«Флейшман в беде» – это детективно-драматический мини-сериал на основе романа американской журналистки Тэффи Бродессер-Акнер. Героиня по имени Либби наблюдает за распадом семьи своих хороших друзей – Тоби и Рэйчел Флейшманов. После непростого развода супруг предается радостям холостяцкой жизни, но все меняется, когда его бывшая жена бесследно исчезает, оставив на его попечении совместных детей и домашнее хозяйство. Чтобы найти пропавшую Рэйчел, мужчине придется разобраться в тайнах их неудачного брака.