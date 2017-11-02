Это история о работе элитного специального подразделения американских вооруженных сил. Каждый день молодые и отважные ребята из Лос-Анджелеса рискуют своими жизнями, вступая в противостояние с организованной преступностью и террористическими организациями, представляющими серьезную угрозу для мирного населения. Отрядом руководит бывший морской пехотинец – сержант Дэниел Харрельсон с кодовым именем Хондо. Он пытается привыкнуть к мирной городской жизни и преодолеть пропасть между своим прошлым и настоящим.