Сериал «Как я встретила вашего папу» – это американский ситком о поиске настоящей любви в эпоху сайтов знакомств и мобильных приложений. В недалеком будущем женщина по имени Софи рассказывает своим детям-подросткам историю своего знакомства с их отцом. Выясняется, что любящие родители нашли друг друга в 2021 году. Однако их счастливому воссоединению предшествовала долгая череда неудачных свиданий, нелепых ситуаций и неожиданных поворотов сюжета. И конечно, во всем этом Софи поддерживали ее веселые друзья.