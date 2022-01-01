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Киноафиша Сериалы Флейшман в беде
Флейшман в беде ( - …) Fleishman is in Trouble
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Hulu
О чем сериал

«Флейшман в беде» – это детективно-драматический мини-сериал на основе романа американской журналистки Тэффи Бродессер-Акнер. Героиня по имени Либби наблюдает за распадом семьи своих хороших друзей – Тоби и Рэйчел Флейшманов. После непростого развода супруг предается радостям холостяцкой жизни, но все меняется, когда его бывшая жена бесследно исчезает, оставив на его попечении совместных детей и домашнее хозяйство. Чтобы найти пропавшую Рэйчел, мужчине придется разобраться в тайнах их неудачного брака.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Адам Броди
Адам Броди
Лиззи Каплан
Лиззи Каплан
Джесси Айзенберг
Джесси Айзенберг
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Адам Броди вошел в актерский состав мини-сериала «Флейшман в беде»
Адам Броди вошел в актерский состав мини-сериала «Флейшман в беде»
Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде»
Звезда «Родины» Клэр Дэйнс сыграет с Джесси Айзенбергом и Лиззи Каплан в мини-сериале «Флейшман в беде»
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