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Дженна Ортега

Jenna Ortega
Дженна Ортега
Дженна Ортега Jenna Ortega
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Дата рождения
27 сентября 2002
Возраст
19 лет
Знак зодиака
Весы
Карьера
Актриса
Место рождения
Палм-Дезерт, Калифорния, США
Рост
155 см
Биография Дженны Ортеги

Фильмография Дженны Ортеги
Студия 666
Студия 666
ужасы 2022, США
6.0
Крик
Крик
ужасы, триллер 2022, США
6.0
X
X
ужасы, триллер 2022, США
7.0
От рассвета до заката
От рассвета до заката
комедия, ужасы 2022, США
4.0
День «да»
День «да»
комедия, семейный 2021, США
5.0
Няня. Королева проклятых
Няня. Королева проклятых
ужасы, комедия, мелодрама 2020, США
5.0
Побег с Фионой
Побег с Фионой
приключения, драма, семейный 2018, США
5.0
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Дженна Ортега впервые предстала в образе Уэнсдэй Аддамс из сериала «Уэнсдэй» Дата премьеры шоу пока не анонсирована.
Написать
7 июня 2022 10:02
Подростки сталкиваются с чертовщиной в лечебнице для престарелых в трейлере хоррора «Американская бойня» В фильме снялась звезда нового «Крика» и предстоящего сериала «Уэнсдэй» Дженна Ортега.
Написать
2 июня 2022 12:13
Дэйв Грол и Foo Fighters представили безумный «красный» трейлер фильма ужасов «Студия 666» Создатели не поскупились на эффектные и отвратительные кровавые подробности.
Написать
21 февраля 2022 13:20
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