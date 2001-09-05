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Постер телешоу Удивительная гонка
Постер телешоу Удивительная гонка
Постер телешоу Удивительная гонка
Постер телешоу Удивительная гонка
Постер телешоу Удивительная гонка
Постер телешоу Удивительная гонка
Постер телешоу Удивительная гонка
Постер телешоу Удивительная гонка
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Оцените
8 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Киноафиша Сериалы Удивительная гонка

Удивительная гонка (2001 - …)

The Amazing Race 18+
Год выпуска 2001
Страна США
Всего сезонов 36 сезонов
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал CBS
Продолжительность телешоу 628 часов 30 минут
О чем телешоу

«Удивительная гонка» — американское реалити-шоу, благодаря своей популярности получившее различные версии и адаптации во многих других странах. В проекте участвуют пары, которые борются за победу в масштабном международном соревновании. Участники отправляются в различные страны и города, где выполняют необычные задания и преодолевают препятствия, чтобы пройти в следующий раунд. Испытания могут быть как физического, так и умственного характера. В частности, претендентам потребуется искать различные предметы, ориентироваться по местности и взаимодействовать с коренными жителями. Участникам потребуется эффективно управлять своим временем и ресурсами для успешного прохождения всех этапов гонки. Команда во что бы то ни стало должна прибыть на пит-стоп раньше своих соперников, чтобы избежать вылета. Шоу «Удивительная гонка», впервые вышедшее в эфир CBS в 2001 году, получило множество наград и продолжает привлекать новую аудиторию.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг шоу
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7.8 IMDb
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Дата выхода новых серий 35-го сезона телешоу «Удивительная гонка»
The Amazing Race Is Back!
Сезон 35 Серия 1
27 сентября 2023
TBA
Сезон 35 Серия 2
4 октября 2023
TBA
Сезон 35 Серия 3
11 октября 2023
TBA
Сезон 35 Серия 4
18 октября 2023
TBA
Сезон 35 Серия 5
25 октября 2023
TBA
Сезон 35 Серия 6
1 ноября 2023
TBA
Сезон 35 Серия 7
8 ноября 2023
TBA
Сезон 35 Серия 8
15 ноября 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Удивительная гонка - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2001, 13 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2002, 13 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2002, 13 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
2003, 13 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
2004, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
2004, 13 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
2005, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
2005, 13 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
2006, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
2006, 13 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
2007, 13 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2007, 11 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2008, 11 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2009, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2009, 11 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2010, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2010, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2011, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2011, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2012, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2012, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2013, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2013, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
2014, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
2014, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 26 / Season 26 Сезон 26 / Season 26
2015, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 27 / Season 27 Сезон 27 / Season 27
2015, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 28 / Season 28 Сезон 28 / Season 28
2016, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 29 / Season 29 Сезон 29 / Season 29
2017, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 30 / Season 30 Сезон 30 / Season 30
2018, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 31 / Season 31 Сезон 31 / Season 31
2019, 11 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 32 / Season 32 Сезон 32 / Season 32
2020, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 33 / Season 33 Сезон 33 / Season 33
2022, 11 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 34 / Season 34 Сезон 34 / Season 34
2022, 12 эпизодов
Удивительная гонка - Сезон 35 / Season 35 Сезон 35 / Season 35
2023, 8 эпизодов
Сезон 36 / Season 36
TBA,
Кадры из телешоу
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