«Властелин колец: Кольца власти» — масштабное фэнтези производства стримингового сервиса Amazon, основанное на книгах Дж. Р. Р. Толкина. События развернутся за тысячу лет до похода хоббита Бильбо и отряда гномов к Одинокой горе, когда королевства расцветали и рушились, а величайший из злодеев грозился погрузить Средиземье во тьму. Группа героев — как новых, так и хорошо знакомых — вступает с ним в неравную схватку, чтобы создать наследие, которое будет жить еще много веков.
Негры эльфы, женщины гномы без бороды, дикари хоббиты… Читать дальше…