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Постер сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Постер сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Постер сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Постер сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Постер сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Постер сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Постер сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Постер сериала S. W. A. T.: Спецназ города ангелов
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Оцените
8 постеров
Киноафиша Сериалы S. W. A. T.: Спецназ города ангелов

S. W. A. T.: Спецназ города ангелов (2017 - …)

S.W.A.T. 18+
Год выпуска 2017
Страна США
Всего сезонов 8 сезонов
Эпизод длится 43 минуты
Телеканал CBS
Продолжительность сериала 116 часов 49 минут

О чем сериал

Это история о работе элитного специального подразделения американских вооруженных сил. Каждый день молодые и отважные ребята из Лос-Анджелеса рискуют своими жизнями, вступая в противостояние с организованной преступностью и террористическими организациями, представляющими серьезную угрозу для мирного населения. Отрядом руководит бывший морской пехотинец – сержант Дэниел Харрельсон с кодовым именем Хондо. Он пытается привыкнуть к мирной городской жизни и преодолеть пропасть между своим прошлым и настоящим.

В ролях
В ролях
Алекс Расселл
Алекс Расселл
Рошелль Эйтс
Рошелль Эйтс
Обба Бабатунде
Обба Бабатунде
Бри Блэр
Стефани Сигман
Стефани Сигман
Shemar Moore
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 5 голосов
7.2 IMDb
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Сезоны
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 22 эпизода
 
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 23 эпизода
 
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2019, 21 эпизод
 
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2020, 18 эпизодов
 
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2021, 22 эпизода
 
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2022, 22 эпизода
 
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2024, 13 эпизодов
 
S. W. A. T.: Спецназ города ангелов - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2024, 22 эпизода
 
Отзывы о сериале
Ирина Медведева 2 июня 2025, 17:43
классный сериал супер я все сезоны смотрела актеры все супер жаль что 9 сезон не будет
Сергей Седых 20 октября 2024, 01:29
Отличный сериал,второй раз пересматриваю с начала.
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