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Постер сериала Джинни и Джорджия
Постер сериала Джинни и Джорджия
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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2 постера
Киноафиша Сериалы Джинни и Джорджия

Джинни и Джорджия (2021 - …)

Ginny & Georgia 18+
Год выпуска 2021
Страна США
Всего сезонов 4 сезона
Стрим-сервис Netflix

О чем сериал

«Джинни и Джорджия» — американское драматическое шоу производства стриминговой платформы Netflix. Действие сериала разворачивается вокруг семьи Миллеров. Джинни — очень тревожная и недоверчивая девушка-подросток, а ее мать Джорджия — активная и энергичная женщина, которая влюбляет в себя с первого взгляда. Вместе с маленьким Остином они перебираются в небольшой городок, расположенный в Новой Англии. После долгих лет скитаний по всей стране это место кажется им настоящим домом. По ходу развития сюжета герои сталкиваются с самыми неоднозначными событиями, а Джинни порой ведет себя куда более взросло, чем ее тридцатилетняя родительница.

Джинни и Джорджия - трейлер второго сезона
Джинни и Джорджия  трейлер второго сезона
В ролях
В ролях
Скотт Портер
Скотт Портер
Аарон Эшмор
Сабрина Грдевич
Брианна Хоуи
Брианна Хоуи
Дженнифер Робертсон
Дженнифер Робертсон
Сара Вайсгласс
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

0.0
Оцените 7 голосов
7.5 IMDb
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Сезоны
Джинни и Джорджия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 10 эпизодов
 
Джинни и Джорджия - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2023, 10 эпизодов
 
Джинни и Джорджия - Сезон 3 / Season 3 Сезон 3 / Season 3
2025, 10 эпизодов
 
Сезон 4 / Season 4
TBA, 1 эпизод
 
Отзывы о сериале
Оксана Нагиева 13 марта 2021, 13:04
Посмотрев сериал «Джинни и Джорджия» мы сразу же знакомимся с главными героями.
Джинни - девочка-подросток, которая не может принять себя из-за… Читать дальше…
Дария Гринь 23 июня 2021, 15:30
Сериал прекрасен ! Но эта Джини ….. как же она меня бесит 😤
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Новости о сериале
Сериал «Джинни и Джорджия» продлен на третий и четвертый сезоны
Сериал «Джинни и Джорджия» продлен на третий и четвертый сезоны
10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона
10 сериалов, похожих на «Джинни и Джорджию», которые можно посмотреть в ожидании третьего сезона
Сериал «Джинни и Джорджия» вторую неделю подряд возглавляет рейтинг Netflix
Сериал «Джинни и Джорджия» вторую неделю подряд возглавляет рейтинг Netflix
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саундтрек сериал Джинни и Джорджия
Кадры из сериал
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