«Шмигадун!» – проект стриминга AppleTV+ в жанре мьюзикла от сценаристов мультфильма «Гадкий я». Главные герои в исполнении комика Saturday Night Live Сесили Стронг и Кигэн-Майкла Ки – Мелисса и Джош, чьи отношения переживают не лучшие времена. Чтобы наладить их, пара отправляется в поход, но, заблудившись в лесу, оказывается в Шмигадуне – городе, похожем на декорацию мюзикла 40-х годов. В скором времени Джош и Мелисса узнают, что выбраться отсюда им удастся, только если они найдут свою «настоящую любовь».