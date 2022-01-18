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Киноафиша Сериалы Как я встретила вашего папу
Как я встретила вашего папу (2022 - …) How I Met Your Father
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 30 минут
Стрим-сервис Hulu
Продолжительность 5 часов 0 минут
О чем сериал

Сериал «Как я встретила вашего папу» – это американский ситком о поиске настоящей любви в эпоху сайтов знакомств и мобильных приложений. В недалеком будущем женщина по имени Софи рассказывает своим детям-подросткам историю своего знакомства с их отцом. Выясняется, что любящие родители нашли друг друга в 2021 году. Однако их счастливому воссоединению предшествовала долгая череда неудачных свиданий, нелепых ситуаций и неожиданных поворотов сюжета. И конечно, во всем этом Софи поддерживали ее веселые друзья.

Как я встретила вашего папу - трейлер
Как я встретила вашего папу
трейлер
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хилари Дафф
Хилари Дафф
Ким Кэттролл
Ким Кэттролл
Джош Пек
Джош Пек
Сурадж Шарма
Сурадж Шарма
Том Эйнсли
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Как я встретила вашего папу - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 10 эпизодов
 
Сезон 2 / Season 2
TBA,
 
Новости о сериале
Кто играет взрослую маму в сериале «Как я встретила вашего папу»?
Кто играет взрослую маму в сериале «Как я встретила вашего папу»?
Ситком «Как я встретила вашего папу» продлен на второй сезон
Ситком «Как я встретила вашего папу» продлен на второй сезон
Нил Патрик Харрис заявил, что Барни Стинсон точно не появится в «Как я встретила вашего папу»
Нил Патрик Харрис заявил, что Барни Стинсон точно не появится в «Как я встретила вашего папу»
Кадры из сериала
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