detective Armchair Detective
Special Award
Louis McManus
For his original design of the Emmy. McManus was presented with a plaque as an award instead of a copy of the very statue which he was being honored for.
Победитель
Год проведения
Номинации

