Киноафиша Кинофестивали Прайм-таймовая премия «Эмми» События Primetime Emmy Awards 2022

Все фильмы-номинанты «Прайм-таймовая премия «Эмми»» в 2022 году

Место проведения Peacock Theater, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Дата проведения 12 сентября 2022
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший комедийный сериал
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Брендан Хант, Билл Лоуренс, Деклан Лауни, Джейсон Судейкис, Andrew Warren, Bill Wrubel, Jeff Ingold, Joe Kelly, Kip Kroeger, Эшли Николь Блэк, Liza Katzer, Leann Bowen, Jamie Lee, Jane Becker
Победитель
Все номинанты
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Стив Мартин, Мартин Шорт, Джеми Бэббит, Джон Хоффман, Кристин Ньюман, Jane Raab, Киркер Батлер, Селена Гомес, Дэн Фогельман, Jess Rosenthal, Бен Смит, Matteo Borghese, Rob Turbovsky, Темби Бэнкс
Барри 7.7
Барри Barry
Алек Берг, Duffy Boudreau, Билл Хейдер, Aida Rodgers, Elizabeth Sarnoff, Julie Camino, Jason Kim, Emily Heller
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Рэндолл Айнхорн, Scott Sites, Брайан Рубенштейн, Patrick Schumacker, Кинта Брансон, Джордан Темпл
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Тайка Вайтити, Сэм Джонсон, Derek Rappaport, Paul Simms, Горская, Яна, Джемейн Клемент, Garrett Basch, Kyle Newacheck, Marika Sawyer, Eli Bush, Ingrid Lageder, Stefani Robinson
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Sal Carino, Daniel Palladino, Dhana Rivera Gilbert, Эми Шерман-Палладино, Matthew Shapiro, Дэниэл Голдфарб, Kate Fodor, Nick Thomason
Хитрости
Хитрости Hacks
Jessica Chaffin, Seth Edelstein, David Miner, Morgan Sackett, Майкл Шур, Джо Манде, Ashley Glazier, Aisha Muharrar, Люсия Аньелло, Пол В. Даунс, Эндрю Ло, Джен Стацки, Samantha Riley
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Jennifer Corey, Ларри Дэвид, Джефф Гарлин, Джефф Шаффер, Laura Streicher
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший драматический сериал
Наследники 7.0
Наследники Succession
Уилл Феррелл, Ted Cohen, Scott Ferguson, Gabrielle Mahon, Адам МакКей, Kevin J. Messick, Марк Майлод, Georgia Pritchett, Tony Roche, Jane Tranter, Джесси Армстронг, Frank Rich, Dara Schnapper, Джон Браун, Lucy Prebble, Уилл Трэйси, Francesca Gardiner, Susan Soon He Stanton
Победитель
Все номинанты
Шершни
Шершни Yellowjackets
Карин Кусама, Jonathan Lisco, Brad Van Arragon, Джеми Трэвис, Ashley Lyle, Барт Никерсон, Элизабет Энн Фанг, Сара Л. Томсон, Drew Comins, Амени Роща, Chantelle Wells
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Сэм Левинсон, Drake, Tmira Yardeni, Kevin Turen, Will Greenfield, Рон Лешем, Adel Nur, Ravi Nandan, Kenneth Yu, Зендея, Hadas Mozes Lichtenstein, Ashley Levinson, Harrison Kreiss
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Lampton Enochs, Шон Леви, Iain Paterson, Curtis Gwinn, Мэтт Даффер, Росс Даффер, Paul Dichter, Rand Geiger, Dan Cohen, Kate Trefry
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Винс Гиллиган, Peter Gould, Mark Johnson, Боб Оденкерк, Jim Powers, Alison Tatlock, Diane Mercer, Томас Шнауз, Trina E. Siopy, Ann Cherkis, Melissa Bernstein, Майкл Моррис, Jenn Carroll, Gordon Smith
Разделение
Разделение Severance
Патрисия Аркетт, Бен Стиллер, Jill Footlick, Адам Скотт, Джерри Роберт Бирн, Chris Black, Джон Кэмерон, Марк Фридман, Andrew Colville, Kari Drake, Nicholas Weinstock, Amanda Overton, Ифа Макардл, Jackie Cohn, Дэн Эриксон
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Хван Дон-хёк
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в комедийном сериале
Джейсон Судейкис
Джейсон Судейкис
Тед Лассо For playing: "Ted Lasso".
Победитель
Все номинанты
Николас Холт
Николас Холт
Великая For playing: "Peter/Pugachev".
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Барри For playing: "Barry Berkman/Barry Block".
Дональд Гловер
Дональд Гловер
Атланта For playing: "Earn".
Мартин Шорт
Мартин Шорт
Убийства в одном здании For playing: "Oliver Putnam".
Стив Мартин
Стив Мартин
Убийства в одном здании For playing: "Charles-Haden Savage".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в драматическом сериале
Ли Джон-джэ
Ли Джон-джэ
Игра в кальмара For playing: "Seong Gi-hun".
Победитель
Все номинанты
Джейсон Бэйтман
Джейсон Бэйтман
Озарк For playing: "Marty Byrde".
Джереми Стронг
Джереми Стронг
Наследники For playing: "Kendall Roy".
Адам Скотт
Адам Скотт
Разделение For playing: "Mark Scout".
Боб Оденкерк
Боб Оденкерк
Лучше звоните Солу For playing: "Jimmy McGill/Saul Goodman".
Брайан Кокс
Брайан Кокс
Наследники For playing: "Logan Roy".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в комедийном сериале
Джин Смарт
Джин Смарт
Хитрости For playing: "Deborah Vance".
Победитель
Все номинанты
Эль Фаннинг
Эль Фаннинг
Великая For playing: "Catherine The Great".
Рэйчел Броснахэн
Рэйчел Броснахэн
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Miriam 'Midge' Maisel".
Исса Рэй
Исса Рэй
Белая ворона For playing: "Issa".
Кинта Брансон
Начальная школа Эбботт For playing: "Janine Teagues".
Кейли Куоко
Кейли Куоко
Бортпроводница For playing: "Cassie Bowden".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в драматическом сериале
Зендея
Зендея
Эйфория For playing: "Rue".
Победитель
Все номинанты
Риз Уизерспун
Риз Уизерспун
Утреннее шоу For playing "Bradley Jackson".
Джоди Комер
Джоди Комер
Убивая Еву For playing: "Villanelle".
Сандра О
Сандра О
Убивая Еву For playing: "Eve Polastri".
Мелани Лински
Мелани Лински
Шершни For playing: "Shauna".
Лора Линни
Лора Линни
Озарк For playing: "Wendy Byrde".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр в мини-сериале или фильме
Майкл Китон
Майкл Китон
Dopesick For playing: "Dr. Samuel Finnix".
Победитель
Все номинанты
Химеш Патель
Химеш Патель
Станция одиннадцать For playing: "Jeevan Chaudhary".
Оскар Айзек
Оскар Айзек
Сцены из супружеской жизни For playing: "Jonathan".
Себастиан Стэн
Себастиан Стэн
Пэм и Томми For playing: "Tommy Lee'".
Эндрю Гарфилд
Эндрю Гарфилд
Под знаменем небес For playing: "Detective Jeb Pyre".
Колин Ферт
Колин Ферт
Лестница For playing: "Michael Peterson".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса в мини-сериале или фильме
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Выбывшая For playing: "Elizabeth Holmes".
Победитель
Все номинанты
Маргарет Куэлли
Маргарет Куэлли
Уборщица. История матери-одиночки For playing: "Alex".
Лили Джеймс
Лили Джеймс
Пэм и Томми For playing: "Pamela Anderson".
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Изобретая Анну For playing: "Anna Delvey".
Тони Коллетт
Тони Коллетт
Лестница For playing: "Kathleen".
Сара Полсон
Сара Полсон
Американская история преступлений For playing: "Linda Tripp".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в комедийном сериале
Бретт Голдстин
Бретт Голдстин
Тед Лассо For playing: "Roy Kent".
Победитель
Все номинанты
Энтони Кэрриган
Энтони Кэрриган
Барри For playing: "NoHo Hank".
Боуэн Янг
Боуэн Янг
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Тохиб Джимо
Тед Лассо For playing: "Sam Obisanya".
Тони Шэлуб
Тони Шэлуб
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Abe Weissman".
Генри Уинклер
Генри Уинклер
Барри For playing: "Gene Cousineau".
Ник Мохаммед
Ник Мохаммед
Тед Лассо For playing: "Nathan Shelley".
Тайлер Джеймс Уильямс
Тайлер Джеймс Уильямс
Начальная школа Эбботт For playing: "Gregory Eddie".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший актёр второго плана в драматическом сериале
Мэттью Макфейден
Мэттью Макфейден
Наследники For playing: "Tom Wambsgans".
Победитель
Все номинанты
Билли Крудап
Билли Крудап
Утреннее шоу For playing: "Cory Ellison".
Киран Калкин
Киран Калкин
Наследники For playing: "Roman Roy".
Джон Туртурро
Джон Туртурро
Разделение For playing: "Irving Bailiff".
Пак Хэ-су
Пак Хэ-су
Игра в кальмара For playing: "Cho Sang-woo".
Николас Браун
Николас Браун
Наследники For playing: "Greg Hirsch".
O Янг-су
Игра в кальмара For playing: "Oh Il-nam".
Кристофер Уокен
Кристофер Уокен
Разделение For playing: "Burt Goodman".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в комедийном сериале
Sheryl Lee Ralph
Начальная школа Эбботт For playing: "Barbara Howard".
Победитель
Все номинанты
Кейт МакКиннон
Кейт МакКиннон
Saturday Night Live For playing: "Various Characters".
Сара Нилс
Тед Лассо For playing: "Dr. Sharon Fieldstone".
Алекс Борштейн
Алекс Борштейн
Удивительная миссис Мейзел For playing: "Susie Myerson".
Джуно Темпл
Джуно Темпл
Тед Лассо For playing: "Keeley Jones".
Ханна Уэддингхэм
Ханна Уэддингхэм
Тед Лассо For playing: "Rebecca Welton".
Джанелл Джеймс
Начальная школа Эбботт For playing: "Ava Coleman".
Ханна Эйнбиндер
Ханна Эйнбиндер
Хитрости For playing: "Ava Daniels".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая актриса второго плана в драматическом сериале
Джулия Гарнер
Джулия Гарнер
Озарк For playing: "Ruth Langmore".
Победитель
Все номинанты
Кристина Риччи
Кристина Риччи
Шершни For playing: "Misty".
Дж. Смит-Камерон
Дж. Смит-Камерон
Наследники For playing: "Gerri Kellman".
Патрисия Аркетт
Патрисия Аркетт
Разделение For playing: "Harmony Cobel".
Сара Снук
Сара Снук
Наследники For playing: "Shiv Roy".
Сидни Суини
Сидни Суини
Эйфория For playing: "Cassie".
Рэй Сихорн
Рэй Сихорн
Лучше звоните Солу For playing: "Kim Wexler".
Чон Хо-ён
Чон Хо-ён
Игра в кальмара For playing: "Kang Sae-byeok".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в драматическом телесериале
Колман Доминго
Колман Доминго
Эйфория For playing: "Ali". For episode: "Ruminations: Big And Little Bullys".
Победитель
Все номинанты
Александр Скарсгард
Александр Скарсгард
Наследники For playing: "Lukas Matsson". For episode: "All The Bells Say".
Джеймс Кромуэлл
Джеймс Кромуэлл
Наследники For playing: "Ewan Roy". For episode: "Retired Janitors Of Idaho".
Ариан Моайед
Ариан Моайед
Наследники For playing: "Stewy Hosseini". For episode: "Retired Janitors of Idaho".
Том Пелфри
Том Пелфри
Озарк For playing: "Ben Davis". For episode: "You're The Boss".
Эдриан Броуди
Эдриан Броуди
Наследники For playing: "Josh Aaronson". For episode: "Lion In The Meadow".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в драматическом телесериале
Ли Ю-ми
Игра в кальмара For playing: "Ji-yeong". For episode: "Gganbu".
Победитель
Все номинанты
Martha Kelly
Эйфория For playing: "Laurie". For episode: "Stand Still Like The Hummingbird ".
Хоуп Дэвис
Хоуп Дэвис
Наследники For playing: "Sandi Furness". For episode: "Retired Janitors Of Idaho".
Марша Гей Харден
Марша Гей Харден
Утреннее шоу For playing: "Maggie Brener". For episode: "Testimony".
Харриет Уолтер
Харриет Уолтер
Наследники For playing: "Lady Caroline Collingwood". For episode: "Chiantishire".
Санаа Лэтэн
Санаа Лэтэн
Наследники For playing: "Lisa Arthur". For episode: "What It Takes".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучший приглашённый актёр в комедийном телесериале
Натан Лэйн
Натан Лэйн
Убийства в одном здании For playing: "Teddy Dimas". For episode: "The Boy From 6B".
Победитель
Все номинанты
Кристофер МакДональд
Кристофер МакДональд
Хитрости For playing: "Marty". For episode: "The One, The Only".
Билл Хейдер
Билл Хейдер
Умерь свой энтузиазм For playing: "Igor/Gregor/Timor". For episode: "Igor, Gregor, & Timor".
Джеррод Кармайкл
Джеррод Кармайкл
Saturday Night Live For playing: "Host". For episode: "Host: Jerrod Carmichael".
Сэм Ричардсон
Сэм Ричардсон
Тед Лассо For playing: "Edwin Akufo". For episode: "Midnight Train To Royston".
Джеймс Лэнс
Джеймс Лэнс
Тед Лассо For playing: "Trent Crimm". For episode: "Inverting the Pyramid of Success".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая приглашённая актриса в комедийном телесериале
Лори Меткаф
Лори Меткаф
Хитрости For playing: "Weed". For episode: "Trust the Process".
Победитель
Все номинанты
Джейн Адамс
Джейн Адамс
Хитрости For playing: "Nina Daniels". For episode: "The Click".
Хэрриет Сэнсом Харрис
Хэрриет Сэнсом Харрис
Хитрости For playing: "Susan". For episode: "Retired".
Харриет Уолтер
Харриет Уолтер
Тед Лассо For playing: "Deborah". For episode: "The Signal".
Кэйтлин Олсон
Кэйтлин Олсон
Хитрости For playing: "DJ". For episode: "There Will Be Blood".
Джейн Линч
Джейн Линч
Убийства в одном здании For playing: "Sazz Pataki". For episode: "Double Time".
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая анимационная программа
Аркейн
Аркейн Arcane
Эш Браннон, Melinda Wunsch Dilger, Jérôme Combe, Barth Maunoury, David Lyerly, Marc Merrill, Brandon Beck, Pascal Charrue, Thomas Vu, Арно Делорд, Christian Linke, Jane Chung Hoffacker, Alex Yee, Conor Sheehy For "When These Walls Come Tumbling Down (2021)"
Победитель
Все номинанты
Симпсоны 9.3
Симпсоны The Simpsons
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Mike B. Anderson, John Frink, Al Jean, Brian Kelley, Tom Klein, Rob LaZebnik, Tim Long, Carolyn Omine, Michael Price, Matt Selman, Dan Vebber, Richard K. Chung, Jeff Westbrook, Matthew Faughnan, Chris Clements, Elisabeth Kiernan Averick, Ryan Koh, Scott Brutz, Christine Nangle For "Pixelated and Afraid (2022)"
Рик и Морти 7.7
Рик и Морти Rick and Morty
Уэс Арчер, Keith Crofford, Ollie Green, Lee Harting, Дэйв Маршалл, J. Michael Mendel, Роб Шраб, Jacob Hair, Дэн Хармон, Джастин Ройланд, James Siciliano, Scott Marder, Anne Lane, Nathan Litz, Jeff Loveness, Steven Levy, Sydney Ryan, Richard Grieve, Walter Newman, Albro Lundy IV, Nick Rutherford For "Mort Dinner Rick Andre (2021)"
Закусочная Боба 6.5
Закусочная Боба Bob's Burgers
Лорен Бушар, Бернард Дерриман, Dan Fybel, Tony Gennaro, Patrick Gleeson, Karen Hydendahl, Joel Kuwahara, Lizzie Molyneux-Logelin, Келвин Ю, Scott Jacobson, Holly Schlesinger, Rich Rinaldi, Scott D. Greenberg, Wendy Molyneux, Нора Смит, Janelle Momary, Jameel Saleem, Jon Schroeder, Steven Davis, Simon Chong For "Some Like It Bot Part 1: Eighth Grade Runner (2022)"
Что, если...?
Что, если...? What If...?
Victoria Alonso, Louis D'Esposito, Kevin Feige, Carrie Wassenaar, Брайан Эндрюс, Brad Winderbaum, А.К. Брэдли For "What If... Doctor Strange Lost His Heart Instead of His Hands? (2021)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая короткометражная анимационная программа
Любовь. Смерть. Роботы
Любовь. Смерть. Роботы Love, Death & Robots
Дэвид Финчер, Joshua Donen, Дженнифер Ю, Тим Миллер, Victoria L. Howard, Alberto Mielgo, Sergio Jimenez, Jennifer Miller For "Jibaro (2022)"
Победитель
Все номинанты
Звездные войны: Видения
Звездные войны: Видения Star Wars: Visions
Justin Leach, Jacqui Lopez, Мицуясу Сакаи, Tetsurô Satomi, James Waugh, Josh Rimes, Takanobu Mizuno, Omi Nagahata, Kanako Shirasaki For "The Duel (2021)"
When Billie Met Lisa When Billie Met Lisa
Джеймс Л Брукс, Matt Groening, Al Jean, Tom Klein, Дэвид Миркин, Michael Polcino, Richard Raynis, Richard Sakai, Matt Selman, Дэвид Силверман, Denise Sirkot, Cyndi Tang, Cesar Mazariegos, Elisabeth Kiernan Averick, Broti Gupta
Осатанелые
Осатанелые Diabolical
Мередит Лэйн, Эрик Крипке, Neal H. Moritz, Jason Netter, Крис Прайноски, Сет Роген, Pavun Shetty, Simon Racioppa, Гарт Эннис, Дэрик Робертсон, Ori Marmur, Энди Сэмберг, Ивэн Голдберг, Ben Kalina, Джанкарло Вольпе, Ken F. Levin, Shannon Prynoski, Steve Ahn, Michaela Starr, James Weaver, Loreli Alanis For "John and Sun-Hee (2022)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее озвучивание персонажа
Что, если...?
Что, если...? What If...?
Чедвик Боузман Posthumously for playing "Star Lord T'Challa" in episode What If... T'Challa Became a Star-Lord? (2021).
Победитель
Все номинанты
Лунный рыцарь
Лунный рыцарь Moon Knight
Ф. Мюррэй Абрахам For playing "Khonshu" in episode The Friendly Type (2022).
Бриджертоны
Бриджертоны Bridgerton
Джули Эндрюс For playing "Lady Whistledown" in episode Capital R Rake (2022).
Большой рот 7.8
Большой рот Big Mouth
Майя Рудольф For playing "Connie the Hormone Monstress" in episode A Very Big Mouth Christmas (2021).
Центральный парк
Центральный парк Central Park
Стэнли Туччи For playing "Bitsy" in episode Central Dark (2021).
Арчер 8.7
Арчер Archer
Джессика Уолтер Posthumously; for playing "Malory Archer" in episode London Time (2021).
Что, если...?
Что, если...? What If...?
Джеффри Райт For playing "The Watcher" in episode What If... Ultron Won? (2021).
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная музыка и слова
Шмигадун!
Шмигадун! Schmigadoon!
Синко Пол For "Corn Puddin" in Schmigadoon! (2021)
Победитель
Все номинанты
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Thomas Mizer, Curtis Moore For "Maybe Monica" in How to Chew Quietly and Influence People (2022)
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Сэм Левинсон, Зендея, Labrinth For "I'm Tired" in You Who Cannot See, Think of Those Who Can (2022)
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Thomas Mizer, Curtis Moore For "Maybe Monica" in How to Chew Quietly and Influence People (2022)
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Зендея, Labrinth, Muzhda Zemar-McKenzie For "Elliott's Song" in All My Life, My Heart Has Yearned for a Thing I Cannot Name (2022)
Это мы 8.0
Это мы This Is Us
Taylor Goldsmith, Siddhartha Khosla For "The Forever Now" in Day of the Wedding (2022)
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая оригинальная главная вступительная музыкальная тема
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Cristobal Tapia de Veer
Победитель
Все номинанты
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Jung Jae-il
Локи
Локи Loki
Natalie Holt
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Siddhartha Khosla
Разделение
Разделение Severance
Theodore Shapiro
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая музыкальная композиция для документального телесериала или спецвыпуска
Люси и Деpи 7.8
Люси и Деpи Lucy and Desi
David Schwartz
Победитель
Смотреть трейлер
Все номинанты
Аферист из Tinder 7.2
Аферист из Tinder Tinder Swindler
Jessica Jones
Смотреть трейлер
Меня зовут Мэджик Джонсон
Меня зовут Мэджик Джонсон They Call Me Magic
Terence Blanchard For episode: "Earvin".
Return to Space Return to Space
Mychael Danna, Harry Gregson-Williams
Return to Space Return to Space
Mychael Danna, Harry Gregson-Williams
14 Peaks: Nothing Is Impossible 14 Peaks: Nothing Is Impossible
Nainita Desai
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее музыкальное руководство
Очень странные дела 7.3
Очень странные дела Stranger Things
Nora Felder For "Chapter Four: Dear Billy (2022)"
Победитель
Все номинанты
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Adam Leber, Jen Malone For "Trying to Get to Heaven Before They Close the Door (2022)"
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Gabe Hilfer For "The Cousin of Death (2022)"
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Janet Lopez For "Departures (2021)"
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
Robin Urdang For "How Do You Get to Carnegie Hall? (2022)"
Лучше звоните Солу 8.9
Лучше звоните Солу Better Call Saul
Thomas Golubic For "Black and Blue (2022)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура драматического сериала
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Хван Дон-хёк For "Red Light, Green Light"
Победитель
Все номинанты
Наследники 7.0
Наследники Succession
Кэти Янь For "The Disruption (2021)"
Наследники 7.0
Наследники Succession
Лорин Скафария For "Too Much Birthday (2021)"
Наследники 7.0
Наследники Succession
Марк Майлод For "All the Bells Say (2021)"
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Джейсон Бэйтман For "A Hard Way to Go (2022)"
Шершни
Шершни Yellowjackets
Карин Кусама For "Pilot (2021)"
Разделение
Разделение Severance
Бен Стиллер For "The We We Are (2022)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшая режиссура комедийного сериала
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
М.Дж. Делани For "No Weddings and a Funeral (2021)"
Победитель
Все номинанты
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Джеми Бэббит For "True Crime (2021)"
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Хиро Мурай For "New Jazz (2022)"
Барри 7.7
Барри Barry
Билл Хейдер For "710N (2022)"
Хитрости
Хитрости Hacks
Люсия Аньелло For "There Will Be Blood (2022)"
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Шерин Дабис "The Boy from 6B (2021)"
The Ms. Pat Show The Ms. Pat Show
Мэри Лу Белли For "Baby Daddy Groundhog Day (2021)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Лучшее разговорное варьете
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Джон Оливер, Liz Stanton, Тим Карвелл, Jeremy Tchaban, Кристофер Вернер, Matt Passet, Kate Mullaney, Charles Wilson, Catherine Owens, Laura L. Griffin, Marian Wang
Победитель
Все номинанты
Jimmy Kimmel Live! Jimmy Kimmel Live!
David Craig, Ken Crosby, Doug DeLuca, Джимми Киммел, Erin Irwin, Gary Greenberg, Josh Weintraub, Patrick Friend, Molly McNearney, Jennifer Sharron, Seth Weidner, Tony Romero, Danny Ricker, Josh Halloway, Craig Powell, Nancy Fowkes
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Стефен Колбер, Пол Динелло, Barry Julien, Matt Lappin, Tanya Michnevich, Opus Moreschi, Tom Purcell, Йон Стюарт, Bjoern C. Stejskal, Chris Licht, Баллард С. Бойд, Gabe Gronli, Jay Katsir, Adam Wager, Michael Brumm, Джейк Планкетт, Aaron Cohen, Jon Batiste, Ariel Dumas, Denise C. Rehrig, Paige Kendig, Emily Gertler, Sara Vilkomerson
Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers
Lorne Michaels, Michael Shoemaker, Seth Meyers, Haleigh Safran, Alex Baze, Hillary Selesnick Hunn, Kevin Miller, Jen Sochko, Eric Leiderman, Sal Gentile, Sarah Jenks-Daly, Henry Melcher
The Daily Show The Daily Show
Beth Shorr, Jennifer Flanz, Justin Melkmann, Jill Katz, Ian Berger, Pamela DePace, Ramin Hedayati, David Kibuuka, Elise Terrell, Jocelyn Conn, David Paul Meyer, Jeff Gussow, Max Browning, Тревор Ноа, Zhubin Parang, Dan Amira, Brittany Radocha, Shawna Shepherd
Прайм-таймовая «Эмми» / Exceptional Merit in Documentary Filmmaking
When Claude Got Shot When Claude Got Shot
Стивен Кантор, Brad Lichtenstein, Jamie Schutz
Победитель
Все номинанты
Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях 7.7
Фредерик Дуглас: В пяти выступлениях Frederick Douglass: In Five Speeches
Nancy Abraham, Lisa Heller, Dyllan McGee, Henry Louis Gates Jr., Sara Rodriguez, Oluwaseun Babalola
Changing the Game Changing the Game
Clare Tucker, Alex Schmider
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actor in a Short Form Comedy or Drama Series
Тим Робинсон
Думаю, вам стоит уйти с Тимом Робинсоном For playing: "Various Characters".
Победитель
Все номинанты
Anthony Anderson
Anacostia For playing: "Sean Williams-Grey".
Ikechukwu Ufomadu
Words with Ike For playing: "Ikechukwu Ufomadu".
Брендан Глисон
Брендан Глисон
Семейный брак For playing: "Scott".
Билли Барр
Immoral Compass For playing: "Rick".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Actress in a Short Form Comedy or Drama Series
Патришия Кларксон
Патришия Кларксон
Семейный брак For playing: "Ellen".
Победитель
Все номинанты
Дези Лайдик
Desi Lydic: Foxsplains For playing: "Desi Lydic".
Рэй Сихорн
Рэй Сихорн
Cooper's Bar For playing: "Kris Latimer".
Sydnee Washington
Bridesman For playing: "Judith".
Jacinte Blankenship
Intersection For playing: "Jenaya".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Comedy Series
Начальная школа Эбботт
Начальная школа Эбботт Abbott Elementary
Wendy O'Brien
Победитель
Все номинанты
Хитрости
Хитрости Hacks
Jeanne McCarthy, Nicole Abellera
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Theo Park
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Bernard Telsey, Tiffany Little Canfield
Умерь свой энтузиазм 8.1
Умерь свой энтузиазм Curb Your Enthusiasm
Allison Jones, Ben Harris
Барри 7.7
Барри Barry
Sharon Bialy, Sherry Thomas
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Drama Series
Наследники 7.0
Наследники Succession
Avy Kaufman, Francine Maisler
Победитель
Все номинанты
Разделение
Разделение Severance
Rachel Tenner, Bess Fifer
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Limited or Anthology Series or Movie
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Meredith Tucker, Katie Doyle
Победитель
Все номинанты
Выбывшая
Выбывшая The Dropout
Jeanie Bacharach, Alison Goodman, Mark I. Rutman
Изобретая Анну
Изобретая Анну Inventing Anna
Linda Lowy, Simone Bär, Juliette Ménager, Henry Russell Bergstein, Jamie Castro, Allison Estrin, Alexandra Montag
Dopesick
Dopesick
Erica Arvold, Avy Kaufman
Пэм и Томми
Пэм и Томми Pam & Tommy
Mary Vernieu, Lindsay Graham
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Casting for a Reality Program
Любовь аутистического спектра: США
Любовь аутистического спектра: США Love on the Spectrum U.S.
Kat Elmore, Jeffrey Marx, Laura Ritchie
Победитель
Все номинанты
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Goloka Bolte, Ethan Petersen
Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Lynne Spiegel Spillman, Jazzy Collins, Blair Kim
Queer Eye Queer Eye
Jessica Jorgensen, Danielle Gervais, Quinn Fegan, Natalie Pino, Pamela Vallarelli
Top Chef Top Chef
Ronald Mare Jr., Samantha Hanks
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Scripted Programming
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Райан Хеффингтон
Победитель
Все номинанты
Шмигадун!
Шмигадун! Schmigadoon!
Christopher Gattelli
Необыкновенное Рождество Зои 7.2
Необыкновенное Рождество Зои Zoey's Extraordinary Christmas
Mandy Moore, Jillian Meyers
Смотреть трейлер
Носильщик
Носильщик The Porter
Christian Vincent
Голиаф 7.0
Голиаф Goliath
Fred Tallaksen
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Choreography for Variety or Reality Programming
Savage x Fenty Show Vol. 3 Savage x Fenty Show Vol. 3
Паррис Гобель
Победитель
Все номинанты
Annie Live! Annie Live!
Sergio Trujillo
Step Into... The Movies Step Into... The Movies
Derek Hough, Tessandra Chavez
Танцы со звездами
Танцы со звездами Dancing with the Stars
Daniella Karagach
The Oscars The Oscars
Fatima Robinson
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Limited or Anthology Series or Movie
Dopesick
Dopesick
Checco Varese For "Breakthrough Pain (2021)"
Победитель
Все номинанты
1883
1883
Бен Ричардсон For "1883 (2021)"
1883
1883
Christina Voros For "Lightning Yellow Hair (2022)"
Лунный рыцарь
Лунный рыцарь Moon Knight
Грегори Миддлтон For "Asylum (2022)"
Станция одиннадцать
Станция одиннадцать Station Eleven
Christian Sprenger For "Wheel of Fire (2021)"
Газлит
Газлит Gaslit
Larkin Seiple For "Will (2022)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Multi-Camera Series
Как я встретила вашего папу
Как я встретила вашего папу How I Met Your Father
Gary Baum For "Pilot (2022)"
Победитель
Все номинанты
Коннеры
Коннеры The Conners
Donald A. Morgan For "The Wedding of Dan and Louise (2021)"
Третья положительная
Третья положительная B Positive
Steven V. Silver For "Dagobah, a Room and a Chimney Sweep (2022)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Nonfiction Program
100-футовая волна
100-футовая волна 100 Foot Wave
Mike Prickett, Laurent Pujol For episode Dancing With God (2021).
Победитель
Все номинанты
Лучшие национальные парки мира
Лучшие национальные парки мира Our Great National Parks
Christiaan Munoz Salas, Ignacio Walker For episode Chilean Patagonia (2022).
Лучшие национальные парки мира
Лучшие национальные парки мира Our Great National Parks
Christiaan Munoz Salas, Ignacio Walker For episode Chilean Patagonia (2022).
Маккартни 3,2,1
Маккартни 3,2,1 McCartney 3,2,1
Stuart Winecoff For episode These Things Bring You Together (2021).
We Feed People We Feed People
Крис Качор
Дневники Энди Уорхола
Дневники Энди Уорхола The Andy Warhol Diaries
Wolfgang Held For episode Collab: Andy & Basquiat (2022).
Stanley Tucci: Searching for Italy Stanley Tucci: Searching for Italy
Andrew Muggleton For episode Venice (2022).
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Reality Program
Life Below Zero Life Below Zero
Simeon Houtman, Michael Cheeseman, Danny Day For episode: "Fire in the Sky".
Победитель
Все номинанты
Смертельный улов
Смертельный улов Deadliest Catch
Dave Arnold, Sam Henderson, Randy Lee, Bryan Miller, Shane Moore, Jacob Tawney, David Reichert, Todd Stanley, Antonio Baca, Nathan Garofalos, Kelvon Agee, Charlie Beck, Carson Doyle For "Series Body of Work"
Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Michael Jacob Kerber For episode: "HBCYou Band".
Последний герой
Последний герой Survivor
Scott Duncan, David J. Frederick, Ben Gamble, Rodney Chauvin, Matthias Hoffmann, John Tattersall, Glenn Evans, Kevin Garrison, Peter Wery, Toby Hogan, Ryan Hermosura, Efrain Laguna, Paulo Castillo, Russell Fill, Jeff Phillips, Josh Bartel, Marc Bennett, Dirk Steyn, Louis Powell, Erik Sarmiento, Chris Barker, Chris Ellison, Nixon George, Cullum Andrews, Paulo Velozo, Granger Scholtz, Holly Thompson For "Series Body of Work"
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Jason Cooley, Pauline Edwards, Michael Jacob Kerber, Brett Smith, Jay Mack Arnette II, Justin Umphenour, Jeremiah Smith, Mario Panagiotopoulos, Jon Schneider For "Series Body of Work"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (Half-Hour)
Атланта 7.4
Атланта Atlanta
Christian Sprenger For "Three Slaps (2022)"
Победитель
Все номинанты
Барри 7.7
Барри Barry
Carl Herse For "starting now (2022)"
Повзрослевшие 6.0
Повзрослевшие grown-ish
Mark Doering-Powell For "Put Your Hands Where My Eyes Could See (2021)"
Белая ворона 8.6
Белая ворона Insecure
Ава Беркофски For "Reunited, Okay?! (2021)"
Жизни матрешки 7.3
Жизни матрешки Russian Doll
Ula Pontikos For "Nowhen (2022)"
Хитрости
Хитрости Hacks
Adam Bricker For "The Click (2022)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Cinematography for a Single-Camera Series (One Hour)
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Marcell Rév For "The Theater and Its Double (2022)"
Победитель
Все номинанты
Игра в кальмара 8.4
Игра в кальмара Ojing-eo geim
Hyung-deok Lee For "Jjollyeodo pyeonmeokgi (2021)"
Локи
Локи Loki
Autumn Durald Arkapaw For "Lamentis (2021)"
Озарк 8.7
Озарк Ozark
Eric Koretz For "A Hard Way to Go (2022)"
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс
Время побеждать: Расцвет династии Лейкерс Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty
Todd Banhazl For "Pieces of a Man (2022)"
Удивительная миссис Мейзел 8.4
Удивительная миссис Мейзел The Marvelous Mrs. Maisel
M. David Mullen For "How Do You Get to Carnegie Hall? (2022)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Commercial
Sandy Hook Promise: Teenage Dream Sandy Hook Promise: Teenage Dream
Победитель
Все номинанты
Facebook: Skate Nation Ghana Facebook: Skate Nation Ghana
Chevy Silverado: Walter the Cat Chevy Silverado: Walter the Cat
Change the Ref: The Lost Class Change the Ref: The Lost Class
Apple iPhone 13 Pro: Detectives Apple iPhone 13 Pro: Detectives
Apple TV+: Everyone but Jon Hamm Apple TV+: Everyone but Jon Hamm
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Competition Program
Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Farnaz Farjam, Julie Pizzi, Glenda N. Cox, Kimberly Goodman, Marco Franzitta, Myiea Coy, Kevin Beisler, Chelsea Bray, Alana Balden, Лиззо, Brittany Matthews, Makiah Green
Победитель
Все номинанты
Top Chef Top Chef
Casey Kriley, Padma Lakshmi, Hillary Olsen, Steve Lichtenstein, Gaylen Gawlowski, Thi Nguyen, Diana E. Gonzales, Jessica Guerra, Tom Colicchio, Doneen Arquines, Mark Hunter Braun, Maureen Biegas, Jo Sharon, Joon Hee Lim, Nora Cromwell, Jillian Mireles
Голос Америки 8.5
Голос Америки The Voice
Carson Daly, Mark Burnett, Clyde Lieberman, John de Mol, Kyra Thompson, Teddy Valenti, Audrey Morrissey, Anthea Bhargava, Tod Schellinger, Amanda Zucker, Melysa Lovell Garratt, Barton Kimball, Dan Paschen, Jared Wyso, Meredith Ambrose, Kyley Tucker, Brittany Martin Porter, Hayley Opalek McSherry
Удивительная гонка
Удивительная гонка The Amazing Race
Джерри Брукхаймер, Darren Bunkley, Phil Keoghan, Jonathan Littman, Michael A. Miller, Bertram van Munster, Elise Doganieri, Krista Bean Fukunaga, Mark A. Vertullo, Patrick Cariaga, Matthew R. Schmidt, Sarah Stallard
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Фентон Бэйли, Рэнди Барбато, Alicia Gargaro-Magaña, Michele Mills, РуПол, Thairin Smothers, Michelle Visage, Camilo Valdes, Lisa Steele, Tom Campbell, Tim Palazzola, Mandy Salangsang, Steven Corfe, Sara Kordy, John Polly, Michael Seligman, Jeremy McGovern, Jen Passovoy
Nailed It! Nailed It!
Patrick J. Doody, Casey Kriley, Hillary Olsen, Shea Spencer, Jessica Guerra, Николь Байер, Jo Sharon, Cat Sullivan, Anika Guldstrand
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Costumes
Хитрости
Хитрости Hacks
Karen Bellamy, Kathleen Felix-Hager For "The Captain's Wife"
Победитель
Все номинанты
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Eileen Sieff Stroup, Brian Sprouse, Alex Bovaird For "Arrivals"
Черная комедия
Черная комедия black-ish
Suzanne Bantit-Haines, Michelle Cole, Stanley Hudson For "That's What Friends Are For"
Пэм и Томми
Пэм и Томми Pam & Tommy
Danielle Baker, Kameron Lennox, Petra Larsen For "Destroyer of Worlds"
Убийства в одном здании
Убийства в одном здании Only Murders in the Building
Amy R. Burt, Amanda Bujak, Dana Covarrubias For "Who Is Tim Kono?"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Hairstyling
Американская история преступлений 8.4
Американская история преступлений American Crime Story
Nancy Tong, Suzy Mazzarese-Allison, Leigh Ann Cho-Pitchon, Natalie Driscoll, Michelle Ceglia, Lauren Kress For "The Assassination of Monica Lewinsky (2021)"
Победитель
Все номинанты
Американские истории ужасов
Американские истории ужасов American Horror Stories
Roma Goddard, Valerie Jackson, Lauren N. Poole, Allie Keck For "Game Over (2021)"
Хитрости
Хитрости Hacks
Jennifer Bell For "The Captain's Wife (2022)"
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Kimberly Kimble, Patricia Vecchio, Kendra Garvey, Teresita Mariscal For "The Theater and Its Double (2022)"
Тед Лассо
Тед Лассо Ted Lasso
Nicola Springall, Nicky Austin For "No Weddings and a Funeral (2021)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Contemporary Makeup (Non-Prosthetic)
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Tara Lang, Doniella Davy, Alexandra French For "The Theater and Its Double (2022)"
Победитель
Эйфория 6.9
Эйфория Euphoria
Tara Lang, Doniella Davy, Alexandra French For "The Theater and Its Double (2022)"
Победитель
Все номинанты
Американская история преступлений 8.4
Американская история преступлений American Crime Story
Robin Beauchesne, Angela Moos, Karrieann Heisner Sillay, Kerrin Jackson, Erin LeBre For "The Assassination of Monica Lewinsky (2021)"
Ангелина
Ангелина Angelyne
Ann Pala, Ron Pipes, David Williams, Erin LeBre, Mara Rouse For "The Tease (2022)"
Американская история ужасов 7.9
Американская история ужасов American Horror Story
Eryn Krueger Mekash, Michael Mekash, Kim Ayers, Ana Gabriela Quinonez For "Gaslight (2021)"
Американские истории ужасов
Американские истории ужасов American Horror Stories
Tyson Fountaine, Ron Pipes, Lufeng Qu, Heather Cummings, Gage Munster, Liz Mendoza, Liz Briseno, Michael Johnston For "Rubber (Wo)man: Part One (2021)" & "Rubber (Wo)man: Part Two (2021)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Costumes for Variety, Nonfiction or Reality Programming
We're Here We're Here
Patryq Howell, Marco Morante, Diego Montoya, Josh Schwartz, Casey Caldwell For episode: "Evansville, Indiana".
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Documentary/Nonfiction Program
The Beatles: Вернись
The Beatles: Вернись The Beatles: Get Back
Питер Джексон For episode: "Part 3: Days 17-22".
Победитель
Все номинанты
Stanley Tucci: Searching for Italy Stanley Tucci: Searching for Italy
Ian Denyer For episode: "Venice".
Американская мечта Джорджа Карлина
Американская мечта Джорджа Карлина George Carlin's American Dream
Джадд Апатоу, Майкл Бонфильо
Дневники Энди Уорхола
Дневники Энди Уорхола The Andy Warhol Diaries
Эндрю Росси For episode: "Shadows: Andy & Jed".
Люси и Деpи 7.8
Люси и Деpи Lucy and Desi
Эми Полер
Смотреть трейлер
Нам нужно поговорить о Косби
Нам нужно поговорить о Косби We Need to Talk About Cosby
Уолтер Камау Белл For episode: "Part 1".
Американская мечта Джорджа Карлина
Американская мечта Джорджа Карлина George Carlin's American Dream
Джадд Апатоу, Майкл Бонфильо
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Limited or Anthology Series or Movie
Белый лотос
Белый лотос The White Lotus
Майк Уайт
Победитель
Все номинанты
Dopesick
Dopesick
Дэнни Стронг For "The People vs. Purdue Pharma"
Уборщица. История матери-одиночки
Уборщица. История матери-одиночки MAID
Джон Уэллс For "Sky Blue"
Станция одиннадцать
Станция одиннадцать Station Eleven
Хиро Мурай For "Wheel of Fire"
Выбывшая
Выбывшая The Dropout
Майкл Шоуолтер For "Green Juice"
Выбывшая
Выбывшая The Dropout
Франческа Грегорини For "Iron Sisters"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Reality Program
Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls Lizzo's Watch Out for the Big Grrrls
Ннека Онуора For episode: "Naked".
Победитель
Все номинанты
Cheer Cheer
Грег Уайтли For episode: "Daytona Pt. 2: If the Judges Disagree".
Queer Eye Queer Eye
Aaron Krummel For episode: "Angel Gets Her Wings".
Top Chef Top Chef
Ariel Boles For episode: "Freedmen's Town".
Королевские Гонки РуПола
Королевские Гонки РуПола RuPaul's Drag Race
Nick Murray For episode: "Moulin Ru: The Rusical".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Series
Дамы шутят по-черному
Дамы шутят по-черному A Black Lady Sketch Show
Бриджет Стоукс For "Save My Edges, I'm A Donor!"
Победитель
Все номинанты
Saturday Night Live
Saturday Night Live
Дон Рой Кинг, Liz Patrick For "Host: Billie Eilish"
Late Night with Seth Meyers Late Night with Seth Meyers
Alexander J. Vietmeier For "Episode 1252"
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом
Вечернее шоу со Стивеном Колбертом The Late Show with Stephen Colbert
Jim Hoskinson For "Artistic Musical Performance By Chance The Rapper; Monologue: Ukraine & Russian War, January 6 Committee Evidence On Trump & Donald Jr.; Guest Beanie Feldstein"
События прошедшей недели с Джоном Оливером
События прошедшей недели с Джоном Оливером Last Week Tonight with John Oliver
Пол Пеннолино, Кристофер Вернер For "Union Busting"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Directing for a Variety Special
Adele: One Night Only Adele: One Night Only
Пол Дагдейл
Победитель
Все номинанты
Dave Chappelle: The Closer Dave Chappelle: The Closer
Стэн Лэтэн
The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show The Pepsi Super Bowl LVI Halftime Show
Хамиш Хэмилтон
Jerrod Carmichael: Rothaniel Jerrod Carmichael: Rothaniel
Бо Бёрнэм
Norm Macdonald: Nothing Special Norm Macdonald: Nothing Special
Норм МакДональд, Джефф Томсич
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Series
The Beatles: Вернись
The Beatles: Вернись The Beatles: Get Back
Питер Джексон, Пол Маккартни, Йоко Оно, Ринго Старр, Clare Olssen, Оливия Харрисон, Jonathan Clyde
Победитель
Все номинанты
Нам нужно поговорить о Косби
Нам нужно поговорить о Косби We Need to Talk About Cosby
Andrew Fried, Katie A. King, Jordan Wynn, Dane Lillegard, Erik Adolphson, Vinnie Malhotra, Sarina Roma, Уолтер Камау Белл, Geraldine L. Porras
Дневники Энди Уорхола
Дневники Энди Уорхола The Andy Warhol Diaries
Josh Braun, Stanley F. Buchthal, Райан Мерфи, Эндрю Росси, Alexis Martin Woodall, Dan Braun, Stacey Reiss, Maya E. Rudolph
Jeen-yuhs: Трилогия Канье
Jeen-yuhs: Трилогия Канье jeen-yuhs: A Kanye Trilogy
Gee Roberson, Mike Beck, Чайк Оза, Coodie, Коннор Шелл, Leah Natasha Thomas, Ребекка Тейтел, Alexa Conway, Marjorie Clarke, Ian Orefice, Kevin Thomson, Free Maiden
100-футовая волна
100-футовая волна 100 Foot Wave
Nancy Abraham, Lisa Heller, Крис Смит, Bentley Weiner, Ryan Heller, Joe Lewis, Maria Zuckerman
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Documentary or Nonfiction Special
Американская мечта Джорджа Карлина
Американская мечта Джорджа Карлина George Carlin's American Dream
Джадд Апатоу, Майкл Бонфильо, Kelly Carlin, Уэйн Федерман, Joe Beshenkovsky, Тедди Лейфер, Amanda Glaze
Победитель
Все номинанты
We Feed People We Feed People
Рон Ховард, Брайан Грейзер, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Walter Matteson, Carolyn Bernstein, Meredith Kaulfers
The New York Times Presents The New York Times Presents
Ken Druckerman, Mary Robertson, Banks Tarver, Timothy Moran, Samantha Stark, Liz Day For episode: "Controlling Britney Spears".
Люси и Деpи 7.8
Люси и Деpи Lucy and Desi
Марк Монро, Эми Полер, Nigel Sinclair, Michael Rosenberg, Jeanne Elfant Festa, Justin Wilkes
Смотреть трейлер
Аферист из Tinder 7.2
Аферист из Tinder Tinder Swindler
Jeff Gaspin, Lourdes Diaz, Stuart Ford, Sam Starbuck, Барт Лэйтон, Eric Levy, Bernadette Higgins
Смотреть трейлер
We Feed People We Feed People
Рон Ховард, Брайан Грейзер, Sara Bernstein, Justin Wilkes, Walter Matteson, Carolyn Bernstein, Meredith Kaulfers
The New York Times Presents The New York Times Presents
Ken Druckerman, Mary Robertson, Banks Tarver, Timothy Moran, Samantha Stark, Liz Day For episode: "Controlling Britney Spears".
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Fantasy/Sci-Fi Costumes
Чем мы заняты в тени 7.2
Чем мы заняты в тени What We Do in the Shadows
Laura Montgomery, Barbara Cardoso, Judy Laukkanen For "The Wellness Center (2021)"
Победитель
Все номинанты
Ведьмак 8.4
Ведьмак The Witcher
Lucinda Wright, Rebecca Jempson For "Family (2021)"
Звездный путь: Пикар 8.3
Звездный путь: Пикар Star Trek: Picard
Christine Bieselin Clark, Mitchell Ray Kenney, Allison Agler For "Penance (2022)"
Лунный рыцарь
Лунный рыцарь Moon Knight
Martin Mandeville, Richard Davies, Meghan Kasperlik, Wilberth Gonzalez For "Gods and Monsters (2022)"
Локи
Локи Loki
Carol Beadle, Christine Wada, Tamsin Costello, Nora Pederson For "Glorious Purpose (2021)"
Книга Бобы Фетта
Книга Бобы Фетта The Book of Boba Fett
Shawna Trpcic, Julie-Marie Robar, Areayl Cooper For "Chapter 1: Stranger in a Strange Land (2021)"
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hairstyling for a Variety, Nonfiction or Reality Program
Annie Live! Annie Live!
Leah Loukas, Mia Neal
Победитель
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Host for a Reality or Competition Program
РуПол
РуПол
Королевские Гонки РуПола
Победитель
Все номинанты
Ник Офферман
Ник Офферман
Making It
Эми Полер
Эми Полер
Making It
Padma Lakshmi
Top Chef
Николь Байер
Николь Байер
Nailed It!
Mark Cuban
Shark Tank
Дэймонд Джон
Shark Tank
Barbara Corcoran
Shark Tank
Robert Herjavec
Shark Tank
Kevin O'Leary
Shark Tank
Lori Greiner
Shark Tank
Karamo Brown
Queer Eye
Энтони Поровски
Queer Eye
Джонатан Ван Несс
Джонатан Ван Несс
Queer Eye
Tan France
Queer Eye
Bobby Berk
Queer Eye
Mark Cuban
Shark Tank
Дэймонд Джон
Shark Tank
Barbara Corcoran
Shark Tank
Robert Herjavec
Shark Tank
Kevin O'Leary
Shark Tank
Lori Greiner
Shark Tank
Karamo Brown
Queer Eye
Энтони Поровски
Queer Eye
Джонатан Ван Несс
Джонатан Ван Несс
Queer Eye
Tan France
Queer Eye
Bobby Berk
Queer Eye
Прайм-таймовая «Эмми» / Outstanding Hosted Nonfiction Series or Special
Стэнли Туччи
Стэнли Туччи
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Lyle Gamm
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Adam Hawkins
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Eve Kay
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Tom Barry
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Amy Entelis
Stanley Tucci: Searching for Italy
Победитель
Все номинанты
Йон Стюарт
The Problem with Jon Stewart
Chris McShane
The Problem with Jon Stewart
Richard Plepler
The Problem with Jon Stewart
James Dixon
The Problem with Jon Stewart
Lorrie Baranek
The Problem with Jon Stewart
Brinda Adhikari
The Problem with Jon Stewart