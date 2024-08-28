Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
Киноафиша
Кинофестивали
Кинофестивали и кинопремии
Кинофестивали
Новости
Архив
Ближайшие фестивали и церемонии награждения
Кинопремии и ТВ Награды
Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Кино и ТВ награды MTV
MTV Movie & TV Awards
1992-2025
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Кинофестивали
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
Окно в Европу
1993-2025
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Послание к Человеку
1993-2025
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
КиноБраво
2024-2025
Новости кинофестивалей
На острове Лидо стартует 81-й Венецианский кинофестиваль
Сегодня, 28 августа, начинает свою работу очередной Венецианский кинофестиваль, традиционно проходящий на острове Лидо. Председателем главного жюри выступит актриса Изабель Юппер
1 комментарий
28 августа 2024 14:48
И снова «Анора»: появился список лучших фильмов Каннского кинофестиваля 2024 по версии критиков
Уважаемый ресурс IndieWire ежегодно проводит исследование с целью определить лучшие фильмы Каннского кинофестиваля на основе мнений профессиональных критиков. Нередко полученные результаты не
Написать
28 мая 2024 12:58
На Каннском кинофестивале победил американский фильм «Анора» с российскими актерами
Вчера вечером, 25 мая, были оглашены победители 77-го Каннского кинофестиваля, который имеет статус самой престижного смотра в мире авторского кино. Жюри во главе с Гретой Гервиг
Написать
26 мая 2024 19:58
На Каннском кинофестивале состоялась премьера «Фуриосы» — критики в восторге
Вчера, 15 мая, в рамках престижнейшего Каннского кинофестиваля вне конкурса прошла мировая премьера долгожданного постапокалиптического экшен-триллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса».
Написать
16 мая 2024 12:36
Экшен-кино в лучшем виде: появились первые отзывы о «Фуриосе»
Американские критики получили возможность посмотреть фильм Джорджа Миллера «Фуриоса: Хроники Безумного Макса» до мировой премьеры, вслед за чем в соцсетях появились первые отзывы. В целом
Написать
7 мая 2024 15:25
Объявлены победители 46-го Московского международного кинофестиваля
Вчера, 26 апреля, завершился очередной Московский международный кинофестиваль. В ходе закрытия смотра были объявлены призеры. В этом году председателем жюри стал известный исландский режиссер Фридрик
Написать
27 апреля 2024 01:35
Коппола, Лантимос, Серебренников: объявлена программа Каннского кинофестиваля 2024
Стала известная официальная программа 77-го Каннского кинофестиваля, который стартует 14 мая и завершится 25 мая. В списке фигурирует множество примечательных картин, снятых именитыми
Написать
11 апреля 2024 16:07
7 фильмов Венецианского кинофестиваля — 2023, которые стоит ждать
В Венеции завершился старейший кинофестиваль, один из главных мировых киносмотров. «Золотого льва» получил фильм греческого режиссера Йоргоса Лантимоса «Бедные-несчастные»
Написать
13 сентября 2023 14:33
«Женщина, которая убежала» на Берлинале-2020
В конкурсе Берлинского кинофестиваля представили «Женщину, которая убежала» плодовитого режиссера Хон Сан-су — он живет и работает в поистине вудиалленовском темпе, каждый год
Написать
2 марта 2020 12:38
Рассказываем о фильме «Ундина», показанном на Берлинале-2020
Лучезарная Ундина (Паула Бер) работает в музее архитектуры Берлина, где рассказывает туристам про все историко-урбанистические приключения города. Однажды в перерыве между экскурсиями ее бросит
Написать
2 марта 2020 12:04
«После каждой серии ждать следующую неделю будет невыносимо»: выход ленты с Козловским откладывали 2 года, но наконец-то известна дата премьеры
«Не кино, а пошлятина»: в 2025 году «Любовь и голуби» скорее ненавидят, чем обожают
Три остросюжетные новинки сентября: первая мало того, что основана на реальных событиях, там еще и Мэтью МакКонахи
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
$555 млн по миру: новый «Истребитель демонов» установил исторический рекорд — догадаетесь, что за тайтл был на верхушке ранее?
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667