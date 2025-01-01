Кинонаграды MTV (MTV Movie & TV Awards) — ежегодное телевизионное шоу по присуждению наград в области американского кино, организуемое каналом MTV. Существует с 1992 года. Шоу «Кинонаграды MTV» во многом пародирует оскаровскую церемонию, в частности, снимаются специальные ролики-пародии на фильмы-номинанты. Неизменный атрибут шоу — живые выступления музыкантов. В отличие от «серьезных» кинопремий, победители в различных категориях определяются зрительским голосованием на сайте MTV.

С 2017 года в рамках церемонии вручаются награды не только лучшим представителям кинематографа, но и лучшим представителям телевидения – в марте 2017 года название было изменено на «MTV Movie & TV Awards», и в рамках церемонии 2017 года впервые за всю историю ее существования были награждены телевизионные актеры и сериалы.