Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Кинофестивали Кино и ТВ награды MTV

Кино и ТВ награды MTV

Место проведения США

Кинонаграды MTV (MTV Movie & TV Awards) — ежегодное телевизионное шоу по присуждению наград в области американского кино, организуемое каналом MTV. Существует с 1992 года. Шоу «Кинонаграды MTV» во многом пародирует оскаровскую церемонию, в частности, снимаются специальные ролики-пародии на фильмы-номинанты. Неизменный атрибут шоу — живые выступления музыкантов. В отличие от «серьезных» кинопремий, победители в различных категориях определяются зрительским голосованием на сайте MTV.

С 2017 года в рамках церемонии вручаются награды не только лучшим представителям кинематографа, но и лучшим представителям телевидения – в марте 2017 года название было изменено на «MTV Movie & TV Awards», и в рамках церемонии 2017 года впервые за всю историю ее существования были награждены телевизионные актеры и сериалы.

Год проведения
Номинации
MTV Movie & TV Awards 2023
Крик 6
Крик 6
Кино и ТВ награды MTV / Лучший фильм
Крик 6
Крик 6
Кино и ТВ награды MTV / Лучший фильм
Топ Ган: Мэверик
Топ Ган: Мэверик
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса в кинофильме
Уэнсдэй
Уэнсдэй
Кино и ТВ награды MTV / Лучший актёр или актриса на ТВ
Очень странные дела
Очень странные дела
Кино и ТВ награды MTV / Прорыв года
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия
Кино и ТВ награды MTV / Лучший злодей
Убийство в Париже
Убийство в Париже
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая комедийная роль
Внешние отмели
Внешние отмели
Кино и ТВ награды MTV / Лучший поцелуй
Внешние отмели
Внешние отмели
Кино и ТВ награды MTV / Лучший поцелуй
Крик 6
Крик 6
Кино и ТВ награды MTV / Лучший бой
Белый лотос
Белый лотос
Кино и ТВ награды MTV / Самый пугающий момент
Одни из нас
Одни из нас
Кино и ТВ награды MTV / Лучший экранный дуэт
Одни из нас
Одни из нас
Кино и ТВ награды MTV / Лучший герой
Там, где раки поют
Там, где раки поют
Кино и ТВ награды MTV / Лучшая песня
Королевские Гонки РуПола: Все Звёзды
Королевские Гонки РуПола: Все Звёзды
Кино и ТВ награды MTV / Best Competition Series
Королевские Гонки РуПола: Все Звёзды
Королевские Гонки РуПола: Все Звёзды
Кино и ТВ награды MTV / Best Competition Series
Семейство Кардашьян
Семейство Кардашьян
Кино и ТВ награды MTV / Best Docu-Reality Show
Семейство Кардашьян
Семейство Кардашьян
Кино и ТВ награды MTV / Best Docu-Reality Show
Дрю Бэрримор
Дрю Бэрримор
Кино и ТВ награды MTV / Лучший ведущий
Очень странные дела
Очень странные дела
Кино и ТВ награды MTV / Best Kick-Ass Cast
Очень странные дела
Очень странные дела
Кино и ТВ награды MTV / Best Kick-Ass Cast
Selena Gomez: My Mind & Me
Кино и ТВ награды MTV / Best Music Documentary
Vanderpump Rules
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality On-Screen Team
Vanderpump Rules
Кино и ТВ награды MTV / Best Reality On-Screen Team
Одни из нас
Одни из нас
Кино и ТВ награды MTV / Лучшее шоу
Одни из нас
Одни из нас
Кино и ТВ награды MTV / Лучшее шоу
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Comedic Genius Award
Дженнифер Кулидж
Дженнифер Кулидж
Comedic Genius Award

Другие награды и фестивали

Оскар
Academy Awards, USA
1929-2025
Оскар
Каннский кинофестиваль
Festival international du film de Cannes
1939-2025
Каннский кинофестиваль
Золотой глобус
Golden Globe Award
1944-2025
Золотой глобус
Прайм-таймовая премия «Эмми»
Primetime Emmy Awards
1949-2025
Прайм-таймовая премия «Эмми»
BAFTA - премия Британской киноакадемии
The British Academy of Film and Television Arts
1949-2025
BAFTA - премия Британской киноакадемии
Венецианский кинофестиваль
Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica
1932-2025
Венецианский кинофестиваль
Золотая малина
Razzie
1981-2025
Золотая малина
Сандэнс
Sundance Film Festival
1982-2025
Сандэнс
Послание к Человеку
1993-2025
Послание к Человеку
Берлинале
Internationale Filmfestspiele Berlin
1951-2025
Берлинале
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Sochi International Film Festival & Awards — SIFFA
1994-2025
Сочинский Международный Кинофестиваль и Кинопремия (SIFFA)
Премия Гильдии киноактеров США
Screen Actors Guild Award
1963-2025
Премия Гильдии киноактеров США
КиноБраво
2024-2025
Кинофестиваль Кинотавр
Sochi Open Russian Film Festival (Kinotavr)
1990-2025
Кинофестиваль Кинотавр
ММКФ
Moscow International Film Festival (MIFF)
1959-2025
ММКФ
Окно в Европу
1993-2025
Окно в Европу
Кинофестиваль в Торонто
Toronto International Film Festival
1978-2025
Кинофестиваль в Торонто
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Pimedate Ööde Filmifestival
1998-2025
Таллинский кинофестиваль «Тёмные ночи» (PÖFF)
Всего одна серия — и вы пропали: 5 шикарных экранизаций, которые превращают ночь в бессонный марафон
Азог или Болг? Почему главный враг в «Хоббите» не тот, кого придумал Толкин
«Это уже психушка, а не сериал!»: первые серии 4 сезона «Клюквенного щербета» получились неоднозначными
Обожаете сериалы про маньяков? Netflix готовит вам крутой подарок на Хэллоуин — фанаты «Истории Джеффри Даммера» оценят
«Есть только миг» и зрительский рейтинг: россияне назвали 10 фильмов СССР с самой крутой музыкой — песню про 5 минут здесь не ищите
Сняли за копейки, а вышел шедевр: этот sci-fi фильм в 33 раза дешевле «Интерстеллара» — но он «гораздо глубже», считают зрители
5 главных красоток «Ван-Пис» доказывают, что это аниме — точно не для детей: «народный» рейтинг фанатов возглавила даже не Нико
«Это было поверхностно»: почему Броснан стыдится своего Бонда — а Крейг превратил это в преимущество
У «Заклятия» всего 4 номерных части, но фильмов в киновселенной — ровно 10: объясняем хронологию главной хоррор-франшизы XXI века
Это вам не Львенок и Черепаха: 10 реально жутких мультфильмов СССР — даже взрослым становится некомфортно
«Где "Звездные войны"?»: у «Мандалорец и Грогу» серьезная проблема, и боевик не спасут ни одни пересъемки
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше