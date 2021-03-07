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Кристина Эпплгейт
Кристина Эпплгейт
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Кристина Эпплгейт
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Дата рождения
25 ноября 1971
Возраст
50 лет
Знак зодиака
Стрелец
Карьера
Актриса, Продюсер
Личные связи
Мелисса МакКарти
близкие подруги
Биография Кристина Эпплгейт
Родилась 25 ноября 1971 года. Голливуд, Калифорния, США.
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Фильмография Кристина Эпплгейт
Ночлежка
драма
2017, США
5.0
Очень плохие мамочки
комедия
2016, США
7.0
Каникулы
комедия, приключения
2015, США
7.0
Книга жизни
анимация
2014, США
5.0
Элвин и бурундуки 3
семейный, мюзикл, комедия
2011, США
7.0
Безбрачная неделя
комедия
2011, США
7.0
На расстоянии любви
драма, комедия
2010, США
6.0
Кошки против собак: Месть Китти Галор
комедия
2009, США
7.0
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