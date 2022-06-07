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Дженна Ортега
Дженна Ортега
Jenna Ortega
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Дженна Ортега
Jenna Ortega
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Дата рождения
27 сентября 2002
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Палм-Дезерт, Калифорния, США
Рост
155 см
Биография Дженны Ортеги
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Фильмография Дженны Ортеги
Студия 666
ужасы
2022, США
6.0
Крик
ужасы, триллер
2022, США
6.0
X
ужасы, триллер
2022, США
7.0
От рассвета до заката
комедия, ужасы
2022, США
4.0
День «да»
комедия, семейный
2021, США
5.0
Няня. Королева проклятых
ужасы, комедия, мелодрама
2020, США
5.0
Побег с Фионой
приключения, драма, семейный
2018, США
5.0
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Дженна Ортега впервые предстала в образе Уэнсдэй Аддамс из сериала «Уэнсдэй»
Дата премьеры шоу пока не анонсирована.
Написать
7 июня 2022 10:02
Подростки сталкиваются с чертовщиной в лечебнице для престарелых в трейлере хоррора «Американская бойня»
В фильме снялась звезда нового «Крика» и предстоящего сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега.
Написать
2 июня 2022 12:13
Дэйв Грол и Foo Fighters представили безумный «красный» трейлер фильма ужасов «Студия 666»
Создатели не поскупились на эффектные и отвратительные кровавые подробности.
Написать
21 февраля 2022 13:20
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