«Последний герой» — это американская телевизионная программа, которая транслируется на канале CBS. В реалити-шоу участвуют как простые граждане, так и звезды шоу-бизнеса, которые должны выживать в дикой природе, преодолевая различные испытания, строя убежища, рыбача и охотясь для достижения победы. Изначально герои сражаются друг с другом поодиночке, после чего объединяются во враждующие племена. Еженедельно участники выбывают до тех пор, пока не останутся последние выжившие, которые сразятся за главный приз. Шоу начало транслироваться в 2000 году и стало популярным по всему миру.