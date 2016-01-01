Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1987

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1987 году

Место проведения Pasadena Civic Auditorium, Пасадина, Калифорния, США
Дата проведения 20 сентября 1987
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
The Golden Girls The Golden Girls
Barry Fanaro, Terry Grossman, Susan Harris, Winifred Hervey, Paul Junger Witt, Морт Натан, Kathy Speer, Tony Thomas, Marsha Posner Williams
Победитель
The Golden Girls The Golden Girls
Barry Fanaro, Terry Grossman, Susan Harris, Winifred Hervey, Paul Junger Witt, Морт Натан, Kathy Speer, Tony Thomas, Marsha Posner Williams
Победитель
Все номинанты
Family Ties Family Ties
Ruth Bennett, June Galas, Гари Дэвид Голдберг, Carol Himes, Марк Лоуренс, Alan Uger
The Cosby Show The Cosby Show
Marcy Carsey, Carmen Finestra, Gary Kott, Caryn Mandabach, John Markus, Tom Werner, Мэтт Уильямс
Family Ties Family Ties
Ruth Bennett, June Galas, Гари Дэвид Голдберг, Carol Himes, Марк Лоуренс, Alan Uger
Cheers Cheers
David Angell, Tim Berry, Берроуз, Джеймс, Питер Кэйси, Glen Charles, Les Charles, David Lee
Cheers Cheers
David Angell, Tim Berry, Берроуз, Джеймс, Питер Кэйси, Glen Charles, Les Charles, David Lee
Night Court Night Court
Джеффри Мэлман, Bob Stevens, Reinhold Weege
The Cosby Show The Cosby Show
Marcy Carsey, Carmen Finestra, Gary Kott, Caryn Mandabach, John Markus, Tom Werner, Мэтт Уильямс
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
L.A. Law L.A. Law
Стивен Бокко, Terry Louise Fisher, Phillip M. Goldfarb, Scott Goldstein, Грегори Хоблит, Эллен С. Прессман
Победитель
L.A. Law L.A. Law
Стивен Бокко, Terry Louise Fisher, Phillip M. Goldfarb, Scott Goldstein, Грегори Хоблит, Эллен С. Прессман
Победитель
Все номинанты
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Гленн Гордон Кэрон, Jay Daniel, Roger Director, Арти Мандельберг, Ron Osborn, Jeff Reno, Karen Hall
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Гленн Гордон Кэрон, Jay Daniel, Roger Director, Арти Мандельберг, Ron Osborn, Jeff Reno, Karen Hall
St. Elsewhere St. Elsewhere
Брюс Пэлтроу, Tom Fontana, John Masius, Abby Singer, Mark Tinker
St. Elsewhere St. Elsewhere
Брюс Пэлтроу, Tom Fontana, John Masius, Abby Singer, Mark Tinker
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Jonathan Estrin, Georgia Jeffries, P.K. Knelman, Shelley List, Barney Rosenzweig, Ralph S. Singleton
Она написала убийство
Она написала убийство Murder, She Wrote
Peter S. Fischer, Robert F. O'Neill
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Jonathan Estrin, Georgia Jeffries, P.K. Knelman, Shelley List, Barney Rosenzweig, Ralph S. Singleton
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс
Family Ties For playing "Alex Keaton".
Победитель
Все номинанты
Бронсон Пиншо
Perfect Strangers For playing "Balki Bartokomous".
Тед Дэнсон
Тед Дэнсон
Cheers For playing "Sam Malone".
Гарри Андерсон
Night Court For playing "Harry Stone".
Боб Ньюхарт
Newhart For playing "Dick Loudon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Брюс Уиллис
Брюс Уиллис
Детективное агенство "Лунный свет" For playing "David Addison".
Победитель
Все номинанты
Корбин Бернсен
Корбин Бернсен
L.A. Law For playing "Arnie Becker".
Эд Флэндерс
St. Elsewhere For playing "Donald Westphall".
Уильям Дэниелс
St. Elsewhere For playing "Mark Craig".
Эдвард Вудворд
The Equalizer For playing "Robert McCall".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Rue McClanahan
The Golden Girls For playing "Blanche Devereaux".
Победитель
Все номинанты
Беатрис Артур
The Golden Girls For playing "Dorothy Zbornak".
Джейн Кертин
Джейн Кертин
Kate & Allie For playing "Allie Lowell".
Бетти Уайт
Бетти Уайт
The Golden Girls For playing "Rose Nylund".
Блэр Браун
Блэр Браун
The Days and Nights of Molly Dodd For playing "Molly Bickford Dodd".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Sharon Gless
Cagney & Lacey For playing "Chris Cagney".
Победитель
Все номинанты
Susan Dey
L.A. Law For playing "Grace Van Owen".
Тайн Дейли
Тайн Дейли
Cagney & Lacey For playing "Mary Beth Lacey".
Анджела Лэнсбери
Анджела Лэнсбери
Она написала убийство For playing "Jessica Fletcher".
Jill Eikenberry
L.A. Law For playing "Ann Kelsey".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Джон Ларрокетт
Джон Ларрокетт
Night Court For playing "Dan Fielding".
Победитель
Все номинанты
Джордж Уэндт
Cheers For playing "Norm Peterson".
Вуди Харрельсон
Вуди Харрельсон
Cheers For playing "Woody Boyd".
Том Постон
Newhart For playing "George Utley".
Питер Сколари
Питер Сколари
Newhart For playing "Michael Harris".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Джон Хиллерман
Magnum, P.I. For playing "Jonathan Higgins".
Победитель
Все номинанты
Эд Бегли мл.
Эд Бегли мл.
St. Elsewhere For playing "Victor Ehrlich".
Джимми Смитс
Джимми Смитс
L.A. Law For playing "Victor Sifuentes".
Джон Карлен
Cagney & Lacey For playing "Harvey Lacey".
Майкл Такер
L.A. Law For playing "Stuart Markowitz".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Джеки Гарри
227 For playing "Sandra Clark".
Победитель
Все номинанты
Джастин Бэйтмен
Family Ties For playing "Mallory Keaton".
Джулия Даффи
Newhart For playing "Stephanie Vanderkellen".
Эстелл Гетти
The Golden Girls For playing "Sophia Petrillo".
Ри Перлман
Ри Перлман
Cheers For playing "Carla Tortelli".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Бонни Бартлетт
St. Elsewhere For playing "Ellen Craig".
Победитель
Все номинанты
Бетти Томас
Бетти Томас
Hill Street Blues For playing "Lucille Bates".
Сьюзан Руттан
L.A. Law For playing "Roxanne Melman".
Allyce Beasley
Детективное агенство "Лунный свет" For playing "Agnes DiPesto".
Кристина Пиклз
St. Elsewhere For playing "Helen Rosenthal".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Cathy Cathy
Билл Мелендес, Evert Brown, Cathy Guisewite, Lee Mendelson
Победитель
Cathy Cathy
Билл Мелендес, Evert Brown, Cathy Guisewite, Lee Mendelson
Победитель
Все номинанты
Garfield Goes Hollywood Garfield Goes Hollywood
Jim Davis, Phil Roman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Choreography
Liberty Weekend Liberty Weekend
Майкл Питерс, Dee Dee Wood For the closing ceremonies.
Победитель
Все номинанты
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Bill Landrum, Jacqui Landrum For episode "Big Man on Mulberry Street".
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Bill Landrum, Jacqui Landrum For episode "Big Man on Mulberry Street".
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Walter Painter
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Costuming for a Miniseries or a Special
Independence Independence
Frances Harrison Hays
Победитель
Все номинанты
The Betty Ford Story The Betty Ford Story
Dodie Shepard
Murder in Three Acts Murder in Three Acts
Mina Mittelman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Costuming for a Series
Fame Fame
Nanrose Buchman For episode "All Talking, All Singing, All Dancing".
Победитель
Все номинанты
The Charmings The Charmings
Betsey Potter For episode "Modern Romance".
L.A. Law L.A. Law
Shelly Levine, Loree Parral For episode "The Venus Butterfly".
Night Court Night Court
Molly Harris Campbell, Dan Frank For episode "A Day in the Life".
Night Court Night Court
Molly Harris Campbell, Dan Frank For episode "A Day in the Life".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Hairstyling for a Miniseries or a Special
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
Sydney Guilaroff, Marsha Lewis, Mike Lockey For part II.
Победитель
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
Sydney Guilaroff, Marsha Lewis, Mike Lockey For part II.
Победитель
Все номинанты
A Year in the Life A Year in the Life
Janice D. Brandow For part II ("Springtime & Autumn").
Fresno Fresno
Janice Alexander, Carol A. O'Connell For part IV.
George Washington II: The Forging of a Nation George Washington II: The Forging of a Nation
Irene Aparicio, Shirley Crawford, Gus Le Pre, Cathy Engel For part II.
George Washington II: The Forging of a Nation George Washington II: The Forging of a Nation
Irene Aparicio, Shirley Crawford, Gus Le Pre, Cathy Engel For part II.
Amerika Amerika
Virginia Kearns For part III.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Hairstyling for a Series
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Kathryn Blondell, Josée Normand For episode "Atomic Shakespeare".
Победитель
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Kathryn Blondell, Josée Normand For episode "Atomic Shakespeare".
Победитель
Все номинанты
Dynasty Dynasty
Cherie, Gerald Solomon For episode "The Ball".
Dynasty Dynasty
Cherie, Gerald Solomon For episode "The Ball".
Crime Story Crime Story
Bunny Parker For episode "Top of the World".
The Facts of Life The Facts of Life
Phillip Ackerman, JoAnn Stafford-Chaney For episode "'62 Pickup".
Max Headroom Max Headroom
Janice Alexander For episode "Body Banks".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Makeup for a Miniseries or a Special
The Last Days of Patton The Last Days of Patton
Del Acevedo, Alan Boyle, Eddie Knight
Победитель
The Last Days of Patton The Last Days of Patton
Del Acevedo, Alan Boyle, Eddie Knight
Победитель
Все номинанты
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
Dennis Eger, Alan Fama, Paul Stanhope Jr. For part I.
George Washington II: The Forging of a Nation George Washington II: The Forging of a Nation
Jay Cannistraci, Dennis Eger, Alan Fama For part II.
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
Dennis Eger, Alan Fama, Paul Stanhope Jr. For part I.
George Washington II: The Forging of a Nation George Washington II: The Forging of a Nation
Jay Cannistraci, Dennis Eger, Alan Fama For part II.
When the Time Comes When the Time Comes
Richard Blair
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition for a Miniseries or a Special (Dramatic Underscore)
Анастасия 6.7
Анастасия Anastasia: The Mystery of Anna
Laurence Rosenthal For part I.
Победитель
Все номинанты
Under the Influence Under the Influence
Nan Schwartz
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
Billy Goldenberg For part II.
The Last Days of Patton The Last Days of Patton
Allyn Ferguson
LBJ: The Early Years LBJ: The Early Years
Джонни Мэндел
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Composition for a Series (Dramatic Underscore)
Knots Landing Knots Landing
Joel Rosenbaum For episode "Cement the Relationship".
Победитель
Все номинанты
The Days and Nights of Molly Dodd The Days and Nights of Molly Dodd
Patrick Williams For episode "Here's Why You Should Never Wear High Heels to the Bank".
Matlock Matlock
Dick DeBenedictis For episode "The Chef".
Dallas Dallas
Angela Morley For episode "A Death in the Family".
Jack and Mike Jack and Mike
Nan Schwartz For episode "Come Together".
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Alf Clausen For episode "Atomic Shakespeare".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music Direction
Great Performances Great Performances
Buster Davis, Don Pippin, Eric Stern For episode "Broadway Sings: The Music of Jule Styne".
Победитель
Все номинанты
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Larry Grossman, Elliot Lawrence, Lanny Meyers, Torrie Zito, Jamie Lawrence
The Perry Como Christmas Special The Perry Como Christmas Special
Nick Perito
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Larry Grossman, Elliot Lawrence, Lanny Meyers, Torrie Zito, Jamie Lawrence
Liberty Weekend Liberty Weekend
Ralph Burns, Alexander Courage, Chris Boardman, Ian Fraser, Angela Morley, J. Hill For the opening ceremonies.
Liberty Weekend Liberty Weekend
Ralph Burns, Alexander Courage, Chris Boardman, Ian Fraser, Angela Morley, J. Hill For the opening ceremonies.
Carol, Carl, Whoopi and Robin Carol, Carl, Whoopi and Robin
Peter Matz
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Achievement in Music and Lyrics
Liberty Weekend Liberty Weekend
Larry Grossman, Buz Kohan For the song "Welcome to Liberty". For the opening ceremonies.
Победитель
Liberty Weekend Liberty Weekend
Larry Grossman, Buz Kohan For the song "Welcome to Liberty". For the opening ceremonies.
Победитель
Все номинанты
Jack and Mike Jack and Mike
Nan Schwartz For the song "This Love's for Real". For episode "Fire and Ice".
The 59th Annual Academy Awards 59th Annual Academy Awards
Ken Welch, Mitzie Welch For the song "Sing Me the Song, the Song from the Movie".
The 59th Annual Academy Awards 59th Annual Academy Awards
Ken Welch, Mitzie Welch For the song "Sing Me the Song, the Song from the Movie".
Liberty Weekend Liberty Weekend
Earl Brown For the song "Liberty! Remember, Rejoice, Renew". For the closing ceremonies.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Miniseries or a Special
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
Harry Cordwell, Malcolm Middleton, Herbert Westbrook For part II.
Победитель
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
Harry Cordwell, Malcolm Middleton, Herbert Westbrook For part II.
Победитель
Все номинанты
Escape from Sobibor Escape from Sobibor
Vlastimir Gavrik, Miodrag Miric, Allan Starski, Milorad Kalanj
Escape from Sobibor Escape from Sobibor
Vlastimir Gavrik, Miodrag Miric, Allan Starski, Milorad Kalanj
Lyndon Johnson Lyndon Johnson
Ben Edwards, Mike Patterson
Fresno Fresno
Tommy Goetz, Mary Ann Good, Чарльз Б. Пирс For part I.
There Must Be a Pony There Must Be a Pony
Jerry Adams, James J. Agazzi, Ross Bellah, Audrey A. Blasdel
Lyndon Johnson Lyndon Johnson
Ben Edwards, Mike Patterson
There Must Be a Pony There Must Be a Pony
Jerry Adams, James J. Agazzi, Ross Bellah, Audrey A. Blasdel
Fresno Fresno
Tommy Goetz, Mary Ann Good, Чарльз Б. Пирс For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Series
L.A. Law L.A. Law
Jeffrey L. Goldstein, Richard D. Kent For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
Победитель
L.A. Law L.A. Law
Jeffrey L. Goldstein, Richard D. Kent For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
Победитель
Max Headroom Max Headroom
Bernie Cutler, Richard B. Lewis, Leslie McCarthy-Frankenheimer For episode "Blipverts".
Победитель
Все номинанты
Она написала убийство
Она написала убийство Murder, She Wrote
Leslie Parsons, Peter Samish, Robert Wingo For episode "No Accounting for Murder".
Dynasty Dynasty
Brock Broughton, Tom Trimble For episode "A Love Remembered II".
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
James J. Agazzi, Bill Harp For episode "Atomic Shakespeare".
Она написала убийство
Она написала убийство Murder, She Wrote
Leslie Parsons, Peter Samish, Robert Wingo For episode "No Accounting for Murder".
Dynasty Dynasty
Brock Broughton, Tom Trimble For episode "A Love Remembered II".
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
James J. Agazzi, Bill Harp For episode "Atomic Shakespeare".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Art Direction for a Variety or Music Program
Liberty Weekend Liberty Weekend
René Lagler For the closing ceremonies.
Победитель
Все номинанты
Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues
Romain Johnston
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Randy L. Blom, Ray Klausen
The 59th Annual Academy Awards 59th Annual Academy Awards
Roy Christopher, Greg Richman
The 59th Annual Academy Awards 59th Annual Academy Awards
Roy Christopher, Greg Richman
The Magic of David Copperfield IX: The Escape from Alcatraz The Magic of David Copperfield IX: The Escape from Alcatraz
Jack Hart, John Shaffner, Joe Stewart
The Magic of David Copperfield IX: The Escape from Alcatraz The Magic of David Copperfield IX: The Escape from Alcatraz
Jack Hart, John Shaffner, Joe Stewart
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
The Storyteller The Storyteller
Джим Хенсон, Mark Shivas For episode "Hans My Hedgehog".
Победитель
Все номинанты
The Magical World of Disney Disneyland
Mark Hufnail, Jim Milio, Phil Savenick, Andrew Solt, Susan F. Walker For episode "Great Moments in Disney Animation". Aired within "The Disney Sunday Movie" January 18, 1987.
The Magical World of Disney Disneyland
Mark Hufnail, Jim Milio, Phil Savenick, Andrew Solt, Susan F. Walker For episode "Great Moments in Disney Animation". Aired within "The Disney Sunday Movie" January 18, 1987.
Young Harry Houdini Young Harry Houdini
Jim Cruickshank, Susan B. Landau, Джеймс Орр
Walking on Air Walking on Air
Ricki Franklin, Phylis Geller, Lee Polk
The Christmas Toy The Christmas Toy
Джим Хенсон, Martin G. Baker, Diana Birkenfield
The Christmas Toy The Christmas Toy
Джим Хенсон, Martin G. Baker, Diana Birkenfield
Young Harry Houdini Young Harry Houdini
Jim Cruickshank, Susan B. Landau, Джеймс Орр
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Miniseries or a Special
Christmas Snow Christmas Snow
Philip H. Lathrop
Победитель
Все номинанты
Promise Promise
Gayne Rescher
The Alamo: Thirteen Days to Glory The Alamo: Thirteen Days to Glory
John Elsenbach
There Were Times, Dear There Were Times, Dear
Brianne Murphy
Kojak: The Price of Justice Kojak: The Price of Justice
Victor J. Kemper
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Series
Heart of the City Heart of the City
Woody Omens For episode "Cold Steal and Neon (#1.1)". For the pilot.
Победитель
Все номинанты
Highway to Heaven Highway to Heaven
Ted Voigtlander For episode "Basinger's New York".
L.A. Law L.A. Law
Robert Seaman For episode "Sidney, the Dead-Nosed Reindeer".
Crime Story Crime Story
Джеймс А. Контнер For episode "Top of The World".
Amazing Stories Amazing Stories
Джон Макферсон For episode "Go to the Head of the Class".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Classical Program in the Performing Arts
Vladimir Horowitz: The Last Romantic Vladimir Horowitz: The Last Romantic
Сьюзан Фремке, Peter Gelb, Vladimir Horowitz
Победитель
Все номинанты
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Rhoda Grauer, Judy Kinberg, Jac Venza For episode "In Memory of...A Ballet by Jerome Robbins".
Liberty Weekend Liberty Weekend
David Griffiths, David L. Wolper For the international concert.
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Don Mischer, David J. Goldberg, Jan Cornell
Great Performances at the Met Great Performances at the Met
Samuel Paul, Лучано Паваротти, Joan Sutherland For episode "An Evening with Joan Sutherland and Luciano Pavarotti".
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Don Mischer, David J. Goldberg, Jan Cornell
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Rhoda Grauer, Judy Kinberg, Jac Venza For episode "In Memory of...A Ballet by Jerome Robbins".
Great Performances at the Met Great Performances at the Met
Samuel Paul, Лучано Паваротти, Joan Sutherland For episode "An Evening with Joan Sutherland and Luciano Pavarotti".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Miniseries or a Special
Анастасия 6.7
Анастасия Anastasia: The Mystery of Anna
Jane Robinson For part I.
Победитель
Все номинанты
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
Donald Brooks, Nolan Miller, Sue Yelland For part I.
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
Theoni V. Aldredge For part I.
Fresno Fresno
Bob Mackie For part I.
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
Donald Brooks, Nolan Miller, Sue Yelland For part I.
Casanova Casanova
Yvonne Blake
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Series
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Robert Turturice For episode "Atomic Shakespeare".
Победитель
Все номинанты
Mama's Family Mama's Family
Bob Mackie, Ret Turner For episode "The Love Letter".
Она написала убийство
Она написала убийство Murder, She Wrote
Al Lehman For episode "Magnum on Ice".
My Sister Sam My Sister Sam
Bill Hargate For episode "Jingle Bell Rock Bottom".
Designing Women Designing Women
Cliff Chally For episode "Oh Suzannah".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costume Design for a Variety or Music Program
Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues
Ray Aghayan, Ret Turner
Победитель
Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues
Ray Aghayan, Ret Turner
Победитель
Все номинанты
Solid Gold Solid Gold
Rickie A. Hansen For episode "Countdown '86". For part I with Marilyn McCoo, Solid Gold Dancers, Kenny Loggins and Gloria Loring.
Liberty Weekend Liberty Weekend
Pete Menefee For the closing ceremonies.
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Alvin Colt, Ron Talsky
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Comedy Series
The Golden Girls The Golden Girls
Терри Хьюз For episode "Isn't It Romantic".
Победитель
Все номинанты
The Cosby Show The Cosby Show
Джей Сэндрич For episode "I Know That You Know".
Designing Women Designing Women
Джек Ши For episode "The Beauty Contest".
Family Ties Family Ties
Уилл МакКензи For episode "'A,' My Name is Alex".
Cheers Cheers
Берроуз, Джеймс For episode "Chambers vs. Malone".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Drama Series
L.A. Law L.A. Law
Грегори Хоблит For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
Победитель
Все номинанты
L.A. Law L.A. Law
Дональд Петри For episode "The Venus Butterfly".
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Уилл МакКензи For episode "Atomic Shakespeare".
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Sharron Miller For episode "Turn, Turn, Turn", part II.
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Аллан Аркуш For episode "I Am Curious... Maddie".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Miniseries or a Special
Promise Promise
Гленн Джордан
Победитель
Все номинанты
Escape from Sobibor Escape from Sobibor
Джек Голд
LBJ: The Early Years LBJ: The Early Years
Питер Уэрнер
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
Paul Bogart For part I.
Unnatural Causes Unnatural Causes
Лэмонт Джонсон
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing in a Variety or Music Program
The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts The Kennedy Center Honors: A Celebration of the Performing Arts
Don Mischer
Победитель
Все номинанты
Late Night with David Letterman Late Night with David Letterman
Hal Gurnee For episode "5th Anniversary Special".
Liberty Weekend Liberty Weekend
Dwight Hemion For the opening ceremonies.
The Tracey Ullman Show The Tracey Ullman Show
Ted Bessell, Стюарт Марголин For episodes "Meg and Tina in August", "Pre-School" and "Golf".
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Walter C. Miller
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Drama/Comedy Special
Promise Promise
Джеймс Гарнер, Peter K. Duchow, Ричард Фриденберг, Гленн Джордан
Победитель
Promise Promise
Джеймс Гарнер, Peter K. Duchow, Ричард Фриденберг, Гленн Джордан
Победитель
Все номинанты
Pack of Lies Pack of Lies
Robert A. Halmi, Robert Halmi Sr.
Unnatural Causes Unnatural Causes
Blue André, Stephen Doran, Martin M. Goldstein, Robert M. Myman
Escape from Sobibor Escape from Sobibor
Howard P. Alston, Dennis E. Doty, Martin Starger
Unnatural Causes Unnatural Causes
Blue André, Stephen Doran, Martin M. Goldstein, Robert M. Myman
LBJ: The Early Years LBJ: The Early Years
John Brice, Sandra Saxon Brice, Louis Rudolph
LBJ: The Early Years LBJ: The Early Years
John Brice, Sandra Saxon Brice, Louis Rudolph
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Editing for a Miniseries or a Special - Multi-Camera Production
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Kris Trexler
Победитель
Все номинанты
The Pointer Sisters: Up All Nite The Pointer Sisters: Up All Nite
Mark West, Mark Fernan
Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente
Vic Lowrey
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Editing for a Miniseries or a Special - Single Camera Production
LBJ: The Early Years LBJ: The Early Years
Steven Cohen
Победитель
Все номинанты
Unnatural Causes Unnatural Causes
Paul LaMastra
Fresno Fresno
Andrew Chulack For part IV.
I'll Take Manhattan I'll Take Manhattan
Michael Brown For part I.
Murder Ordained Murder Ordained
Michael Eliot For part II.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Editing for a Series - Multi-Camera Production
Night Court Night Court
Jerry Davis For episode "Her Honor", part I.
Победитель
Все номинанты
The Cosby Show The Cosby Show
Henry Chan For episode "I Know That You Know".
Family Ties Family Ties
Gary Anderson, Jon Bellis For episode "Band on the Run".
Cheers Cheers
Энди Экерман For episode "Cheers: The Motion Picture".
The Golden Girls The Golden Girls
Harold McKenzie For episode "Twas the Nightmare Before Christma".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Editing for a Series - Single Camera Production
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Roger Bondelli, Neil Mandelberg For episode "Atomic Shakespeare".
Победитель
Все номинанты
L.A. Law L.A. Law
Ray Daniels, Joe Ann Fogle For episode "Pilot (#1.0)". for the pilot.
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Jeanene Ambler For episode "Turn, Turn, Turn", part 1.
St. Elsewhere St. Elsewhere
John Heath For episode "Afterlife".
L.A. Law L.A. Law
Bonnie Koehler For episode "The Venus Butterfly".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Graphic and Title Design
The Bronx Zoo The Bronx Zoo
Wayne Fitzgerald, David Oliver Pfeil Tied with Sandy Dvore for Carol, Carl, Whoopi and Robin (1987).
Победитель
Carol, Carl, Whoopi and Robin Carol, Carl, Whoopi and Robin
Sandy Dvore Tied with Wayne Fitzgerald and David Oliver Pfeil for The Bronx Zoo (1987).
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Guest Performer in a Comedy Series
Cheers Cheers
Джон Клиз For playing "Dr. Simon Finch-Royce". For episode "Simon Says".
Победитель
Все номинанты
The Cavanaughs The Cavanaughs
Арт Карни For playing "James 'Weasel' Cavanaugh". For episode "He Ain't Heavy".
The Golden Girls The Golden Girls
Херб Эдельман For playing "Stan". For episode "The Stan Who Came To Diner".
The Golden Girls The Golden Girls
Nancy Walker For playing "Angela". For episode "Long Day's Journey Into Marinara".
The Golden Girls The Golden Girls
Луис Неттлтон For playing "Jean". For episode "Isn't It Romantic".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Guest Performer in a Drama Series
L.A. Law L.A. Law
Элфри Вудард For episode "Pilot (#1.0)". For playing "Adrain Moore". For the series' pilot.
Победитель
Все номинанты
St. Elsewhere St. Elsewhere
Стив Аллен For playing "Lech Osoranski". For episode "Visiting Daze".
St. Elsewhere St. Elsewhere
Джэйн Медоуз For playing "Holga Oseransky". For episode "Visiting Daze".
St. Elsewhere St. Elsewhere
Эдвард Херрманн For playing "Father Joseph McCabe". For episode "Where There's Hope, There's Crosby".
L.A. Law L.A. Law
Jeanne Cooper For episode "Fry Me to the Moon".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Directing
Vladimir Horowitz: The Last Romantic Vladimir Horowitz: The Last Romantic
Альберт Мэйслес, David Maysles
Победитель
Great Performances Great Performances
Kirk Browning For episode "Goya with Placido Domingo".
Победитель
Vladimir Horowitz: The Last Romantic Vladimir Horowitz: The Last Romantic
Альберт Мэйслес, David Maysles
Победитель
Все номинанты
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Эмиль Ардолино For episode "In Memory of... A Ballet by Jerome Robbins".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Performing
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Leonard Bernstein
Победитель
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Isaac Stern
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Classical Music/Dance Programming - Writing
Все номинанты
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Sara Lukinson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Directing
Все номинанты
Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente
Richard Schickel
Unknown Chaplin Unknown Chaplin
Kevin Brownlow, David Gill
American Masters American Masters
Kevin Brownlow, David Gill
Unknown Chaplin Unknown Chaplin
Kevin Brownlow, David Gill
American Masters American Masters
Kevin Brownlow, David Gill
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Performing
Все номинанты
American Playhouse American Playhouse
Ли Ремик For Eleanor: In Her Own Words (1987).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Achievement - Informational Programming - Writing
The Story of English The Story of English
Robert MacNeil, Robert McCrum For episode "A Muse of Fire".
Победитель
Все номинанты
American Masters American Masters
John Jeremy For episode "Billie Holiday: The Long Night of Lady Day".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Individual Performance in a Variety or Music Program
Carol, Carl, Whoopi and Robin Carol, Carl, Whoopi and Robin
Робин Уильямс
Победитель
Все номинанты
The Tracey Ullman Show The Tracey Ullman Show
Джули Кэвнер
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Джон Ловиц
The 29th Annual Grammy Awards The 29th Annual Grammy Awards
Билли Кристал
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Анджела Лэнсбери
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Series
Unknown Chaplin Unknown Chaplin
Kevin Brownlow, David Gill
Победитель
American Masters American Masters
Kevin Brownlow, David Gill
Победитель
Unknown Chaplin Unknown Chaplin
Kevin Brownlow, David Gill
Победитель
American Masters American Masters
Kevin Brownlow, David Gill
Победитель
Smithsonian World Smithsonian World
David Grubin, Adrian Malone Tied with Unknown Chaplin (1983).
Победитель
Smithsonian World Smithsonian World
David Grubin, Adrian Malone Tied with Unknown Chaplin (1983).
Победитель
Все номинанты
The Barbara Walters Summer Special The Barbara Walters Special
Phyllis McGrady, Barbara Walters
Siskel & Ebert Siskel & Ebert & the Movies
Roger Ebert, Andrea Gronvall, Gene Siskel, Donna La Pietra
Entertainment Tonight Entertainment Tonight
Barry Berk, Gary Grossman, Bob Flick
Entertainment Tonight Entertainment Tonight
Barry Berk, Gary Grossman, Bob Flick
Siskel & Ebert Siskel & Ebert & the Movies
Roger Ebert, Andrea Gronvall, Gene Siskel, Donna La Pietra
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Informational Special
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Judy Kinberg, Jac Venza For episode "Agnes, the Indomitable DeMille".
Победитель
Great Performances: Dance in America Great Performances: Dance in America
Judy Kinberg, Jac Venza For episode "Agnes, the Indomitable DeMille".
Победитель
Все номинанты
Scared Straight! 10 Years Later Scared Straight! 10 Years Later
Anthony Cassara, Arnold Shapiro, Greg Nathanson
Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente
Jack Haley Jr., Лайза Миннелли, David Niven Jr., Richard Schickel
American Masters American Masters
Angus Trowbridge, Alan Yentob For episode "Billie Holiday: The Long Night of Lady Day".
Great Performances Great Performances
David Heeley, Joan Kramer, George Paris, Jac Venza For episode "James Stewart: A Wonderful Life". (Screened within _"Great Performances" (1972)_.)
Scared Straight! 10 Years Later Scared Straight! 10 Years Later
Anthony Cassara, Arnold Shapiro, Greg Nathanson
Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente
Jack Haley Jr., Лайза Миннелли, David Niven Jr., Richard Schickel
American Masters American Masters
Angus Trowbridge, Alan Yentob For episode "Billie Holiday: The Long Night of Lady Day".
Great Performances Great Performances
David Heeley, Joan Kramer, George Paris, Jac Venza For episode "James Stewart: A Wonderful Life". (Screened within _"Great Performances" (1972)_.)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actor in a Miniseries or a Special
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Promise For playing "D.J.".
Победитель
Все номинанты
Рэнди Куэйд
LBJ: The Early Years For playing "Lyndon Johnson"
Алан Аркин
Алан Аркин
Escape from Sobibor For playing "Leon Feldhendler".
Джеймс Гарнер
Джеймс Гарнер
Promise For playing "Bob Beuhler".
Луис Госсет мл.
Луис Госсет мл.
A Gathering of Old Men For playing "Mathu".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lead Actress in a Miniseries or a Special
Джина Роулендс
Джина Роулендс
The Betty Ford Story For playing "Betty Ford".
Победитель
Все номинанты
Эллен Берстин
Эллен Берстин
Pack of Lies For playing "Barbara Jackson".
Ли Ремик
Ли Ремик
Nutcracker: Money, Madness & Murder For playing "Frances Schreuder".
Элфри Вудард
Элфри Вудард
Unnatural Causes For playing "Maude DeVictor".
Энн-Маргрет
Энн-Маргрет
The Two Mrs. Grenvilles For playing "Ann Arden Grenville".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Miniseries or a Special
Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues Diana Ross: Red Hot Rhythm and Blues
Greg Brunton
Победитель
Все номинанты
Liberty Weekend Liberty Weekend
Greg Brunton, Kieran Healy, Fred McKinnon For the opening ceremonies.
Liberty Weekend Liberty Weekend
Greg Brunton, Kieran Healy, Fred McKinnon For the opening ceremonies.
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Jeff Engel, Marc Palius
The Magic of David Copperfield IX: The Escape from Alcatraz The Magic of David Copperfield IX: The Escape from Alcatraz
Robert A. Dickinson
Liberty Weekend Liberty Weekend
Robert A. Dickinson, Olin Younger For the closing ceremonies.
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Jeff Engel, Marc Palius
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Alan Adelman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Lighting Direction (Electronic) for a Series
Growing Pains Growing Pains
George Spiro Dibie For episode "My Brother, Myself".
Победитель
Все номинанты
Keep on Cruisin' Keep on Cruisin'
Jeff Engel For episode "Mark C. Bloome".
Женаты и с детьми 8.4
Женаты и с детьми Married... with Children
Mark Buxbaum For episode "But I Didn't Shoot the Deputy".
Who's the Boss? Who's the Boss?
Mark J. Levin For episode "The Proposal".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Makeup for a Series
Amazing Stories Amazing Stories
Fred C. Blau Jr., Mark Bussan, Chuck House, Michael Westmore For episode "Without Diana".
Победитель
Все номинанты
The Tracey Ullman Show The Tracey Ullman Show
Thomas R. Burman, Bari Dreiband-Burman For episode "The Makeover".
Max Headroom Max Headroom
Katalin Elek, Zoltan Elek For episode "Security Systems".
MacGyver MacGyver
Rolf John Keppler, Robert Norin, Michael Westmore For episode "Friends".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Miniseries
A Year in the Life A Year in the Life
Joshua Brand, Stephen Cragg, John Falsey
Победитель
A Year in the Life A Year in the Life
Joshua Brand, Stephen Cragg, John Falsey
Победитель
Все номинанты
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
Джон Эрман, Preston Fischer, Susan G. Pollock
Анастасия 6.7
Анастасия Anastasia: The Mystery of Anna
Марвин Дж. Чомски, Graham Cottle, Kenneth Kaufman, Michael Lepiner
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
William Beaudine Jr., William Hanley, Chuck McLain
Анастасия 6.7
Анастасия Anastasia: The Mystery of Anna
Марвин Дж. Чомски, Graham Cottle, Kenneth Kaufman, Michael Lepiner
Out on a Limb Out on a Limb
Колин Хиггинс, Stan Margulies
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
William Beaudine Jr., William Hanley, Chuck McLain
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Miniseries or a Special
Unnatural Causes Unnatural Causes
William H. Angarola, Dan Carlin Sr., Clark Conrad, Doug Gray, Vince Gutierrez, Barbara Issak, Jon Johnson, Mace Matiosian, Anthony Mazzei, Matt Sawelson, Edward F. Suski, James Wolvington, Michael J. Mitchell
Победитель
Unnatural Causes Unnatural Causes
William H. Angarola, Dan Carlin Sr., Clark Conrad, Doug Gray, Vince Gutierrez, Barbara Issak, Jon Johnson, Mace Matiosian, Anthony Mazzei, Matt Sawelson, Edward F. Suski, James Wolvington, Michael J. Mitchell
Победитель
Все номинанты
Fresno Fresno
William H. Angarola, Dan Carlin Sr., Clark Conrad, Steve Dutkovich, Ken Gladden, Doug Gray, John Haeny, Jon Johnson, Anthony Mazzei, Steve Pederson, Matt Sawelson, Brad Sherman, Edward F. Suski, Bill Thiederman, Bill Wistrom, James Wolvington, Jay Jones For part VI.
Out on a Limb Out on a Limb
Dino Dimuro, David R. Elliott, Mark Friedgen, G. Michael Graham, Michael C. Gutierrez, Joe Melody, John Mick, Stewart Nelsen, Rusty Tinsley, Scott A. Tinsley, Bill Voigtlander For part II.
Little Spies Little Spies
Cliff Bell Jr., Michael O'Corrigan, Joe Divitale, Kathy Durning, Robert Gutknecht, William Hooper, William Jacobs, Larry Mann, Steve Olson, Kendrick Sweet, Bill Young, Gary Winter
Fresno Fresno
William H. Angarola, Dan Carlin Sr., Clark Conrad, Steve Dutkovich, Ken Gladden, Doug Gray, John Haeny, Jon Johnson, Anthony Mazzei, Steve Pederson, Matt Sawelson, Brad Sherman, Edward F. Suski, Bill Thiederman, Bill Wistrom, James Wolvington, Jay Jones For part VI.
Hero in the Family Hero in the Family
Ray Alba, Cliff Bell Jr., Allan Bromberg, John M. Colwell, Michael O'Corrigan, Joe Divitale, Robert Gutknecht, Larry Mann, Roy Prendergast, Jim Siracusa, Kendrick Sweet, Craig Vandagriff, Gary Winter
Out on a Limb Out on a Limb
Dino Dimuro, David R. Elliott, Mark Friedgen, G. Michael Graham, Michael C. Gutierrez, Joe Melody, John Mick, Stewart Nelsen, Rusty Tinsley, Scott A. Tinsley, Bill Voigtlander For part II.
Hero in the Family Hero in the Family
Ray Alba, Cliff Bell Jr., Allan Bromberg, John M. Colwell, Michael O'Corrigan, Joe Divitale, Robert Gutknecht, Larry Mann, Roy Prendergast, Jim Siracusa, Kendrick Sweet, Craig Vandagriff, Gary Winter
Little Spies Little Spies
Cliff Bell Jr., Michael O'Corrigan, Joe Divitale, Kathy Durning, Robert Gutknecht, William Hooper, William Jacobs, Larry Mann, Steve Olson, Kendrick Sweet, Bill Young, Gary Winter
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Editing for a Series
Max Headroom Max Headroom
Dick Bernstein, Clark Conrad, Richard Corwin, Doug Grindstaff, Brad Sherman, Richard Taylor, James Wolvington For episode "Blipverts".
Победитель
Max Headroom Max Headroom
Dick Bernstein, Clark Conrad, Richard Corwin, Doug Grindstaff, Brad Sherman, Richard Taylor, James Wolvington For episode "Blipverts".
Победитель
Все номинанты
Stingray Stingray
Ray Alba, Allan Bromberg, Angelo Bruzzese, John M. Colwell, Michael Dittrick, Joe Divitale, John Kline, Larry Mann, Jim Siracusa For episode "Gemini".
Команда А 7.6
Команда А The A-Team
Cliff Bell Jr., Roxanne Jones, Thomas McMullen, Dick Wahrman, Jack Woods, Gene Craig, John Kaufman For episode "Firing Line".
L.A. Law L.A. Law
Petra Bach, Sam Black, Donald W. Ernst, John R. Harris, Russ Hill, Andrea Horta, Eileen Horta, Sam Horta, Ron Horwitz, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek, Warner E. Leighton, Terence Thomas, Margaret Webb For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
L.A. Law L.A. Law
Petra Bach, Sam Black, Donald W. Ernst, John R. Harris, Russ Hill, Andrea Horta, Eileen Horta, Sam Horta, Ron Horwitz, Constance A. Kazmer, Gary Krivacek, Warner E. Leighton, Terence Thomas, Margaret Webb For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
Hunter Hunter
Cliff Bell Jr., John Caper Jr., Sam Gemette, Dave Kulczycki, Ed Osborne, John Post, Edward L. Sandlin, Gary Vaughan For episode "The Castro Connection".
Команда А 7.6
Команда А The A-Team
Cliff Bell Jr., Roxanne Jones, Thomas McMullen, Dick Wahrman, Jack Woods, Gene Craig, John Kaufman For episode "Firing Line".
Stingray Stingray
Ray Alba, Allan Bromberg, Angelo Bruzzese, John M. Colwell, Michael Dittrick, Joe Divitale, John Kline, Larry Mann, Jim Siracusa For episode "Gemini".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Comedy Series or a Special
Cheers Cheers
Michael Ballin, Robert Douglass, Doug Gray, Thomas J. Huth For episode "The Proposal".
Победитель
Все номинанты
The Cosby Show The Cosby Show
Rich Jacob, Allen Patapoff, Craig Porter For episode "I Know That You Know".
The Golden Girls The Golden Girls
Edward L. Moskowitz, John S. Orr, Allen Patapoff, Craig Porter For episode "A Piece of Cake".
Fame Fame
Murray McFadden, Don Sharpless, Michael Stone, Fred Tator For episode "The Lounge Singer Who Knew Too Much".
Fame Fame
Murray McFadden, Don Sharpless, Michael Stone, Fred Tator For episode "The Lounge Singer Who Knew Too Much".
The Golden Girls The Golden Girls
Ed Epstein, Allen Patapoff, Craig Porter, Dick Burns For episode "Ladies of the Evening".
The Golden Girls The Golden Girls
Edward L. Moskowitz, John S. Orr, Allen Patapoff, Craig Porter For episode "A Piece of Cake".
The Golden Girls The Golden Girls
Ed Epstein, Allen Patapoff, Craig Porter, Dick Burns For episode "Ladies of the Evening".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Drama Miniseries or a Special
Unnatural Causes Unnatural Causes
Joseph D. Citarella, Charles Grenzbach, David Lee, Ray West
Победитель
Unnatural Causes Unnatural Causes
Joseph D. Citarella, Charles Grenzbach, David Lee, Ray West
Победитель
Все номинанты
LBJ: The Early Years LBJ: The Early Years
Joseph D. Citarella, Grover B. Helsley, Don Summer, Ray West
Out on a Limb Out on a Limb
Joseph D. Citarella, Grover B. Helsley, John Speak, Ray West For part I.
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
John Asman, Neil Brody, Ken S. Polk, Peter Sutton For part I.
Amerika Amerika
Keith A. Wester, Grover B. Helsley, Richard D. Rogers, John Wilkinson For part III.
Amerika Amerika
Keith A. Wester, Grover B. Helsley, Richard D. Rogers, John Wilkinson For part III.
LBJ: The Early Years LBJ: The Early Years
Joseph D. Citarella, Grover B. Helsley, Don Summer, Ray West
The Two Mrs. Grenvilles The Two Mrs. Grenvilles
John Asman, Neil Brody, Ken S. Polk, Peter Sutton For part I.
Out on a Limb Out on a Limb
Joseph D. Citarella, Grover B. Helsley, John Speak, Ray West For part I.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Drama Series
Max Headroom Max Headroom
Gary Alexander, Joe Kenworthy, Tim Philben, Bill Thiederman For episode "Blipverts" (pilot).
Победитель
Max Headroom Max Headroom
Gary Alexander, Joe Kenworthy, Tim Philben, Bill Thiederman For episode "Blipverts" (pilot).
Победитель
Все номинанты
Hill Street Blues Hill Street Blues
William Gazecki, Bill Nicholson, Peter Reale, Dean Vernon For episode "It Ain't Over Till It's Over".
Pilot Pilot
Dean Okrand, Alan Bernard, Randy McDonald, Bill Nicholson For the pilot.
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Martin Raymond Bolger, David J. Hudson, Mel Metcalfe, Terry Porter For episode "Atomic Shakespeare".
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Martin Raymond Bolger, David J. Hudson, Mel Metcalfe, Terry Porter For episode "Atomic Shakespeare".
L.A. Law L.A. Law
Dan Dillon, John Norman, David Schneiderman, Theodore Soderberg For episode "Pilot (#1.0)". For the pilot.
Pilot Pilot
Dean Okrand, Alan Bernard, Randy McDonald, Bill Nicholson For the pilot.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Sound Mixing for a Variety or Music Series or a Special
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Roger Cortes, Ron Estes, Carroll Pratt For the show with guests Dolly Parton, Emmylou Harris, Linda Ronstadt and George Hamilton.
Победитель
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Roger Cortes, Ron Estes, Carroll Pratt For the show with guests Dolly Parton, Emmylou Harris, Linda Ronstadt and George Hamilton.
Победитель
Все номинанты
Vladimir Horowitz: The Last Romantic Vladimir Horowitz: The Last Romantic
Lee Dichter, Lawrence Loewinger (Shown within _"Great Performances" (1972)_.)
Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente Minnelli on Minnelli: Liza Remembers Vincente
Eric Levinson
Carnegie Hall: The Grand Reopening Carnegie Hall: The Grand Reopening
Bud Graham, Ed Greene
Vladimir Horowitz: The Last Romantic Vladimir Horowitz: The Last Romantic
Lee Dichter, Lawrence Loewinger (Shown within _"Great Performances" (1972)_.)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actor in a Miniseries or a Special
Дэбни Коулмен
Sworn to Silence For playing "Martin Costigan".
Победитель
Все номинанты
Лоуренс Оливье
Лоуренс Оливье
Lost Empires For playing "Harry Burrard". For episode: "1.1".
Джон Гловер
Джон Гловер
Nutcracker: Money, Madness & Murder For playing "Richard Behrens".
Стивен Коллинз
The Two Mrs. Grenvilles For playing "Billy Grenville Jr.".
Илай Уоллак
Something in Common For playing "Norman Voss".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Supporting Actress in a Miniseries or a Special
Пайпер Лори
Пайпер Лори
Promise For playing "Annie Gilbert".
Победитель
Все номинанты
Кристин Лати
Amerika For playing "Althea Milford".
Клодетт Кольбер
The Two Mrs. Grenvilles For playing "Alice Grenville".
Элизабет Уилсон
Nutcracker: Money, Madness & Murder For playing "Berenice Bradshaw".
Оливия Де Хэвиллэнд
Анастасия For playing "Dowager Empress Maria".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction/Electronic Camera/Video Control for a Miniseries or a Special
Barbara Mandrell's Christmas: A Family Reunion Barbara Mandrell's Christmas: A Family Reunion
Les Atkinson, Roy Holm, Dana Ross Martin, Karl Messerschmidt, Jerry Smith, J.C. O'Neill
Победитель
Barbara Mandrell's Christmas: A Family Reunion Barbara Mandrell's Christmas: A Family Reunion
Les Atkinson, Roy Holm, Dana Ross Martin, Karl Messerschmidt, Jerry Smith, J.C. O'Neill
Победитель
Все номинанты
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Hugh Dilonardo, D.J. Diomedes, Sal Folino, Jim Ralston, Dale Walsh, Blair White, Ralph Alcocer, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Evan Baker
The 14th Annual American Music Awards The American Music Awards
Hugh Dilonardo, D.J. Diomedes, Sal Folino, Jim Ralston, Dale Walsh, Blair White, Ralph Alcocer, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Evan Baker
Liberty Weekend Liberty Weekend
David N. Banks, D.J. Diomedes, Sal Folino, Thomas Geren, Larry Heider, Dave Hilmer, Bob Keys, David Levisohn, Wayne Orr, Jim Ralston, Jim Scurti, Ron Sheldon, Ralph Alcocer, John Monteleon, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Larry Stenman For the closing ceremonies.
Liberty Weekend Liberty Weekend
David N. Banks, D.J. Diomedes, Sal Folino, Thomas Geren, Larry Heider, Dave Hilmer, Bob Keys, David Levisohn, Wayne Orr, Jim Ralston, Jim Scurti, Ron Sheldon, Ralph Alcocer, John Monteleon, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Larry Stenman For the closing ceremonies.
Happy 100th Birthday, Hollywood Happy 100th Birthday, Hollywood
Hugh Dilonardo, D.J. Diomedes, Sal Folino, Jim Ralston, Dale Walsh, Blair White, Ralph Alcocer, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Evan Baker
The 14th Annual American Music Awards The American Music Awards
Hugh Dilonardo, D.J. Diomedes, Sal Folino, Jim Ralston, Dale Walsh, Blair White, Ralph Alcocer, Ron Brooks, Warren Cress, Don Langford, Evan Baker
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Technical Direction/Electronic Camerawork/Video Control for a Series
Family Ties Family Ties
Paul Basta, Eric Clay, Tom Dasbach, Richard Price, John Repczynski, Parker Roe For episode "'A,' My Name is Alex".
Победитель
Family Ties Family Ties
Paul Basta, Eric Clay, Tom Dasbach, Richard Price, John Repczynski, Parker Roe For episode "'A,' My Name is Alex".
Победитель
Все номинанты
Night Court Night Court
Rocky Danielson, John Repczynski, Tom Tcimpidis, Jerry Weiss, Jeffrey Wheat, Leigh Nicholson For episode "Murder".
The Charmings The Charmings
Bud Holland, Stephen A. Jones, Art LaCombe, Bill Scott, Dave Smith, Warren Cress, Ross Harmon For episode "The Incredible Shrinking Prince".
The Golden Girls The Golden Girls
Jack Chisholm, Bob Kaufman, Ritch Kenney, Ken Tamburri, O. Tamburri, Carol Wetovich For episode "Forgive Me, Father".
The Golden Girls The Golden Girls
Jack Chisholm, Bob Kaufman, Ritch Kenney, Ken Tamburri, O. Tamburri, Carol Wetovich For episode "Forgive Me, Father".
The Charmings The Charmings
Bud Holland, Stephen A. Jones, Art LaCombe, Bill Scott, Dave Smith, Warren Cress, Ross Harmon For episode "The Incredible Shrinking Prince".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety, Music or Comedy Program
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Don Mischer, David J. Goldberg
Победитель
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Don Mischer, David J. Goldberg
Победитель
Все номинанты
The Tracey Ullman Show The Tracey Ullman Show
Джеймс Л Брукс, Трейси Ульман, Джерри Белсон, Dick Blasucci, Ken Estin, Пол Флаэрти, Heide Perlman, Richard Sakai
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova, Peter Lassally
The Tracey Ullman Show The Tracey Ullman Show
Джеймс Л Брукс, Трейси Ульман, Джерри Белсон, Dick Blasucci, Ken Estin, Пол Флаэрти, Heide Perlman, Richard Sakai
Liberty Weekend Liberty Weekend
Don Mischer, David L. Wolper For the closing ceremonies.
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Johnny Carson, Frederick De Cordova, Peter Lassally
Late Night with David Letterman Late Night with David Letterman
Дэвид Леттерман, Джек Роллинс, Barry Sand
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Comedy Series
Family Ties Family Ties
Гари Дэвид Голдберг, Alan Uger For A, My Name Is Alex (1987)
Победитель
Все номинанты
The Days and Nights of Molly Dodd The Days and Nights of Molly Dodd
Jay Tarses For Here's Why Cosmetics Should Come in Unbreakable Bottles (1987)
The Golden Girls The Golden Girls
Jeffrey Duteil For Isn't It Romantic? (1986)
Cheers Cheers
Janet Leahy For Abnormal Psychology (1986)
Newhart Newhart
Дэвид Миркин For Co-Hostess Twinkie (1986)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Drama Series
L.A. Law L.A. Law
Стивен Бокко, Terry Louise Fisher For episode "The Venus Butterfly".
Победитель
Все номинанты
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Ron Osborn, Jeff Reno For episode "Atomic Shakespeare".
Детективное агенство "Лунный свет" 6.8
Детективное агенство "Лунный свет" Moonlighting
Гленн Гордон Кэрон, Roger Director, Чарльз Х. Игли, Ron Osborn, Jeff Reno, Karen Hall For episode "I Am Curious... Maddie".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Jeff Lewis, Дэвид Милч, John Romano For episode "It Ain't Over Till It's Over".
Hill Street Blues Hill Street Blues
Jeff Lewis, Дэвид Милч, John Romano For episode "It Ain't Over Till It's Over".
L.A. Law L.A. Law
William M. Finkelstein For episode "Sidney, the Dead-Nosed Reindeer".
St. Elsewhere St. Elsewhere
Tom Fontana, John Masius, Джон Тинкер For episode "Afterlife".
Cagney & Lacey Cagney & Lacey
Georgia Jeffries For episode "Turn, Turn, Turn", part 1.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Miniseries or a Special
Promise Promise
Ken Blackwell, Tennyson Flowers, Ричард Фриденберг
Победитель
Promise Promise
Ken Blackwell, Tennyson Flowers, Ричард Фриденберг
Победитель
Все номинанты
A Year in the Life A Year in the Life
Joshua Brand, John Falsey for "The First Christmas".
Escape from Sobibor Escape from Sobibor
Reginald Rose
Nutcracker: Money, Madness & Murder Nutcracker: Money, Madness & Murder
William Hanley For part II.
A Year in the Life A Year in the Life
Joshua Brand, John Falsey for "The First Christmas".
Pack of Lies Pack of Lies
Hugh Whitemore
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing in a Variety or Music Program
Late Night with David Letterman Late Night with David Letterman
Дэвид Леттерман, Randy Cohen, Kevin Curran, Крис Эллиот, Fred Graver, Jeff Martin, Gerard Mulligan, Steve O'Donnell, Adam Resnick, Joe Toplyn, Matt Wickline, Larry Jacobson, Sandy Frank For episode "Fifth Anniversary Special".
Победитель
Late Night with David Letterman Late Night with David Letterman
Дэвид Леттерман, Randy Cohen, Kevin Curran, Крис Эллиот, Fred Graver, Jeff Martin, Gerard Mulligan, Steve O'Donnell, Adam Resnick, Joe Toplyn, Matt Wickline, Larry Jacobson, Sandy Frank For episode "Fifth Anniversary Special".
Победитель
Все номинанты
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Michael Barrie, Gary Belkin, Hal Goodman, Jim Mulholland, Kevin Mulholland, Andrew Nicholls, Darrell Vickers, Larry Klein, Bob Keane, Raymond Siller
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Michael Barrie, Gary Belkin, Hal Goodman, Jim Mulholland, Kevin Mulholland, Andrew Nicholls, Darrell Vickers, Larry Klein, Bob Keane, Raymond Siller
The Tracey Ullman Show The Tracey Ullman Show
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Джерри Белсон, Dick Blasucci, Ken Estin, Пол Флаэрти, Marc Flanagan, Kim Fuller, Sue Herring, Heide Perlman, Сэм Саймон For episodes "The Lottery", "Girl on a Ledge" and "Ambulance Pick Up".
The Tracey Ullman Show The Tracey Ullman Show
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Джерри Белсон, Dick Blasucci, Ken Estin, Пол Флаэрти, Marc Flanagan, Kim Fuller, Sue Herring, Heide Perlman, Сэм Саймон For episodes "The Lottery", "Girl on a Ledge" and "Ambulance Pick Up".
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Марк Шейман, Кевин Нилон, Энди Брэкман, A. Whitney Brown, E. Jean Carroll, Tom Davis, James Downey, Al Franken, Eddie Gorodetsky, Фил Хартмен, George Meyer, Lorne Michaels, Margaret Oberman, Herbert Sargent, Rosie Shuster, Роберт Шмигель, Бонни Тернер, Terry Turner, Jon Vitti, Christine Zander
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Марк Шейман, Кевин Нилон, Энди Брэкман, A. Whitney Brown, E. Jean Carroll, Tom Davis, James Downey, Al Franken, Eddie Gorodetsky, Фил Хартмен, George Meyer, Lorne Michaels, Margaret Oberman, Herbert Sargent, Rosie Shuster, Роберт Шмигель, Бонни Тернер, Terry Turner, Jon Vitti, Christine Zander
The 41st Annual Tony Awards The 41st Annual Tony Awards
Jeffrey Lane
