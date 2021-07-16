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Постер к сериалу Шмигадун!
Постер к сериалу Шмигадун!
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
2 постера
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Оцените
Киноафиша Сериалы Шмигадун!
Шмигадун! (2021 - …) Schmigadoon! 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Apple TV+
Продолжительность 3 часа 0 минут
О чем сериал

«Шмигадун!» – проект стриминга AppleTV+ в жанре мьюзикла от сценаристов мультфильма «Гадкий я». Главные герои в исполнении комика Saturday Night Live Сесили Стронг и Кигэн-Майкла Ки – Мелисса и Джош, чьи отношения переживают не лучшие времена. Чтобы наладить их, пара отправляется в поход, но, заблудившись в лесу, оказывается в Шмигадуне – городе, похожем на декорацию мюзикла 40-х годов. В скором времени Джош и Мелисса узнают, что выбраться отсюда им удастся, только если они найдут свою «настоящую любовь».

Шмигадун! - трейлер первого сезона
Шмигадун!
трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Кристин Ченоуэт
Кристин Ченоуэт
Алан Камминг
Алан Камминг
Джейн Краковски
Джейн Краковски
Аарон Твейт
Аарон Твейт
Дав Камерон
Дав Камерон
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Шмигадун! - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 6 эпизодов
 
Новости о сериале
Объявлены победители премии Американского института киноискусства по итогам 2021 года
Объявлены победители премии Американского института киноискусства по итогам 2021 года
Слушать саундтрек сериала Шмигадун!
Кадры из сериала
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