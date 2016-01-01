William H. Angarola, Dan Carlin Sr., Clark Conrad, Doug Gray, Vince Gutierrez, Barbara Issak, Jon Johnson, Mace Matiosian, Anthony Mazzei, Matt Sawelson, Edward F. Suski, James Wolvington, Michael J. Mitchell
Победитель
Unnatural CausesUnnatural Causes
FresnoFresno
William H. Angarola, Dan Carlin Sr., Clark Conrad, Steve Dutkovich, Ken Gladden, Doug Gray, John Haeny, Jon Johnson, Anthony Mazzei, Steve Pederson, Matt Sawelson, Brad Sherman, Edward F. Suski, Bill Thiederman, Bill Wistrom, James Wolvington, Jay Jones For part VI.
Out on a LimbOut on a Limb
Dino Dimuro, David R. Elliott, Mark Friedgen, G. Michael Graham, Michael C. Gutierrez, Joe Melody, John Mick, Stewart Nelsen, Rusty Tinsley, Scott A. Tinsley, Bill Voigtlander For part II.
Little SpiesLittle Spies
Cliff Bell Jr., Michael O'Corrigan, Joe Divitale, Kathy Durning, Robert Gutknecht, William Hooper, William Jacobs, Larry Mann, Steve Olson, Kendrick Sweet, Bill Young, Gary Winter
Hero in the FamilyHero in the Family
Ray Alba, Cliff Bell Jr., Allan Bromberg, John M. Colwell, Michael O'Corrigan, Joe Divitale, Robert Gutknecht, Larry Mann, Roy Prendergast, Jim Siracusa, Kendrick Sweet, Craig Vandagriff, Gary Winter
Dick Bernstein, Clark Conrad, Richard Corwin, Doug Grindstaff, Brad Sherman, Richard Taylor, James Wolvington For episode "Blipverts".
Max HeadroomMax Headroom
StingrayStingray
Ray Alba, Allan Bromberg, Angelo Bruzzese, John M. Colwell, Michael Dittrick, Joe Divitale, John Kline, Larry Mann, Jim Siracusa For episode "Gemini".
7.6
Команда АThe A-Team
Cliff Bell Jr., Roxanne Jones, Thomas McMullen, Dick Wahrman, Jack Woods, Gene Craig, John Kaufman For episode "Firing Line".
L.A. LawL.A. Law
Petra Bach, Sam Black, Donald W. Ernst, John R. Harris, Russ Hill, Andrea Horta, Eileen Horta, Sam Horta, Ron Horwitz, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek, Warner E. Leighton, Terence Thomas, Margaret Webb For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
HunterHunter
Cliff Bell Jr., John Caper Jr., Sam Gemette, Dave Kulczycki, Ed Osborne, John Post, Edward L. Sandlin, Gary Vaughan For episode "The Castro Connection".
7.6
Barbara Mandrell's Christmas: A Family ReunionBarbara Mandrell's Christmas: A Family Reunion
Les Atkinson, Roy Holm, Dana Ross Martin, Karl Messerschmidt, Jerry Smith, J.C. O'Neill
Победитель
Happy 100th Birthday, HollywoodHappy 100th Birthday, Hollywood
Hugh Dilonardo, D.J. Diomedes, Sal Folino, Jim Ralston, Dale Walsh, Blair White, Ralph Alcocer, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Evan Baker
The 14th Annual American Music AwardsThe American Music Awards
Hugh Dilonardo, D.J. Diomedes, Sal Folino, Jim Ralston, Dale Walsh, Blair White, Ralph Alcocer, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Evan Baker
Liberty WeekendLiberty Weekend
David N. Banks, D.J. Diomedes, Sal Folino, Thomas Geren, Larry Heider, Dave Hilmer, Bob Keys, David Levisohn, Wayne Orr, Jim Ralston, Jim Scurti, Ron Sheldon, Ralph Alcocer, John Monteleon, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Larry Stenman For the closing ceremonies.
Late Night with David LettermanLate Night with David Letterman
Дэвид Леттерман, Randy Cohen, Kevin Curran, Крис Эллиот, Fred Graver, Jeff Martin, Gerard Mulligan, Steve O'Donnell, Adam Resnick, Joe Toplyn, Matt Wickline, Larry Jacobson, Sandy Frank For episode "Fifth Anniversary Special".
Победитель
The Tonight Show Starring Johnny CarsonThe Tonight Show Starring Johnny Carson
Michael Barrie, Gary Belkin, Hal Goodman, Jim Mulholland, Kevin Mulholland, Andrew Nicholls, Darrell Vickers, Larry Klein, Bob Keane, Raymond Siller
The Tracey Ullman ShowThe Tracey Ullman Show
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Джерри Белсон, Dick Blasucci, Ken Estin, Пол Флаэрти, Marc Flanagan, Kim Fuller, Sue Herring, Heide Perlman, Сэм Саймон For episodes "The Lottery", "Girl on a Ledge" and "Ambulance Pick Up".
Saturday Night Live
Марк Шейман, Кевин Нилон, Энди Брэкман, A. Whitney Brown, E. Jean Carroll, Tom Davis, James Downey, Al Franken, Eddie Gorodetsky, Фил Хартмен, George Meyer, Lorne Michaels, Margaret Oberman, Herbert Sargent, Rosie Shuster, Роберт Шмигель, Бонни Тернер, Terry Turner, Jon Vitti, Christine Zander
The 41st Annual Tony AwardsThe 41st Annual Tony Awards