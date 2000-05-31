Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Как украсть реку" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер телешоу Последний герой
Постер телешоу Последний герой
Постер телешоу Последний герой
Постер телешоу Последний герой
Постер телешоу Последний герой
Постер телешоу Последний герой
Постер телешоу Последний герой
Постер телешоу Последний герой
Постер телешоу Последний герой
Постер телешоу Последний герой
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
10 постеров
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Оцените
Киноафиша Сериалы Последний герой

Последний герой (2000 - …)

Survivor 18+
Год выпуска 2000
Страна США
Всего сезонов 45 сезонов
Эпизод длится 1 час 30 минут
Телеканал CBS
Продолжительность телешоу 985 часов 30 минут
О чем телешоу

«Последний герой» — это американская телевизионная программа, которая транслируется на канале CBS. В реалити-шоу участвуют как простые граждане, так и звезды шоу-бизнеса, которые должны выживать в дикой природе, преодолевая различные испытания, строя убежища, рыбача и охотясь для достижения победы. Изначально герои сражаются друг с другом поодиночке, после чего объединяются во враждующие племена. Еженедельно участники выбывают до тех пор, пока не останутся последние выжившие, которые сразятся за главный приз. Шоу начало транслироваться в 2000 году и стало популярным по всему миру.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг шоу
0.0
Оцените 0 голосов
7.5 IMDb
Написать отзыв
Дата выхода новых серий 45-го сезона телешоу «Последний герой»
Season Premiere
Сезон 45 Серия 1
27 сентября 2023
TBA
Сезон 45 Серия 2
4 октября 2023
TBA
Сезон 45 Серия 3
11 октября 2023
TBA
Сезон 45 Серия 4
18 октября 2023
TBA
Сезон 45 Серия 5
25 октября 2023
TBA
Сезон 45 Серия 6
1 ноября 2023
TBA
Сезон 45 Серия 7
8 ноября 2023
TBA
Сезон 45 Серия 8
15 ноября 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Последний герой - Сезон 1 / Survivor: Borneo Сезон 1 / Survivor: Borneo
2000, 14 эпизодов
Последний герой - Сезон 2 / Survivor: The Australian Outback Сезон 2 / Survivor: The Australian Outback
2001, 16 эпизодов
Последний герой - Сезон 3 / Survivor: Africa Сезон 3 / Survivor: Africa
2001, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 4 / Survivor: Marquesas Сезон 4 / Survivor: Marquesas
2002, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 5 / Survivor: Thailand Сезон 5 / Survivor: Thailand
2002, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 6 / Survivor: The Amazon Сезон 6 / Survivor: The Amazon
2003, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 7 / Survivor: Pearl Islands — Panama Сезон 7 / Survivor: Pearl Islands — Panama
2003, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 8 / Survivor: All-Stars Сезон 8 / Survivor: All-Stars
2004, 17 эпизодов
Последний герой - Сезон 9 / Survivor: Vanuatu — Islands of Fire Сезон 9 / Survivor: Vanuatu — Islands of Fire
2004, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 10 / Survivor: Palau Сезон 10 / Survivor: Palau
2005, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 11 / Survivor: Guatemala — The Maya Empire Сезон 11 / Survivor: Guatemala — The Maya Empire
2005, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 12 / Survivor: Panama — Exile Island Сезон 12 / Survivor: Panama — Exile Island
2006, 16 эпизодов
Последний герой - Сезон 13 / Survivor: Cook Islands Сезон 13 / Survivor: Cook Islands
2006, 16 эпизодов
Последний герой - Сезон 14 / Survivor: Fiji Сезон 14 / Survivor: Fiji
2007, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 15 / Survivor: China Сезон 15 / Survivor: China
2007, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 16 / Survivor: Micronesia — Fans vs. Favorites Сезон 16 / Survivor: Micronesia — Fans vs. Favorites
2008, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 17 / Survivor: Gabon — Earth's Last Eden Сезон 17 / Survivor: Gabon — Earth's Last Eden
2008, 14 эпизодов
Последний герой - Сезон 18 / Survivor: Tocantins — The Brazilian Highlands Сезон 18 / Survivor: Tocantins — The Brazilian Highlands
2009, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 19 / Survivor: Samoa Сезон 19 / Survivor: Samoa
2009, 16 эпизодов
Последний герой - Сезон 20 / Survivor: Heroes vs. Villains Сезон 20 / Survivor: Heroes vs. Villains
2010, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 21 / Survivor: Nicaragua Сезон 21 / Survivor: Nicaragua
2010, 16 эпизодов
Последний герой - Сезон 22 / Survivor: Redemption Island Сезон 22 / Survivor: Redemption Island
2011, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 23 / Survivor: South Pacific Сезон 23 / Survivor: South Pacific
2011, 16 эпизодов
Последний герой - Сезон 24 / Survivor: One World Сезон 24 / Survivor: One World
2012, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 25 / Survivor: Philippines Сезон 25 / Survivor: Philippines
2012, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 26 / Survivor: Caramoan - Fans vs. Favorites Сезон 26 / Survivor: Caramoan - Fans vs. Favorites
2013, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 27 / Survivor: Blood vs. Water Сезон 27 / Survivor: Blood vs. Water
2013, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 28 / Survivor: Cagayan — Brains vs. Brawn vs. Beauty Сезон 28 / Survivor: Cagayan — Brains vs. Brawn vs. Beauty
2014, 14 эпизодов
Последний герой - Сезон 29 / Survivor: San Juan del Sur — Blood vs. Water Сезон 29 / Survivor: San Juan del Sur — Blood vs. Water
2014, 14 эпизодов
Последний герой - Сезон 30 / Survivor: Worlds Apart — White Collar vs. Blue Collar vs. No Collar Сезон 30 / Survivor: Worlds Apart — White Collar vs. Blue Collar vs. No Collar
2015, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 31 / Survivor: Cambodia — Second Chance Сезон 31 / Survivor: Cambodia — Second Chance
2015, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 32 / Survivor: Kaôh Rōng — Brains vs. Brawn vs. Beauty Сезон 32 / Survivor: Kaôh Rōng — Brains vs. Brawn vs. Beauty
2016, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 33 / Survivor: Millennials vs. Gen X Сезон 33 / Survivor: Millennials vs. Gen X
2016, 14 эпизодов
Последний герой - Сезон 34 / Survivor: Game Changers — Mamanuca Islands Сезон 34 / Survivor: Game Changers — Mamanuca Islands
2017, 13 эпизодов
Последний герой - Сезон 35 / Survivor: Heroes vs. Healers vs. Hustlers Сезон 35 / Survivor: Heroes vs. Healers vs. Hustlers
2017, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 36 / Survivor: Ghost Island Сезон 36 / Survivor: Ghost Island
2018, 15 эпизодов
Последний герой - Сезон 37 / Survivor: David vs. Goliath Сезон 37 / Survivor: David vs. Goliath
2018, 14 эпизодов
Последний герой - Сезон 38 / Survivor: Edge of Extinction Сезон 38 / Survivor: Edge of Extinction
2019, 14 эпизодов
Последний герой - Сезон 39 / Survivor: Island of the Idols Сезон 39 / Survivor: Island of the Idols
2019, 14 эпизодов
Последний герой - Сезон 40 / Survivor: Winners at War Сезон 40 / Survivor: Winners at War
2020, 14 эпизодов
Последний герой - Сезон 41 / Survivor 41 Сезон 41 / Survivor 41
2021, 13 эпизодов
Последний герой - Сезон 42 / Survivor 42 Сезон 42 / Survivor 42
2022, 13 эпизодов
Последний герой - Сезон 43 / Survivor 43 Сезон 43 / Survivor 43
2022, 13 эпизодов
Последний герой - Сезон 44 / Survivor 44 Сезон 44 / Survivor 44
2023, 13 эпизодов
Последний герой - Сезон 45 / Survivor 45 Сезон 45 / Survivor 45
2023, 8 эпизодов
Кадры из телешоу
Related video
Эту советскую певицу до сих пор обожают в России: не поверите, за что попала в черные списки
Последняя воля Карла III останется розовой мечтой: планы опять нарушили Меган и Гарри
Этот ляп в советском «Шерлоке Холмсе» заметили только иностранцы: внимание на Ливанова
Все мужчины были без ума от красавицы из сериала «Кабачок "13 стульев"»: сейчас не узнаете
Улыбка один в один: ахнете, увидев старшую сестру самой красивой женщины в мире
Жуткие брови, когти вместо ногтей: дочь Киркорова от известной певицы называют гадким утенком
Совсем не похож на многоженца: на Юрия Гальцева сегодня больно смотреть
Кровь с молоком: иностранцы потеряли дар речи, увидев раздобревшую Федорову
Позорит Пугачеву: только посмотрите, что вытворяет молодая жена Преснякова (пикантное видео)
До Бузовой и Бородиной телестройку вел артист: мало кто помнит, хотя он звезда №1
Из сказочного лебедя в белую ворону: Волочкова в молодости была жуть как хороша
У Саши из «Универа» была мама: вот как выглядит бывшая миллиардера Сильвестра
Kinoafisha.info App
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше