«Симпсоны» — многосерийное анимационное шоу, производством которого занимается телеканал FOX. Этот сериал является одним из самых продолжительных в истории телевидения: он выходит уже на протяжении 30 лет — с 1989 года. На сегодняшний день было отснято 32 сезона. Сюжет мультсериала разворачивается вокруг типичной американской семьи, проживающей в Спрингфилде. Глава семейства — лысеющий алкоголик по имени Гомер пытается подзаработать денег для детей и собственных маленьких радостей, пока его жена Мардж хозяйничает по дому и заботится о здоровье и благополучии Барта, Лизы и Мэгги.