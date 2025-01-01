Меню
Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1961 году

Место проведения Moulin Rogue Nightclub, Голливуд, Калифорния, США
Дата проведения 16 мая 1961
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Art Direction and Scenic Design
Checkmate Checkmate
John J. Lloyd
Победитель
Все номинанты
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Gary Smith
Twenty-Four Hours in a Woman's Life Twenty-Four Hours in a Woman's Life
Jac Venza
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cinematography for Television
Сумеречная зона 9.0
Сумеречная зона The Twilight Zone
George T. Clemens For various episodes.
Победитель
Все номинанты
Outlaws Outlaws
William Margulies
Wagon Train Wagon Train
Walter Strenge For episode "Sam Elder Story".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Electronic Camerawork
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
For episode "Sounds of America".
Победитель
Все номинанты
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Playhouse 90 Playhouse 90
Wrangler Wrangler
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for Television
Naked City Naked City
Harry Coswick, Aaron Nibley, Milton Shifman For various episodes.
Победитель
Все номинанты
Perry Mason Perry Mason
Richard Cahoon, John Faure
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Edward W. Williams For episode "Incident in a Small Jail".
Perry Mason Perry Mason
Richard Cahoon, John Faure
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in the Field of Children's Programming
New York Philharmonic Young People's Concerts New York Philharmonic Young People's Concerts
For Aaron Copland Birthday Party (1961).
Победитель
Все номинанты
Captain Kangaroo Captain Kangaroo
The Huckleberry Hound Show The Huckleberry Hound Show
The Shari Lewis Show The Shari Lewis Show
Shirley Temple's Storybook Shirley Temple's Storybook
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in the Field of Music for Television
Leonard Bernstein and the New York Philharmonic in Berlin Leonard Bernstein and the New York Philharmonic in Berlin
Leonard Bernstein Official ATAS records list title as "Leonard Bernstein and the New York Philharmonic".
Победитель
Все номинанты
Thriller Thriller
Jerry Goldsmith, Pete Rugolo
The Donald O'Connor Show The Donald O'Connor Show
André Previn
Thriller Thriller
Jerry Goldsmith, Pete Rugolo
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Шелдон Леонард
The Danny Thomas Show
Победитель
Все номинанты
Dick McDonough
The Bob Hope Show
Джек Ши
The Bob Hope Show
Peter Tewksbury
My Three Sons
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Drama
George Schaefer
Macbeth
Победитель
Все номинанты
Ральф Нельсон
Westinghouse Desilu Playhouse For episode "The Man in the Funny Suit".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actor in a Series (Lead)
Рэймонд Берр
Perry Mason
Победитель
Все номинанты
Роберт Стэк
The Untouchables
Джекки Купер
Hennesey
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actress in a Series (Lead)
Победитель
Все номинанты
Донна Рид
The Donna Reed Show
Лоретта Янг
The Loretta Young Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor or Actress in a Series
Дон Ноттс
The Andy Griffith Show
Победитель
Все номинанты
Abby Dalton
Hennesey
Barbara Hale
Perry Mason
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance in a Supporting Role by an Actor or Actress in a Single Program
Родди МакДауэлл
Sunday Showcase For episode "Our American Heritage: Not Without Honor".
Победитель
Все номинанты
Чарльз Бронсон
General Electric Theater For episode "Memory in White".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance in a Variety or Musical Program or Series
Astaire Time Astaire Time
Фред Астер
Победитель
Все номинанты
Belafonte, New York 19 Belafonte, New York 19
Хэрри Белафонте
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Дина Шор
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Drama
Macbeth Macbeth
Победитель
Все номинанты
Сумеречная зона 9.0
Сумеречная зона The Twilight Zone
The Untouchables The Untouchables
Sunday Showcase Sunday Showcase
For episode "The Sacco-Vanzetti Story: Part 1".
Naked City Naked City
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Humor
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Победитель
Все номинанты
The Andy Griffith Show The Andy Griffith Show
The Bob Hope Show The Bob Hope Show
Флинстоуны 6.3
Флинстоуны The Flintstones
Candid Camera Candid Camera
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of News
The Huntley-Brinkley Report The Huntley-Brinkley Report
Победитель
Все номинанты
The CBS Evening News CBS Television News
Eyewitness to History Eyewitness
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Public Service
The Twentieth Century The Twentieth Century
Победитель
Все номинанты
Winston Churchill: The Valiant Years Winston Churchill: The Valiant Years
NBC White Paper NBC White Paper
For episode "The U-2 Affair".
CBS Reports CBS Reports
Project Twenty Project Twenty
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Program Achievement in the Field of Variety
Astaire Time Astaire Time
Победитель
Все номинанты
An Hour with Danny Kaye An Hour with Danny Kaye
Belafonte, New York 19 Belafonte, New York 19
The Garry Moore Show The Garry Moore Show
The Tonight Show Starring Jack Paar Tonight Starring Jack Paar
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role
Морис Эванс
Macbeth For playing "Macbeth".
Победитель
Все номинанты
Клифф Робертсон
The United States Steel Hour For episode "The Two Worlds of Charlie Gordon".
Эд Винн
Westinghouse Desilu Playhouse For episode "The Man in the Funny Suit".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role
Джудит Андерсон
Macbeth For playing "Lady Macbeth".
Победитель
Все номинанты
Elizabeth Montgomery
The Untouchables For episode "The Rusty Heller Story".
Ингрид Бергман
Ингрид Бергман
Twenty-Four Hours in a Woman's Life
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Comedy
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
Dave O'Brien, Martin Ragaway, Al Schwartz, Sherwood Schwartz, Ред Скелтон
Победитель
Все номинанты
Hennesey Hennesey
Richard Baer For various episodes.
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
Jack Elinson, Charles Stewart
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama
Сумеречная зона 9.0
Сумеречная зона The Twilight Zone
Род Серлинг For various episodes.
Победитель
Все номинанты
Sunday Showcase Sunday Showcase
Reginald Rose For episode "The Sacco-Vanzetti Story: Part 1".
The DuPont Show of the Month The DuPont Show of the Month
Dale Wasserman For episode "The Lincoln Murder Case".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in the Documentary Field
Winston Churchill: The Valiant Years Winston Churchill: The Valiant Years
Victor Wolfson
Победитель
Все номинанты
NBC White Paper NBC White Paper
Arthur Barron, Al Wasserman For episode "The U-2 Affair".
CBS Reports CBS Reports
Fred W. Friendly, Edward R. Murrow, David Lowe For episode "Harvest of Shame".
Прайм-таймовая «Эмми» / The Program of the Year
Macbeth Macbeth
Phil C. Samuel, George Schaefer
Победитель
Все номинанты
An Hour with Danny Kaye An Hour with Danny Kaye
Sunday Showcase Sunday Showcase
For episode "The Sacco-Vanzetti Story: Part 1".
Astaire Time Astaire Time
