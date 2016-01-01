Donald W. Ernst, Avram D. Gold, Eileen Horta, Sam Horta, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek For episode "Stan the Man".
Победитель
Hill Street BluesHill Street Blues
Победитель
Все номинанты
St. ElsewhereSt. Elsewhere
Tales of the Gold MonkeyTales of the Gold Monkey
Barney Cabral, John Detra, Sam Gemette, Donlee Jorgensen, William Shenberg, Eric Shrader, John Stacy, Paul Wittenberg, Sam F. Shaw, Bob Weatherford, Mark Roberts For episode "Honor Thy Brother".
Рыцарь дорогKnight Rider
Barney Cabral, John Detra, Dennis Diltz, Sam Gemette, Robert Gravenor, Phil Haberman, Jerry Jacobson, Walt Jenevein, Marvin I. Kosberg, Billy Mauch, Anthony Palk, Edward L. Sandlin, William Shenberg, Bruce Stambler, Kyle Wright, Sam F. Shaw, Andrew Torres For the pilot episode.
St. ElsewhereSt. Elsewhere
Tales of the Gold MonkeyTales of the Gold Monkey
Рыцарь дорогKnight Rider
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episodes "The Energy Ball" and "Sweeps Week".
Победитель
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episodes "The Energy Ball" and "Sweeps Week".
Победитель
Все номинанты
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас, Mary Charlotte Wilcox For episode "Towering Inferno".
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Кэтрин О'Хара, Мартин Шорт, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episode "The Christmas Show".
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episode with Joe Walsh.
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас, Mary Charlotte Wilcox For episode with Robin Williams, America.
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Кэтрин О'Хара, Мартин Шорт, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episode "The Christmas Show".
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас, Mary Charlotte Wilcox For episode "Towering Inferno".
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episode with Joe Walsh.
SCTV NetworkSCTV Network 90
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас, Mary Charlotte Wilcox For episode with Robin Williams, America.