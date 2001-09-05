«Удивительная гонка» — американское реалити-шоу, благодаря своей популярности получившее различные версии и адаптации во многих других странах. В проекте участвуют пары, которые борются за победу в масштабном международном соревновании. Участники отправляются в различные страны и города, где выполняют необычные задания и преодолевают препятствия, чтобы пройти в следующий раунд. Испытания могут быть как физического, так и умственного характера. В частности, претендентам потребуется искать различные предметы, ориентироваться по местности и взаимодействовать с коренными жителями. Участникам потребуется эффективно управлять своим временем и ресурсами для успешного прохождения всех этапов гонки. Команда во что бы то ни стало должна прибыть на пит-стоп раньше своих соперников, чтобы избежать вылета. Шоу «Удивительная гонка», впервые вышедшее в эфир CBS в 2001 году, получило множество наград и продолжает привлекать новую аудиторию.