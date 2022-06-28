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Киран Калкин
Киран Калкин
Kieran Culkin
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Киран Калкин
Kieran Culkin
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Дата рождения
30 сентября 1982
Возраст
39 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актер
Личные связи
Эмма Стоун
были в отношениях с 2010 по 2011
Биография Киран Калкин
Родился 30 сентября 1982 года. Нью-Йорк, США.
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Фильмография Киран Калкин
Без резких движений
криминал, драма, триллер
2021, США
6.0
Вечные дети
комедия
2017, США
6.0
Такса
комедия
2016, США
6.0
Муви 43
комедия
2013, США
5.0
Маргарет
драма
2011, США
7.0
Роскошная жизнь
драма
2008, США
6.0
Опасные игры
комедия, драма
2002, США
7.0
Правила виноделов
мелодрама, драма
1999, США
8.0
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Связи
Эмма Стоун
Emma Stone
были в отношениях с 2010 по 2011
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