«Империя шимпанзе» – это документальный мини-сериал о жизни самого крупного в мире сообщества шимпанзе, которое располагается в Уганде. Оказывается, порядки в стае этих удивительных приматов очень напоминают человеческие законы. У обезьян есть свои короли, политические коалиции, законы и даже войны. Сообщество шимпанзе в Нгого регулярно нападает на живущих поблизости красных колобусов, отвоевывая еду и территорию. А сильнейшие самцы в стае собирают вокруг себя сторонников и устраивают перевороты власти.