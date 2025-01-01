Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1959

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1959 году

Место проведения Moulin Rogue Nightclub, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 6 мая 1959
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Победитель
Все номинанты
Father Knows Best Father Knows Best
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actor in a Leading Role (Continuing Character) in a Comedy Series
Джек Бенни
The Jack Benny Program
Победитель
Все номинанты
Роберт Каммингс
The Bob Cummings Show
Фил Силверс
The Phil Silvers Show
Уолтер Бреннан
The Real McCoys
Robert Young
Father Knows Best
Danny Thomas
The Danny Thomas Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actor in a Leading Role (Continuing Character) in a Dramatic Series
Рэймонд Берр
Perry Mason
Победитель
Все номинанты
Ефрем Цимбалист мл.
77 Sunset Strip
Ричард Бун
Have Gun - Will Travel
James Arness
Gunsmoke
Craig Stevens
Peter Gunn
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Maverick
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actress in a Leading Role (Continuing Character) in a Comedy Series
Джейн Уайатт
Father Knows Best
Победитель
Все номинанты
Грейси Аллен
The George Burns and Gracie Allen Show
Ида Лупино
Mr. Adams and Eve
Донна Рид
The Donna Reed Show
Спринг Байинтон
December Bride
Энн Сотерн
The Ann Sothern Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Actress in a Leading Role (Continuing Character) in a Dramatic Series
Лоретта Янг
The Loretta Young Show
Победитель
Все номинанты
Джейн Уайман
Jane Wyman Presents the Fireside Theatre
Джун Локхарт
Lassie
Филлис Кирк
The Thin Man
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Art Direction in a Live Television Program
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Edward Stephenson
Победитель
Все номинанты
Little Moon of Alban Little Moon of Alban
Warren Clymer Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
Playhouse 90 Playhouse 90
Walter Scott Herndon For episode "Old Man".
Hans Brinker and the Silver Skates Hans Brinker and the Silver Skates
Jan Scott Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
Bob Wade For episode "The Count of Monte Cristo".
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
Bob Markell For episode "Hamlet".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Art Direction in a Television Film
Westinghouse Desilu Playhouse Westinghouse Desilu Playhouse
Claudio Guzmán For episode "Bernadette".
Победитель
Все номинанты
The Texan The Texan
Ralph Berger, Charles F. Pyke For episode "The Dutches of Denver".
The Californians The Californians
Albert M. Pyke For episode "The Man from Paris".
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
John T. McCormack For episode "Corporal Hardy".
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Frank Paul Sylos For episode "Most Honorable Day".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Choreography for Television
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Hermes Pan
Победитель
Все номинанты
Omnibus Omnibus
Джин Келли For episode "Dancing: A Man's Game".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Cinematography for Television
The Alphabet Conspiracy The Alphabet Conspiracy
Ellis W. Carter Shown within "Bell Telephone Special".
Победитель
Все номинанты
Maverick Maverick
Harold E. Stine For episode "Shady Deal at Sunny Acres".
Maverick Maverick
Ralph Woolsey For episode "Diamond in the Rough".
Jane Wyman Presents the Fireside Theatre Jane Wyman Presents The Fireside Theatre
Mack Stengler For episode "Day of Glory".
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Fred Jackman Jr. For episode "Corporal Hardy".
Have Gun - Will Travel Have Gun - Will Travel
William Margulies For episode "Ella West".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Direction of a Single Dramatic Program - One Hour or Longer
Little Moon of Alban Little Moon of Alban
George Schaefer
Победитель
Все номинанты
Playhouse 90 Playhouse 90
Джон Франкенхаймер For episode "A Town Has Turned to Dust".
Playhouse 90 Playhouse 90
Джордж Рой Хилл For episode "Child of Our Time".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Direction of a Single Musical or Variety Program
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Бад Йоркин
Победитель
Все номинанты
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Clark Jones For episode with Maureen O'Hara and 'Robert Preston'.
Pontiac Star Parade Pontiac Star Parade
Joseph Cates, Gower Champion For episode "Accent on Love".
Pontiac Star Parade Pontiac Star Parade
Joseph Cates, Gower Champion For episode "Accent on Love".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Direction of a Single Program of a Comedy Series
Father Knows Best Father Knows Best
Peter Tewksbury For episode "Medal for Margaret".
Победитель
Все номинанты
The Real McCoys The Real McCoys
Хи Эвербэк For episode "Kate's Career".
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Seymour Berns For episode with Gary Cooper.
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
Шелдон Леонард For episode "Pardon My Accent".
Mr. Adams and Eve Mr. Adams and Eve
Richard Kinon For episode "The Interview".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Direction of a Single Program of a Dramatic Series - Less Than One Hour
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Джек Смайт For episode "Eddie".
Победитель
Все номинанты
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Альфред Хичкок For episode "Lamb to the Slaughter".
Peter Gunn Peter Gunn
Блейк Эдвардс For episode "The Kill".
General Electric Theater General Electric Theater
Хершел Догерти For episode "One is a Wanderer".
General Electric Theater General Electric Theater
James Neilson For episode "Kid at the Stick".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Dramatic Series - Less Than One Hour
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Official ATAS records list title as "Alcoa-Goodyear Theatre". The two programs aired in the same time slot on an alternate basis.
Победитель
Goodyear Theatre Goodyear Theatre
Official ATAS records list title as "Alcoa-Goodyear Theatre". The two programs aired in the same time slot on an alternate basis.
Победитель
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Official ATAS records list title as "Alcoa-Goodyear Theatre". The two programs aired in the same time slot on an alternate basis.
Победитель
Goodyear Theatre Goodyear Theatre
Official ATAS records list title as "Alcoa-Goodyear Theatre". The two programs aired in the same time slot on an alternate basis.
Победитель
Все номинанты
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
General Electric Theater General Electric Theater
Naked City Naked City
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Peter Gunn Peter Gunn
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Dramatic Series - One Hour or Longer
Playhouse 90 Playhouse 90
Победитель
Все номинанты
The United States Steel Hour The United States Steel Hour
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Editing of a Film for Television
Project Twenty Project Twenty
Silvio D'Alisera For episode "Meet Mr. Lincoln".
Победитель
Все номинанты
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Robert Crawford For episode "Grandpa Clobbers the Air Force".
Maverick Maverick
Robert Sparr For episode "Rope of Cards".
Bat Masterson Bat Masterson
Richard L. Van Enger For episode "Two Graves for Swan Valley".
Maverick Maverick
Robert Watts For episode "Saga of Waco Williams".
Schlitz Playhouse Schlitz Playhouse of Stars
Danny B. Landres For episode "Long Distance".
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Richard Fantl For episode "Eddie".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Live Camerawork
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Победитель
Все номинанты
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "Old Man".
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
For episode "The Bridge of San Luis Rey".
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "A Town Has Turned to Dust".
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "Child of Our Time".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Musical Contribution to a Television Program
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Дэвид Роуз
Победитель
Все номинанты
Peter Gunn Peter Gunn
Henry Mancini For the theme.
The Lux Show The Lux Show
Frank De Vol
Art Carney Meets Peter and the Wolf Art Carney Meets Peter and the Wolf
Paul Weston
Johnny Belinda Johnny Belinda
Bernard Green
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
Eddy Lawrence Manson For episode "Harvey".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Musical or Variety Series
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Победитель
Все номинанты
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
The Steve Allen Plymouth Show The Steve Allen Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best News Commentator or Analyst
Edward R. Murrow
Победитель
Все номинанты
John Daly
Chet Huntley
Прайм-таймовая «Эмми» / Best News Reporting Series
The Huntley-Brinkley Report The Huntley-Brinkley Report
Победитель
Все номинанты
The CBS Evening News CBS Television News
World News Tonight ABC Evening News
Official ATAS records lists title as "John Daly and the News".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Panel, Quiz or Audience Participation Series
What's My Line? What's My Line?
Победитель
Все номинанты
Keep Talking Keep Talking
You Bet Your Life You Bet Your Life
I've Got a Secret I've Got a Secret
The Price Is Right The Price Is Right
This Is Your Life This Is Your Life
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Performance by an Actor (Continuing Character) in a Musical or Variety Series
Perry Como
Perry Como's Kraft Music Hall
Победитель
Все номинанты
Джек Пар
The Tonight Show Starring Jack Paar
Стив Аллен
The Steve Allen Plymouth Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Performance by an Actress (Continuing Character) in a Musical or Variety Series
Дина Шор
The Dinah Shore Chevy Show
Победитель
Все номинанты
Patti Page
The Patti Page Oldsmobile Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Public Service Program or Series
Omnibus Omnibus
Победитель
Все номинанты
Meet the Press Meet the Press
Small World Small World
The Twentieth Century The Twentieth Century
Bold Journey Bold Journey
New York Philharmonic Young People's Concerts New York Philharmonic Young People's Concerts
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Single Performance by an Actor
Фред Астер
Фред Астер
An Evening with Fred Astaire
Победитель
Все номинанты
Род Стайгер
Playhouse 90 For playing "Harvey Denton". For episode "A Town Has Turned to Dust".
Пол Муни
Playhouse 90 For playing "Sam Arlen". For episode "Last Clear Chance".
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Little Moon of Alban For playing "Kenneth Boyd".
Микки Руни
Alcoa Theatre For playing "Eddie". For episode "Eddie".
Robert Crawford Jr.
Playhouse 90 For playing "Tanguy". For episode "Child of Our Time".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Single Performance by an Actress
Джули Харрис
Little Moon of Alban For playing "Bridgid Mary".
Победитель
Все номинанты
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
Playhouse 90 For playing "The Young Woman". For episode "The Old Man".
Джудит Андерсон
The DuPont Show of the Month For playing "Marquesa de Montemayor". For episode "The Bridge of San Luis Rey".
Морин Стейплтон
Морин Стейплтон
All the King's Men For playing "Sadie Burke". (Shown within Kraft Television Theatre (1947)).
Хелен Хэйс
The United States Steel Hour For playing "Mother Seraphim". For episode "One Red Rose for Christmas".
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Playhouse 90 For playing "Kirsten Clay". For episode "Days of Wine and Roses".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Special Dramatic Program - One Hour or Longer
Little Moon of Alban Little Moon of Alban
Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
Победитель
Все номинанты
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
For episode "Hamlet".
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
For episode "The Hasty Heart".
Johnny Belinda Johnny Belinda
Shown within Hallmark Hall of Fame (1951).
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
For episode "The Bridge of San Luis Rey".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Special Musical or Variety Program - One Hour or Longer
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Победитель
Все номинанты
Art Carney Meets Peter and the Wolf Art Carney Meets Peter and the Wolf
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Special News Program
Все номинанты
Chet Huntley Reporting Outlook
For episode "The Story of Atlas 10B".
Years of Crisis Years of Crisis
For episode: Calendar Year 1958 (December 28, 1958).
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Supporting Actor (Continuing Character) in a Comedy Series
Том Постон
The Steve Allen Plymouth Show
Победитель
Все номинанты
Ричард Кренна
The Real McCoys
Гарри Морган
December Bride
Билли Грэй
Father Knows Best
Maurice Gosfield
The Phil Silvers Show
Пол Форд
The Phil Silvers Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Supporting Actor (Continuing Character) in a Dramatic Series
Деннис Уивер
Gunsmoke
Победитель
Все номинанты
Уильям Хоппер
Perry Mason
Johnny Crawford
The Rifleman
Хершел Бернарди
Peter Gunn
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Supporting Actress (Continuing Character) in a Comedy Series
Ann B. Davis
The Bob Cummings Show
Победитель
Все номинанты
Kathleen Nolan
The Real McCoys
Rosemary DeCamp
The Bob Cummings Show
Элинор Донахью
Элинор Донахью
Father Knows Best
Зазу Питтс
The Gale Storm Show: Oh! Susanna
Верна Фелтон
December Bride
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Supporting Actress (Continuing Character) in a Dramatic Series
Barbara Hale
Perry Mason
Победитель
Все номинанты
Лола Олбрайт
Peter Gunn
Хоуп Эмерсон
Peter Gunn
Amanda Blake
Gunsmoke
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Western Series
Maverick Maverick
Победитель
Все номинанты
Gunsmoke Gunsmoke
The Rifleman The Rifleman
Have Gun - Will Travel Have Gun - Will Travel
Wagon Train Wagon Train
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Writing of a Single Dramatic Program - One Hour or Longer
Little Moon of Alban Little Moon of Alban
James Costigan
Победитель
Все номинанты
Playhouse 90 Playhouse 90
Род Серлинг For episode "A Town Has Turned To Dust".
Playhouse 90 Playhouse 90
Horton Foote For episode "The Old Man". Horton Foote would again adapt this Faulkner short story in 1997, winning an Emmy on his second try.
Playhouse 90 Playhouse 90
J.P. Miller For episode "Days Of Wine And Roses".
Playhouse 90 Playhouse 90
Irving Gaynor Neiman For episode "Child of Our Time".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Writing of a Single Musical or Variety Program
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Бад Йоркин, Herbert Baker
Победитель
Все номинанты
Art Carney Meets Peter and the Wolf Art Carney Meets Peter and the Wolf
A.J. Russell
The Steve Allen Plymouth Show The Steve Allen Show
Stan Burns, Bill Dana, Hal Goodman, Don Hinkley, Herbert Sargent, Leonard Stern, Larry Klein For episode with Peter Ustinov, 'Louis Armstrong' and Van Cliburn.
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Goodman Ace, Jay Burton, Mort Green, George Foster For episode with Pier Angeli, 'Andy Griffith' and 'Helen O'Connell'.
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Goodman Ace, Jay Burton, Mort Green, George Foster For episode with Pier Angeli, 'Andy Griffith' and 'Helen O'Connell'.
The Sid Caesar Show The Sid Caesar Show
Вуди Аллен, Larry Gelbart
The Sid Caesar Show The Sid Caesar Show
Вуди Аллен, Larry Gelbart
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Writing of a Single Program of a Comedy Series
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin For episode with Ernie Kovacs.
Победитель
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin For episode with Ernie Kovacs.
Победитель
Все номинанты
The Real McCoys The Real McCoys
Bill Manhoff For episode "Once There Was a Traveling Salesman".
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Paul Henning, Dick Wesson For episode "Grandpa Clobbers the Air Force".
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Billy Friedberg, Coleman Jacoby, Arnie Rosen For episode "Bilko's Vampire".
Father Knows Best Father Knows Best
Roswell Rogers For episode "Medal for Margaret".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Writing of a Single Program of a Dramatic Series - Less Than One Hour
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Alfred Brenner, Кен Хьюз For episode "Eddie".
Победитель
Все номинанты
Alcoa Theatre Alcoa Theatre
Christopher Knopf For episode "The Loudmouth".
General Electric Theater General Electric Theater
Samuel A. Taylor For episode "One is a Wanderer".
Peter Gunn Peter Gunn
Блейк Эдвардс For episode "The Kill".
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Roald Dahl For episode "Lamb to the Slaughter".
Прайм-таймовая «Эмми» / Most Outstanding Single Program of the Year
An Evening with Fred Astaire An Evening with Fred Astaire
Победитель
Все номинанты
Little Moon of Alban Little Moon of Alban
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "Child of Our Time".
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "The Old Man".
