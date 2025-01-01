Меню
Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 1967

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 1967 году

Место проведения США
Дата проведения 4 июня 1967
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
The Monkees The Monkees
Боб Рейфелсон, Bert Schneider
Победитель
Все номинанты
Get Smart Get Smart
Arnie Rosen
The Andy Griffith Show The Andy Griffith Show
Bob Ross
Hogan's Heroes Hogan's Heroes
Edward H. Feldman
Bewitched Bewitched
William Froug
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Art Direction
Все номинанты
Death of a Salesman Death of a Salesman
Tom H. John
Death of a Salesman Death of a Salesman
Earl Carlson
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Costume Design
Alice Through the Looking Glass Alice Through the Looking Glass
Ray Aghayan, Bob Mackie The first Emmy ever awarded for costume design.
Победитель
Alice Through the Looking Glass Alice Through the Looking Glass
Ray Aghayan, Bob Mackie The first Emmy ever awarded for costume design.
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Makeup
Hal Holbrook: Mark Twain Tonight! Hal Holbrook: Mark Twain Tonight!
Dick Smith
Победитель
Все номинанты
Alice Through the Looking Glass Alice Through the Looking Glass
Claude Thompson
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Art Direction and Allied Crafts - Mechanical Special Effects
Все номинанты
Voyage to the Bottom of the Sea Voyage to the Bottom of the Sea
Robert A. Tait
Звездный путь
Звездный путь Star Trek
James Rugg
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Cinematography - Cinematography
Все номинанты
Bonanza Bonanza
Haskell B. Boggs, William P. Whitley
Bonanza Bonanza
Haskell B. Boggs, William P. Whitley
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Cinematography - Photographic Special Effects
The Time Tunnel The Time Tunnel
L.B. Abbott
Победитель
Все номинанты
Voyage to the Bottom of the Sea Voyage to the Bottom of the Sea
L.B. Abbott
Звездный путь
Звездный путь Star Trek
Darrell A. Anderson, Linwood G. Dunn, Joseph Freyer Westheimer
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Electronic Production - Electronic Cameramen
Brigadoon Brigadoon
Gorm Erickson, Nick De Mos, Robert Dunn, Ben Wolf
Победитель
Brigadoon Brigadoon
Gorm Erickson, Nick De Mos, Robert Dunn, Ben Wolf
Победитель
Все номинанты
Death of a Salesman Death of a Salesman
Jack Jennings, Richard Nelson, Gorm Erickson, Fred Gough, Robert Dunn
Death of a Salesman Death of a Salesman
Jack Jennings, Richard Nelson, Gorm Erickson, Fred Gough, Robert Dunn
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Electronic Production - Lighting Directors
Leard Davis
Brigadoon
Победитель
Все номинанты
Leard Davis
Death of a Salesman
Lon Stucky
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
John Freschi
The Andy Williams Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Electronic Production - Sound Recording
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
William Cole
Победитель
Все номинанты
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Fred Bosch For episode "The Cleveland Orchestra: One Man's Triumph".
Brigadoon Brigadoon
Ray Kemper
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Electronic Production - Technical Directors
A.J. Cunningham
Brigadoon
Победитель
Все номинанты
A.J. Cunningham
Death of a Salesman
O. Tamburri
Damn Yankees!
Karl Messerschmidt
The Dean Martin Show
Joe Strauss
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Electronic Production - Video Tape Editing
Все номинанты
Brigadoon Brigadoon
James E. Brady
Death of a Salesman Death of a Salesman
James E. Brady
The Red Skelton Hour The Red Skelton Show
Lewis W. Smith
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Film and Sound Editing
Voyage to the Bottom of the Sea Voyage to the Bottom of the Sea
Don Hall, Dick Le Grand, Daniel Mandell, John Mills
Победитель
Mission: Impossible Mission: Impossible
Пол Красны, Robert Watts
Победитель
Mission: Impossible Mission: Impossible
Пол Красны, Robert Watts
Победитель
Voyage to the Bottom of the Sea Voyage to the Bottom of the Sea
Don Hall, Dick Le Grand, Daniel Mandell, John Mills
Победитель
Все номинанты
Звездный путь
Звездный путь Star Trek
Doug Grindstaff
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Music - Arrangers
Все номинанты
Lena Lena
Lennie Hayton, Ray Ellis Syndicated.
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Gordon Jenkins, Nelson Riddle
Lena Lena
Lennie Hayton, Ray Ellis Syndicated.
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Gordon Jenkins, Nelson Riddle
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Music - Composition
Все номинанты
Mission: Impossible Mission: Impossible
Lalo Schifrin
I Spy I Spy
Earle Hagen
Run for Your Life Run for Your Life
Pete Rugolo
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
Ticker Freeman, George Wyle
CBS Playhouse CBS Playhouse
Aaron Copland For the theme music.
Прайм-таймовая «Эмми» / Individual Achievements in Music - Conductors
Все номинанты
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Gordon Jenkins, Nelson Riddle
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Gordon Jenkins, Nelson Riddle
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Children's Program
Jack and the Beanstalk Jack and the Beanstalk
Джин Келли
Победитель
Все номинанты
It's the Great Pumpkin, Charlie Brown It's the Great Pumpkin, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
It's the Great Pumpkin, Charlie Brown It's the Great Pumpkin, Charlie Brown
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Charlie Brown's All Stars! Charlie Brown's All Stars!
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Charlie Brown's All Stars! Charlie Brown's All Stars!
Билл Мелендес, Lee Mendelson
Discovery '70 Discovery
Jules Power
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Comedy Series
Don Adams
Get Smart
Победитель
Все номинанты
Брайан Кит
Семейное дело
Ларри Сторч
F Troop
Bob Crane
Hogan's Heroes
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actor in a Leading Role in a Dramatic Series
Билл Косби
I Spy
Победитель
Все номинанты
Бен Газзара
Бен Газзара
Run for Your Life
Мартин Ландау
Мартин Ландау
Mission: Impossible
Дэвид Джэнссен
The Fugitive
Роберт Калп
I Spy
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Comedy Series
Люсиль Болл
The Lucy Show
Победитель
Все номинанты
Марло Томас
That Girl
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
Bewitched
Elizabeth Montgomery
Bewitched
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Continued Performance by an Actress in a Leading Role in a Dramatic Series
Барбара Бэйн
Mission: Impossible
Победитель
Все номинанты
Дайана Ригг
Дайана Ригг
The Avengers
Барбара Стэнвик
Барбара Стэнвик
The Big Valley
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Comedy
Джеймс Фроули
Джеймс Фроули
The Monkees For episode "Royal Flush".
Победитель
Все номинанты
Эшер, Уильям
Bewitched
Maury Thompson
The Lucy Show
William D. Russell
Семейное дело
Эрл Беллами
I Spy For episode "One Of Our Bombs Is Missing".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Drama
Alex Segal
Death of a Salesman
Победитель
Все номинанты
Paul Bogart
Hal Holbrook: Mark Twain Tonight!
George Schaefer
Anastasia
Paul Bogart
CBS Playhouse For episode "The Final War of Olly Winter (#1.1)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directorial Achievement in Variety or Music
Филдер Кук
Brigadoon
Победитель
Все номинанты
Bob Henry
The Andy Williams Show
Greg Garrison
The Dean Martin Show
Dwight Hemion
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Bill Hobin
The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Dramatic Program
Death of a Salesman Death of a Salesman
Daniel Melnick, David Susskind
Победитель
Death of a Salesman Death of a Salesman
Daniel Melnick, David Susskind
Победитель
Все номинанты
ABC Stage 67 ABC Stage 67
Marc Merson For episode "The Love Song of Barney Kempinski".
ABC Stage 67 ABC Stage 67
Фрэнк Перри For episode "A Christmas Memory".
CBS Playhouse CBS Playhouse
Fred Coe For episode "The Final War of Olly Winter (#1.1)".
Hal Holbrook: Mark Twain Tonight! Hal Holbrook: Mark Twain Tonight!
David Susskind
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Dramatic Series
Mission: Impossible Mission: Impossible
Joseph Gantman, Bruce Geller
Победитель
Все номинанты
Run for Your Life Run for Your Life
Jo Swerling Jr.
Звездный путь
Звездный путь Star Trek
Gene L. Coon, Gene Roddenberry
Звездный путь
Звездный путь Star Trek
Gene L. Coon, Gene Roddenberry
I Spy I Spy
Morton S. Fine, David Friedkin
The Avengers The Avengers
Julian Wintle
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Musical Program
Brigadoon Brigadoon
Филдер Кук
Победитель
Все номинанты
The Bell Telephone Hour The Bell Telephone Hour
Gerald Green For episode "Toscanini: The Maestro Revisited".
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Dwight Hemion
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Comedy
Дон Ноттс
The Andy Griffith Show For episode "Barney Comes to Mayberry".
Победитель
Все номинанты
Вернер Клемперер
Hogan's Heroes
Gale Gordon
The Lucy Show
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actor in a Supporting Role in a Drama
Илай Уоллак
Маки — это тоже цветы
Победитель
Все номинанты
Леонард Нимой
Леонард Нимой
Звездный путь
Лео Дж. Кэрролл
The Man from U.N.C.L.E.
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Comedy
Frances Bavier
The Andy Griffith Show
Победитель
Все номинанты
Nancy Kulp
The Beverly Hillbillies
Marion Lorne
Bewitched
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Performance by an Actress in a Supporting Role in a Drama
Агнес Мурхед
Агнес Мурхед
The Wild Wild West For episode "Night of the Vicious Valentine".
Победитель
Все номинанты
Tina Chen
CBS Playhouse For episode "The Final War of Olly Winter (#1.1)".
Рут Уоррик
Рут Уоррик
Peyton Place
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actor in a Leading Role in a Drama
Питер Устинов
Питер Устинов
Barefoot in Athens For playing "Socrates".
Победитель
Все номинанты
Ivan Dixon
CBS Playhouse For episode "The Final War of Olly Winter (#1.1)".
Ли Дж. Кобб
Ли Дж. Кобб
Death of a Salesman
Алан Аркин
Алан Аркин
ABC Stage 67 For episode "The Love Song of Barney Kempinski".
Хэл Холбрук
Хэл Холбрук
Hal Holbrook: Mark Twain Tonight!
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Single Performance by an Actress in a Leading Role in a Drama
Джеральдин Пейдж
Джеральдин Пейдж
ABC Stage 67 For episode "Truman Capote's A Christmas Memory".
Победитель
Все номинанты
Ширли Бут
CBS Playhouse: The Glass Menagerie (Shown within CBS Playhouse (1967)).
Джули Харрис
Anastasia For playing "Anastasia".
Милдред Даннок
Death of a Salesman
Lynn Fontanne
Anastasia For playing "Grand Duchess Marie".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety Series
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
Bob Finkel, Edward Stephenson
Победитель
The Andy Williams Show The Andy Williams Show
Bob Finkel, Edward Stephenson
Победитель
Все номинанты
The Hollywood Palace The Hollywood Palace
William O. Harbach, Nick Vanoff
The Tonight Show Starring Johnny Carson The Tonight Show Starring Johnny Carson
Art Stark
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Greg Garrison
The Hollywood Palace The Hollywood Palace
William O. Harbach, Nick Vanoff
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
Ronald Wayne
The Smothers Brothers Comedy Hour The Smothers Brothers Comedy Hour
Ernest Chambers, Saul Ilson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Variety Special
The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special
Джек Арнольд
Победитель
Все номинанты
Dick Van Dyke Special Dick Van Dyke Special
Джек Донохью, Byron Paul
Dick Van Dyke Special Dick Van Dyke Special
Джек Донохью, Byron Paul
ABC Stage 67 ABC Stage 67
Phil Stein For episode "A Time for Laughter".
Bob Hope Presents the Chrysler Theatre Bob Hope Presents the Chrysler Theatre
Боб Хоуп For the Christmas Special (18 January 1967).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Comedy
Get Smart Get Smart
Бак Генри, Leonard Stern For Ship of Spies: Part 1 (1966) & Ship of Spies: Part 2 (1966).
Победитель
Get Smart Get Smart
Бак Генри, Leonard Stern For Ship of Spies: Part 1 (1966) & Ship of Spies: Part 2 (1966).
Победитель
Все номинанты
I Dream of Jeannie I Dream of Jeannie
Сидни Шелдон For The Lady in the Bottle (1965)
Семейное дело
Семейное дело
Edmund L. Hartmann For Buffy (1966)
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Drama
Mission: Impossible Mission: Impossible
Bruce Geller
Победитель
Все номинанты
I Spy I Spy
Роберт Калп
CBS Playhouse CBS Playhouse
Ronald Ribman For episode "The Final War of Olly Winter (#1.1)".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Writing Achievement in Variety
The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special
Мэл Брукс, Карл Райнер, Sam Denoff, Bill Persky, Mel Tolkin
Победитель
The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special The Sid Caesar, Imogene Coca, Carl Reiner, Howard Morris Special
Мэл Брукс, Карл Райнер, Sam Denoff, Bill Persky, Mel Tolkin
Победитель
Все номинанты
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
Marvin Marx, Rod Parker, Walter Stone
The Dean Martin Show The Dean Martin Show
Harry Crane, Рич Юстис, Paul Keyes, Al Rogers, Lee Hale
Прайм-таймовая «Эмми» / Program and Individual Achievements in Daytime Programming - Individuals
The Mike Douglas Show The Mike Douglas Show
Mike Douglas
Победитель
Все номинанты
You Don't Say You Don't Say
Tom Kennedy
The Match Game The Match Game
Gene Rayburn
Прайм-таймовая «Эмми» / Program and Individual Achievements in Daytime Programming - Programs
Mutual of Omaha's Wild Kingdom Mutual of Omaha's Wild Kingdom
Don Meier
Победитель
Все номинанты
The Mike Douglas Show The Mike Douglas Show
Larry Rosen
The General Electric College Bowl The General Electric College Bowl
John Cleary
Прайм-таймовая «Эмми» / Special Classifications of Individual Achievements
ABC Stage 67 ABC Stage 67
Truman Capote, Eleanor Perry For episode "A Christmas Memory".
Победитель
Death of a Salesman Death of a Salesman
Arthur Miller
Победитель
The Jackie Gleason Show The Jackie Gleason Show
Арт Карни
Победитель
Все номинанты
Perry Como's Kraft Music Hall The Perry Como Show
Burr Tillstrom For episode on 28 March 1966.
Brigadoon Brigadoon
Peter Gennaro
Frank Sinatra: A Man and His Music Part II Frank Sinatra: A Man and His Music Part II
Sheldon Keller, Glenn Wheaton
It's the Great Pumpkin, Charlie Brown It's the Great Pumpkin, Charlie Brown
Билл Мелендес
Charlie Brown's All Stars! Charlie Brown's All Stars!
Charles M. Schulz
It's the Great Pumpkin, Charlie Brown It's the Great Pumpkin, Charlie Brown
Charles M. Schulz
