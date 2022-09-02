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Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Постер сериала Властелин колец: Кольца власти
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Оцените
22 постера
Киноафиша Сериалы Властелин колец: Кольца власти

Властелин колец: Кольца власти (2022 - …)

The Lord of the Rings: The Rings of Power 18+
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 3 сезона
Эпизод длится 1 час 6 минут
Стрим-сервис Amazon Prime Video
Продолжительность сериала 17 часов 36 минут

О чем сериал

«Властелин колец: Кольца власти» — масштабное фэнтези производства стримингового сервиса Amazon, основанное на книгах Дж. Р. Р. Толкина. События развернутся за тысячу лет до похода хоббита Бильбо и отряда гномов к Одинокой горе, когда королевства расцветали и рушились, а величайший из злодеев грозился погрузить Средиземье во тьму. Группа героев — как новых, так и хорошо знакомых — вступает с ним в неравную схватку, чтобы создать наследие, которое будет жить еще много веков.

Властелин колец: Кольца власти - трейлер второго сезона №2
Властелин колец: Кольца власти  трейлер второго сезона №2
В ролях
В ролях
Питер Муллан
Питер Муллан
Макс Болдри
Макс Болдри
Август Прю
Август Прю
Чарльз Эдвардс
Назанин Бониади
Назанин Бониади
Бен Дэниелс
Бен Дэниелс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
6.9 IMDb
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Сезоны
Властелин колец: Кольца власти - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 8 эпизодов
 
Властелин колец: Кольца власти - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2024, 8 эпизодов
 
Season Three
TBA,
 
Отзывы о сериале

Наша рецензия

Задолго до того, как Кольца власти были выкованы, в Средиземье жило зло, и имя ему было Моргот, владыка тьмы. Когда-то, еще в начале Первой эпохи, высшие эльфы-нолдор покинули благословенные земли Амана и отправились на восток, в Средиземье, чтобы отомстить могущественнейшему из валар за смерть Феанора — искуснейшего кузнеца во всем мире, смастерившего сильмарилли, хранящие свет уничтоженных перводрев. В итоге Моргот ценой страданий и смертей тысяч был повержен, наступила эра…
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Микаэль Назарян 2 сентября 2022, 10:21
Кольца власти не подвели и оправдали мои все ожидания. Это такой невероятный высер, что я и представить не мог. Создатели не просто убили дух мира… Читать дальше…
maqp 8 сентября 2022, 14:14
Первое что приходит на ум после просмотра первых двух серий это - разочарование.
Негры эльфы, женщины гномы без бороды, дикари хоббиты… Читать дальше…
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Новости о сериале
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саундтрек сериал Властелин колец: Кольца власти
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