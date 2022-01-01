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Киноафиша Сериалы Poker Face
Poker Face (2022 - …) Poker Face
Год выпуска 2022
Страна США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 60 минут
Стрим-сервис Peacock
О чем сериал

«Poker Face» – это детективный сериал в стиле Америки 20-х годов. Сюжет развивается вокруг прославленного миллиардера, сколотившего свое состояние на компьютерных разработках. Устав управлять огромной технологической корпорацией, герой отправляется в Майами, где он жил в детстве. В своем фамильном поместье он собирает школьных друзей за карточным столом. Игра, начавшаяся как невинное развлечение, постепенно превращается в настоящую рулетку со смертельными ставками, ведь у каждого из гостей есть свои тайны.

В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
В ролях Персонажи
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Джозеф Гордон-Левитт
Джозеф Гордон-Левитт
Эллен Баркин
Эллен Баркин
Хлоя Севиньи
Хлоя Севиньи
Наташа Лионн
Наташа Лионн
Все актеры и съемочная группа
Сезоны
Сезон 1 / Season 1
TBA,
 
Новости о сериале
Эдриан Броуди сыграет с Наташей Лионн в сериале Райана Джонсона Poker Face
Эдриан Броуди сыграет с Наташей Лионн в сериале Райана Джонсона Poker Face
Джозеф Гордон-Левитт получил роль в детективном сериале Райана Джонсона Poker Face
Джозеф Гордон-Левитт получил роль в детективном сериале Райана Джонсона Poker Face
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