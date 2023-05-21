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Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Постер сериала Симпсоны
Рейтинги
9.1 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
26 постеров
Рейтинги
9.1 Рейтинг IMDb: 8.7
Оцените
Киноафиша Сериалы Симпсоны

Симпсоны (1989 - …)

The Simpsons 16+
Год выпуска 1989
Страна США
Всего сезонов 36 сезонов
Эпизод длится 30 минут
Телеканал Fox
Продолжительность сериала 375 часов 30 минут
О чем сериал

«Симпсоны» — многосерийное анимационное шоу, производством которого занимается телеканал FOX. Этот сериал является одним из самых продолжительных в истории телевидения: он выходит уже на протяжении 30 лет — с 1989 года. На сегодняшний день было отснято 32 сезона. Сюжет мультсериала разворачивается вокруг типичной американской семьи, проживающей в Спрингфилде. Глава семейства — лысеющий алкоголик по имени Гомер пытается подзаработать денег для детей и собственных маленьких радостей, пока его жена Мардж хозяйничает по дому и заботится о здоровье и благополучии Барта, Лизы и Мэгги. 

В ролях Персонажи
Автор идеи
Matt Groening
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Хэнк Азария
Хэнк Азария Drederick Tatum, Officer Lou, Luigi, Cletus Spuckler, Sea Captain McCallister, Disco Stu, Duffman, Superintendant Chalmers, Snake, Kirk Van Houten, Professor John Nerdelbaum Frink, Jr., Dr. Nick Riviera, Comic Book Guy, Carl Carlson, Chief Clancy Wiggum, Moe Szyslak, Apu Nahasapeemapetilon
Дэн Кастелланета
Дэн Кастелланета Mr. Teeny, Squeaky-Voiced Teen, Kodos, Rich Texan, Itchy, Gil Gunderson, Hans Moleman, Mayor Quimby, Sideshow Mel, Groundskeeper Willie, Barney Gumble, Krusty the Klown, Abraham Simpson, Homer Simpson
Нэнси Картрайт
Нэнси Картрайт Maggie Simpson, Kearney Zzyzwicz Sr., Todd Flanders, Ralph Wiggum, Nelson Muntz, Bart Simpson
Ярдли Смит Lisa Simpson
Гарри Ширер Jasper Beardly, Judge Roy Snyder, Dewey Largo, Officer Eddie, Kang, Scratchy, Reverend Timothy Lovejoy, Lenny Leonard, Dr. Julius Hibbert, Kent Brockman, Otto Mann, Seymour Skinner, Ned Flanders, Dr. Marvin Monroe, Waylon Smithers, Charles Montgomery Burns, Rainer "McBain" Wolfcastle
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Дата выхода новых серий 34-го сезона сериала «Симпсоны»
Приключения Гомера сквозь лобовое стекло / Homer's Adventures Through the Windshield Glass
Сезон 34 Серия 22
21 мая 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Симпсоны - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
1989, 13 эпизодов
 
Симпсоны - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
1990, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
1991, 24 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 4 / Season 4 Сезон 4 / Season 4
1992, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 5 / Season 5 Сезон 5 / Season 5
1993, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 6 / Season 6 Сезон 6 / Season 6
1994, 25 эпизодов
 
Симпсоны - Сезон 7 / Season 7 Сезон 7 / Season 7
1995, 25 эпизодов
 
Симпсоны - Сезон 8 / Season 8 Сезон 8 / Season 8
1996, 25 эпизодов
 
Симпсоны - Сезон 9 / Season 9 Сезон 9 / Season 9
1997, 25 эпизодов
 
Симпсоны - Сезон 10 / Season 10 Сезон 10 / Season 10
1998, 23 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 11 / Season 11 Сезон 11 / Season 11
1999, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 12 / Season 12 Сезон 12 / Season 12
2000, 21 эпизод
 
Симпсоны - Сезон 13 / Season 13 Сезон 13 / Season 13
2001, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 14 / Season 14 Сезон 14 / Season 14
2002, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 15 / Season 15 Сезон 15 / Season 15
2003, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 16 / Season 16 Сезон 16 / Season 16
2004, 21 эпизод
 
Симпсоны - Сезон 17 / Season 17 Сезон 17 / Season 17
2005, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 18 / Season 18 Сезон 18 / Season 18
2006, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 19 / Season 19 Сезон 19 / Season 19
2007, 20 эпизодов
 
Симпсоны - Сезон 20 / Season 20 Сезон 20 / Season 20
2008, 21 эпизод
 
Симпсоны - Сезон 21 / Season 21 Сезон 21 / Season 21
2009, 23 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 22 / Season 22 Сезон 22 / Season 22
2010, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 23 / Season 23 Сезон 23 / Season 23
2011, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 24 / Season 24 Сезон 24 / Season 24
2012, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 25 / Season 25 Сезон 25 / Season 25
2013, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 26 / Season 26 Сезон 26 / Season 26
2014, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 27 / Season 27 Сезон 27 / Season 27
2015, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 28 / Season 28 Сезон 28 / Season 28
2016, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 29 / Season 29 Сезон 29 / Season 29
2017, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 30 / Season 30 Сезон 30 / Season 30
2018, 23 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 31 / Season 31 Сезон 31 / Season 31
2019, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 32 / Season 32 Сезон 32 / Season 32
2020, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 33 / Season 33 Сезон 33 / Season 33
2021, 22 эпизода
 
Симпсоны - Сезон 34 / Season 34 Сезон 34 / Season 34
2022, 22 эпизода
 
Сезон 35 / Season 35
TBA,
 
Сезон 36 / Season 36
TBA,
 
Новости о сериале
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Кадры из сериала
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