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Киноафиша Сериалы Империя шимпанзе

Империя шимпанзе (2023 - …)

Chimp Empire
Год выпуска 2023
Страна Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Стрим-сервис Netflix
О чем сериал

«Империя шимпанзе» – это документальный мини-сериал о жизни самого крупного в мире сообщества шимпанзе, которое располагается в Уганде. Оказывается, порядки в стае этих удивительных приматов очень напоминают человеческие законы. У обезьян есть свои короли, политические коалиции, законы и даже войны. Сообщество шимпанзе в Нгого регулярно нападает на живущих поблизости красных колобусов, отвоевывая еду и территорию. А сильнейшие самцы в стае собирают вокруг себя сторонников и устраивают перевороты власти.

Империя шимпанзе - трейлер
Империя шимпанзе
трейлер
В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа
Дата выхода новых серий 1-го сезона сериала «Империя шимпанзе»
TBA
Сезон 1 Серия 1
19 апреля 2023
График выхода новых серий
Сезоны
Империя шимпанзе - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2023, 1 эпизод
 
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