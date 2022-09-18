Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Соединенные Штаты и Холокост
1 постер
Киноафиша Сериалы Соединенные Штаты и Холокост

Соединенные Штаты и Холокост (2022 - 2022)

The U.S. and the Holocaust 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 2 часа 0 минут
Телеканал PBS
Продолжительность сериала 6 часов 0 минут

О чем сериал

"США и Холокост" исследует реакцию Америки на один из величайших гуманитарных кризисов в истории. Частично вдохновленный выставкой Музея памяти жертв Холокоста США "Американцы и Холокост" и поддержанный его историческими ресурсами, фильм рассматривает подъем Гитлера и нацизма в Германии в контексте глобального антисемитизма и расизма, движения евгеники в Соединенных Штатах и расовых законов на американском юге. Сериал проливает свет на то, что знали и делали правительство США и американский народ, когда катастрофа разворачивалась в Европе.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Сериал находится в подборках
Документальные сериалы: список лучших Документальные сериалы: список лучших

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
8.7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Соединенные Штаты и Холокост - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 3 эпизода
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Сколько сезонов и эпизодов в сериале «Клюквенный щербет»? Достаточно много, чтобы устать, но вас затянет с головой
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
Наконец добрались до «Атаки титанов»? Тогда порядок просмотра вам пригодится — собрали все: от рекапов до OVA
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше