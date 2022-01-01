«Poker Face» – это детективный сериал в стиле Америки 20-х годов. Сюжет развивается вокруг прославленного миллиардера, сколотившего свое состояние на компьютерных разработках. Устав управлять огромной технологической корпорацией, герой отправляется в Майами, где он жил в детстве. В своем фамильном поместье он собирает школьных друзей за карточным столом. Игра, начавшаяся как невинное развлечение, постепенно превращается в настоящую рулетку со смертельными ставками, ведь у каждого из гостей есть свои тайны.