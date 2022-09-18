"США и Холокост" исследует реакцию Америки на один из величайших гуманитарных кризисов в истории. Частично вдохновленный выставкой Музея памяти жертв Холокоста США "Американцы и Холокост" и поддержанный его историческими ресурсами, фильм рассматривает подъем Гитлера и нацизма в Германии в контексте глобального антисемитизма и расизма, движения евгеники в Соединенных Штатах и расовых законов на американском юге. Сериал проливает свет на то, что знали и делали правительство США и американский народ, когда катастрофа разворачивалась в Европе.