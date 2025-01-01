Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1958

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1958 году

Место проведения Cocoanut Grove, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 15 апреля 1958
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Победитель
Все номинанты
Caesar's Hour Caesar's Hour
The Bob Cummings Show The Bob Cummings Show
Father Knows Best Father Knows Best
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
Прайм-таймовая «Эмми» / Actor - Best Single Performance - Lead or Support
Питер Устинов
Питер Устинов
Omnibus For episode "The Life of Samuel Johnson".
Победитель
Все номинанты
Микки Руни
Playhouse 90 For episode "The Comedian (#1.20)". (Shown within Playhouse 90 (1956)).
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Studio One For episode "No Deadly Medicine".
Эд Винн
On Borrowed Time For playing "Gramps Northrup".
David Wayne
Suspicion For episode "Heartbeat".
Прайм-таймовая «Эмми» / Actress - Best Single Performance - Lead or Support
Полли Берген
Playhouse 90 For episode "The Helen Morgan Story".
Победитель
Все номинанты
Хелен Хэйс
The Alcoa Hour For episode "Mrs. Gilling and the Skyscraper".
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Studio One For episode "The Deaf Heart".
Джули Эндрюс
Джули Эндрюс
Cinderella
Тереза Райт
Playhouse 90 For playing "Annie Sullivan". For episode "The Miracle Worker".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Art Direction
Twelfth Night Twelfth Night
Rouben Ter-Arutunian
Победитель
Все номинанты
The George Gobel Show The George Gobel Show
Robert Kelly
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Don Shirley
Climax! Climax!
Beulah Frankel
Wagon Train Wagon Train
Howard E. Johnson
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Cinematography for Television
Hemo the Magnificent Hemo the Magnificent
Harold E. Wellman Shown within "Bell Telephone Science Series".
Победитель
Все номинанты
Goodyear Theatre Goodyear Theatre
George E. Diskant For episode "Voices in the Fog".
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
Robert De Grasse
Have Gun - Will Travel Have Gun - Will Travel
William Margulies For episode "The Outlaw".
The Loretta Young Show Letter to Loretta
Norbert Brodine For episode "Miss Ashley's Demon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Comedy Writing
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Billy Friedberg, Nat Hiken, Coleman Jacoby, Arnie Rosen, A.J. Russell, Terry Ryan, Phil Sharp, Tony Webster, Sydney Zelinka
Победитель
The Phil Silvers Show The Phil Silvers Show
Billy Friedberg, Nat Hiken, Coleman Jacoby, Arnie Rosen, A.J. Russell, Terry Ryan, Phil Sharp, Tony Webster, Sydney Zelinka
Победитель
Все номинанты
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
Caesar's Hour Caesar's Hour
Мэл Брукс, Gary Belkin, Larry Gelbart, Sheldon Keller, Neil Simon, Michael Stewart, Mel Tolkin
Caesar's Hour Caesar's Hour
Мэл Брукс, Gary Belkin, Larry Gelbart, Sheldon Keller, Neil Simon, Michael Stewart, Mel Tolkin
Father Knows Best Father Knows Best
Paul West, Roswell Rogers
The Jack Benny Program The Jack Benny Program
George Balzer, Hal Goldman, Al Gordon, Sam Perrin
The Ernie Kovacs Show The Ernie Kovacs Show
Эрни Ковач For episode "No Dialogue Show".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Continuing Performance (Female) in a Series by a Comedienne, Singer, Hostess, Dancer, M.C., Announcer, Narrator, Panelist, or any Person who Essentially Plays Herself
Дина Шор
The Dinah Shore Chevy Show
Победитель
Все номинанты
Лоретта Янг
The Loretta Young Show
Люсиль Болл
Я люблю Люси
Грейси Аллен
The George Burns and Gracie Allen Show
Доди Гудмен
The Tonight Show Starring Jack Paar
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Continuing Performance (Male) in a Series by a Comedian, Singer, Host, Dancer, M.C., Announcer, Narrator, Panelist, or any Person who Essentially Plays Himself
Джек Бенни
The Jack Benny Program
Победитель
Все номинанты
Стив Аллен
The Steve Allen Plymouth Show
Perry Como
Perry Como's Kraft Music Hall
Джек Пар
The Tonight Show Starring Jack Paar
Сид Сизар
Caesar's Hour
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Continuing Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic or Comedy Series
Robert Young
Father Knows Best
Победитель
Все номинанты
James Arness
Gunsmoke
Роберт Каммингс
The Bob Cummings Show
Danny Thomas
The Danny Thomas Show
Фил Силверс
The Phil Silvers Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Continuing Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic or Comedy Series
Джейн Уайатт
Father Knows Best
Победитель
Все номинанты
Jan Clayton
Lassie
Спринг Байинтон
December Bride
Ида Лупино
Mr. Adams and Eve
Ив Арден
The Eve Arden Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Continuing Supporting Performance by an Actor in a Dramatic or Comedy Series
Карл Райнер
Карл Райнер
Caesar's Hour
Победитель
Все номинанты
Уильям Фроули
Я люблю Люси
Пол Форд
The Phil Silvers Show
Деннис Уивер
Gunsmoke
Louis Nye
The Steve Allen Plymouth Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Continuing Supporting Performance by an Actress in a Dramatic or Comedy Series
Ann B. Davis
The Bob Cummings Show
Победитель
Все номинанты
Пэт Кэрролл
Caesar's Hour
Вивиан Вэнс
Я люблю Люси
Верна Фелтон
December Bride
Marion Lorne
Sally
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Coverage of an Unscheduled Newsworthy Event
World News Roundup World News Roundup
For coverage of the Rikers Island, New York plane crash. Program airdate: February 3, 1957.
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Direction - Half Hour or Less
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Роберт Стивенс For episode "The Glass Eye".
Победитель
Все номинанты
Your Hit Parade Your Hit Parade
Bill Hobin
The Patrice Munsel Show The Patrice Munsel Show
Clark Jones
The Danny Thomas Show Make Room for Daddy
Шелдон Леонард ("Danny Thomas Show").
Father Knows Best Father Knows Best
Peter Tewksbury
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Direction - One Hour or More
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Bob Banner
Победитель
Все номинанты
The Green Pastures The Green Pastures
George Schaefer
Playhouse 90 Playhouse 90
Артур Пенн For episode "Miracle Worker".
Playhouse 90 Playhouse 90
Джордж Рой Хилл For episode "Helen Morgan Story".
Playhouse 90 Playhouse 90
Джон Франкенхаймер For episode "The Comedian" (#1.20).
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Dramatic Anthology Series
Playhouse 90 Playhouse 90
Победитель
Все номинанты
Hallmark Hall of Fame Hallmark Hall of Fame
Climax! Climax!
Alfred Hitchcock Presents Alfred Hitchcock Presents
Studio One Studio One
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Dramatic Series with Continuing Characters
Gunsmoke Gunsmoke
Победитель
Все номинанты
Lassie Lassie
Wagon Train Wagon Train
Perry Mason Perry Mason
Maverick Maverick
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Editing of a Film for Television
Gunsmoke Gunsmoke
Michael Pozen For episode "How To Kill a Woman".
Победитель
Все номинанты
General Electric Theater General Electric Theater
Michael R. McAdam For episode "The Trail to Christmas".
Goodyear Theatre Goodyear Theatre
Samuel E. Beetley For episode "The Tinhorn".
Schlitz Playhouse Schlitz Playhouse of Stars
Danny B. Landres For episode "The Lonely Wizard".
Maverick Maverick
Robert Sparr For episode "The Quick and the Dead".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Live Camera Work
Playhouse 90 Playhouse 90
Победитель
Все номинанты
General Motors 50th Anniversary Show General Motors 50th Anniversary Show
Annie Get Your Gun Annie Get Your Gun
Cinderella Cinderella
Wide Wide World Wide Wide World
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Musical Contribution for Television
Omnibus Omnibus
Leonard Bernstein Conducting and analyzing music of Johann Sebastian Bach.
Победитель
Все номинанты
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Mitchell Ayres
Project Twenty Project Twenty
Robert Russell Bennett For episode "The Innocent Years".
Cinderella Cinderella
Richard Rodgers
The Frank Sinatra Show The Frank Sinatra Show
Nelson Riddle
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Musical, Variety, Audience Participation or Quiz Series
The Dinah Shore Chevy Show The Dinah Shore Chevy Show
Победитель
Все номинанты
The Tonight Show Starring Jack Paar Tonight Starring Jack Paar
The Steve Allen Plymouth Show The Steve Allen Show
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
The Ed Sullivan Show Toast of the Town
Прайм-таймовая «Эмми» / Best New Program Series of the Year
The Seven Lively Arts The Seven Lively Arts
Победитель
Все номинанты
Leave It to Beaver Leave It to Beaver
Maverick Maverick
Wagon Train Wagon Train
The Tonight Show Starring Jack Paar Tonight Starring Jack Paar
Прайм-таймовая «Эмми» / Best News Commentary
See It Now See It Now
Edward R. Murrow
Победитель
Все номинанты
World News Roundup World News Roundup
Eric Sevareid
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Public Service Program or Series
Omnibus Omnibus
Победитель
Все номинанты
See It Now See It Now
Wide Wide World Wide Wide World
Hemo the Magnificent Hemo the Magnificent
The two titles listed aired within the eligibility dates for the 1958 Emmy Awards ceremony. Official ATAS records list the title of the nominee as "Bell Telephone Science Series".
The Strange Case of the Cosmic Rays The Strange Case of the Cosmic Rays
The two titles listed aired within the eligibility dates for the 1958 Emmy Awards ceremony. Official ATAS records list the title of the nominee as "Bell Telephone Science Series".
Person to Person Person to Person
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Single Program of the Year
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "The Comedian (#1.20)". (Shown within Playhouse 90 (1956)).
Победитель
Все номинанты
Playhouse 90 Playhouse 90
For episode "The Helen Morgan Story".
The Green Pastures The Green Pastures
General Motors 50th Anniversary Show General Motors 50th Anniversary Show
Jess Oppenheimer
The Edsel Show The Edsel Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Teleplay Writing - Half Hour or Less
Schlitz Playhouse Schlitz Playhouse of Stars
Paul Monash For episode "The Lonely Wizard".
Победитель
Все номинанты
Gunsmoke Gunsmoke
John Meston For episode "Born to Hang".
Father Knows Best Father Knows Best
Roswell Rogers For episode "Margaret Hires a Gardener".
Leave It to Beaver Leave It to Beaver
Joe Connelly, Bob Mosher For episode "Beaver Gets Spelled".
Leave It to Beaver Leave It to Beaver
Joe Connelly, Bob Mosher For episode "Beaver Gets Spelled".
Frontiers of Faith Frontiers of Faith
Morton Wishengrad For episode "A Chassidic Tale".
Прайм-таймовая «Эмми» / Best Teleplay Writing - One Hour or More
Playhouse 90 Playhouse 90
Род Серлинг For episode "The Comedian (#1.20)". (Shown within Playhouse 90 (1956)).
Победитель
Все номинанты
Playhouse 90 Playhouse 90
William Gibson For episode "Miracle Worker".
Omnibus Omnibus
James Lee For episode "Life of Samuel Johnson".
Studio One Studio One
Arthur Hailey For episode "No Deadly Medicine".
The Green Pastures The Green Pastures
Marc Connelly
Год проведения
Номинации

