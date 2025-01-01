Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1957

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1957 году

Место проведения США
Дата проведения 16 марта 1957
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Art Direction - Half Hour or Less
Your Hit Parade Your Hit Parade
Paul Barnes
Победитель
Все номинанты
The Dinah Shore Show The Dinah Shore Show
Franklin Swig
Adventure Adventure
Grover Cole
Frontiers of Faith Frontiers of Faith
Warren Clymer
General Electric Theater General Electric Theater
John J. Lloyd, John Robert Lloyd, John Meehan, Martin Obzina, George Patrick
General Electric Theater General Electric Theater
John J. Lloyd, John Robert Lloyd, John Meehan, Martin Obzina, George Patrick
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Art Direction - One Hour or More
Playhouse 90 Playhouse 90
Albert Heschong For episode "Requiem for a Heavyweight".
Победитель
Все номинанты
The Kaiser Aluminum Hour The Kaiser Aluminum Hour
Jan Scott
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Don Shirley
Omnibus Omnibus
Henry May
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
Duane McKinney
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Cinematography for Television
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Norbert Brodine For episode "The Pearl".
Победитель
Все номинанты
The 20th Century-Fox Hour The 20th Century-Fox Hour
Lloyd Ahern Sr. For episode "Stranger in the Night".
General Electric Theater General Electric Theater
Robert Pittack For episode "The Glorious Gift of Molly Malloy".
General Electric Theater General Electric Theater
John L. Russell For episode "The Night Goes On".
Four Star Playhouse Four Star Playhouse
George E. Diskant For episode "Tunnel of Fear".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Comedy Writing - Variety or Situation Comedy
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Billy Friedberg, Nat Hiken, Coleman Jacoby, Arnie Rosen, Leonard Stern, Tony Webster
Победитель
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Billy Friedberg, Nat Hiken, Coleman Jacoby, Arnie Rosen, Leonard Stern, Tony Webster
Победитель
Все номинанты
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
Louis M. Heyward, Эрни Ковач, Mike Marmer, Rex Lardner
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
Louis M. Heyward, Эрни Ковач, Mike Marmer, Rex Lardner
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Goodman Ace, Jay Burton, Mort Green, George Foster
Caesar's Hour Caesar's Hour
Мэл Брукс, Gary Belkin, Larry Gelbart, Sheldon Keller, Neil Simon, Michael Stewart, Mel Tolkin
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Goodman Ace, Jay Burton, Mort Green, George Foster
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
Caesar's Hour Caesar's Hour
Мэл Брукс, Gary Belkin, Larry Gelbart, Sheldon Keller, Neil Simon, Michael Stewart, Mel Tolkin
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Continuing Performance by a Comedian in a Series
Caesar's Hour Caesar's Hour
Сид Сизар
Победитель
Все номинанты
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
Эрни Ковач
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Роберт Каммингс
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Джек Бенни
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Фил Силверс
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Continuing Performance by a Comedienne in a Series
Caesar's Hour Caesar's Hour
Nanette Fabray
Победитель
Все номинанты
Private Secretary Private Secretary
Энн Сотерн
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
Эди Адамс
Я люблю Люси
Я люблю Люси I Love Lucy
Люсиль Болл
The George Burns and Gracie Allen Show The George Burns and Gracie Allen Show
Грейси Аллен
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Continuing Performance by an Actor in a Dramatic Series
Robert Young
Father Knows Best
Победитель
Все номинанты
James Arness
Gunsmoke
Хью О’Брайан
The Life and Legend of Wyatt Earp
Дэвид Нивен
Four Star Playhouse
Шарль Буайе
Шарль Буайе
Four Star Playhouse
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Continuing Performance by an Actress in a Dramatic Series
Лоретта Янг
The Loretta Young Show
Победитель
Все номинанты
Ида Лупино
Four Star Playhouse
Jan Clayton
Lassie
Пегги Вуд
Пегги Вуд
Mama
Джейн Уайман
Jane Wyman Presents the Fireside Theatre
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Coverage of a Newsworthy Event
Years of Crisis Years of Crisis
For episode: Calendar Year 1956
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Direction - Half Hour or Less
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
Шелдон Леонард For episode "Danny's Comeback".
Победитель
Все номинанты
General Electric Theater General Electric Theater
Хершел Догерти For episode "The Road that Led Afar".
Tales of the 77th Bengal Lancers Tales of the 77th Bengal Lancers
George Archainbaud For episode "The Traitor".
Camera Three Camera Three
Clay Yurdin For episode "As I Lay Dying".
You Are There You Are There
William D. Russell For episode "First Moscow Purge Trial".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Direction - One Hour or More
Playhouse 90 Playhouse 90
Ральф Нельсон For episode "Requiem for a Heavyweight".
Победитель
Все номинанты
NBC Television Opera Theatre NBC Television Opera Theatre
Kirk Browning For episode "La Boheme".
Playhouse 90 Playhouse 90
Джон Франкенхаймер For episode "Forbidden Area".
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
Джордж Рой Хилл For episode "A Night to Remember".
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Bob Banner For episode on 5 October with Sinatra.
The 20th Century-Fox Hour The 20th Century-Fox Hour
Льюис Аллен For episode "Child of the Regiment".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Editing of a Film for Television
Our Mr. Sun Our Mr. Sun
Frank P. Keller Shown within "AT&T Science Series".
Победитель
Все номинанты
Jane Wyman Presents the Fireside Theatre Jane Wyman Presents The Fireside Theatre
Daniel A. Nathan For episode "Between Jobs".
Four Star Playhouse Four Star Playhouse
Samuel E. Beetley For episode "Tunnel of Fear".
Cheyenne Cheyenne
Robert Watts For episode "The Bounty Killers".
Father Knows Best Father Knows Best
Richard Fantl For episode "Betty's Birthday".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Female Personality - Continuing Performance
Дина Шор
Победитель
Все номинанты
Gisele MacKenzie
Rosemary Clooney
Syndicated.
Арлин Фрэнсис
Faye Emerson
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Live Camera Work
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
For episode "A Night to Remember (#9.31)".
Победитель
Все номинанты
Wide Wide World Wide Wide World
For episode "An American Sunday".
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "Requiem for a Heavyweight".
Producers' Showcase Producers' Showcase
For episode "Jack and the Beanstalk".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Male Personality - Continuing Performance
Perry Como
Победитель
Все номинанты
Leonard Bernstein
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
Tennessee Ernie Ford
Стив Аллен
Fulton J. Sheen
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Musical Contribution for Television
Omnibus Omnibus
Leonard Bernstein For composing and conducting.
Победитель
Все номинанты
The Magical World of Disney Disneyland
Oliver Wallace For composing of score.
The Rosemary Clooney Show The Rosemary Clooney Show
Nelson Riddle For arrangement of musical score.
Medic Medic
Sidney Fine For orchestration of Victor Young's music.
The Tennessee Ernie Ford Show The Tennessee Ernie Ford Show
Walter Schumann For vocal arrangements.
Прайм-таймовая «Эмми» / Best New Program Series
Playhouse 90 Playhouse 90
Победитель
Все номинанты
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
The Steve Allen Plymouth Show The Steve Allen Show
Air Power Air Power
Прайм-таймовая «Эмми» / Best News Commentator
Edward R. Murrow
Победитель
Все номинанты
Chet Huntley
John Daly
Douglas Edwards
Уолтер Кронкит
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Public Service Series
See It Now See It Now
Победитель
Все номинанты
NBC Television Opera Theatre NBC Television Opera Theatre
Wide Wide World Wide Wide World
Meet the Press Meet the Press
You Are There You Are There
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Series - Half Hour or Less
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Победитель
Все номинанты
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Father Knows Best Father Knows Best
Person to Person Person to Person
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Series - One Hour or More
Caesar's Hour Caesar's Hour
Победитель
Все номинанты
The Ed Sullivan Show Toast of the Town
Climax! Climax!
Omnibus Omnibus
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Single Performance by an Actor
Джек Пэланс
Джек Пэланс
Playhouse 90 For episode "Requiem for a Heavyweight".
Победитель
Все номинанты
Ред Скелтон
Playhouse 90 For episode "The Big Slide".
Сэл Минео
Studio One For episode "Dino".
Ллойд Бриджес
The Alcoa Hour For episode "Tragedy in a Temporary Town".
Фредрик Марч
Фредрик Марч
Producers' Showcase For episode "Dodsworth".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Single Performance by an Actress
Клер Тревор
Клер Тревор
Producers' Showcase For episode "Dodsworth".
Победитель
Все номинанты
Gracie Fields
The United States Steel Hour For episode "The Old Lady Shows Her Medals".
Эдна Бест
Ford Star Jubilee For episode "This Happy Breed (#1.9)".
Evelyn Rudie
Playhouse 90 For episode "Eloise".
Nancy Kelly
Studio One For episode "The Pilot".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Single Program of the Year
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "Requiem for a Heavyweight".
Победитель
Все номинанты
Omnibus Omnibus
For episode "Leonard Bernstein".
Victor Borge: Comedy in Music Victor Borge: Comedy in Music
Official ATAS records list title as "The Victor Borge Show".
See It Now See It Now
For episode "Secret Life of Danny Kaye".
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
For episode "A Night to Remember"
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Supporting Performance by an Actor
Карл Райнер
Карл Райнер
Caesar's Hour
Победитель
Все номинанты
Арт Карни
Арт Карни
The Jackie Gleason Show
Пол Форд
The Phil Silvers Show
Эд Винн
Playhouse 90 For episode "Requiem For A Heavyweight".
Уильям Фроули
Я люблю Люси
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Supporting Performance by an Actress
Пэт Кэрролл
Caesar's Hour For playing various roles.
Победитель
Все номинанты
Вивиан Вэнс
Я люблю Люси
Милдред Нэтвик
Blithe Spirit (Shown within Ford Star Jubilee (1955).)
Ann B. Davis
The Bob Cummings Show
Audrey Meadows
The Jackie Gleason Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Teleplay Writing - Half Hour or Less
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
James P. Cavanagh For episode "Fog Closing In".
Победитель
Все номинанты
The Life and Legend of Wyatt Earp The Life and Legend of Wyatt Earp
Daniel B. Ullman For episode "The Buntline".
Telephone Time Telephone Time
John Nesbitt For episode "Man with the Beard".
Frontier Frontier
Morton S. Fine, David Friedkin For episode "Patrol".
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Richard Morris For episode "The Pearl".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Teleplay Writing - One Hour or More
Playhouse 90 Playhouse 90
Род Серлинг For episode "Requiem for a Heavyweight".
Победитель
Все номинанты
Goodyear Playhouse Goodyear Television Playhouse
Louis S. Peterson For episode "Joey".
Playhouse 90 Playhouse 90
Elick Moll For episode "Sizeman and Son".
Kraft Theatre Kraft Television Theatre
Джордж Рой Хилл, John Whedon For episode "A Night to Remember".
The Alcoa Hour The Alcoa Hour
Reginald Rose For episode "Tragedy in a Temporary Town".
