Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1976

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1976 году

Место проведения Shubert Theatre, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 17 мая 1976
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
Джеймс Л Брукс, Allan Burns, Stan Daniels, Ed. Weinberger
Победитель
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
Джеймс Л Брукс, Allan Burns, Stan Daniels, Ed. Weinberger
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry Gelbart, Джин Рейнольдс
All in the Family All in the Family
Norman Lear, Bill Davenport, Lou Derman, Hal Kanter, Heywood Kling
Welcome Back, Kotter Welcome Back, Kotter
Eric Cohen, Джеймс Комак, Alan Sacks, George Yanok
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry Gelbart, Джин Рейнольдс
Barney Miller Barney Miller
Danny Arnold, Chris Hayward, Arne Sultan
All in the Family All in the Family
Norman Lear, Bill Davenport, Lou Derman, Hal Kanter, Heywood Kling
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Police Story Police Story
David Gerber, Stanley Kallis, Liam O'Brien, Carl Pingitore
Победитель
Police Story Police Story
David Gerber, Stanley Kallis, Liam O'Brien, Carl Pingitore
Победитель
Все номинанты
Коломбо 8.6
Коломбо Columbo
Everett Chambers (Shown within The NBC Mystery Movie (1971).)
Baretta Baretta
Howie Horwitz, Бернард Л. Ковальски, Jo Swerling Jr., Robert Levin, Роберт Харрис
Baretta Baretta
Howie Horwitz, Бернард Л. Ковальски, Jo Swerling Jr., Robert Levin, Роберт Харрис
The Streets of San Francisco The Streets of San Francisco
Quinn Martin, William Robert Yates
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джек Альбертсон
Chico and the Man For playing: "Ed Brown".
Победитель
Все номинанты
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Happy Days For playing: "Arthur Fonzarelli".
Hal Linden
Barney Miller For playing: "Barney Miller".
Алан Алда
Алан Алда
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Hawkeye Pierce".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Питер Фальк
Питер Фальк
Коломбо For playing: "Columbo".
Победитель
Все номинанты
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
The Rockford Files For playing: "Jim Rockford".
Карл Молден
The Streets of San Francisco For playing: "Mike Stone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Мэри Тайлер Мур
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Mary Richards".
Победитель
Все номинанты
Беатрис Артур
Maude For playing: "Maude Findlay".
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Phyllis For playing: "Phyllis Lindstrom".
Ли Грант
Fay For playing: "Fay Stewart".
Валери Харпер
Rhoda For playing: "Rhoda Morgenstern".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Майкл Лернд
The Waltons For playing: "Olivia Walton".
Победитель
Все номинанты
Энджи Дикинсон
Police Woman For playing: "Leann Anderson".
Бренда Ваккаро
Бренда Ваккаро
Sara For playing: "Sara Yarnell".
Энн Мира
Энн Мира
Kate McShane For playing: "Kate McShane".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - Dramatic Special or Feature Length Film Made for TV
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Antony Mondello, Jan Scott
Победитель
Все номинанты
Barbary Coast Barbary Coast
Reg Allen, Jack De Shields For episode "The Barbary Coast (#1.0)".
The Legendary Curse of the Hope Diamond The Legendary Curse of the Hope Diamond
Roy Christopher, Frank Lombardo
Barbary Coast Barbary Coast
Reg Allen, Jack De Shields For episode "The Barbary Coast (#1.0)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - Single Episode of a Comedy, Drama or Limited Series
Beacon Hill Beacon Hill
Tom H. John, John A. Wendell, Wesley Laws For the pilot episode.
Победитель
Beacon Hill Beacon Hill
Tom H. John, John A. Wendell, Wesley Laws For the pilot episode.
Победитель
Все номинанты
The Adams Chronicles The Adams Chronicles
Ed Wittstein For the episode on 10 February 1976.
Jennie: Lady Randolph Churchill Jennie: Lady Randolph Churchill
Mike Hall, Frederick Pusey For the episode on 15 October 1975.
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
William Hiney, Joseph J. Stone For the episode on 8 March 1976.
Jennie: Lady Randolph Churchill Jennie: Lady Randolph Churchill
Mike Hall, Frederick Pusey For the episode on 15 October 1975.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Art Direction or Scenic Design - Single Episode of a Comedy-Variety or Music Series or a Comedy-Variety or Music Special
Cher Cher
Robert Checchi, Ray Klausen For the episode on 12 October 1975 (with Anthony Newley and Tina Turner ).
Победитель
Все номинанты
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Paul Barnes, Bill Harp, Bob Sansom For the episode on 31 January 1976 (with The Pointer Sisters).
Mary's Incredible Dream Mary's Incredible Dream
Eugene McAvoy
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Paul Barnes, Bill Harp, Bob Sansom For the episode on 31 January 1976 (with The Pointer Sisters).
Rocky Mountain Christmas Rocky Mountain Christmas
Ken Johnson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Choreography
Gypsy in My Soul Gypsy in My Soul
Tony Charmoli
Победитель
Все номинанты
Ann-Margret Smith Ann-Margret Smith
Роберт Исков
Lola! Lola!
Lester Wilson
Mary's Incredible Dream Mary's Incredible Dream
Jaime Rogers
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Ernie Flatt For the episode on 25 March 1975 (with Roddy McDowall and Bernadette Peters).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming for a Series
Baretta Baretta
Harry L. Wolf For episode "Keep Your Eye On The Sparrow".
Победитель
Все номинанты
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Ted Voigtlander For episode "Remember Me", parts I and II.
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
Howard Schwartz For the episode on 1 February 1976.
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
William K. Jurgensen For episode "Hawkeye".
Kojak Kojak
Sol Negrin For episode "A Questions of Answers".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Cinematography for Entertainment Programming for a Special
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Edward R. Brown, Paul Lohmann
Победитель
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Edward R. Brown, Paul Lohmann
Победитель
Все номинанты
The Entertainer The Entertainer
James Crabe
Babe Babe
Charles F. Wheeler
Farewell to Manzanar Farewell to Manzanar
Hiro Narita
Griffin and Phoenix Griffin and Phoenix
Richard C. Glouner
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Costume Design for Music-Variety
Mitzi... Roarin' in the 20's Mitzi... Roarin' in the 20's
Bob Mackie
Победитель
Все номинанты
Cher Cher
Bob Mackie, Ret Turner For the episode on 21 September 1975 (with Wayne Rogers and Nancy Walker).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Costume Design for a Drama Special
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Joe I. Tompkins
Победитель
Все номинанты
The Lindbergh Kidnapping Case The Lindbergh Kidnapping Case
Denita Cavett, Bob Christenson
The Lindbergh Kidnapping Case The Lindbergh Kidnapping Case
Denita Cavett, Bob Christenson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Costume Design for a Drama or Comedy Series
Jennie: Lady Randolph Churchill Jennie: Lady Randolph Churchill
Jane Robinson, Jill Silverside For episode "Recovery".
Победитель
Jennie: Lady Randolph Churchill Jennie: Lady Randolph Churchill
Jane Robinson, Jill Silverside For episode "Recovery".
Победитель
Все номинанты
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
Charles Waldo For the episode on 1 February 1976.
The Adams Chronicles The Adams Chronicles
Alvin Colt For episode "John Adams, Diplomat".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming for a Series - For a Single Episode of a Comedy Series
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Fred W. Berger, Stanford Tischler For episode "Welcome to Korea".
Победитель
Все номинанты
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
Douglas Hines For episode "Chuckles Bites the Dust".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming for a Series - For a Single Episode of a Drama or Limited Series
Medical Story Medical Story
Samuel E. Beetley, Ken Zemke For episode "The Quality of Mercy".
Победитель
Medical Story Medical Story
Samuel E. Beetley, Ken Zemke For episode "The Quality of Mercy".
Победитель
Все номинанты
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
Richard Bracken For episode on 15 March 1996.
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
Douglas Stewart For episode on 2 February 1976.
Medical Story Medical Story
Richard L. Van Enger For episode "The Right to Die".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Editing for Entertainment Programming for a Special
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Michael Kahn
Победитель
Все номинанты
The Lindbergh Kidnapping Case The Lindbergh Kidnapping Case
Rita Roland
Babe Babe
Henry Berman
I Will Fight No More Forever I Will Fight No More Forever
Robert K. Lambert
The Night That Panicked America The Night That Panicked America
Bud S. Isaacs, George Jay Nicholson, Tony Radecki
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Editing - For a Single Episode of a Regular or Limited Series
Medical Story Medical Story
William M. Andrews, Richard Friedman, Stan Gilbert, Doug Grindstaff, Marvin I. Kosberg, Hans Newman, Hank Salerno, Leon Selditz, Larry Singer, Al Kajita For episode "The Quality of Mercy".
Победитель
Medical Story Medical Story
William M. Andrews, Richard Friedman, Stan Gilbert, Doug Grindstaff, Marvin I. Kosberg, Hans Newman, Hank Salerno, Leon Selditz, Larry Singer, Al Kajita For episode "The Quality of Mercy".
Победитель
Все номинанты
Police Woman Police Woman
William M. Andrews, Richard Friedman, Stan Gilbert, Jeremy Hoenack, Bob J. Human, Marvin I. Kosberg, Jack Milner, Hans Newman, Hank Salerno, Leon Selditz, Larry Singer, Luke Wolfram, Al Kajita For episode "Task Force", parts I and II.
Police Woman Police Woman
William M. Andrews, Richard Friedman, Stan Gilbert, Jeremy Hoenack, Bob J. Human, Marvin I. Kosberg, Jack Milner, Hans Newman, Hank Salerno, Leon Selditz, Larry Singer, Luke Wolfram, Al Kajita For episode "Task Force", parts I and II.
The Six Million Dollar Man The Six Million Dollar Man
Dennis Diltz, Walt Jenevein, Dale Johnston, George E. Luckenbacher, John W. Singleton, Kendrick Sweet, Dave Schonleber, Jack Jackson, Thomas M. Patchett, Jerry Christian For episode "The Secret of Bigfoot", parts I and II
The Six Million Dollar Man The Six Million Dollar Man
Dennis Diltz, Walt Jenevein, Dale Johnston, George E. Luckenbacher, John W. Singleton, Kendrick Sweet, Dave Schonleber, Jack Jackson, Thomas M. Patchett, Jerry Christian For episode "The Secret of Bigfoot", parts I and II
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Editing - For a Special Program
The Night That Panicked America The Night That Panicked America
Charles L. Campbell, Larry Carow, Joe Divitale, John Hanley, John Kline, Carl Kress, Thomas McMullen, Colin C. Mouat, Lawrence E. Neiman, John W. Singleton, Donald L. Warner Jr.
Победитель
The Night That Panicked America The Night That Panicked America
Charles L. Campbell, Larry Carow, Joe Divitale, John Hanley, John Kline, Carl Kress, Thomas McMullen, Colin C. Mouat, Lawrence E. Neiman, John W. Singleton, Donald L. Warner Jr.
Победитель
Все номинанты
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Michael O'Corrigan, Jay Engel, Don Hall, William Hartman, John Kline, Allan LaMastra, Robert Pearson, Ed Rossi, Ron Smith
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Michael O'Corrigan, Jay Engel, Don Hall, William Hartman, John Kline, Allan LaMastra, Robert Pearson, Ed Rossi, Ron Smith
The Lindbergh Kidnapping Case The Lindbergh Kidnapping Case
William M. Andrews, Larry Kaufman, Marvin I. Kosberg, Jack Milner
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Film Sound Mixing
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Don J. Bassman, Donald F. Johnson
Победитель
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Don J. Bassman, Donald F. Johnson
Победитель
Все номинанты
Lincoln Lincoln
Robert L. Harman, Charles Lewis, Eddie Nelson, George Porter
Lincoln Lincoln
Robert L. Harman, Charles Lewis, Eddie Nelson, George Porter
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Graphic Design and Title Sequences
Addie and the King of Hearts Addie and the King of Hearts
Norman Sunshine
Победитель
Все номинанты
The Adams Chronicles The Adams Chronicles
Girish Bhargava, Bill Mandel For the episode on 20 January 1976.
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Anthony Goldschmidt
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Edie Baskin, Bob Pook For the episode on 17 January 1976 (with Buck Henry).
Wonder Woman Wonder Woman
Phill Norman For episode "The New Original Wonder Woman (#1.1)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Lighting Direction
Mitzi & 100 Guys Mitzi and a Hundred Guys
Bill Klages, Lon Stucky Tied with Mitzi... Roarin' in the 20's (1976).
Победитель
Mitzi... Roarin' in the 20's Mitzi... Roarin' in the 20's
John Freschi Tied with Mitzi and a Hundred Guys (1975).
Победитель
Все номинанты
The Adams Chronicles The Adams Chronicles
William C. Knight, Dick Weiss For episode "John Quincy Adams, Diplomat".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Make-Up
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Del Armstrong, Michael Westmore
Победитель
Все номинанты
The 1975 Fashion Awards The 1975 Fashion Awards
Allan Snyder
Babe Babe
William Tuttle
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition for a Series
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
Alex North
Победитель
Все номинанты
Bronk Bronk
Jack Urbont For episode "Next of Kin".
Kojak Kojak
John Cacavas For episode "A Question of Answers".
Little House on the Prairie Little House on the Prairie
Дэвид Роуз For episode "Remember Me", parts I and II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition for a Special
Babe Babe
Jerry Goldsmith
Победитель
Все номинанты
Gypsy in My Soul Gypsy in My Soul
Cy Coleman
Dark Victory Dark Victory
Billy Goldenberg
The Supercops The Supercops
Jack Urbont
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Direction
Evening at Symphony Evening at Symphony
Seiji Ozawa For episode "Central Park in the Dark/A Hero's Life".
Победитель
Все номинанты
Gypsy in My Soul Gypsy in My Soul
Cy Coleman, Donn Trenner
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Tape Sound Mixing
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Dave Williams For the anniversary show (1 October 1975).
Победитель
Все номинанты
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
John Pfeiffer For episode on 30 January 1976.
New Year's Eve at Pops New Year's Eve at Pops
Vernon Coleman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Technical Direction and Electronic Camerawork
The Adams Chronicles The Adams Chronicles
Leonard Chumbley, Walter Edel, John Feher, Steve Zink For episode on 3 February 1976.
Победитель
Все номинанты
Mary's Incredible Dream Mary's Incredible Dream
Lew Adams, Ken Lamkin, Samuel E. Dowlen, John Poliak, Ron Sheldon
Mitzi... Roarin' in the 20's Mitzi... Roarin' in the 20's
James Fred Donelson, Bruce Gray, Roy Holm, Jerry Weiss, George Meyer
Mitzi & 100 Guys Mitzi and a Hundred Guys
Roy Holm, Rick Lombardo, John Olson, Ian Taylor, Louis Fusari
Mary's Incredible Dream Mary's Incredible Dream
Lew Adams, Ken Lamkin, Samuel E. Dowlen, John Poliak, Ron Sheldon
Mitzi & 100 Guys Mitzi and a Hundred Guys
Roy Holm, Rick Lombardo, John Olson, Ian Taylor, Louis Fusari
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Video Tape Editing for a Series
The Adams Chronicles The Adams Chronicles
Girish Bhargava For episode on 3 February 1976.
Победитель
Все номинанты
Barney Miller Barney Miller
Fred Golan, Homer Powell, Paul Schatzkin For episode "Happy New Year".
Welcome Back, Kotter Welcome Back, Kotter
Susan Jenkins, Manuel Martínez For episode "The Telethon".
Sanford and Son Sanford and Son
Ken Denisoff For episode "Earthquake II".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Video Tape Editing for a Special
In Concert In Concert
Nick Giordano For: Alice Cooper - The Nightmare (1975).
Победитель
Все номинанты
Mitzi... Roarin' in the 20's Mitzi... Roarin' in the 20's
Rex Bagwell, Frank Phillips
Texaco Presents: A Quarter Century of Bob Hope on Television Texaco Presents: A Quarter Century of Bob Hope on Television
Danny White, Hal Collins
Mitzi... Roarin' in the 20's Mitzi... Roarin' in the 20's
Rex Bagwell, Frank Phillips
The Hemingway Play The Hemingway Play
Roy Stewart
Texaco Presents: A Quarter Century of Bob Hope on Television Texaco Presents: A Quarter Century of Bob Hope on Television
Danny White, Hal Collins
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Special
You're a Good Sport, Charlie Brown You're a Good Sport, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson Tied with Huckleberry Finn (1975).
Победитель
Huckleberry Finn Huckleberry Finn
Steven North Tied with You're a Good Sport, Charlie Brown (1975).
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Classical Music Program
Great Performances Great Performances
Leonard Bernstein, David Griffiths, Harry J. Kraut, Klaus Hallig For episode "Bernstein and the New York Philharmonic".
Победитель
Все номинанты
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
André Previn, Ken Campbell, Van Cliburn, John Goberman, David Griffiths For episode on 30 January 1976.
Live from Lincoln Center Live from Lincoln Center
André Previn, Ken Campbell, Van Cliburn, John Goberman, David Griffiths For episode on 30 January 1976.
Great Performances Great Performances
Эмиль Ардолино, Reiner Moritz For episode "Three By Balanchine With The New York City Ballet".
Great Performances Great Performances
Fritz Buttenstedt, David Griffiths, Artur Rubinstein For episode "Arthur Rubinstein - Chopin".
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Эмиль Ардолино, Jac Venza, Merrill Brockway For episode "City Center Joffrey Ballet".
Great Performances Great Performances
Эмиль Ардолино, Reiner Moritz For episode "Three By Balanchine With The New York City Ballet".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Comedy-Variety or Music Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Lorne Michaels
Победитель
Все номинанты
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Кэрол Барнетт, Joe Hamilton, Ed Simmons
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Кэрол Барнетт, Joe Hamilton, Ed Simmons
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Comedy Series
Ted Knight
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Ted Baxter".
Победитель
Все номинанты
Гарри Морган
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Sherman Potter".
Гэри Бергхофф
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Walter Eugene O'Reilly".
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Lou Grant".
Эйб Вигода
Barney Miller For playing: "Phil Fish".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actor in a Drama Series
Энтони Цербе
Harry O For playing: "Lt. K.C. Trench".
Победитель
Все номинанты
Роберт Рид
Rich Man, Poor Man For playing: "Teddy Boylan".
Уилл Гир
The Waltons For playing: "Zebulon Walton".
Майкл Дуглас
Майкл Дуглас
The Streets of San Francisco For playing: "Steve Keller".
Рэй Милланд
Rich Man, Poor Man For playing: "Duncan Calderwood".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Comedy Series
Бетти Уайт
Бетти Уайт
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Sue Ann Nivens".
Победитель
Все номинанты
Джорджия Энджел
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Georgette Baxter".
Loretta Swit
Чертова служба в госпитале Мэш For playing: "Margaret Houlihan".
Nancy Walker
Rhoda For playing: "Ida Morgenstern".
Джули Кэвнер
Джули Кэвнер
Rhoda For playing: "Brenda Morgenstern".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continuing Performance by a Supporting Actress in a Drama Series
Эллен Корби
The Waltons For playing: "Esther Walton".
Победитель
Все номинанты
Сэда Томпсон
Lincoln For playing: "Mary Todd Lincoln".
Angela Baddeley
Upstairs, Downstairs For playing: "Mrs. Bridges". (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Дороти МакГуайр
Rich Man, Poor Man For playing: "Mary Jordache".
Susan Howard
Petrocelli For playing: "Maggie Petrocelli".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actor in Variety or Music
Чеви Чейз
Чеви Чейз
Saturday Night Live For the episode on 17 January 1976.
Победитель
Все номинанты
Тим Конуэй
The Carol Burnett Show For the episode on 15 November 1975.
Харви Кормен
The Carol Burnett Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continuing or Single Performance by a Supporting Actress in Variety or Music
Vicki Lawrence
The Carol Burnett Show For the episode on 7 February 1976.
Победитель
Все номинанты
Клорис Личмен
Клорис Личмен
Telly... Who Loves Ya, Baby?
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Comedy Series
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Джин Рейнольдс For episode "Welcome to Korea".
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Алан Алда For episode "The Kids".
Maude Maude
Hal Cooper For episode "The Analyst".
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
Joan Darling For episode "Chuckles Bites The Dust".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Comedy-Variety or Music Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Dave Wilson For episode on 18 October 1975 with host Paul Simon.
Победитель
Все номинанты
The Sonny and Cher Show The Sonny and Cher Show
Tim Kiley For the premiere episode on 1 February 1976.
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Dave Powers For episode on 18 October 1975.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Comedy-Variety or Music Special
Steve and Eydie: Our Love Is Here to Stay Steve and Eydie: Our Love Is Here to Stay
Dwight Hemion
Победитель
Все номинанты
Mitzi... Roarin' in the 20's Mitzi... Roarin' in the 20's
Tony Charmoli
Rocky Mountain Christmas Rocky Mountain Christmas
Bill Davis
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Drama Series
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
Дэвид Грин For episode #8, 15 March 1976.
Победитель
Все номинанты
Upstairs, Downstairs Upstairs, Downstairs
Christopher Hodson For episode "Women Shall Not Weep". (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Beacon Hill Beacon Hill
Филдер Кук For the pilot episode.
Lincoln Lincoln
George Schaefer For episode "Crossing Fox River".
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
Борис Сагал For episode #5, 23 February 1976.
Jennie: Lady Randolph Churchill Jennie: Lady Randolph Churchill
James Cellan Jones For part IV.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Special Program - Drama or Comedy
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Дэниел Питри
Победитель
Все номинанты
A Moon for the Misbegotten A Moon for the Misbegotten
José Quintero, Gordon Rigsby
A Moon for the Misbegotten A Moon for the Misbegotten
José Quintero, Gordon Rigsby
Fear on Trial Fear on Trial
Лэмонт Джонсон
Babe Babe
Базз Кьюлик
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Edited Sports Series
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
Roone Arledge, Terry Jastrow, Don Ohlmeyer, Dennis Lewin, Chet Forte, Brice Weisman, Bob Goodrich, Ned Steckel
Победитель
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
Roone Arledge, Terry Jastrow, Don Ohlmeyer, Dennis Lewin, Chet Forte, Brice Weisman, Bob Goodrich, Ned Steckel
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Any Area of Creative Technical Crafts
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Jean Burt Reilly, Billie Laughridge
Победитель
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Jean Burt Reilly, Billie Laughridge
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Special Musical Material
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Ken Welch, Mitzie Welch, Arthur Malvin For "Cinderella Gets It On". For episode on 29 November 1975 (with The Pointer Sisters).
Победитель
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Ken Welch, Mitzie Welch, Arthur Malvin For "Cinderella Gets It On". For episode on 29 November 1975 (with The Pointer Sisters).
Победитель
Все номинанты
Gypsy in My Soul Gypsy in My Soul
Cy Coleman, Fred Ebb
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement in Sports Programming
Все номинанты
Eric van Haren Noman
Harvey Harrison
Harry Hart
D'Arcy Marsh
Mike Delaney
Eric van Haren Noman
Harvey Harrison
Harry Hart
D'Arcy Marsh
Mike Delaney
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series
Эдвард Эснер
Эдвард Эснер
Rich Man, Poor Man For playing: "Axel Jordache". For the episode on 1 February 1976.
Победитель
Все номинанты
Тони Музанте
Medical Story For playing: "Paul Brandon". For episode "The Quality of Mercy"
Роберт Рид
Medical Center For playing: "Pat Caddison". For episode "The Fourth Sex", parts I and II.
Bill Bixby
The Streets of San Francisco For playing: "Eric Doyle". For episode: "Police Buff".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Drama or Comedy Special
Энтони Хопкинс
Энтони Хопкинс
The Lindbergh Kidnapping Case For playing: "Bruno Richard Hauptmann".
Победитель
Все номинанты
Уильям Дивэйн
Fear on Trial For playing: "John Henry Faulk".
Джейсон Робардс
Джейсон Робардс
A Moon for the Misbegotten For playing: "James Tyrone Jr.".
Эдвард Херрманн
Eleanor and Franklin For playing: "Franklin Delano Roosevelt".
Джек Леммон
Джек Леммон
The Entertainer For playing: "Archie Rice".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Limited Series
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
Lincoln For playing: "Abraham Lincoln".
Победитель
Все номинанты
Джордж Гриззард
The Adams Chronicles For playing: "John Adams".
Питер Штраусс
Rich Man, Poor Man For playing: "Tom Jordache".
Ник Нолти
Ник Нолти
Rich Man, Poor Man For playing: "Tom Jordache".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress for a Single Appearance in a Drama or Comedy Series
Kathryn Walker
The Adams Chronicles For playing: "Abigail Smith Adams". For episode "John Adams, Lawyer"
Победитель
Все номинанты
Марта Рэй
McMillan & Wife For playing: "Agatha". For episode: "Greed".
Хелен Хэйс
Hawaii Five-O For playing: "Aunt Clara". For episode: "Retire In Sunny Hawaii... Forever".
Шири Норт
Marcus Welby, M.D. For playing: "June Monica". For episode: "How Do You Know What Hurts Me?".
Pamela Payton-Wright
The Adams Chronicles For playing: "Louisa Catherine Adams".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Drama or Comedy Special
Сьюзен Кларк
Babe For playing: "Mildred Didrikson Zaharias".
Победитель
Все номинанты
Джейн Александр
Eleanor and Franklin For playing: "Eleanor Roosevelt".
Сэда Томпсон
The Entertainer For playing: "Phoebe Rice".
Коллин Дьюхерст
A Moon for the Misbegotten For playing: "Josie Hogan".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Limited Series
Розмари Харрис
Notorious Woman For playing: "George Sand". (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Победитель
Все номинанты
Джин Марш
Upstairs, Downstairs For playing: "Rose". (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Сьюзан Блейкли
Rich Man, Poor Man For playing: "Julie Prescott".
Ли Ремик
Ли Ремик
Jennie: Lady Randolph Churchill For playing: "Jennie Randolph Churchill".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Limited Series
Upstairs, Downstairs Upstairs, Downstairs
Rex Firkin, John Hawkesworth (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Победитель
Upstairs, Downstairs Upstairs, Downstairs
Rex Firkin, John Hawkesworth (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Победитель
Все номинанты
Jennie: Lady Randolph Churchill Jennie: Lady Randolph Churchill
Andrew Brown, Stella Richman (Shown within _"Great Performances" (1971)_).
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
Harve Bennett, Jon Epstein
The Adams Chronicles The Adams Chronicles
Paul Bogart, James Cellan Jones, Fred Coe, Robert Costello, Virginia Kassel, Jac Venza
The Adams Chronicles The Adams Chronicles
Paul Bogart, James Cellan Jones, Fred Coe, Robert Costello, Virginia Kassel, Jac Venza
Jennie: Lady Randolph Churchill Jennie: Lady Randolph Churchill
Andrew Brown, Stella Richman (Shown within _"Great Performances" (1971)_).
The Law The Law
William Sackheim
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
Harve Bennett, Jon Epstein
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Live Sports Series
NFL Monday Night Football NFL Monday Night Football
Roone Arledge, Don Ohlmeyer
Победитель
Все номинанты
ABC's College Football ABC's College Football
Roone Arledge, Chuck Howard Official ATAS database lists title as "NCAA College Football".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in Comedy or Drama Series
Gordon Jackson
Upstairs, Downstairs For playing: "Mr. Hudson". (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Победитель
Все номинанты
Bill Bixby
Rich Man, Poor Man For playing: "Willie Abbott". For the episode on 1 March 1976.
Ван Джонсон
Rich Man, Poor Man For playing: "Marsh Goodwin". For the episode on 8 March 1976.
Роско Ли Браун
Barney Miller For playing: "Charlie Evans Jeffers". For episode: "The Escape Artist".
Norman Fell
Rich Man, Poor Man For playing: "Smitty". For the episode on 23 February 1976.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by a Supporting Actor in Comedy or Drama Special
Эд Флэндерс
A Moon for the Misbegotten For playing: "Phil Hogan".
Победитель
Все номинанты
Арт Карни
Арт Карни
Katherine For playing: "Thornton Alman".
Рэй Болджер
The Entertainer For playing: "Billy Rice".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in Comedy or Drama Series
Финола Флэнаган
Финола Флэнаган
Rich Man, Poor Man For playing: "Clothilde". For episode: "Part II: Chapters 3 and 4".
Победитель
Все номинанты
Рут Гордон
Rhoda For playing: "Carlton's Mother". For episode: "Kiss Your Epaulets Goodbye".
Kay Lenz
Rich Man, Poor Man For playing: "Kate Jordache". For episode: "Chapters 11 and 12".
Ким Дарби
Rich Man, Poor Man For playing: "Virginia Calderwood". For the episode on 2 February 1976.
Айлин Хекарт
The Mary Tyler Moore Show For playing: "Flo Meredith". For episode "Mary's Aunt"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by a Supporting Actress in Comedy or Drama Special
Розмари Мерфи
Eleanor and Franklin For playing: "Sara Delano Roosevelt".
Победитель
Все номинанты
Irene Tedrow
Eleanor and Franklin For playing: "Mary Hall".
Луис Неттлтон
Fear on Trial For playing: "Nan Claybourne".
Лилия Скала
Eleanor and Franklin For playing: "Mlle. Souvestre".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Special - Comedy-Variety or Music
Gypsy in My Soul Gypsy in My Soul
Ширли МакЛэйн, Cy Coleman, Fred Ebb, William O. Harbach
Победитель
Все номинанты
The Lily Tomlin Special The Lily Tomlin Special
Лили Томлин, Lorne Michaels, Джейн Вагнер, Irene Pinn
Steve and Eydie: Our Love Is Here to Stay Steve and Eydie: Our Love Is Here to Stay
Eydie Gormé, Dwight Hemion, Стив Лоуренс, Gary Smith
Rocky Mountain Christmas Rocky Mountain Christmas
Джон Денвер, Джерри Уайнтрауб, Рич Юстис, Al Rogers
Steve and Eydie: Our Love Is Here to Stay Steve and Eydie: Our Love Is Here to Stay
Eydie Gormé, Dwight Hemion, Стив Лоуренс, Gary Smith
The Lily Tomlin Special The Lily Tomlin Special
Лили Томлин, Lorne Michaels, Джейн Вагнер, Irene Pinn
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Special - Drama or Comedy
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
Audrey Maas, Harry R. Sherman, David Susskind
Победитель
Все номинанты
Babe Babe
Norman Felton, Stanley Rubin
A Moon for the Misbegotten A Moon for the Misbegotten
Audrey Maas, David Susskind
Fear on Trial Fear on Trial
Stanley Chase, Alan Landsburg, Laurence D. Savadove
Babe Babe
Norman Felton, Stanley Rubin
The Lindbergh Kidnapping Case The Lindbergh Kidnapping Case
David Gerber, Базз Кьюлик
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sports Personality
ABC's Wide World of Sports ABC's Wide World of Sports
Jim McKay
Победитель
Все номинанты
NFL Monday Night Football NFL Monday Night Football
Frank Gifford
1975 World Series 1975 World Series
Joe Garagiola
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Comedy Series
The Mary Tyler Moore Show Mary Tyler Moore
David Lloyd For Chuckles Bites the Dust (1975)
Победитель
Все номинанты
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry Gelbart, Simon Muntner For Hawkeye (1976)
Barney Miller Barney Miller
Danny Arnold, Chris Hayward For The Hero (1975)
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry Gelbart, Simon Muntner For Hawkeye (1976)
Чертова служба в госпитале Мэш 8.6
Чертова служба в госпитале Мэш M*A*S*H
Larry Gelbart, Джин Рейнольдс For The More I See You (1976)
Maude Maude
Jay Folb For The Analyst (1975)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Series
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Чеви Чейз, Anne Beatts, Tom Davis, Al Franken, Lorne Michaels, Marilyn Suzanne Miller, Майкл О’Донохью, Herbert Sargent, Tom Schiller, Rosie Shuster, Alan Zweibel For episode on 10 January 1976 with host Elliott Gould.
Победитель
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Чеви Чейз, Anne Beatts, Tom Davis, Al Franken, Lorne Michaels, Marilyn Suzanne Miller, Майкл О’Донохью, Herbert Sargent, Tom Schiller, Rosie Shuster, Alan Zweibel For episode on 10 January 1976 with host Elliott Gould.
Победитель
Все номинанты
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Барри Левинсон, Roger Beatty, Gary Belkin, Dick Clair, Руди Де Люка, Arnie Kogen, Jenna McMahon, Gene Perret, Bill Richmond, Ed Simmons, Ray Jessel For episode on 13 September 1975 with Jim Nabors..
The Sonny and Cher Show The Sonny and Cher Show
Bob Arnott, John Aylesworth, Jeannine Burnier, Iris Rainer, Стюарт Гиллард, Phil Hahn, Coslough Johnson, Frank Peppiatt, Ted Zeigler For the premiere episode on 1 February 1976.
The Sonny and Cher Show The Sonny and Cher Show
Bob Arnott, John Aylesworth, Jeannine Burnier, Iris Rainer, Стюарт Гиллард, Phil Hahn, Coslough Johnson, Frank Peppiatt, Ted Zeigler For the premiere episode on 1 February 1976.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Comedy-Variety or Music Special
The Lily Tomlin Special The Lily Tomlin Special
Кристофер Гест, Лили Томлин, Ann Elder, Lorne Michaels, Earl Pomerantz, Джейн Вагнер, Rod Warren, George Yanok, Jim Rusk
Победитель
The Lily Tomlin Special The Lily Tomlin Special
Кристофер Гест, Лили Томлин, Ann Elder, Lorne Michaels, Earl Pomerantz, Джейн Вагнер, Rod Warren, George Yanok, Jim Rusk
Победитель
Все номинанты
Van Dyke and Company Van Dyke and Company
Стив Мартин, Дик Ван Дайк, Allan Blye, George Burditt, Боб Эйнштейн, Bob Illes, Jack Mendelsohn, Rick Mittleman, James R. Stein
Van Dyke and Company Van Dyke and Company
Стив Мартин, Дик Ван Дайк, Allan Blye, George Burditt, Боб Эйнштейн, Bob Illes, Jack Mendelsohn, Rick Mittleman, James R. Stein
Gypsy in My Soul Gypsy in My Soul
Fred Ebb
Mitzi... Roarin' in the 20's Mitzi... Roarin' in the 20's
Jerry Mayer
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Drama Series
The Adams Chronicles The Adams Chronicles
Sherman Yellen For episode "John Adams, Lawyer".
Победитель
Все номинанты
The Law The Law
Joel Oliansky For episode "Complaint Amended".
Rich Man, Poor Man Rich Man, Poor Man
Dean Riesner For the on 1 February 1976.
Jennie: Lady Randolph Churchill Jennie: Lady Randolph Churchill
Julian Mitchell For the episode on 15 October 1975.
Upstairs, Downstairs Upstairs, Downstairs
Alfred Shaughnessy For episode "Another Year". (Shown within Masterpiece Theatre (1971)).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Special Program - Drama or Comedy - Adaptation
Fear on Trial Fear on Trial
David W. Rintels
Победитель
Все номинанты
The Entertainer The Entertainer
Elliott Baker
Farewell to Manzanar Farewell to Manzanar
James D. Houston, Jeanne Houston, John Korty
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Special Program - Drama or Comedy - Original Teleplay
Eleanor and Franklin Eleanor and Franklin
James Costigan
Победитель
Все номинанты
The Lindbergh Kidnapping Case The Lindbergh Kidnapping Case
J.P. Miller
The Night That Panicked America The Night That Panicked America
Николас Мейер, Anthony Wilson
I Will Fight No More Forever I Will Fight No More Forever
Jeb Rosebrook, Theodore Strauss
Babe Babe
Joanna Lee
I Will Fight No More Forever I Will Fight No More Forever
Jeb Rosebrook, Theodore Strauss
Прайм-таймовая «Эмми» / Special Classification of Outstanding Program and Individual Achievement
Bicentennial Minutes 200 Years Ago Today
Gareth Davies, Bob Markell, Paul Waigner
Победитель
Mary Hartman, Mary Hartman Mary Hartman, Mary Hartman
Jerry Adelman, Daniel Gregory Browne, Ann Marcus For the pilot episode.
Победитель
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova
Победитель
Mary Hartman, Mary Hartman Mary Hartman, Mary Hartman
Jerry Adelman, Daniel Gregory Browne, Ann Marcus For the pilot episode.
Победитель
Все номинанты
AFI Life Achievement Award: A Tribute to William Wyler A Tribute to William Wyler
Paul Keyes, George Stevens Jr.
Mary Hartman, Mary Hartman Mary Hartman, Mary Hartman
Луиз Лэссер
The Carol Burnett Show The Carol Burnett Show
Ken Welch, Mitzie Welch, Arthur Malvin For the mini musical in the Irvin Berlin finale on 11 October 1975.
Tomorrow Coast to Coast The Tomorrow Show
Tom Snyder
Mary Hartman, Mary Hartman Mary Hartman, Mary Hartman
Norman Lear, Viva Knight
Tomorrow Coast to Coast The Tomorrow Show
Joel Tator, Pamela Burke, Bruce McKay
Mary Hartman, Mary Hartman Mary Hartman, Mary Hartman
Norman Lear, Viva Knight
Tomorrow Coast to Coast The Tomorrow Show
Joel Tator, Pamela Burke, Bruce McKay
Citation / Outstanding Achievement in Engineering
Special Award / Outstanding Achievement in Engineering
Год проведения
Номинации

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Кино и ТВ награды MTV
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
Полуэльфы, полуорки, а что насчет полугномов? Во «Властелине колец» обнаружили между строк странных персонажей
Даже в 90-е годы это не все поняли: так почему швед женился на советской «интердевочке»?
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
Сэм скорбит, Фрэджайл мертва: в фильме по Death Stranding главных героев наверняка заменят — проболтался режиссер
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
Скучали по Неду Старку? Шон Бин наконец-то возвращается в фэнтези — делайте ставки, как он умрет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше