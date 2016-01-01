Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1983

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1983 году

Место проведения Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Дата проведения 25 сентября 1983
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Все номинанты
Newhart Newhart
Sheldon Bull, Barry Kemp
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Берт Меткалф, Thad Mumford, John Rappaport, Dan Wilcox
Buffalo Bill Buffalo Bill
Bernie Brillstein, Carol Gary, Dennis Klein, Tom Patchett, Jay Tarses
Taxi Taxi
Джеймс Л Брукс, Stan Daniels, Ken Estin, Richard Sakai, Сэм Саймон, Ed. Weinberger
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Hill Street Blues Hill Street Blues
Дэвид Анспо, Стивен Бокко, Scott Brazil, Грегори Хоблит, Anthony Yerkovich
Победитель
Все номинанты
Fame Fame
William Blinn, Mel Swope
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Steve Brown, Terry Louise Fisher, Richard M. Rosenbloom, Barney Rosenzweig, Harry R. Sherman, April Smith, Joseph Stern
Magnum, P.I. Magnum, P.I.
Donald P. Bellisario, Douglas Green, Chas. Floyd Johnson, Reuben Leder, Joel Rogosin, Rick Weaver
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Steve Brown, Terry Louise Fisher, Richard M. Rosenbloom, Barney Rosenzweig, Harry R. Sherman, April Smith, Joseph Stern
St. Elsewhere St. Elsewhere
Брюс Пэлтроу, Joshua Brand, John Falsey, John Masius, Mark Tinker
St. Elsewhere St. Elsewhere
Брюс Пэлтроу, Joshua Brand, John Falsey, John Masius, Mark Tinker
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джадд Херш
Taxi For playing "Alex Reiger".
Победитель
Все номинанты
Дэбни Коулмен
Buffalo Bill For playing "Bill Bittinger".
Алан Алда
Роберт Гийом
Benson For playing "Benson DuBois".
Тед Дэнсон
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Эд Флэндерс
St. Elsewhere For playing "Donald Westphall".
Победитель
Все номинанты
Том Селлек
Уильям Дэниелс
St. Elsewhere For playing "Mark Craig".
Джон Форсайт
Dynasty For playing "Blake Carrington".
Дэниел Дж.Траванти
Hill Street Blues For playing "Frank Furillo".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Шелли Лонг
Cheers For playing "Diane Chambers".
Победитель
Все номинанты
Свузи Кёрц
Мэриетт Хартли
Goodnight, Beantown For playing "Jennifer Barnes".
Рита Морено
Nell Carter
Gimme a Break! For playing "Nellie Harper".
Isabel Sanford
The Jeffersons For playing "Louise Jefferson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Тайн Дейли
Победитель
Все номинанты
Sharon Gless
Cagney & Lacey For playing "Chris Cagney".
Вероника Хамель
Hill Street Blues For playing "Joyce Davenport".
Linda Evans
Dynasty For playing "Krystle Carrington".
Дэбби Аллен
Fame For playing "Lydia Grant".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Джеймс Коко
St. Elsewhere For playing "Arnie". For episode "Cora and Arnie".
Победитель
Все номинанты
Джо Спано
Hill Street Blues For playing "Henry Goldblume".
Майкл Конрад
Hill Street Blues For playing "Phil Esterhaus".
Эд Бегли мл.
Брюс Уайтц
Hill Street Blues For playing "Mick Belker".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Дорис Робертс
St. Elsewhere For playing "Cora". For episode "Cora and Arnie".
Победитель
Все номинанты
Кристина Пиклз
St. Elsewhere For playing "Helen Rosenthal".
Barbara Bosson
Hill Street Blues For playing "Fay Furillo".
Бетти Томас
Мэдж Синклер
Trapper John, M.D. For playing "Ernestine Shoop".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Ziggy's Gift Ziggy's Gift
Lena Tabori, Richard Williams, Tom Wilson
Победитель
Все номинанты
Here Comes Garfield Here Comes Garfield
Билл Мелендес, Lee Mendelson, Jay Poynor
Is This Goodbye, Charlie Brown? Is This Goodbye, Charlie Brown?
Билл Мелендес, Lee Mendelson
The Smurfs Christmas Special The Smurfs Christmas Special
Gerard Baldwin, Джозеф Барбера, Уильям Ханна
What Have We Learned, Charlie Brown? What Have We Learned, Charlie Brown?
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Choreography
Fame Fame
Дэбби Аллен For episode "Class Act".
Победитель
Все номинанты
The 55th Annual Academy Awards The 55th Annual Academy Awards
Walter Painter
The Catherine Wheel The Catherine Wheel
Twyla Tharp
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Lester Wilson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Hairstyling
Rosie: The Rosemary Clooney Story Rosie: The Rosemary Clooney Story
Edie Panda
Победитель
Все номинанты
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
Mark Nelson
Wizards and Warriors Wizards and Warriors
Sharleen Rassi For episode "The Rescue"
Missing Children: A Mother's Story Missing Children: A Mother's Story
Janice D. Brandow
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Makeup
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Del Acevedo For part IV.
Победитель
Все номинанты
Fame Fame
Jack Wilson For episode "Not in Kansas Anymore".
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Zoltan Elek, Monty Westmore
V V
Werner Keppler, Leo Lotito Jr.
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Zoltan Elek, Monty Westmore
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition for a Limited Series or a Special (Dramatic Underscore)
Все номинанты
Drop-Out Father Drop-Out Father
Peter Matz
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Laurence Rosenthal
V V
Joseph Harnell
The Blue and the Gray The Blue and the Gray
Bruce Broughton For part 2.
Rage of Angels Rage of Angels
Billy Goldenberg
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Henry Mancini For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Dallas Dallas
Bruce Broughton For episode "The Ewing Blues".
Победитель
Все номинанты
Fame Fame
William Goldstein For episode "Not in Kansas Anymore".
Father Murphy Father Murphy
Дэвид Роуз For episode "Sweet Sixteen".
Knots Landing Knots Landing
Jerrold Immel For episode "Loss of Innocence".
The Devlin Connection The Devlin Connection
Nan Schwartz For episode "Ring of Kings, Ring of Thieves".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Direction
Eubie Blake: A Century of Music Eubie Blake: A Century of Music
Dick Hyman Official ATAS database lists title as "Eubie Blake: A Century of Music Kennedy Center Tonight".
Победитель
Все номинанты
Sheena Easton... Act One Sheena Easton... Act One
Peter Matz
EPCOT Center: The Opening Celebration EPCOT Center: The Opening Celebration
Chris Boardman, Billy Byers, Ian Fraser
Great Performances Great Performances
Mercer Ellington For episode "Ellington: The Music Lives On".
Perry Como's Christmas in Paris Perry Como's Christmas in Paris
Jon Charles, Nick Perito
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music and Lyrics
Two of a Kind Two of a Kind
James Di Pasquale, Dory Previn For the song "We'll Win This World".
Победитель
Все номинанты
Happy Endings Happy Endings
William Goldstein, Molly-Ann Leikin For the theme song.
Cheers Cheers
Judy Hart-Angelo, Gary Portnoy For the pilot episode. For the song "Where Everybody Knows Your Name".
Quincy, M.E. Quincy M.E.
Bruce Broughton, Mark Mueller For the song "Quincy's Wedding Song". For episode "Quincy's Wedding", part II.
The 55th Annual Academy Awards The 55th Annual Academy Awards
Larry Grossman, Buz Kohan For the song "And It All Comes Down to This".
Suzanne Somers... And 10,000 G.I.'s Suzanne Somers... And 10,000 G.I.'s
Artie Butler, Earl Brown For the song "We're Not So Dumb".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Limited Series or a Special
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Jerry Adams, Robert MacKichan For part I.
Победитель
Все номинанты
The Winds of War The Winds of War
John V. Cartwright, Francesco Chianese, Jackson De Govia, Hertha Hareiter, Malcolm Middleton, Michael Minor, Thomas L. Roysden For episode "The Winds Rise".
The Scarlet Pimpernel The Scarlet Pimpernel
Tony Curtis, Carolyn Scott
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Series
Tales of the Gold Monkey Tales of the Gold Monkey
John W. Corso, Robert George Freer, Frank Grieco Jr. For the pilot.
Победитель
Все номинанты
St. Elsewhere St. Elsewhere
Ernie Bishop, Michele Guiol, James Hulsey, Jacqueline Webber For the pilot episode.
Dynasty Dynasty
Brock Broughton, Paul Sylos, Tom Trimble For episode "Fathers and Sons"
Cheers Cheers
George Gaines, Richard Sylbert For episode "Give Me a Ring Sometime".
Casablanca Casablanca
E. Preston Ames, Bill Harp For episode "Jenny".
Seven Brides for Seven Brothers Seven Brides for Seven Brothers
Hub Braden, Donald J. Remacle For episode "The Rescue".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
The 55th Annual Academy Awards The 55th Annual Academy Awards
Michael Corenblith, Ray Klausen
Победитель
Все номинанты
Solid Gold Solid Gold
René Lagler, Larry Wiemer For the Christmas Special '82.
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Bob Keene
George Burns and Other Sex Symbols George Burns and Other Sex Symbols
René Lagler
Sheena Easton... Act One Sheena Easton... Act One
Romain Johnston
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Big Bird in China Big Bird in China
Jon Stone, Kuo Bao-Xiang, Xu Ja-Cha, David Liu
Победитель
Все номинанты
Skeezer Skeezer
Lee Levinson, Bill McCutchen
The Snow Queen: A Skating Ballet The Snow Queen: A Skating Ballet
Bernice Olenick, Greg Harney
Grandpa, Will You Run with Me? Grandpa, Will You Run with Me?
Ken Ehrlich
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited Series or a Special
The Winds of War The Winds of War
Чарльз Коррелл, Stevan Larner For episode "Into the Maelstrom".
Победитель
Все номинанты
The Blue and the Gray The Blue and the Gray
Al Francis For part III.
Witness for the Prosecution Witness for the Prosecution
Arthur Ibbetson
Murder Me, Murder You Murder Me, Murder You
Gayne Rescher Official ATAS records lists title as "Mickey Spillane's Mike Hammer".
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Bill Butler For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series
Casablanca Casablanca
Joseph F. Biroc For episode "The Masterbuilder's Woman".
Победитель
Все номинанты
Fantasy Island Fantasy Island
Emmett Bergholz For episode "The Curse of the Moreaus/My Man Friday"
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Harry L. Wolf For episode "The Wild Boy", part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Classical Program in the Performing Arts
La bohème La bohème
Лучано Паваротти, Clemente D'Alessio, Margaret Anne Everitt
Победитель
Все номинанты
Wagner's Ring: The Bayreuth Centennial Production Wagner's Ring: The Bayreuth Centennial Production
David Griffiths, Horant H. Hohlfeld, Dietrich von Watzdorf, Peter Windgassen
Price/Horne Met Gala Concert Price/Horne Met Gala Concert
Michael Bronson, Marilyn Horne, James Levine, Леонтин Прайс, Clemente D'Alessio Official ATAS database lists title as " In Concert at the Met: Price, Horne, Levine".
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Judy Kinberg, Jac Venza, Barbara Horgan
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Goberman, Barbara Horgan For episode "Stravinsky and Balanchine: A Genius Has a Birthday!".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Limited Series or a Special
The Scarlet Pimpernel The Scarlet Pimpernel
Phyllis Dalton
Победитель
Все номинанты
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Travilla
Little Gloria... Happy at Last Little Gloria... Happy at Last
Julie Weiss
The 55th Annual Academy Awards The 55th Annual Academy Awards
Ray Aghayan
Happy Birthday, Bob! Happy Birthday, Bob!
Warden Neil
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Series
Wizards and Warriors Wizards and Warriors
Theadora Van Runkle For episode "Dungeon of Death".
Победитель
Все номинанты
Mama's Family Mama's Family
Bob Mackie, Ret Turner For episode "Wedding", part II.
Tales of the Gold Monkey Tales of the Gold Monkey
Jean-Pierre Dorléac For episode "Nakajima Kill".
Filthy Rich Filthy Rich
Warden Neil For episode "Town and Gown".
Dynasty Dynasty
Nolan Miller For episode "La Mirage".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Comedy Series
Cheers Cheers
Берроуз, Джеймс For episode "Showdown", part 2.
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Берт Меткалф For episode "The Joker Is Wild".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Алан Алда For episode "Goodbye, Farewell and Amen".
Buffalo Bill Buffalo Bill
Джим Дрэйк For episode "Woody Quits".
The Love Boat The Love Boat
Bob Sweeney For episode "The Dog Show".
Buffalo Bill Buffalo Bill
Tom Patchett For the pilot episode.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Drama Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Джефф Блекнер For episode "Life in the Minors".
Победитель
Все номинанты
The Mississippi The Mississippi
Лео Пенн For episode "Old Hatreds Die Hard".
Fame Fame
Marc Daniels For episode "And The Winner Is".
Fame Fame
Роберт Ширер For episode "Feelings".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Limited Series or a Special
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Джон Эрман
Победитель
Все номинанты
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Дэрил Дьюк For part II.
Special Bulletin Special Bulletin
Эдвард Цвик
The Winds of War The Winds of War
Dan Curtis For episode "Into The Maelstrom".
Smiley's People Smiley's People
Саймон Лэнгтон For part VI.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Variety or Music Program
Sheena Easton... Act One Sheena Easton... Act One
Dwight Hemion
Победитель
Все номинанты
The 55th Annual Academy Awards The 55th Annual Academy Awards
Marty Pasetta
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Бланчард, Джон Белл For episodes "The Energy Ball" and "Sweeps Week Show".
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Бланчард, Джон Белл For episodes "The Energy Ball" and "Sweeps Week Show".
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Kirk Browning For episode "Zubin Mehta Conducts Beethoven's Ninth with the New York Philharmonic".
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Don Mischer
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Эмиль Ардолино For episode "Stravinsky and Balanchine: A Genius Has a Birthday!".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Drama Special
Special Bulletin Special Bulletin
Эдвард Цвик, Маршалл Херсковиц, Don Ohlmeyer
Победитель
Все номинанты
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Paula Levenback, Wendy Riche
The Scarlet Pimpernel The Scarlet Pimpernel
David Conroy, Mark Shelmerdine
Little Gloria... Happy at Last Little Gloria... Happy at Last
Justine Héroux, David Nicksay, Scott Rudin, Edgar J. Scherick
M.A.D.D.: Mothers Against Drunk Drivers M.A.D.D.: Mothers Against Drunk Drivers
Douglas Benton, Michael Braverman, David Moessinger
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Editing for a Limited Series or a Special
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Carroll Timothy O'Meara For part III.
Победитель
Все номинанты
The Blue and the Gray The Blue and the Gray
Fred A. Chulack, Bud Friedgen For part I.
The Winds of War The Winds of War
John F. Burnett, Bernard Gribble, Earle Herdan, Gary L. Smith, Jack Tucker, Peter Zinner For episode "Into the Maelstrom".
The Scarlet and the Black The Scarlet and the Black
Benjamin A. Weissman
The Blue and the Gray The Blue and the Gray
Fred A. Chulack, Bud Friedgen For part I.
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Jerry Ludwig
The Winds of War The Winds of War
John F. Burnett, Bernard Gribble, Earle Herdan, Gary L. Smith, Jack Tucker, Peter Zinner For episode "Into the Maelstrom".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Editing for a Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Ray Daniels For episode "Phantom of the Hill".
Победитель
Все номинанты
Cheers Cheers
Andrew Chulack For episode "Endless Slumper".
Quincy, M.E. Quincy M.E.
Jeanene Ambler For episode "Quincy's Wedding", part II.
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry L. Mills, Stanford Tischler For episode "Goodbye, Farewell and Amen".
Matt Houston Matt Houston
Bob Bring For episode "The Showgirl Murders".
Dallas Dallas
Fred W. Berger For episode "Ewing's Inferno".
Dynasty Dynasty
Bob Blake For episode "La Mirage".
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry L. Mills, Stanford Tischler For episode "Goodbye, Farewell and Amen".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Sound Editing for a Limited Series or a Special
The Executioner's Song The Executioner's Song
David D. Caldwell, Paul B. Clay, Paul Laune, Anthony Magro, Charles McCann, Richard Raderman, Karen Rasch, Jeffrey L. Sandler, William Shenberg, Dan Thomas, James Troutman, Asher Yates
Победитель
Все номинанты
The Blue and the Gray The Blue and the Gray
Tom Cornwell, David R. Elliott, Michael Hilkene, Fred Judkins, John Kline, Joe Melody, Rusty Tinsley, Christopher T. Welch, Russ Tinsley For part 1.
The Winds of War The Winds of War
Carl Mahakian, Richard Adams, Denis Dutton, James Fritch, Robert Gutknecht, Ian MacGregor-Scott, Lee Osborne, Bernard F. Pincus, Edward L. Sandlin, Keith Stafford For episode "Into the Maelstrom".
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Michael Hilkene, Joseph A. Mayer, Jill Taggart, Rusty Tinsley, Ben Wong, Bill Jackson, Russ Tinsley
Uncommon Valor Uncommon Valor
Cathey Burrow, Greg Dillon, John Kline, William L. Manger, Christopher T. Welch, Russ Tinsley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Sound Editing for a Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Donald W. Ernst, Avram D. Gold, Eileen Horta, Sam Horta, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek For episode "Stan the Man".
Победитель
Все номинанты
St. Elsewhere St. Elsewhere
Donald W. Ernst, Avram D. Gold, Jerelyn J. Harding, Sam Horta, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek For episode "Working".
Tales of the Gold Monkey Tales of the Gold Monkey
Barney Cabral, John Detra, Sam Gemette, Donlee Jorgensen, William Shenberg, Eric Shrader, John Stacy, Paul Wittenberg, Sam F. Shaw, Bob Weatherford, Mark Roberts For episode "Honor Thy Brother".
Рыцарь дорог
Рыцарь дорог Knight Rider
Barney Cabral, John Detra, Dennis Diltz, Sam Gemette, Robert Gravenor, Phil Haberman, Jerry Jacobson, Walt Jenevein, Marvin I. Kosberg, Billy Mauch, Anthony Palk, Edward L. Sandlin, William Shenberg, Bruce Stambler, Kyle Wright, Sam F. Shaw, Andrew Torres For the pilot episode.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Sound Mixing for a Limited Series or a Special
The Scarlet and the Black The Scarlet and the Black
Gordon L. Day, John W. Mitchell, Stan Wetzel, Howard Wilmarth
Победитель
Все номинанты
The Winds of War The Winds of War
Robert W. Glass Jr., Robin Gregory, William L. McCaughey, Mel Metcalfe For episode "Into the Maelstrom".
The Executioner's Song The Executioner's Song
Robert W. Glass Jr., David J. Hudson, Steve Marlowe, Ray West
The Winds of War The Winds of War
Alan Bernard, Robert W. Glass Jr., William L. McCaughey, Mel Metcalfe For episode "Defiance".
The Winds of War The Winds of War
Robert W. Glass Jr., Robin Gregory, William L. McCaughey, Allen L. Stone For episode "Cataclysm".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Film Sound Mixing for a Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
John Asman, Bill Marky, Bill Nicholson, Ken S. Polk For episode "Trial By Fury".
Победитель
Все номинанты
Команда А 7.6
Команда А The A-Team
Jim Cook, Robert L. Harman, 'Fast' Eddie Mahler, John Norman For the pilot episode.
Tales of the Gold Monkey Tales of the Gold Monkey
Michael C. Casper, John K. Kean, Stanley H. Polinsky, B. Tennyson Sebastian II For the pilot episode.
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
John Asman, Maury Harris, Bill Nicholson, Ken S. Polk For episode "Recreational Use".
Magnum, P.I. Magnum, P.I.
Earl Madery, T.A. Moore Jr., James F. Rogers, B. Tennyson Sebastian II For episode "Did You See The Sunrise?".
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
John Asman, Maury Harris, Bill Nicholson, Ken S. Polk For episode "Recreational Use".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Animation Program
Все номинанты
My Smurfy Valentine My Smurfy Valentine
Gerard Baldwin, Yvan Delporte, Len Janson, Chuck Menville, Peyo
My Smurfy Valentine My Smurfy Valentine
Gerard Baldwin
Here Comes Garfield Here Comes Garfield
Phil Roman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Costumers
The Winds of War The Winds of War
John Napolitano, Paul Vachon, Thomas Welsh, Johannes Nikerk For episode "The Storm Breaks".
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Rita Bennett, Albert H. Frankel For episode "Goodbye, Farewell and Amen".
Fame Fame
Marilyn Matthews For episode "Not in Kansas Anymore".
Missing Children: A Mother's Story Missing Children: A Mother's Story
Ellis Cohen, Mina Mittelman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Graphic Design and Title Sequences
Cheers Cheers
Bruce Bryant, James Castle For episode "Showdown", part 1.
Победитель
Все номинанты
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
Р.О. Блехман, Andy Ewan, Seymour Chwast For part I.
Entertainment Tonight Entertainment Tonight
Pam Bloch, John Ridgway, Harry Marks
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Informational Programming
The Living Code The Living Code
Charles A. Bangert, Alfred R. Kelman Tied with Louis H. Gorfain (writer) and Robert E. Fuisz (writer) for The Living Code (1983).
Победитель
The Living Code The Living Code
Robert E. Fuisz, Louis H. Gorfain Tied with Alfred R. Kelman (director) and Charles A. Bangert (director) for The Living Code (1983).
Победитель
Все номинанты
I, Leonardo: A Journey of the Mind I, Leonardo: A Journey of the Mind
Фрэнк Ланджелла
I, Leonardo: A Journey of the Mind I, Leonardo: A Journey of the Mind
Chandler Cowles
Entertainment Tonight Entertainment Tonight
Steve Edwards
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Special Visual Effects
The Winds of War The Winds of War
Jackson De Govia, Leslie Huntley, Pete Kleinow, Michael Minor, Gene Warren Jr. For episode "Defiance".
Победитель
Все номинанты
SCTV Network SCTV Network 90
Bill Goddard, Gary L. Smith For episodes "The Energy Ball" and "Sweeps Week Show".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Леонтин Прайс For episode "Leontyne Price, Zubin Mehta and the New York Philharmonic".
Победитель
Все номинанты
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
Лучано Паваротти For episode "Luciano Pavarotti and the New York Philharmonic".
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Майкл Джексон
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Ричард Прайор
Texaco Star Theater: Opening Night Texaco Star Theater: Opening Night
Кэрол Барнетт
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Series
The Barbara Walters Summer Special The Barbara Walters Special
Beth Polson, Barbara Walters
Победитель
Все номинанты
Real People Real People
George Schlatter, Bob Wynn
Entertainment Tonight Entertainment Tonight
Vin Di Bona, Jim Bellows, George Merlis, Bruce Cook
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Special
The Living Code The Living Code
Charles A. Bangert, Robert E. Fuisz, Franklin Getchell, Alfred R. Kelman, Thomas W. Moore, Nancy Smith
Победитель
Все номинанты
Mario Lanza: The American Caruso Mario Lanza: The American Caruso
Стивен Ходоров, JoAnn Young, John Musilli
King Penguin: Stranded Beyond the Falklands King Penguin: Stranded Beyond the Falklands
Colin Willock, Aubrey Buxton
The Making of Gandhi: Mr. Attenborough and Mr. Gandhi The Making of Gandhi: Mr. Attenborough and Mr. Gandhi
Jenny Barraclough Official ATAS databse list program as syndicated. The program aired in 1983 on several PBS stations.
I, Leonardo: A Journey of the Mind I, Leonardo: A Journey of the Mind
Lee R. Bobker, Helen Kristt Radin, Chandler Cowles
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Limited Series or a Special
Томми Ли Джонс
Томми Ли Джонс
The Executioner's Song For playing "Gary Gilmore".
Победитель
Все номинанты
Роберт Блейк
Blood Feud For playing "Jimmy Hoffa".
Роджер Рис
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby For playing "Nicholas Nickleby".
Алек Гиннесс
Smiley's People For playing "George Smiley".
Ричард Чемберлен
Ричард Чемберлен
Поющие в терновнике For playing "Ralph de Bricassart".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Limited Series or a Special
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
Поющие в терновнике For playing "Mary Carson". For part 1.
Победитель
Все номинанты
Розанна Аркетт
Розанна Аркетт
The Executioner's Song For playing "Nicole Baker".
Мэриетт Хартли
M.A.D.D.: Mothers Against Drunk Drivers For playing "Candy Lightner".
Энн-Маргрет
Энн-Маргрет
Who Will Love My Children? For playing "Lucile Fray".
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Little Gloria... Happy at Last For playing "Gertrude Vanderbilt Whitney".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Limited Series or a Special
Sheena Easton... Act One Sheena Easton... Act One
John Rook, Ken Wilcox, Bob Pohle
Победитель
Все номинанты
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
John Freschi
Rocky Mountain Holiday with John Denver and the Muppets Rocky Mountain Holiday with John Denver and the Muppets
George Riesenberger
Solid Gold Solid Gold
Robert A. Dickinson, Frank Olivas For the Christmas Special '82.
Special Bulletin Special Bulletin
Carl Gibson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Series
Solid Gold Solid Gold
Robert A. Dickinson, Frank Olivas For episode with guests Dolly Parton and Laura.
Победитель
Все номинанты
Benson Benson
Alan Keath Walker, John C. Zak For episode "Death in a Funny Position".
Rock 'n' Roll Tonite Rock 'n' Roll Tonite
Kieran Healy, Mikel Neiers For episode with guests Molly Hatchett and Quiet Riot.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Limited Series
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
Colin Callender
Победитель
Все номинанты
To Serve Them All My Days To Serve Them All My Days
Ken Riddington
The Winds of War The Winds of War
Dan Curtis
Поющие в терновнике
Поющие в терновнике The Thorn Birds
Edward Lewis, Stan Margulies, David L. Wolper
Smiley's People Smiley's People
Jonathan Powell
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Series
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
William Hartman, David M. Ice, Godfrey Marks, Edward Rossi, Richard Sperber, Don Isaacs For episode "Goodbye, Farewell and Amen".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Comedy, Variety or Music Series
Кристофер Ллойд
Кристофер Ллойд
Taxi For playing "Jim Ignatowski".
Победитель
Все номинанты
Гарри Морган
Чертова служба в госпитале Мэш For playing "Sherman Potter".
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Saturday Night Live For playing "Various Characters".
Николас Коласанто
Николас Коласанто
Cheers For playing "Coach Ernie Pantusso".
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Taxi For playing "Louie De Palma".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Limited Series or a Special
Ричард Кайли
Поющие в терновнике For playing "Paddy Cleary".
Победитель
Все номинанты
Дэвид Трелфолл
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby For playing "Smike".
Ральф Беллами
Ральф Беллами
The Winds of War For playing "Franklin Delano Roosevelt".
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Поющие в терновнике For playing "Archbishop Vittorio Contini-Verchese".
Брайан Браун
Брайан Браун
Поющие в терновнике For playing "Luke O'Neill".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Comedy, Variety or Music Series
Кэрол Кейн
Taxi For playing "Simka Dahblitz".
Победитель
Все номинанты
Айлин Бреннан
Private Benjamin For playing "Doreen Lewis".
Марла Гиббс
Марла Гиббс
The Jeffersons For playing "Florence Johnston".
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш For playing "Margaret Houlihan".
Ри Перлман
Ри Перлман
Cheers For playing "Carla Tortelli".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Limited Series or a Special
Джин Симмонс
Поющие в терновнике For playing "Fee Cleary".
Победитель
Все номинанты
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Поющие в терновнике For playing "Anne Mueller".
Полли Берген
The Winds of War For playing "Rhoda Henry".
Бетт Дэвис
Бетт Дэвис
Little Gloria... Happy at Last For playing "Alice Gwynnne Vanderbilt".
Джудит Андерсон
Medea For playing "Nurse".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Tape Sound Mixing for Limited Series
Sheena Easton... Act One Sheena Easton... Act One
Ron Estes, Ed Greene, Carroll Pratt
Победитель
Все номинанты
The Eddie Rabbit Special The Eddie Rabbit Special
Bruce Burns, Jerry Clemans, Don Worsham, Russell Terrana
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Tape Sound Mixing for a Series
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Ken Hahn, Frank Kulaga For episode "The Magic Flute".
Победитель
Все номинанты
Alice Alice
Jerry Clemans, Don Helvey For episode "The Secret of Mel's Diner".
Solid Gold Solid Gold
Jerry Clemans, Craig Porter, Dick Sarter, Paul Dobbe For episode with guest Barry Manilow.
Benson Benson
Ross Davis, Rich Jacob, Allen Patapoff For episode "Death in a Funny Position".
Star of the Family Star of the Family
Chris Haire, Rich Jacob, Dick Wilson, Matthew Hyde For episode #1.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork for a Limited Series or a Special
Special Bulletin Special Bulletin
Hank Geving
Победитель
Все номинанты
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Greg Cook, Gene Crowe, Thomas Geren, Larry Heider, Bob Keys, David Levisohn, Wayne Orr, Kenneth Patterson, Ron Sheldon
The Member of the Wedding The Member of the Wedding
Les Atkinson, George Falardeau, Thomas Geren, Roy Holm, Karl Messerschmidt, Michael Stramisky
Sheena Easton... Act One Sheena Easton... Act One
Gene Crowe, Joe Epperson, Larry Heider, Roy Holm, Ron Sheldon, Gene Schwarz, Roy Ratliff
Rocky Mountain Holiday with John Denver and the Muppets Rocky Mountain Holiday with John Denver and the Muppets
John B. Field, David Levisohn
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction and Electronic Camerawork for a Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Michael Bennett, Jan Kasoff, Heino Ripp, John Pinto, Maury Verschoore, Al Camoin For episode with guests Sid Caesar and 'Joe Cocker'.
Победитель
Все номинанты
It Takes Two It Takes Two
D.J. Diomedes, Art LaCombe, Carol Wetovich, Blair White, Gerry Bucci For episode "An Affair to Remember".
Benson Benson
Donna Quante, John Rago, Iris Rosenthal, Herm Falk, Bill Pope For episode "The Honeymooners".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety, Music or Comedy Program
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Suzanne Coston, Suzanne De Passe, Buz Kohan, Don Mischer
Победитель
Все номинанты
SCTV Network SCTV Network 90
Andrew Alexander, Nancy Geller, Doug Holtby, Дон Новелло, Jack E. Rhodes, Len Stuart, Patrick Whitley
The 37th Annual Tony Awards The 37th Annual Tony Awards
Alexander H. Cohen, Hildy Parks, Roy A. Somlyo
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova, Peter Lassally
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
George Stevens Jr., Nick Vanoff
Special Bulletin Special Bulletin
Arden Rynew
Победитель
Все номинанты
Big Bird in China Big Bird in China
Ken Gutstein
David Frost Presents: The Fourth International Guinness Book of World Records David Frost Presents: The Fourth International Guinness Book of World Records
Ken Denisoff
Motown 25: Yesterday, Today, Forever Motown 25: Yesterday, Today, Forever
Danny White
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Video Tape Editing for a Series
The Jeffersons The Jeffersons
Larry Harris For episode "Change of a Dollar".
Победитель
Все номинанты
Real People Real People
Diane Block, Michael Kelly, Bruce Motyer, Bill Paulsen, Tee Bosustow, Cary Gries, Cynthia Vaughn, Nicholas Stein, Doug Loviska, Joe Walsh For episode 5.02.
Alice Alice
Tucker Wiard For episode "Vera, the Torch".
Newhart Newhart
Энди Экерман For episode "Grandma, What a Big Mouth You Have".
Archie Bunker's Place Archie Bunker's Place
Marco Zappia For episode "Three Women".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Comedy Series
Cheers Cheers
Glen Charles, Les Charles For Give Me a Ring Sometime (1982).
Победитель
Все номинанты
Buffalo Bill Buffalo Bill
Tom Patchett, Jay Tarses For Pilot (1983).
Cheers Cheers
David Isaacs, Кен Ливайн For The Boys in the Bar (1983).
Taxi Taxi
Ken Estin For Jim's Inheritance (1982).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Drama Series
Hill Street Blues Hill Street Blues
Дэвид Милч For episode "Trial By Fury".
Победитель
Все номинанты
Hill Street Blues Hill Street Blues
Стивен Бокко, Jeff Lewis, Дэвид Милч, Anthony Yerkovich, Karen Hall For episode "Eugene's Comedy Empire Strikes Back".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Стивен Бокко, Jeff Lewis, Дэвид Милч, Michael I. Wagner, Anthony Yerkovich For episode "No Body's Perfect".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Стивен Бокко, Jeff Lewis, Anthony Yerkovich For episode "A Hair of the Dog".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Limited Series or a Special
Special Bulletin Special Bulletin
Эдвард Цвик, Маршалл Херсковиц
Победитель
Все номинанты
Little Gloria... Happy at Last Little Gloria... Happy at Last
William Hanley
The Executioner's Song The Executioner's Song
Норман Мэйлер
The Life and Adventures of Nicholas Nickleby The Life and Adventures of Nicholas Nickleby
David Edgar For part IV.
Who Will Love My Children? Who Will Love My Children?
Michael Bortman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Variety or Music Program
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episodes "The Energy Ball" and "Sweeps Week".
Победитель
Все номинанты
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас, Mary Charlotte Wilcox For episode "Towering Inferno".
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Кэнди, Кэтрин О'Хара, Мартин Шорт, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episode "The Christmas Show".
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Mary Charlotte Wilcox For episode with Joe Walsh.
SCTV Network SCTV Network 90
Джон Кэнди, Мартин Шорт, Jeffrey Barron, Dick Blasucci, Боб Долмэн, Джо Флаэрти, Пол Флаэрти, Юджин Леви, Андреа Мартин, John McAndrew, Michael Short, Doug Steckler, Дэйв Томас, Mary Charlotte Wilcox For episode with Robin Williams, America.
Governor's Award
