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Майкл Шеннон
Майкл Шеннон
Michael Shannon
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Майкл Шеннон
Michael Shannon
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Дата рождения
7 августа 1974
Возраст
47 лет
Знак зодиака
Лев
Карьера
Актер, Продюсер
Место рождения
Лексингтон, Кентукки, США
Рост
191 см
Биография Майкла Шеннона
Родился 7 августа 1974 года. Лексингтон, Кентукки, США.
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Фильмография Майкла Шеннона
Флэш
фантастика, приключения, боевик, драма, фэнтези
2023, США
0.0
Амстердам
драма, исторический
2022, США
0.0
Быстрее пули
боевик
2022, США
8.0
Гонка на пределе
драма, спорт
2021, США
6.0
Шрайвер
комедия
2021, США
0.0
Банда Чикаго
боевик, криминал, драма
2020, США
6.0
Достать ножи
детектив, драма, криминал, комедия
2019, США
8.0
451 градус по Фаренгейту
фантастика, драма
2018, США
4.0
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Сандра Буллок пытается помочь Брэду Питту избежать проблем в новом трейлере боевика «Быстрее пули»
Снял фильм режиссер «Дэдпула 2», «Джона Уика», «Взрывной блондинки» и «Форсажа: Хоббс и Шоу».
Написать
7 июня 2022 18:05
Эмма Робертс поселяется в доме с устрашающей историей в трейлере фильма ужасов «Заброшенный»
Новый хоррор о доме с привидениями в духе «Заклятия», «Синистера» и «Ребенка Розмари».
Написать
27 мая 2022 13:52
По данным Variety, производственный бюджет боевика «Быстрее пули» с Брэдом Питтом составил $90 млн
В эту сумму не входят затраты на рекламную кампанию.
Написать
5 января 2022 14:51
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Почти мутанты: 10 актеров, которые могли стать звездами франшизы «Люди Икс»
«Люди Икс» выглядели бы совсем по-другому, если бы на роли брали тех, кого хотели изначально. Вместо Росомахи мы получили бы Марио, вместо Циклопа – Пьетро из «Эры Альтрона», а вместо Китти Прайд – звезду «Сумерек».
Написать
17 октября 2018 00:14
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