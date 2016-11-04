Интересные факты

Производство первого сезона «Короны» обошлось в 130 миллионов долларов, что делает сериал одним из самых дорогих в истории.

Первоначально шоу должно было состоять из трех сезонов.

Чтобы получить заветную роль, Клер Фой проходила кастинг четыре раза. Изначально на претендентку, в итоге ставшую главной звездой «Короны», никто даже не обратил внимания. По признанию создателя сериала Питера Моргана, во время прослушивания он был уверен, что актриса пробуется впервые.

Морган не желал видеть в качестве Филиппа никого, кроме Мэтта Смита. Однажды он сообщил: если агенты не убедят артиста на роль, шоу не состоится вовсе. Смит согласился, но в 2018 году это назначение обернулась для авторов скандалом. Выяснилось, что гонорары центральной звезды «Короны» Клер Фой были значительно меньше, чем у Смита, выступавшего на втором плане. Ситуация стала поводом для разговоров о гендерном неравенстве в сфере оплаты труда. Сами актеры отказались комментировать происходящее.

На роль Елизаветы пробовалась Фелисити Джонс. Одно время руководители Netflix даже считали ее фавориткой.

Все королевские помещения были воссозданы дизайнерами на студии с нуля, тогда как драгоценности и предметы роскоши — лишь реквизит.

У Елизаветы II голубые глаза, как и у первой исполнительницы роли королевы Клер Фой. Когда в качестве взрослой королевы была утверждена кареглазая Оливия Колман, авторы столкнулись с проблемой. Чтобы избежать несостыковки, дизайнеры протестировали голубые контактные линзы, а также попробовали наложить на отснятый материал фильтры. Оба варианта оказались неудачными, так что актрисе сохранили натуральный цвет глаз.

Роль премьер-министра Уинстона Черчилля исполнил американец Джон Литгоу. Его тренером по акценту выступил Уильям Конахер, специализирующийся на британских диалектах. Кроме того, чтобы повторить уникальный тембр голоса Черчилля, перед каждой сценой Литгоу набивал нос ватой.